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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 20, 22 мая / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№20, 22 мая 2018 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Правонарушительница Татьяна Санчаа игнорирует требования прокуратуры

В Туве за невыполнение законных требований прокурора судом оштрафована министр образования и науки республики.

Прокуратурой Республики Тыва проверено соблюдение Министерством образования и науки республики требований бюджетного законодательства при исполнении государственных программ и реализации государственного задания по подготовке и включению в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ.

Выявлены нарушения Министерством установленных законом (ст. 158 Бюджетного кодекса РФ) полномочий и обязанностей главного распорядителя бюджетных средств, касающихся надлежащего планирования и исполнения принятых расходных обязательств. Прокурором республики министру образованием и науки Республики Тыва Татьяне Санчаа 20 ноября 2017 года внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства, причин и условий им способствующих, и недопущению их впредь.

На требование прокуратуры от 6 февраля 2018 года о не рассмотрении представления поступило письмо Санчаа, в котором указано, что договор на проведение педагогической экспертизы учебников был заключен с Российской академией образования на 1 млн. 331 тыс. рублей в 4 квартале 2017 года. Это не позволило профинансировать данное мероприятие в указанный срок, поэтому договор был расторгнут. В письме не говорилось о мерах по устранению нарушений и недопущению их впредь.

19 марта текущего года министру направлено требование о явке к 14 часам 21 марта в прокуратуру республики для дачи объяснений по вышеуказанному факту и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). Но Санчаа в прокуратуру к установленному сроку не явилась.

Прокуратурой республики в отношении министра возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ.

В судебное заседание министр образования и науки не пришла, хотя о дате и месте его проведения была надлежащим образом извещена.

Кызылский городской суд признал Татьяну Санчаа виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил ей 2 тыс. рублей штрафа.

Постановление суда вступило в законную силу.

Прокуратура Республики Тыва.

Права детей-инвалидов защищены

В Туве после вмешательства прокуратуры законным представителям детей-инвалидов будет возвращена взимаемая плата за посещение дошкольных образовательных организаций.

На личном приеме прокурором Сут-Хольского района Республики Тыва законных представителей детей-инвалидов, установлено, что с них взыскивается плата за посещение муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования.

Согласно ч.3 ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Пунктами 2.1 и 2.3 Уставов детских садов «Диинчигеш» и «Сайзанак» села Суг-Аксы, а также «Челээш» села Бора-Тайги установлено, что целями образовательной деятельности учреждений являются реализация гарантированного права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и обеспечения развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от полутора до 7 лет. Учредителем названых организаций дошкольного образования является Администрация Сут-Хольского района. Детские сады находятся в ведомственном подчинении Управления образованием администрации муниципального района.

Проверкой установлено, что детские сады «Диинчигеш», «Сайзанак» и «Челээш» посещают четыре ребенка-инвалида. С законных представителей детей-инвалидов взималась родительская плата за присмотр и уход.

Прокуратурой района председателю администрации Сут-Хольского района Дайынчы Ондару внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен. Приняты меры по устранению нарушений законодательства путем возвращения законным представителям платы за посещение инвалидами детских садов. Шестеро должностных лиц Управления образованием привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Сут-Хольского района.

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 http://risk-inform.ru/article_7336.html
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Аноним (гость) 23-05-2018 08:12:38   #1 [ru]
Татьяну Санчаа, судом оштрафована?? министр образования и науки республики??.. и что
продолжает работать в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ???? Алло, и как на это смотрит Шолбан Валерьевич?? что это в правительстве происходит ???
 
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