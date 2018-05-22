    Перекрёсток мнений

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Кара-оол действительно это сказал 12 мая... Он нормальный вообще? Может, еще на органы начать людей продавать? Еще выгоднее и прибыльнее будет.

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Из всего прочитанного понятно только, что это межкорпоративный спор, в который активно вмешались следователи. Бабло стригут, что ли, с участников? А во всех этих мутных схемах финансирования тувинских строек – сам черт ногу сломит! Почему так запутано? Почему здесь-то не копают правоохранители?

Аноним, 17-05-2018 #3[ru]

Сегодня б/у Председатель Счетной палаты РФ Голикова расплакалась перед депутатами Госдумы. Сказала, как они много работали, сколько они миллиардов вернули в бюджет, ее опять в социальный сектор поставили, дебилку. Голикова не сказала, что на самом деле на многие дела закрыла глаза, воруют в России триллионами, а не миллиардами. Не сказала, как ее муж Христенко очередной гольф клуб покупает! То же дерьмо в новом обличье.

Аноним, 18-05-2018 #4[ru]

55-ю мотострелковую горную бригаду, которая базируется в Туве, обеспечат беспилотниками. Она получит новые разведывательные беспилотники... От кого охранять??? Лучше бы поднимали сельское хозяйство, строили фабрики, ставили теплицы, чтобы в Туве были овощи круглый год, все-таки живем в таких климатических условиях. И дешевле было бы...

Аноним, 18-05-2018 #5[com]

Что тут непонятного? Деньгами бюджета пользуются, как своими личными. Деньги предназначены на одно, а тратятся совсем на другое.

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

Это надо же так обнаглеть: работает один, договор – на другого, деньги перечисляются третьему, а получает их, в конце концов, четвёртый, не имеющий никакого отношения к той стройке, по которой перечислены деньги. Интересно, а Счётная палата Тувы куда смотрит?

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

Наша счётная палата после В. Салчака стала ручной и жуликов уже не ловит. Составляет отчёты, что всё хорошо.

Аноним, 18-05-2018 #8[ru]

4-му: беспилотники нужны для пущей слежки за своим народом, чтобы нищий народ не роптал, не возмущался. Полицейское государство всегда охраняет интересы власти. Так что будем ждать, когда подъедут джипы карликов или усилят слежку на неугодными. Вы думаете, что карлики нахапались – не дождетесь!

Аноним, 18-05-2018 #10[com]

Да ни за кем они следить не собираются. Просто Шойгу через Туву отмывает бюджетные деньги.

Аноним, 18-05-2018 #12[ru]

Какая воинская часть? Набрали алкоголиков и уголовников – сами не знают, что с ними делать.

Аноним, 18-05-2018 #13[ru]

Территория, где находится 55 бригада – постоянная головная боль. Там всё что-нибудь случается. Воровство, пьянки, изнасилование. Командиры – дебилы. Да и сам Шойгу не далеко от них ушёл.

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Улуг-Хем у нас превратился в «Кущевку», откуда постоянно идут криминальные новости одни страшнее других. То целую семью убьют, включая маленьких детей, то директора школы зарежут, то мэр – уголовник. А Кара-оол все пугает нас «лихими 90-ми». Даже тогда такого не было, как сегодня! Спрашивается, а зачем наших полицейских отправляют в самый спокойный регион России – Чечню, если у нас есть Улуг-Хем? Вот куда уже им пора на танках в командировки ездить.

Аноним, 17-05-2018 #2[ru]

Уберите этого Балчий Начына и ее жену от власти! Во всем заправляет эта жадная семейка. Уголовников собрали в нефтебазе. Вот откуда весь криминал в Улуг-Хеме. Куда смотрит полиция, когда уголовники занимаются своим черным делом, собирают дань и крышуют со всех адресов, которые торгуют паленой водкой? Власть и криминал в Улуг-Хеме, можно сказать, в одних руках Балчия. Он щас ходит, ищет человека в мэры. Кто больше даст Начыну, тот и будет у нас мэром. Так что ждем.

