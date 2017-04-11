Государство не подаст стакан воды

Сотням россиян в прошлом году власти отказали в выплате пенсии по старости, но эксперты говорят, что в будущем откажут миллионам.

Сотням россиян уже в прошлом году власти отказали в выплате страховой пенсии по старости, несмотря на достижение ими пенсионного возраста. Им не хватило пенсионных баллов, и это при наличии пенсионного возраста и необходимого трудового стажа. Количество баллов, которые нужно «наработать», растет каждый год.

В 2016 году для выхода на пенсию кроме пенсионного возраста и необходимого стажа нужно было иметь 9 пенсионных баллов, в 2017 году их уже должно быть 11,4, в 2018-м – 13,8 и к 2025 году достигнет 30-ти.

В Йошкар-Оле в 2016 году 62% отказов в назначении страховой пенсии было вызвано нехваткой пенсионных баллов. В Саратовской области отказали в назначении страховой пенсии по старости 396 жителям, а в Иркутской области ни с чем остались 470 человек.

Балльная система начисления пенсий способна породить социальные стрессы и привести к резкому обострению социальной ситуации в стране, считает член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин.

«К 2025 году (а это уже близко) людям надо будет наработать не менее 30 баллов, чтобы выйти на пенсию. При этом за год дается не больше 2 баллов, а 1 балл дается, если человек отработал на МРОТ. Причем зарплатой считается именно та, с которой были отчисления в Пенсионный фонд. Это означает, что если у человека была минимальная зарплата, то ему необходимо иметь 30 лет стажа. Если зарплата составляла две «минималки» и больше – 15 лет стажа», – отметил Олег Шеин.

Депутат подчеркнул, что опасность системы заключается в структуре работников, сложившейся в нашей стране. «Из 78 млн. работников отчисления в Пенсионный фонд осуществляют только 45 млн. Ну, и еще есть около 2,5 млн. предпринимателей. То есть 30 млн. человек не являются плательщиками. По мере достижения пенсионного возраста в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, многие неожиданно для себя поймут, что пенсии они и близко не увидят», – констатировал Олег Шеин.

Балльная система начисления пенсий ставит в дискриминируемое положение значительную часть граждан, считает бывший замминистра труда РФ, доцент Павел Кудюкин. Речь идет о работавших долгое время «неофициально» людях и о работниках, получавших зарплаты в «конвертах».

«Сейчас введен «двойной фильтр» для права получать пенсию: увеличен требуемый трудовой стаж и введены баллы. Люди, которые работали в «тени» или же хоть официально, но с зарплатой, близкой к минимальной, попадают под один, или под другой, или под оба «фильтра». Либо они не набирают необходимый трудовой стаж – а работа в «тени» в 1990-х годах была массовым явлением, да и в 2000-х остается массовым. Либо из-за низкой официальной зарплаты они не добирают баллы. Таким образом люди лишаются права на получение трудовой пенсии. У них сохраняется право на социальную пенсию, но, понятно, она существенно ниже прожиточного минимума», – констатировал Павел Кудюкин.

Эксперт подтвердил, что сейчас уже есть сотни случаев отказа в начислении пенсий по основаниям недобора баллов, но в будущем это количество «отказников поневоле» будет расти. «Люди наказываются за «чужие грехи», потому что работают без официального оформления, с крайне низкой зарплатой. И это не потому, что они этого хотят, а потому, что их в такие условия ставят», – пояснил Павел Кудюкин.

Начисление пенсий в зависимости от накопленных баллов поставит под удар целые категории населения в российской провинции, рассказал экс-депутат заксобрания Карелии, член правления Союза карельского народа Александр Степанов. В первую очередь пострадают жители отдаленных поселков, жившие на «неофициальные» доходы, в том числе за счет натурального хозяйства, огородов и разведения скота, охоты и собирательства.

«Во-первых, это коснется жителей лесных поселков; там много людей подрабатывали кто где, причем часто основные заработки были связаны с сезоном сбора ягод, на ягодные деньги потом и жили», – сообщил общественник.

По словам парламентария, от системы начисления пенсий пострадают и те, кто работал в сфере торговли в поселках и райцентрах. Александр Степанов напомнил, что в 1990-х годах многие активные люди «в глубинке» решили стать предпринимателями, открывая ларьки и магазинчики. Тогда на общем фоне они казались всем и самим себе состоявшимися людьми. Однако мелкий бизнес разорился после прихода торговых сетей, его денежные накопления «съела» инфляция, а пенсия бывших предпринимателей теперь зачастую даже ниже пенсий бюджетников. «Вместе с ними на ту же «минималку» попали и их продавцы, зарплата которым тоже шла «в черную», – заметил Александр Степанов.

Балльная система при начислении пенсий позволит властям произвольно определять размер пенсионных выплат, пояснил обозреватель «Росбалта» Сергей Шелин. «15 лет назад заработала псевдонакопительная система. Согласно ей, работодатель вносил взносы за работников, и эти взносы складывались в определенную сумму. Эти суммы индексировались по инфляции, и человеку каждый год приходил отчет из Пенсионного фонда – сколько у него накопилось денег. Человек примерно представлял, что эти деньги он будет получать порциями, когда выйдет на пенсию. Сейчас же вместо этих денег появились некие баллы: у каждого человека накапливается какое-то количество баллов. Сколько будут платить за каждый балл – решают власти, каждый год заново», – рассказал обозреватель.

Сергей Шелин подчеркнул, что такая система создает огромное поле для манипуляций. «Если власти решат, что денег у них не очень много, и надо, допустим, де-факто приостановить увеличение пенсии по инфляции, они могут, просто маневрируя ценой балла, вывести человеку любой размер пенсии, какой угодно маленький», – пояснил обозреватель.

Создание системы пенсионных фондов, государственного и частных, в момент возникновения кто-то уже сравнивал с «пирамидами МММ». Однако изобретательность чиновников и дельцов от пенсионного дела уже превзошла все фантазии «великого комбинатора» Мавроди. Вероятно, миллионы граждан, которые доживут до пенсионного возраста, смогут претендовать на звание «обманутых вкладчиков».

«Росбалт»