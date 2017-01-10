Изучаем мнение граждан Кому выгодно ограничение продажи винно-водочной продукции? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 3 по 5 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к мерам правительства РТ по ограничению легальной торговли винно-водочными изделиями. В ходе исследования было опрошено 204 человека, которые ответили на следующий вопрос: «Как вы полагаете, в чьих интересах Кара-оол ограничивает легальную торговлю винно-водочными изделиями?» Были получены следующие ответы: В интересах спекулянтов 34,80% Ради личной наживы 36,76% Для сохранения генофонда тувинцев 4,41% По собственной глупости 16,18% Не знаю 7,84%

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