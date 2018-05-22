Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Будни Тувы Раздел: Родной край
Комментариев: 1
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 52
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 23
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 20, 22 мая / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№20, 22 мая 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Кара-оол действительно это сказал 12 мая... Он нормальный вообще? Может, еще на органы начать людей продавать? Еще выгоднее и прибыльнее будет.

Тувинский следственно-чиновный беспредел

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Из всего прочитанного понятно только, что это межкорпоративный спор, в который активно вмешались следователи. Бабло стригут, что ли, с участников? А во всех этих мутных схемах финансирования тувинских строек – сам черт ногу сломит! Почему так запутано? Почему здесь-то не копают правоохранители?

Аноним, 17-05-2018 #3[ru]

Сегодня б/у Председатель Счетной палаты РФ Голикова расплакалась перед депутатами Госдумы. Сказала, как они много работали, сколько они миллиардов вернули в бюджет, ее опять в социальный сектор поставили, дебилку. Голикова не сказала, что на самом деле на многие дела закрыла глаза, воруют в России триллионами, а не миллиардами. Не сказала, как ее муж Христенко очередной гольф клуб покупает! То же дерьмо в новом обличье.

Аноним, 18-05-2018 #4[ru]

55-ю мотострелковую горную бригаду, которая базируется в Туве, обеспечат беспилотниками. Она получит новые разведывательные беспилотники... От кого охранять??? Лучше бы поднимали сельское хозяйство, строили фабрики, ставили теплицы, чтобы в Туве были овощи круглый год, все-таки живем в таких климатических условиях. И дешевле было бы...

Аноним, 18-05-2018 #5[com]

Что тут непонятного? Деньгами бюджета пользуются, как своими личными. Деньги предназначены на одно, а тратятся совсем на другое.

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

Это надо же так обнаглеть: работает один, договор – на другого, деньги перечисляются третьему, а получает их, в конце концов, четвёртый, не имеющий никакого отношения к той стройке, по которой перечислены деньги. Интересно, а Счётная палата Тувы куда смотрит?

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

Наша счётная палата после В. Салчака стала ручной и жуликов уже не ловит. Составляет отчёты, что всё хорошо.

Аноним, 18-05-2018 #8[ru]

4-му: беспилотники нужны для пущей слежки за своим народом, чтобы нищий народ не роптал, не возмущался. Полицейское государство всегда охраняет интересы власти. Так что будем ждать, когда подъедут джипы карликов или усилят слежку на неугодными. Вы думаете, что карлики нахапались – не дождетесь!

Аноним, 18-05-2018 #10[com]

Да ни за кем они следить не собираются. Просто Шойгу через Туву отмывает бюджетные деньги.

Аноним, 18-05-2018 #12[ru]

Какая воинская часть? Набрали алкоголиков и уголовников – сами не знают, что с ними делать.

Аноним, 18-05-2018 #13[ru]

Территория, где находится 55 бригада – постоянная головная боль. Там всё что-нибудь случается. Воровство, пьянки, изнасилование. Командиры – дебилы. Да и сам Шойгу не далеко от них ушёл.

Коротко

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Улуг-Хем у нас превратился в «Кущевку», откуда постоянно идут криминальные новости одни страшнее других. То целую семью убьют, включая маленьких детей, то директора школы зарежут, то мэр – уголовник. А Кара-оол все пугает нас «лихими 90-ми». Даже тогда такого не было, как сегодня! Спрашивается, а зачем наших полицейских отправляют в самый спокойный регион России – Чечню, если у нас есть Улуг-Хем? Вот куда уже им пора на танках в командировки ездить.

Аноним, 17-05-2018 #2[ru]

Уберите этого Балчий Начына и ее жену от власти! Во всем заправляет эта жадная семейка. Уголовников собрали в нефтебазе. Вот откуда весь криминал в Улуг-Хеме. Куда смотрит полиция, когда уголовники занимаются своим черным делом, собирают дань и крышуют со всех адресов, которые торгуют паленой водкой? Власть и криминал в Улуг-Хеме, можно сказать, в одних руках Балчия. Он щас ходит, ищет человека в мэры. Кто больше даст Начыну, тот и будет у нас мэром. Так что ждем.