Аноним, 17-05-2018 #3[ru]

Криминал растет там, где крайне низкое социально-экономическое положение, безработица и нищета! Народ вырождается духовно, физически и материально!

Аноним, 18-05-2018 #5[com]

Кругом одно враньё. «Вор» ростом 1,5 м с кепкой, умудрился 5(!) ножами зарезать двух человек, один из которых под два метра ростом. Чушь собачья. Их там было целая банда. Одного заставили, чтобы взял вину на себя – так меньше дадут. А менты и рады – никого искать больше не надо.

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

Да менты по-другому радуются поводу. При осмотре места происшествия «скоммуниздили» более 5 млн. рублей. До сих пор не могут разделить по-честному...

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Даже по официальной статистике мы – в полной ж. А если убрать все прилизанные цифры, Тува сможет конкурировать только с африканской Сомали...

Аноним, 17-05-2018 #2[ru]

Карлик все хрюкает да никак не нахрюкается.

Аноним, 18-05-2018 #5[ru]

Богатые богатеют, бедные беднеют

Аноним, 18-05-2018 #6[ru]

Тувинская власть занимается геноцидом тувинского народа! Смотрите, как много «титулов» разъезжаются по всей РФ, в поисках лучшей доли? Сельские пацаны в армию, на контракт. Это что, от хорошей жизни???

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

У нашего Кара-оола каждое слово – враньё. Верить нельзя ничему из того, что он несёт.

Аноним, 18-05-2018 #9[com]

Скажите, в Туве есть хоть один грамотный экономист, кроме В. Салчака, способный дать анализ экономической ситуации в республике? Что за хрень несут Кара-оол и его жулики-министры?

Аноним, 18-05-2018 #10[com]

Не забывайте: Кара-оол – кандидат экономических наук!

Аноним, 18-05-2018 #11[com]

Тувинских судей нужно люстрировать. И безжалостно отправлять в отставку без содержания всех, кто выносил неправедные решения. А таких наберётся процентов 60...

Аноним, 18-05-2018 #14[com]

Кара-оол такой же кандидат наук, как космонавт, атлет, балерун или виолончелист. Ни хрена не умеет делать. Только воровать.

Аноним, 18-05-2018 #4[com]

Людям проще ничего не делать и надеяться на доброго дядю. Только Сталин – это вам не добрый дядя. Это живодёр, положивший миллионы ради своей утехи.

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

То, что случилось с СССР в период правления Сталина – страшная трагедия народа. И она продолжается. В результате мы по уровню жизни отстали от развитых стран на 20-50 лет.

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

Кому хочется Сталина – пусть посидят на зоне лет 5 – наука будет на всю оставшуюся жизнь.

Аноним, 18-05-2018 #8[ru]

Сталина надо не простому народу, а тем жуликам, что сидят в кабинетах. Кара-оолу Сталин нужен – быстро его «выправит».

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

«– А кто такие эти полицейские? – спросила Селедочка. – Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! – Тут у вас как-то чудно! – сказал Винтик. – Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей? – Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!» Николай Николаевич Носов. «Незнайка на Луне». 1964-1965

Аноним, 17-05-2018 #2[ru]

У нас фигуранты громких статей и расследований становятся почетными гражданами и получают повышение по службе.

Аноним, 17-05-2018 #3[ru]

Такие кадры по всей Тыве, берут не умных и работящих, а исключительно своих! Ранее Минюст была хорошей конторой, затем после известной всем Абрамовой А.А. стало все хуже. Минюст давно надо почистить и наладить нормальную рабочую атмосферу.

Аноним, 17-05-2018 #4[ru]

Эта контора уже давным-давно изжила себя и ее нужно ликвидировать за ненадобностью!

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

...Социальные проблемы – алкоголизм, наркоманию, криминал – нужно и решать социальными методами.

