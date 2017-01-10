Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"
Кому выгодно ограничение продажи винно-водочной продукции?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 3 по 5 января 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к мерам правительства РТ по ограничению легальной торговли винно-водочными изделиями. В ходе исследования было опрошено 204 человека, которые ответили на следующий вопрос:
«Как вы полагаете, в чьих интересах Кара-оол ограничивает легальную торговлю винно-водочными изделиями?»