Аноним, 17-05-2018 #3[ru]

Криминал растет там, где крайне низкое социально-экономическое положение, безработица и нищета! Народ вырождается духовно, физически и материально!

Аноним, 18-05-2018 #5[com]

Кругом одно враньё. «Вор» ростом 1,5 м с кепкой, умудрился 5(!) ножами зарезать двух человек, один из которых под два метра ростом. Чушь собачья. Их там было целая банда. Одного заставили, чтобы взял вину на себя – так меньше дадут. А менты и рады – никого искать больше не надо.

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

Да менты по-другому радуются поводу. При осмотре места происшествия «скоммуниздили» более 5 млн. рублей. До сих пор не могут разделить по-честному...

«Для нашей власти главная цель – не интересы народа республики, а удержание власти любой ценой»

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Даже по официальной статистике мы – в полной ж. А если убрать все прилизанные цифры, Тува сможет конкурировать только с африканской Сомали...

Аноним, 17-05-2018 #2[ru]

Карлик все хрюкает да никак не нахрюкается.

Аноним, 18-05-2018 #5[ru]

Богатые богатеют, бедные беднеют

Аноним, 18-05-2018 #6[ru]

Тувинская власть занимается геноцидом тувинского народа! Смотрите, как много «титулов» разъезжаются по всей РФ, в поисках лучшей доли? Сельские пацаны в армию, на контракт. Это что, от хорошей жизни???

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

У нашего Кара-оола каждое слово – враньё. Верить нельзя ничему из того, что он несёт.

Аноним, 18-05-2018 #9[com]

Скажите, в Туве есть хоть один грамотный экономист, кроме В. Салчака, способный дать анализ экономической ситуации в республике? Что за хрень несут Кара-оол и его жулики-министры?

Аноним, 18-05-2018 #10[com]

Не забывайте: Кара-оол – кандидат экономических наук!

Аноним, 18-05-2018 #11[com]

Тувинских судей нужно люстрировать. И безжалостно отправлять в отставку без содержания всех, кто выносил неправедные решения. А таких наберётся процентов 60...

Аноним, 18-05-2018 #14[com]

Кара-оол такой же кандидат наук, как космонавт, атлет, балерун или виолончелист. Ни хрена не умеет делать. Только воровать.

Синдром сталинизма

Аноним, 18-05-2018 #4[com]

Людям проще ничего не делать и надеяться на доброго дядю. Только Сталин – это вам не добрый дядя. Это живодёр, положивший миллионы ради своей утехи.

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

То, что случилось с СССР в период правления Сталина – страшная трагедия народа. И она продолжается. В результате мы по уровню жизни отстали от развитых стран на 20-50 лет.

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

Кому хочется Сталина – пусть посидят на зоне лет 5 – наука будет на всю оставшуюся жизнь.

Аноним, 18-05-2018 #8[ru]

Сталина надо не простому народу, а тем жуликам, что сидят в кабинетах. Кара-оолу Сталин нужен – быстро его «выправит».

Как стать детективом

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

«– А кто такие эти полицейские? – спросила Селедочка. – Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно! – Тут у вас как-то чудно! – сказал Винтик. – Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих... как вы их называете, богачей? – Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие!» Николай Николаевич Носов. «Незнайка на Луне». 1964-1965

Аноним, 17-05-2018 #2[ru]

У нас фигуранты громких статей и расследований становятся почетными гражданами и получают повышение по службе.

Коллектив против тувинской Салтычихи

Аноним, 17-05-2018 #3[ru]

Такие кадры по всей Тыве, берут не умных и работящих, а исключительно своих! Ранее Минюст была хорошей конторой, затем после известной всем Абрамовой А.А. стало все хуже. Минюст давно надо почистить и наладить нормальную рабочую атмосферу.

Аноним, 17-05-2018 #4[ru]

Эта контора уже давным-давно изжила себя и ее нужно ликвидировать за ненадобностью!

Альтернативная Стратегия развития Тувы

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

...Социальные проблемы – алкоголизм, наркоманию, криминал – нужно и решать социальными методами.

