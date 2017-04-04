    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-03-2017 #1[ru]

Дожидаемся лета. Уже ездили за пределы Саян, искали место. Были шокированы тем, сколько выходцев из Тувы уже живет в Хакасии и Красноярском крае, и не только русскоязычных. Живут, устроились. У многих собственное хозяйство, огороды. Не умирают с голоду. Работать только надо. Этим летом из Тувы уедет много русского населения. Надоело быть народом второго сорта. Надоело оглядываться на то, что не то сказал, не так посмотрел. Детей учить не у кого. Устраиваться надо, чтобы перед пенсией не оказаться на голой кочке.

Аноним, 29-03-2017 #2[ru]

Я переехал из Тувы 5 лет назад. Практически каждый месяц я узнаю еще об одной-двух семьях, которые выехали за Саяны.

Аноним, 29-03-2017 #3[ru]

Выдавливание из Тувы идёт всего более-менее активного населения. Невзирая на национальность. Сколько креативных, грамотных тувинцев живёт и работает во многих городах России? Масса. И возвращаться не хотят. Потому, что в Туве никаких перспектив. Всё делается через руководящую жопу. Возьмём для примера Тоджу. Более-менее благополучный район в Туве. Всего один банкомат на весь район, выдающий наличку, а соответственно огромные очереди. Оформление автотранспорта, продление оружия, медсправки для этих действий – всё в Кызыле. Межевание, госрегистрация – через Кызыл. Между Кызылом и Тоджей отсутствует какое-либо официальное транспортное сообщение, люди всё организовывают на свой страх и риск. Дорогу официально закрыли, почту возить не будут месяц, полтора. А как же сроки доставки? Жаловаться куда-либо бесполезно, прокурорша Тоджи больше обустройством личной жизни озабочена. Всё, что за Саянами делается в пределах административного района, в Туве надо ехать в столицу. Вот из-за такого дебилизма люди и бегут. Плюс, чиновники набираются по принципу жополизов, они в основной массе безграмотны, и часто приходится переделывать документы. Так что половина жизни в очередях проходит. А вся огромная рать чиновников-дармоедов существует для того, чтобы фальсифицировать выборы, и писать лживые отчёты о благополучии, о поголовье, урожаях и прочую чушь. Бумага всё выдержит.

Аноним, 29-03-2017 #4[ru]

Знаю, что готовится большой отток специалистов из Тываэнерго, порядка 20 семей. Они уже приобрели жильё за Саянами, и их с руками и ногами готовы принять на работу по специальности. Причина – в новом руководителе.

Аноним, 29-03-2017 #5[ru]

У меня сын уехал жить и работать за Саянами, семью там завел, на хорошем счету у начальства, на повышение пошел. Сердце кровью обливается, потому что мой сын-отличник учебы – не пригодился чиновникам в Туве, его не взяли по специальности на работу, а однокурсника-двоечника взяли, потому что папа – чиновник. Конечно же, сын рассердился, понял сразу, что в Туве ему ничего не светит, и уехал. А как вы думаете, я тоже считаю, что он прав! Хотя болею за него всей душой...

Аноним, 29-03-2017 #6[ru]

В дополнение – забыла сказать, что сын мой – тувинец... вот так-то...

Аноним, 29-03-2017 #7[ru]

И статья, и комменты – в точку! Ещё можно кучу примеров привести.

Аноним, 29-03-2017 #8[ru]

Все районы развалили приспешники тупорылых карликов, конкретно из Сарыг-Сепа уезжают за Саяны опытные специалисты А районные сидят без работы – в какой стране такой дебилизм может быть?

Аноним, 29-03-2017 #10[ru]

Аноним 9, из Тываэнерго не работяги прикупили за Саяна жилье и готовятся бежать, а работники конторы – бухгалтера, выпускники ТывГУ, коих там – подавляющее большинство, экономисты, секретутки, ведущие и главные специалисты, начальники отделов, управлений и департаментов. Вот они и сидят на чемоданах. А таких кадров в Туве – навалом. Они легко заменяемы. Вот технических специалистов, работяг, этих действительно будет жаль. Только им уехать не на что.

Аноним, 29-03-2017 #11[ru]

Туваэнерго – это действительно стратегический объект стабильности, но действия власти развалить его, как всю Туву. Назначение директором родственника абсолютного бездаря, это еще мягко сказано, приведут некогда процветающее предприятие к краху. А это – основное в политике КШВ, будет под что просить финансирование разрушенной отрасли, как на Украине.

Аноним, 29-03-2017 #14[ru]

Так называемый «Юбилейный объект», комплекс, на берегу «Енисея Царская охота», официально Новосибирским Водным Миром (ПЕРЕЖОГИН) так и не сдан как завершенный. Бюджетных денег Кара-оол на обустройство набережной очень щедро вложил. Больше миллиарда рублей. По предварительным подсчетам, на глаз, там и половины такой суммы не отработали. Пи**инг. Самый натуральный пи**инг народных денег. При Строительстве и отделке Водный Мир использовал самые дешевые материалы. Еще там должен быть археологический уголок из камней-курганов, с древними наскальными рисунками. В смете они включены. А стоит этот загадочный уголок не 100 миллионов рублей, а гораздо дороже. Уважаемый Каадыр-оол Алексеевич! Где Тувинские исторические камни с наскальными рисункам? Вам необходимо провести инвентаризацию музейных экспонатов. Может их давно уже увезли за пределы нашей республики. Ведь они находятся на балансе Национального музея. Прокурору Республики Тыва: требуем дать правовую оценку действиям Правительства и Парламента Тувы по расходам бюджетных средств. Надо заказать экспертизу по оценке стоимости Ансамбля Царская Охота. По состоянию 01 04 2017 года, чей это объект? Редакции газеты Риск, просим оформить официальный запрос на имя прокурора РТ. Прямо перед глазами чекистов на одной улице творили, воровали бюджет. Может, у них попросим ответ?

Аноним, 29-03-2017 #15[ru]

Сегодня Кара-оол занят регулированием водочного бизнеса. Ему и его братьям не хватает откатов с бюджета Тувы. Надо еще, еще денег. Роман Степаныч, армяне – держитесь! Как в 90-ые, будете иметь бандитские дела с Юриком. Будут мочить крыши! И в сортире! Запасайтесь боеприпасами!

Аноним, 30-03-2017 #17[ru]

Господа строители, которые пострадали от преступной деятельности Правительства РТ, Вас подвели под монастырь, так что молчите. Выкладывайте все следственным органам. Кому сколько перечисляли, сколько наличными. Нет смысла укрывать черных братков. Они вас грохнут поодиночке или отделаетесь испугом. Но будете живы! Александр Борисыч! Держись! Вернее, берегись! Дальше будет только хуже.

Эрмак, 30-03-2017 #20[ru]

Согласен с автором, что в системе власти НЕТ РУССКИХ. Тех, кто формировал ВЕКАМИ Россию, как многонациональное государство. С какого-то перепугу тот же Чучев, или Тунев – «русские»? Так можно и Обаму «русским» назвать», если научить его по русски говорить... Тогда и САМ Кара-оол самый настоящий «русский», и кому Путин Орден на грудь, и главное – «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»... И именно об этом то и говорит НАГРАЖДЕНИЕ Главы Тувы... Он задание по ВЫДАВЛИВАНИЮ русскоязычных ВЫПОЛНЯЕТ, и за это и ОРДЕН получил.

Аноним, 30-03-2017 #26[ru]

В Тыве тяжко всем – и тувинцам и русским, с 90 годов произошла деградация целых поколений, добили всех карлики! Из Тывы уезжают многие тувинцы – на заработки!

Аноним, 30-03-2017 #27[ru]

Путин Бичелдею орден дружбы народов постеснялся, что ли подарить. Аноним №25, ты обратись напрямую к президенту-то, напомни ему, похлопочи так сказать, от имени народа за сепаратиста вашего! Глядишь, и тебе зачтётся, будешь почётным жополизом.

Аноним, 31-03-2017 #29[ru]

Мы, тувинцы, очень сожалеем об отъезде русскоязычного населения. Никогда не испытывали негатива по отношению к ним. Жили вместе, дружили, работали. В 90-е годы русские уезжали с большой ностальгией и обидой на нас за нашу неблагодарность. Бичелдеевцы разжигали, что лучшие руководящие места заняли русские, а тувинцы-низовые. Хотя для многих было понятно, не национальность красит место, а профессионализм. Приезжие русские творили чудеса, из малоразвитой феодальной республики мы шагнули далеко вперед. Кызыл на тот период, когда Шойгу бегал пешком под стол, да и Тува не отставали от Хакасии и Абакана. А сейчас приходиться выживать из-за корыстных целей «бичелдеевцев».

Аноним, 31-03-2017 #1[ru]

Постановка вопроса не очень нравится. На сегодня живут лучше те, кто работает, имеет голову на плечах и, конечно же, не злоупотребляет «зеленым змием». Как мне одна приезжая знакомая сказала, «у вас деньги на дороге валяются». Сама она на протяжении многих лет торговала на рынке рассадой, летом зеленью, держала свиней, кур, издержки продавала. Заработав на безбедную старость, уехала к детям. У нас, у тувинцев, в основном пустые огороды, заваленные мусором, и голодные дети. Поэтому сравнивать быт русских и тувинцев на сегодня невозможно.

Аноним, 31-03-2017 #1[ru]

На тувинцах наживается и их же терпеть не может. Возомнил себя Бог знает кем.

Аноним, 30-03-2017 #4[ru]

гнать надо такие кадры из минздрава и больниц. Надоело это все, когда на работу устраивают по родству, вот и сидят такие ни черта ни работать не хотят. Привыкли на всем готовом!

Аноним, 29-03-2017 #1[ru]

Сейчас контролем за продажами алкоголя занялись хунвейбины-спортсмены, которым Кара-оол дал карт-бланш. Был гитлер-югент – будет кара-югент. Тува должна пить только «Караооловку»!

Аноним, 29-03-2017 #2[com]

Проблемы с экономикой связаны с огромным количеством чиновников. Если их не сократить как минимум раза в 4, никаких улучшений в Туве не будет.

Аноним, 30-03-2017 #4[ru]

Брокерта А.В. в главы! Ничего против ШВК не имею, но более двух сроков – неправильно руководить.

Аноним, 30-03-2017 #5[ru]

Ненавижу злобных, алчных, недалеких карликов.

Аноним, 31-03-2017 #8[ru]

А я тувинец, и нас достаточно много, за Брокерта! Устали от межнациональных, межклановых усобиц! Засилие в правительстве клановых кадров. Безумные решения в угоду себеподобных. Хотим, чтобы правительство состояло из профессиональных специалистов, которые состояли из адекватных людей любой национальности и работали во благо народа!!! Хватит тащить нас во тьму!

Аноним, 01-04-2017 #2[ru]

Должен же быть КТО-ТО, кто не боится ваших правительственных карликов, в отличие от вас негодяев-подхалимов, аноним №1.

Аноним, 29-03-2017 #4[ru]

Ужас какой. Ну всё, Кара-оол влип. Наверно подумывает, куда в бега подаваться.

Аноним, 31-03-2017 #8[ru]

Вроде гостройзаказ ликвидировали.

аноним_для_всех, 29-03-2017 #2[ru]

Господа полицейские и сотрудники спецслужб РФ, помните о том, что запрещать проводить митинги, избивать и арестовывать митингующих – это преступление за которое преступники рано или поздно, но неизбежно ответят. Это преступление запрещено под угрозой наказания статьей 149 Уголовного кодекса России.

Дмитрий_Быков, 30-03-2017 #3[com]

Акция 26 марта была талантливой – и одним этим отменила всё, что делали в последнее время и оппозиция, и власть. Замечательной была сама идея вернуться к формату прогулки – в результате все, кто вышел на Тверскую в воскресенье, хотя бы и ради шоппинга, воспринимались как участники протеста и в этот протест вовлекались... Для студентов это – приключение. И никаких неожиданностей тут нет: те, кто слышал диалог брянских школьников с учителями о Навальном, те, кто видел издевательскую реакцию студентов МГУ на фестиваль, посвященный трехлетию Крыма, и те, кто смотрел ролик с консерваторской лекцией про врагов народа (герой этого ролика Даниил Пильчен тоже был задержан в воскресенье), готовы именно к студенческому протесту... Владимир Соловьев уже заметил, что бороться с коррупцией необходимо – только надо отличать борцов от провокаторов.