Аноним, 17-05-2018 #15[ru]

Организационную ошибочку допустил Салчак. Разработку этого душевного раздела надо было г-ну Эрмаку поручить. Без его участия текст не совсем стратегический и недостаточно сумасшедший. Главное, не раскрыта стратегическая сущность различий между Чингис и Чангыс, понимаш... А без этого какая уж там стратегия...

Аноним, 17-05-2018 #22[ru]

Какое духовное возрождение в нищей Тыве? Черная братва срослась с судьями, прокурорами и следователями. Все уничтожают свой народ, которому и жить негде и жрать нечего Молиться надо, чтобы главные крышеватели сдохли – если Бог есть, но похоже он или плюнул на все или его придумали для нищего народа

Аноним, 18-05-2018 #37[com]

Мы потому так плохо живём, что вороватая власть не замечает честных умных людей. А если заметит – сгноит.

Аноним, 18-05-2018 #38[com]

Если бы Кара-оол заботился о республике и народе, а не о себе думал, он бы пригласил Салчака и тех, кто с ним разрабатывал Стратегию и посоветовался бы. А он только о себе думает, о своих заправках, салонах красоты, машинах и квартирах. Негодяй.

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Лапшакова, наверное, так захотела решить проблемы «толерантности в межнациональных и межрелигиозных отношениях». Всех недовольных пересажать – и типа проблем нет. А потом будет удивленно хлопать коровьими глазами, когда нерешенные проблемы вылезут на поверхность какими-нибудь громкими погромами или убийствами...

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

Как они РИСК боятся? Не воровали бы так, не боялись бы. Для них экстремизм – это когда правду про них рассказывают.

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

Это подхалимы дураки-депутаты подбили Кара-оола войну газете РИСК объявить. Сам бы он ни за что не решился бы.

Аноним, 18-05-2018 #8[ru]

Интересно, а он работать не думает? Может, про него меньше бы гадостей писали?

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Когда у страны нет будущего, приходится копаться в прошлом... На самом деле, в России не осталось кроме той войны ничего, что могло бы объединить весь народ. Вот и таскают эту кровавую скрепу, как последнее сокровище...

Аноним, 16-05-2018 #3[ru]

Продажные или безвольные судьи страшнее любого чиновника-казнокрада. Вора можно поймать и осудить. А если судья сам такой же, как подсудимый, то это подрывает основы самого государства и веру в справедливость.

Аноним, 16-05-2018 #4[ru]

Анонимушко №1 ради удивлений читает Риск. Да никто и не удивляется, что республика под властью криминала и кара-щериг, а этому способствовали ТСПЧ и Шойгу-Старший.

Аноним, 17-05-2018 #7[ru]

Бичелдею, присвоили звание Почётного Гражданина??? Вы пошутили??? Неужели правда, что Шолбан Валерьевич сошел сума?? Он же ВОР, обворовал свой народ, за который так боролся... Но глава республики еще тот... и он понимает, за что надо дать звание почетного гражданина Бичелдею...

Аноним, 17-05-2018 #8[ru]

Главный ЧЕРНЫЙ ВОР наградил нужного ВОРА БИЧЕЛДЕЯ. Прокурор республики Тыва – начинайте работать, особенно с кадрами.

Аноним, 17-05-2018 #12[ru]

Каким образом дело судьи Саая рассматривают тувинские судьи? Должны отправить дело в другой регион, а тех судей из квалификационной коллегии привлечь к уголовной ответственности!

Аноним, 18-05-2018 #14[ru]

Председатель Совета судей РФ В. Момотов потребовал от региональных Советов усилить контроль за соблюдением судьями антикоррупционных и этических норм. Тыва молчит в тряпочку, здесь можно каждого судью привлекать к ответственности за родственников, за сокрытие доходов родственников, за махинации родственников, за конфликт интересов и т.д.

Аноним, 18-05-2018 #15[com]

Вор – почётный гражданин? Вы там что, с ума посходили? Бичелдею место на зоне, а вы его на доску почёта?