Аноним, 17-05-2018 #15[ru]

Организационную ошибочку допустил Салчак. Разработку этого душевного раздела надо было г-ну Эрмаку поручить. Без его участия текст не совсем стратегический и недостаточно сумасшедший. Главное, не раскрыта стратегическая сущность различий между Чингис и Чангыс, понимаш... А без этого какая уж там стратегия...

Аноним, 17-05-2018 #22[ru]

Какое духовное возрождение в нищей Тыве? Черная братва срослась с судьями, прокурорами и следователями. Все уничтожают свой народ, которому и жить негде и жрать нечего Молиться надо, чтобы главные крышеватели сдохли – если Бог есть, но похоже он или плюнул на все или его придумали для нищего народа

Аноним, 18-05-2018 #37[com]

Мы потому так плохо живём, что вороватая власть не замечает честных умных людей. А если заметит – сгноит.

Аноним, 18-05-2018 #38[com]

Если бы Кара-оол заботился о республике и народе, а не о себе думал, он бы пригласил Салчака и тех, кто с ним разрабатывал Стратегию и посоветовался бы. А он только о себе думает, о своих заправках, салонах красоты, машинах и квартирах. Негодяй.

Власти Тувы передумали искать экстремистов

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Лапшакова, наверное, так захотела решить проблемы «толерантности в межнациональных и межрелигиозных отношениях». Всех недовольных пересажать – и типа проблем нет. А потом будет удивленно хлопать коровьими глазами, когда нерешенные проблемы вылезут на поверхность какими-нибудь громкими погромами или убийствами...

Аноним, 18-05-2018 #6[com]

Как они РИСК боятся? Не воровали бы так, не боялись бы. Для них экстремизм – это когда правду про них рассказывают.

Аноним, 18-05-2018 #7[com]

Это подхалимы дураки-депутаты подбили Кара-оола войну газете РИСК объявить. Сам бы он ни за что не решился бы.

Аноним, 18-05-2018 #8[ru]

Интересно, а он работать не думает? Может, про него меньше бы гадостей писали?

Забытые в окопах

Аноним, 16-05-2018 #1[ru]

Когда у страны нет будущего, приходится копаться в прошлом... На самом деле, в России не осталось кроме той войны ничего, что могло бы объединить весь народ. Вот и таскают эту кровавую скрепу, как последнее сокровище...

Криминальная революция в Туве свершилась!

Аноним, 16-05-2018 #3[ru]

Продажные или безвольные судьи страшнее любого чиновника-казнокрада. Вора можно поймать и осудить. А если судья сам такой же, как подсудимый, то это подрывает основы самого государства и веру в справедливость.

Аноним, 16-05-2018 #4[ru]

Анонимушко №1 ради удивлений читает Риск. Да никто и не удивляется, что республика под властью криминала и кара-щериг, а этому способствовали ТСПЧ и Шойгу-Старший.

Аноним, 17-05-2018 #7[ru]

Бичелдею, присвоили звание Почётного Гражданина??? Вы пошутили??? Неужели правда, что Шолбан Валерьевич сошел сума?? Он же ВОР, обворовал свой народ, за который так боролся... Но глава республики еще тот... и он понимает, за что надо дать звание почетного гражданина Бичелдею...

Аноним, 17-05-2018 #8[ru]

Главный ЧЕРНЫЙ ВОР наградил нужного ВОРА БИЧЕЛДЕЯ. Прокурор республики Тыва – начинайте работать, особенно с кадрами.

Аноним, 17-05-2018 #12[ru]

Каким образом дело судьи Саая рассматривают тувинские судьи? Должны отправить дело в другой регион, а тех судей из квалификационной коллегии привлечь к уголовной ответственности!

Аноним, 18-05-2018 #14[ru]

Председатель Совета судей РФ В. Момотов потребовал от региональных Советов усилить контроль за соблюдением судьями антикоррупционных и этических норм. Тыва молчит в тряпочку, здесь можно каждого судью привлекать к ответственности за родственников, за сокрытие доходов родственников, за махинации родственников, за конфликт интересов и т.д.

Аноним, 18-05-2018 #15[com]

Вор – почётный гражданин? Вы там что, с ума посходили? Бичелдею место на зоне, а вы его на доску почёта?

