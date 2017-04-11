Спасёт ли Шойгу Кара-оола 5 мая на Госсовете?

Два события потрясли Россию на прошлой неделе. Сначала произошёл террористический акт в питерском метро, который унёс 14 жизней, пострадали более 50. Некий террорист-одиночка пронёс в подземку аж два заряда и один из них взорвал на себе. А поскольку террорист оказался узбеком из Киргизии, первая официальная версия состояла в том, что он – посланец ИГ, запрещённого в России. Но эта версия теперь уже по понятным причинам своего развития не получила, иначе пришлось бы признать, что вмешательство России в конфликт шиитов и суннитов на стороне шиитов в далёком Ближнем Востоке даёт свои кровавые всходы. Сначала был взорванный над Синаем самолёт с жителями из С.-Петербурга. А теперь – жертвы в питерском метро.

Причём взрыв прозвучал тогда, когда президент Путин, принявший то роковое решение об участии российских войск во внутриарабской гражданской войне, находился в С.-Петербурге. Если верить этой версии, то получается, что питерцы рассчитываются своими жизнями за поддержку Путиным президента САР Асада... На такой шаг российские власти, понятное дело, пойти не могут. Но и на российскую оппозицию списать теракт тоже очень сложно – главный бузотёр Алексей Навальный отбывает административный арест в спецприёмнике-распределителе за организацию мероприятий против коррупции, поэтому привязать его к узбеку-террористу властям будет очень трудно.

Национальность подрывника (узбек) и его происхождение (Ош в Киргизии) тоже не очень удобны для формирования представления о том, кто организовал теракт, поскольку Путин демонстрирует высшую лояльность по отношению к президентам как Киргизии, так и Узбекистана. И портить их из-за какого-то узбека, к тому же уже успевшего легализоваться в России, получив наше гражданство, ему явно не с руки. А при отсутствии оснований для первых двух версий остаётся третья версия, по которой взрыв мог быть устроен самими российскими властями по примеру тех, когда в России взрывали жилые дома.

Эта с виду совершенно абсурдная версия на днях получила своё косвенное подтверждение – «Единая Россия» инициировала в Госдуме законодательный запрет на проведение всякого рода публичных оппозиционных мероприятий. Создалось впечатление, что они, обжёгшись на массовых мероприятиях Навального, решили таким образом лишить его всякой возможности вести легальную политическую борьбу путём организации массовых мероприятий по всей России.

В этом плане примечательно, что Акбаржон Джалилов, которого следствие считает человеком, устроившим теракт 3 апреля между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге, судя по всему, совсем не собирался становиться смертником. Следователи склоняются к версии, что некие неизвестные лица использовали его в качестве «живой бомбы». А это могли быть с одинаковым успехом, как мусульманские террористы, так и российские спецслужбы. В этом случае главная мишень – это не жители Северной столицы, а оппозиция, разворачивающая накануне выборов президента РФ политическую борьбу под флагом борьбы с коррупцией. А тут, как говорится, все способы хороши...

Другим не менее печальным по возможным последствиям стал ракетный удар ВМС США по военному аэродрому в Сирии. В ночь на 7 апреля ВС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет «Томагавк» по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар, как утверждает Вашингтон, был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химическая атака. Жертвами ракетного обстрела аэродрома стали 20 боевых самолётов ВВС Сирии и 10 человек. Всего для поражения целей в аэропорту Шайрат было выпущено 59 ракет Tomahawk с двух эсминцев в Средиземном море. Как заявила представитель США при ООН Никки Хейли, решение это не было случайным, и «Президент США Дональд Трамп при необходимости не остановится на единичном ударе по военному аэродрому в Сирии, но будет соразмерять дальнейшие шаги в зависимости от реакции остальных сторон на происходящее в этой республике». И «если потребуется нечто большее, то он это сделает».

Ни для кого не секрет, что президент САР Асад – фигура не самостоятельная. Он держится на штыках российских войск, поддерживаемых на земле боевиками разрешённой в России террористической организации «Хесболла» и стражей Исламской революции Ирана. Поэтому атака американцев на Идлиб была воспринята российским руководством весьма болезненно. Теперь стало очевидным, что западная коалиция не откажется от попыток устранить Асада от управления Сирией. А это – поражение всей политике, проводимой Путиным на Ближнем Востоке.

