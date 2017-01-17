Минобороны выгоняет с родной земли

Уважаемые журналисты РФ! Мы, жители села Кара-Хаак, живущие по улице Ак-Даш, просим разобраться в нерегулируемом случае против нас. В этом году Минобороны решило наши дома снести, а вместо наших домов нам предлагают пустую степь, расположенную на восточной стороне села Кара-Хаак. Они сказали, что туда они отправят какие-то брёвна, материалы для строительства новых домов, но мы отказались от всего предложенного. Мы за миллионы не отдадим наше нажитое. Потому что мы не сможем в другом месте жить. Вместе с домами нам придётся перенести кошары, конюшни, огромное количество скота, а огороды и сады как нам оставить без ухода? В придачу наши дома отремонтированы, все с пристройками. Но мы так переезжать никак не можем.

Наша работа по уходу за с/х животными не позволяет перекочевать в чужое место, на другой берег реки Тапса, на той стороне реки мало пастбищ, поэтому мы неотделимы от своей родной земли.

У нас по приказу Минобороны России, Правительства РФ и Кызылского кожууна в прошлом году уже отобрали все наши пахотные земли, сами оформив на них акты, где раньше мы десятилетиями садили картошку и пшеницу, поля с люцернами, наши сенокосные поля и поля для пастбищ. Тогда они отбирали земли у простых людей, заставляя их ставить подписи на актах выписывания из учёта. Многие там не подписались, но видимо там всё равно вместо них другие ставили свои подписи. В таком случае без картошки на зиму осталось много семей. Людям же понятно, что сельским жителям без земли, где выращивают картошку и пасут скот, дальше жить просто нету возможности, а рабочих мест в Кызыле и так нету, да и теперь высшее образование получить им нет никакой гарантии.

Но после такого действия со стороны властей, как жить дальше простым людям села, у них же дети? Забываем про простой народ везде. Если бы на наших местах жили влиятельные авторитеты из Тувы, то обязательно бы попросили о плане стройки от них. А мы им оказались просто НИКЕМ, мы для них, как ПОСТОРОННИЕ, и поэтому они решили устроить здесь свои планы по своему, кто как хочет. А сам Шолбан Валерьевич на передачах говорил, и перед баллотированием себя на голосовании перед народом говорил, что буду только развивать сельское хозяйство, помогать социально неблагополучным семьям Тувы, и все мы это помним. Но такое творение – это разве развитие села что ли?

Кроме нас, неподалёку в 200-300 метрах от нас, имеются готовые летние стоянки (чайлаг) скотовладельцев ЛПХ и чабанов. Здесь таких летних стоянок очень много, потому что у нас здесь земли благоприятны только для разведения сельских животных, таких, как овцы, козы, коровы, кони, верблюды. Но власть, совместившись с Минобороны РФ, нагло отобрали посевные земли.

Разве кому-то срочно понадобилось строить военный город в таких местах, что развитие сельского хозяйства придётся отложить на потом? Причём жители здесь только умеют своими руками заниматься выращиванием скота. Это же, все здесь чабаны с 80-90-х годов, только у них деятельность разрушилась вместе с распадом коммунизма, а теперь еще и здесь стали отравлять им условия существования. Но куда им дальше деваться?

Кроме чабанов, на нашей улице живёт Ветеран Афганской войны Хертек Олег, Заслуженные Ветераны Труда со времён Коммунизма и молодёжь, охотно интересующаяся разведением сельских животных и растений. Да и в этот год многие с нашей улицы решились на увеличение зимней кошары и принять дополнительно 200 овец от программы «кыштаг», но где их теперь перспективы на будущее?

Создаётся такое ощущение, что в Туве земель не хватает. У нас деловая обстановка в Туве по земельным отношениям хуже, чем в Китае. Наши власти ради какого-то мотострелкового полигона решились на такое – несправедливо ни с какой стороны!

Здесь посмотрите на разрисованную карту территории, где мы находимся, жители села Кара-Хаак улицы Ак-Даш. Обозначенный чёрный прямоугольник, это то место где находятся наши дома, в количестве 6 дворов, 1000 овец, до 500 коров, коней и др. с/х животных у нас очень много. Отсюда любому интересно подумать, каким образом этот крошечный чёрный прямоугольник не поместился в таком большом белом квадрате, с протяжённостью 20 км по горизонтали? Наши дома расположены прямо рядом перед лесом, на северной стороне реки Тапса от села, где происходит слияние двух рек Бий-Хем и Тапса. Из этой рядом расположенной огромной степи, наши дома занимают площадь 0,1% от 100% от площади Минобороны по отношению к этой степи. Площадь территории Минобороны здесь по степной части 10000 гектаров земли, а наши дома занимают площадь с краю с обхватом 300 метров. И даже эти леса и речка, оказались в собственности Минобороны.

Мы даже не знали, как вдруг наши земли неожиданно оказались на территории Минобороны. Наши дома, все приватизированы в нашу собственность. Но в итоге эти бумаги оказались бессильными, их проще было выписать из учёта регистрации, тем самым завладевая всем нашим имуществом. Здесь всё слишком загадочно. Дальше повторно писать в адрес Правительства не имеет смысла, всё и так понятно. Ну, в общем, ОСТАВИЛИ ВЫ НАС БЕЗ ВЫБОРА, БЕЗ СРЕДСТВ СУЩЕСТВОВАНИЯ! Просто не ожидали, что наша жизнь обернётся таким вот образом. Говорят, что где-то находится БОГ, видящий ВЕСЬ этот беспредел.

Уважаемое Минобороны России, вы нас оставляете на дне пропасти. Нам ваш чёртов обещанный мост совсем не нужен. От вашего внезапного нашествия, наглого произвола контролирующей власти, немало вытекло слёз, немало произошло ссор и скандалов по этому поводу. Наши силы и надежды на существование на своей РОДНОЙ ЗЕМЛЕ кончаются. У нас теперь нету даже настроения, делать свою повседневную работу по уходу за нашими с/х животными. Гуляйте, веселитесь на нашей земле, как хотите! Вы, как всегда, победили! Потому что вы разрушили наше будущее.

Мы, бедные, простые сельчане, за свои права боролись, как смогли, но как видите, на нас никто не обратил внимания! Мы теперь уже решаемся отказаться от своих сельских животных, которых мы очень любили, привыкли ухаживать с детства. Но одно лишь просим, чтобы вы хотя бы нам оставили наши дома в покое, мы в вашей жизни мешать не будем, вы же этого так хотели, добивались, и мы это успели заметить. Устройтесь, как хотите. В ваших степях теперь наши коровы и другие с/х животные не будут больше пастись, растаптывать ВАШУ собственную территорию, мы своих коров и овец, просто продадим, сами отправим к знакомым. Но одно лишь запомните, что «НА ЧУЖОМ НЕСЧАСТЬЕ – СЧАСТЬЕ НЕ ПОСТРОИШЬ»!

Этот материал написан со слов 23 человек ул. Ак-Даш. Помогите, чем сможете. Этот материал был уже в прошлом марте. После этого и начались все эти хуралы, волокиты безрезультатные. Никто не помог.

Айдын Саая