(прочитано 1115 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7338.html
0

<< Комментарии к статье (Всего: 49) >>
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.
1 : 2 : 3 : 4 : 5  >>

avatar
Аноним (гость) 25-05-2018 19:22:55   #49 [ru]
наверно каждый понимает и хочет,но и понимает что когда не ВСЕ,то смысла нет! есть гос-ые законы но есть и Духовные законы которые работают везде и всегда,когда есть Духовный закон и порядок то работает все! нет Духовного порядка не будет гос-го порядка,все из за без порядка и беззакония! Религия это централизация всего! без Религии люди будут мыслить даже как дураки..сразу верить в материальные ценности это глупо..без Религии и материальные ценности не достежимы)) все не достежимо когда нет Религии,Религия побеждает и скудоумие! скудоумие ничто не достигает!ничто!Религия это все у вас будет все!только с Религией у вас будет все! но только когда ВСЕ!
 
0
avatar
Аноним (гость) 25-05-2018 18:31:18   #48 [ru]
оо я знаю о 2-х чужаках,так сказать в маленьком праздненстве не должны быть чужаков! " И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится,)) что за стихи? "верить не напрасно"
 
0
avatar
Аноним (гость) 25-05-2018 15:41:50   #47 [ru]
даже по Религиям можно увидеть что народы перенимают друг у друга..берут друг у друга лучшее что есть,это значит мир давно взаимосвязан и сегодня так же и будет взаимосвязан!
 
0
avatar
Аноним (гость) 25-05-2018 15:09:49   #46 [ru]
канечно..доморощенная Религия это не легко..божественное проявление,если говорить о национальностях,если брать крупные большие Религии,то там всего три (3) национальности! и сколько национальностей в мире? их не сосчитать)) даже не припомнить что бы из за Религии какая нибуть нация или национальность изчезла с лица земли,не было такого и не будет!Кто нибудь стал Иудеем? или Арабом? Индийцем-Непальцем? нет конечно! Доморощенная Религия это не легко,это божественное проявление которая дана всем землянам
 
0
avatar
Аноним (гость) 25-05-2018 14:02:23   #45 [ru]
сколько можно говорить))) Сколько ответвлении в Христианстве?!это не только вы Эрмак! у Ислама сколько думаете? в Индии в китае сколько думаете?! уу это..сколько можно говорить)))
 
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 25-05-2018 12:16:39   #44 [ru]
Аноним Номер 41... Very Happy
Да куда Нам то "древним", Вас ХРЕНцузов, Папистов то Понять... Very Happy
Вас даже КатоЛикие Поляки, и Бандеровцы Униаты, кто своих отцов Называет Тато, и то Понять не Могут... Very Happy
Не Смотря на То, что для их папа в Риме, Это Первое лицо после Бога на Земле... Very Happy
А КАК Вас то Понять Тувинцам?
Которые и ВЫНУЖДЕНЫ, не понимая почему Одни Русские Говорят Исус, и ЭТО Им Понятно, а Другие то ИИС-УС, и При этом почему то Застовляют по РУССКИ писать ИС-тория, ИС-тина, ИС-ток... И Если Тувинцы могут понять РУССКОЕ Слово ПО-Иск, то есть по Рувински то По Следу Искать, то именно не понимание Зачем Слово Исус искажать на слово ИИС- Ус?
Ты то у Нас то Грамотный, Найди Тувинско Русский Словарь, или Русско-Тувинский, и Ты поймешь РАЗНИЦУ между ТУВИНСКИМИ Словами ИС и ИИС, а тем более когда термин УС подключается...
И чем Слова КазаК и КазаХ отличаются между Собой... Very Happy
И Надеюсь у Тебя Хватит УМА Понять чем Польское Матка Боска отличается от РУССКОЙ МАТЕРИ, и тем более то МАТЕРИ Божьей... Very Happy
Так что Если Тувинцы, СВОИХ Продвигая, отлично Знают Мудрость Моисея " Возлюби Ближнего", то Вы То не Умеете Любить Ближних, и тем более то Уметь Уважать Врагов Своих... Вот за ЭТО То Мы Вам, Европейцев то и БИЛИ. Very Happy...
[Читать дальше]
 