Но дело даже не в Сирии. Российские власти питали странные надежды на то, что вновь избранный президент США Дональд Трамп будет проводить взвешенную внешнюю политику, координируя свои действия с Россией и учитывая её стратегические интересы. Ракетный удар по Шайрату показал, что Путин ошибся в Трампе, как в своё время Сталин ошибся в Гитлере. «Друг России» Трамп в Сирии совершил то, на что не решался «враг России» Обама. Тем самым он изрядно укрепил свои позиции в США и во всём мире, показав способность принимать «крутые решения». Теперь никаких надежд на его помощь у находящейся в жестоком кризисе из-за санкций России быть не может по определению. Российским властям не остаётся ничего другого, как разворачивать агитационную машину в отношении Трампа на 180 градусов.

Всё это создаёт новую общественно-политическую ситуацию в России. Мы все должны понять, что теперь-то уж точно международные санкции, изоляция России в цивилизованном мире и кризис в России – всерьёз и надолго. Так что придётся «затягивать пояса» ещё туже, хотя уже вроде большинству населения и некуда. Но я в этот раз не о бедности, поразившей страну. Я о реальной повестке дня. В.Путин в Архангельске поспешил сообщить, что коррупция в стране «пошла на убыль». Не могу судить по всей стране, хотя сильно сомневаюсь. А вот на родине Шойгу, похоже, коррупция в самом расцвете сил. И если раньше для того, чтобы понять ситуацию, приходилось искать информацию у осведомлённых лиц, то теперь задача сильно упростилась. Достаточно уметь пользоваться Интернетом.

На днях в сети появилось такое сообщение: «Вчера правоохранительные органы проводили обыски на одной из конспиративных квартир Кара-оола по ул.Чульдум 42, первый этаж первого подъезда. До недавнего времени квартира находилась в государственной собственности, затем непонятно каким образом оказалась переписанной на племянника Кара-оола Чигден Евгения. Квартира использовалась для хранения наличных денежных средств и свиданий с гражданкой А. Евгений Чигден является директором Хладокомбината, в который закачали десятки миллионов рублей из бюджета через Минсельхоз, и приватизировали за 4 миллиона рублей. Евгений Чигден – это самый ближний друг. Походу это конец!!!».

Стали разбираться, кто такой Евгений Чигден. Оказалось, племянник премьера Тувы Ш.Кара-оола. По слухам, тот самый, что в компании с бывшим главой администрации Улуг-Хемского кожууна М.Анай-оолом недавно обналичил 70 млн. рублей, предназначенных для ликвидации последствий землетрясений в г.Шагонаре. Следователи полагают, что дело тут не могло обойтись без брата премьера Юры Кара-оола или даже без участия самого премьера Шолбана Кара-оола, поскольку Мерген Анай-оол – человек однозначно несамостоятельный, и сам решиться спереть половину денег, предназначенных на ликвидацию ЧС, не мог.

Другое дело – деньги, предназначенные для ремонта основных фондов местного предприятия «Водоканал». Тогда Анай-оол заключил с ООО «Титан» контракт на сумму в 12 017 тыс. рублей. Но «Титан» выполнять работы не стал. В связи с чем директор ООО «Водоканал» Изотов отказался подписывать Акт выполненных работ. Вот и пришлось Анай-оолу самому подписать Акт на фактически невыполненные работы и перечислить более 12 млн. в ООО «Титан». Для того, чтобы всем было понятно, «откуда ноги растут», поясню, что по совершенной случайности директором этого «Титана» числится тот самый племянник премьера и директор Хладокомбината Евгений Чигден, обналичивший в банке 70 млн. рублей...

Отдельно – о четырёхкомнатной квартире, в которой раньше размещался штаб МЧС. Она была в государственной собственности. А затем странным образом была приватизирована этим самым Чигденом. Говорят, сначала Кара-оол хотел отдать её своему племяннику, работающему заместителем мэра г.Кызыла, а затем передумал и отдал Чигдену. Сначала квартира использовалась для хранения «левых» избирательных бюллетеней, затем её переоборудовали в квартиру-сейф по примеру полковника Захарченко, храня там ворованные деньги. Одновременно чёрные братья использовали её для конспиративных встреч со своими людьми и женщинами с пониженной социальной ответственностью. Когда правоохранители нигде не могли найти Чигдена, выручила эта квартира – оказалось, что Чигден скрывался именно там. Одновременно в квартире нашли несколько миллионов рублей наличными. Чигден от них отказался, сославшись на то, что это деньги брата премьера Юры. Также правоохранители никак не могут найти и допросить другого фигуранта – Мергена Анай-оола, зятя главы республики. По некоторым сведениям, он отсиживается в Москве в квартире, которая принадлежит премьеру Тувы Ш.Кара-оолу. Впрочем, сам Шолбан Кара-оол фигурантом этих уголовных дел не является. Видимо, «отмашки» не было – помог «друг Шойгу».

Но вернёмся к событиям российского масштаба. К сидельцам-губернаторам в СИЗО «Лефортово» к Хорошавину, Гайзеру и Белых на днях подселили свежего губернатора Соловьёва.

Глава Удмуртии Александр Соловьёв задержан за взятку, привезён в наручниках в Москву, отрешён Путиным от должности по утрате доверия. А «погорел» он на дорожных аферах. Сам он когда-то возглавлял госпредприятие, которое строило дороги. Став губернатором, полностью монополизировал строительную отрасль не только по горизонтали, но и по вертикали. Его младшая дочь Юлия была пристроена на должность замминистра дорожного хозяйства и транспорта республики, а старшая, Евгения, является совладелицей предприятий, аффилированных с дорожным бизнесом. Ну а зять Соловьёва возглавляет проектно-дорожную фирму. А вместе они дружно «прокачивали» бюджетные деньги, выделенные на дорожное строительство, через собственные предприятия. Но погорел Соловьёв на строительстве моста через Каму, соединяющего Удмуртию и Башкирию. Открывать его в прошлом сентябре приехал лично президент Владимир Путин, но объект был не готов. С этого и начались неприятности, которые завершились арестом Соловьёва, его этапированием в Москву и предъявлением обвинения в получении «откатов» в сумме 140 млн. рублей за содействие в получении строительных подрядов и досрочных расчётов за ещё не выполненные работы.

Когда читаешь про претензии правоохранителей к Удмуртскому Главе, невольно закрадывается сомнение: а это, случаем, не про главу Тувы Шолбана Кара-оола? Ну, просто всё – под копирку. И карьера: Соловьёв из профессионального дорожника, руководителя «Удмуртавтодора» дошёл до главы законодательного собрания, до члена Совета Федерации и руководителя отделения партии «Единая Россия». Правда, Кара-оол в начале своей карьеры ничем, кроме торговли водкой, не выделялся и опыта в управлении производством никогда не имел. Зато потом, после торговли водкой, он дошёл до главы законодательного собрания, до члена Совета Федерации и руководителя отделения партии «Единая Россия», побывав без особого успеха в должности первого заместителя председателя правительства Тувы и не оставив на этой высокой должности никакого следа...

Удивительно похож и способ обогащения. Сам Кара-оол, не будучи ни дорожником, ни вообще каким-либо хозяйственником, поступил просто. Он «подтянул» к себе хозяина ООО «Восток» Уюсова и организовал дело таким образом, что ООО «Восток» стало фактически единственным подрядчиком на ремонте и строительстве дорог в республике и её столице. И даже взлётно-посадочную полосу в аэропорту тоже строит он. Мало того, при содействии компаньона в обход закона о конкуренции при попустительстве антимонопольного ведомства он «прихватизировал» проектный дорожный институт и геологоуправление. Теперь Кара-оол, возглавляя правительство, осуществляет монопольное финансирование дорожных работ, а Уюсов монополизировал геологические изыскание и проектные работы, а также сам ремонтирует и строит дороги. Такая монополизация дорого обошлась республике. Фактически Кара-оол и Уюсов ликвидировали всякую конкуренцию в республике, доведя почти все ДРСУ в республике до банкротства и скупив их активы. Но обратите внимание: и Уюсов, и Кара-оол до сих пор на свободе!

Я не говорю о качестве – по весне, как правило, на отремонтированных Уюсовым дорогах асфальт «сползает» с дорожного полотна вместе со снегом. Но это не мешает вновь и вновь отдавать все дорожные подряды ООО «Восток».

Но Уюсов – не наивный человек. Он понимает, что, сколько верёвочке не виться, придут и за ним, и за Кара-оолом. Наверное, поэтому на тувинские деньги срочно отстраивает базу в Красноярске. Видимо, намыливает лыжи, пока его не взяли.

В прошлом номере я рассказал, как некое ООО «Стройконсалтинг» досрочно получило 57 млн. рублей за невыполненные работы. Понятно, что без Кара-оола тут никак не обошлось. Вероятно, именно он заставил «Госстройзаказ» отдать 57 млн. государственных рублей какому-то там ранее судимому Монгушу так, «за здорово живёшь». И это Кара-оол, которого Бог наделил даром ничего не делать даром? Тогда у кого осело лавэ за невыполненные работы? Кому-то же заплатили за «ускорение финансирования объекта»? Кому, если не Кара-оолу? Его брату? Или ещё какому-нибудь родственнику?

А теперь давайте подумаем: почему Глава Удмуртии Соловьёв сидит в Лефортово, а Глава Тувы Кара-оол до сих пор на свободе? Хотя никакой разницы между ними не просматривается. Неужели вся загвоздка в Шойгу, которому Кара-оол нужен для соблюдения его интересов? Но где МВД, где ФСБ? Почему они «мышей не ловят»? Половина правительства Тувы и почти все «талантливые предприниматели» Тувы, пристроенные к бюджетной кормушке, находятся на подписке, под домашним арестом или в СИЗО. Все они – либо друзья, либо подельники, либо подчинённые Главы правительства Ш.Кара-оола. Получается: все вокруг воруют, а Кара-оол – не причём? Что он, дурачок какой, что ли? Не видит и не слышит? А откуда тогда сведения о квартире за 130 млн. рублей и салоне красоты за миллиард? Ветром надуло? А земельные участки, разбросанные по всему Кызылу и записанные на родственников, друзей и компаньоном Кара-оола? Это что тоже не украдено?

Знаете, можно делать глупый невинный вид год, два, но когда правоохранители 10 лет(!) не видят тотального воровства, становится очевидным, что кое-кто в МВД и ФСБ с руководством республики «в доле».

И последнее. В правительстве Тувы одно время наблюдалась тихая радость: Кара-оол сообщил, что ему удалось отправить в отставку главного врага тувинского правительства – прокурора РТ Гринёва. Ликованию челяди не было предела. Но радость оказалась преждевременной. Вдруг выяснилось, что Гринёв, по крайней мере, в течение двух месяцев никуда не уедет. Да, у него закачивается контракт, и его ждёт новый регион. Уже известно, что он будет служить прокурором Вологодской области. А к нам приедет его замена из Красноярска. Но скажите, чему тут радоваться? Неужели кто-то думает, что Гринёв по своей воле невзлюбил жуликов из правительства и стал активничать по части возбуждения антикоррупционных уголовных дел? Неужели кто-то сомневается, что он всего лишь честно исполнял установку Генпрокуратуры? А новый прокурор, он что, линию Генпрокуратуры исполнять не будет? Сомневаюсь.

На днях Путин отправил в отставку очередного губернатора – Мари-Эл. Почему-то в отставку, а не в Лефортово. Говорят, когда нашему доложили об этом во время совещания, он долго не мог прийти в себя и продолжать мероприятие. Как известно, Тува исполнила программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 4%. Степашин дал Кара-оолу срок на исправление ситуации до 4 мая, когда Путин будет проводить Госсовет. Говорят, Кара-оол думает, как фиктивно оформить ввод двух домов, чтобы отчитаться на Госсовете и не уехать с него в Лефортово. Мы будем следить за этим и не позволим обмануть Путина, как обманули Степашина. Я считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, а не в Белом Доме.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин