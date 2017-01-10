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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 1, 10 января / Кому выгодно ограничение продажи винно-водочной продукции?
   
 
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№1, 10 января 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Кому выгодно ограничение продажи винно-водочной продукции?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 3 по 5 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к мерам правительства РТ по ограничению легальной торговли винно-водочными изделиями. В ходе исследования было опрошено 204 человека, которые ответили на следующий вопрос:

«Как вы полагаете, в чьих интересах Кара-оол ограничивает легальную торговлю винно-водочными изделиями?»

Были получены следующие ответы:

В интересах спекулянтов 34,80%
Ради личной наживы 36,76%
Для сохранения генофонда тувинцев 4,41%
По собственной глупости 16,18%
Не знаю 7,84%

Как вы полагаете, в чьих интересах Кара-оол ограничивает легальную торговлю винно-водочными изделиями?

(прочитано 378 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6403.html
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