+1
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 25-05-2018 11:56:35   #43 [ru]
Аноним Номер 39... Very Happy
НАдесь Вы то Понимаете что Слова СЫН, РАБ, СЛУГА, Православие, не пониматься Даже среди Русско Язычных, не Говоря про Тувинцев, хотя на СВОЕМ Языке Они то ОТлично Знают чем Раб по Тувински отличается от Сына, по Тувински, и Почему Тувинские Араты не имели на ИМЯ Даже, и по Русски то АРАТ, это Недостойный Имени... Very Happy
Так что Разве Русско Язычник ПОНИМАЕТ, чем слова НАСТАВНИК, Пастырь и Поп, отличаются между Собой?
Или Чем Слова УЧИТЕЛЬ, Преподаватель и Педагог ДЕМАгог Отличаются между Собой? Very Happy
Так что ЕСЛИ Вы, как Умеющий ПИСАТЬ якобы по "русски" не знаете чем РУССКИЕ Слова НАСТАВНИК и Поп, Учитель и ПедаГОГ Демагог отличаются между Собой, то почему Вы считаете что ВСЕ в Мире Понимают, на Западной Европе, что для РУССКИХ Бог ВЫШЕ Света и Тьмы, и что сатана всего Лишь Слуга Творца...
Но Вы то Ставите Знак Равенства между Богом и Его слугой? Confused Very Happy
 
+1
avatar
Аноним (гость) 25-05-2018 11:48:50   #42 [ru]
Шумов написал:" Когда Вы Пишите НОРМАЛЬНО . по Истории России, то Вас и Читать приятно." Да ничего я не пишу -я просто перевел с тарабарского языка эрмака на понятный человеческий ! Потому как Шумов слышал звон -да не знает где он! Вот такие ваши знания -что то, где то слыхали ,а к чему это не понимаете! И так у вас во всем! Если вы не можете четко изложить мысли -то не мы Анонимы в этом виноваты ,а виноват как раз Шумов!
 
0
avatar
Шумов Андрей Семенович
Эрмак 25-05-2018 11:35:48   #41 [ru]
Вечный Аноним... Very Happy
Когда Вы Пишите НОРМАЛЬНО . по Истории России, то Вас и Читать приятно. Very Happy
И Как Бы начинаете ПОНИМАТЬ почему сперва Российская Империя, а затем и СССР Развалились в 20 веке, и Почему ТУВИНЦЫ, не смотря на то, что им Ельцин, Путин СТРОЯТ Церкви, а до этого Николай 2 ой и Сталин, после Войны, тоже пытались... НО Ищут СВОЕ. Very Happy
Так что, сейчас Специалистам Понятно, чем живущие по Законам "РУССКОЙ Правды", в 21 веке, отличаются от Реформированных Никоном в 1666 году, и чем же РУССКИЕ Отличаются от тех, кого стали как СОВЕТСКИХ Русско Язычников формировать с 1917 года...
Мало того, Их еще превратили в Папистов! Confused Shocked
И знакомые Тувинцы спрашивают меня, зная что я к Папистам отношусь как к ПРЕСТУПНИКАМ, А, Они Тувинцы что тоже " Преступники"? Very Happy
Отвечают что НЕТ, Так как ВАШИХ не было на Русском Соборе в 1449 году, где Папу Римского признали АНТИХРИСТОМ.
А Тех, " православных" Идиотов. Кого Ислам РАЗБИЛ в 1453 году, и Назвал Ими Захваченный Город Стамбулом, Предали АНАФЕМЕ, ПРОКЛЯТИЮ.
Так что Потомки ТЕХ, кто своих Отцов в России сейчас называют " Папа". Они прсто ВЫМИРАЮТ, а Вот РУССКИЕ то Нет... Very Happy
 
+1
avatar
Аноним (гость) 25-05-2018 09:56:51   #40 [ru]
все Религии мира (образно) берут информацию от единого Бога,одну и ту же информацию!но пишутся естественно на своих языках и манерах,но от этого ОБЩАЯ суть не меняется
 
0
1 : 2 : 3 : 4 : 5  >>
Остальные материалы номера 20:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Всегда говорю себе, что начну худеть после праздников, но ничего не могу поделать, ведь моя жизнь – сплошной праздник!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank