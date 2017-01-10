A- | A | A+ 12pt №1, 10 января 2017 года. О главном начистоту

И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие? Так бы я спросила Чучева или того же самого Кара-оола. Думаю, уважаемые читатели, вам сразу стало понятно по заголовку, что не могла я пройти мимо своей излюбленной темы про «яйца Чучева»? Но чтобы понять, почему в курятнике у Кара-оола такой переполох случился, я вспомнила интервью его протеже Ольги Валерьевны по нынешней фамилии, которая Россова, а месяца два назад её прозывали просто Крольчиковой. Вы мне скажете, причём тут ЧП на птицефабрике и Россова-Крольчикова? Но кто меня много лет подряд каждую неделю читает, тот уже должен понять, что я никогда просто так не свяжу между собой совсем разные события. Итак, мы имеем высказывание Шолбана Кара-оола: «В год Петуха в прямом смысле слова боремся за выживание птицефабрики» (2 января 2017 г. в 7:36 запись в Интернете) и интервью Крольчиковой, в котором она утверждает, что «Самое главное оружие женщины – это её слабость» (8 марта 2012 г. «Тувинская правда»). Что общего? Много! Пусть между этими двумя событиями лежит огромная временная пропасть в 5 лет, а всё остаётся по-прежнему – всё так же Кара-оол без устали днём и ночью пишет в Интернете про свои «героические трудовые подвиги» на благо земляков и всё так же не сходит блаженно-глуповатая улыбка с лица Крольчиковой. Помните, как Кара-оол её то туда, то сюда пристраивал? То она просто друг премьера, то вдруг ни с того, ни с сего – заместитель председателя парламента, то ещё где, а никто ей не доверял. Почему? Да вот из-за этого самого! Что можно сказать о человеке, у которого постоянно в глазах «одна весна» и на всю раскрашенную физиономию от уха до уха беспричинная блаженная улыбка? Если у руководителя республиканского парламента в голове одни птички-цветочки, мальчики с мужчинами и жуткая любовь до гробовой доски, то разве это государственный деятель для Тувы? Для Кара-оола, конечно, её безмятежно-идиотское выражение лица может говорить о чём-то сокровенном и известном только ему одному. Наверное, именно поэтому он её, желанно-слабую женщину, сейчас Уполномоченным правозащитником назначил. Понятное дело, тувинцам это не понравилось, и они возмущаются: как она, не зная тувинского языка, будет по районам ездить и с народом разговаривать? И кто-то злорадно вспоминает, что пять лет назад Крольчикова всенародно обещала выучить тувинский язык, да так и не удосужилась обещание исполнить... А у Кара-оола всё так – наобещать и не сделать. Но, видать, в том-то и дело, что ездить и разговаривать ей не придётся. В 2007 году, как только Кара-оол вскарабкался в самое большое руководящее кресло, он сразу же сходу запросил у депутатов деньги на производство водки и разведение тувинских яиц. Как помнится, тогда в парламенте по яйцам возникло три партии. По водке в принципе всем было понятно, что для Кара-оола – это вопрос чести. А поскольку его честь никто тогда не хотел затрагивать, чтобы не было какого неприятного запаха, то водку лить ему разрешили. А по яйцам, да, там были разногласия. Одна яичная партия сказала, что птицефабрика в руках нашего местного правительства – дело гиблое, ничего не получится, а потому незачем деньги народные по ветру пускать. Эту партию тогда депутат Сергей Сафрин возглавлял. Вторую яичную партию повёл за собой Ваня Чучев – он с воодушевлением бил себя в грудь и чуть глотку не сорвал, убеждая нардепов, что за яйценоскость тувинских кур он будет отвечать собственноручно, поскольку с детства курощупством занимался и на практике всё доподлинно знает. А вот Василий Оюн, тот просто стоял в сторонке со своей третьей яичной партией. Он со своими сторонниками считал, что деньги Кара-оолу на птицефабрику дать нужно хотя бы для того, чтобы, когда тот деньги похерит, то есть разворует, можно будет коррупционеров сурово за эти самые яйца и схватить. И вот минуло 10 лет – победила партия Сафрина: ни денег, ни кур, ни яиц! А главный курощуп Чучев потихоньку сдулся, сморщился, как и его яйца, обмяк и сидит тихо – не слыхать и не видать. Только его картинка с яйцами на обложке газеты осталась. Но и версия Оюна оказалась нежизнеспособна – никто даже и не ловил коррупционеров в курятнике. Денег на птицефабрику столько вбухали, что каждое яичко оказалось бы золотым. Если бы оно было... Да беда вся в том, что яиц не было и нет. Да и вообще, честно говоря, как-то совсем не ладится куриное дело у Кара-оола. Помнится, как-то покойничек Монгуш, царство ему небесное, Самойлов, будучи министром сельского хозяйства в правительстве Кара-оола, был сильно озабочен – куры не рожали! Он их кормил, лелеял, рационы и меню разнообразные для них придумывал, выдумывал всякие способы высиживания, а куриных детишек как не было, так и не вылуплялось – просто беда! Ну, позвал он какого-то русского мужика и показал семейство, а тот, батюшка-светы, за голову схватился – по двору одни петухи гордо расхаживали. Вот и Кара-оол, ни свет – ни заря 2 января 2017 года в 7 утра в Интернете на весь белый свет прокукарекал: «Стыд-позор, что в первый же день нового года уже ЧП на хозяйстве, чуть не заморозили сотни птиц». Тут надо вот что сказать: то ли хитрит Шолбан, то ли его самого за дурака держат, но уж года два или три как на птицефабрике кроме местных наркоманов из близлежащих окрестностей и ворон с воробьями, никого нет. Да, ООО Птицефабрика «Енисейская» есть. На бумаге. Для караооловской отчётности и возможности выделения всяких там разных кредитов и субсидий этой фабрике, а кур с яйцами там, говорят, давненько нет. С тех пор, как сам Шолбан Валерьевич лично щупать кур стал. На самом деле «стыд-позор» всей республике за такого Главу правительства, который додумывается до крутых мер по круглосуточному дежурству в новогодние праздники. Смотрите, у него ума хватает похвалить себя и всё правительство: «Сработала наша договорённость вахтовых проверок дежурств. Будет ночь трудовая и беспокойная для ребят нашего Агенства по ГО и ЧС, потом будем разбираться кто виноват и почему» (орфография и пунктуация – авторские). Это получается, что чиновники правительства подписывают договорённости, чтобы дежурить вахтовым способом и проверять дежурных, которые в свою очередь тоже дежурят. И в итоге такой бурной договорной деятельности контролёров по проверке контроля дежурных за дежурством за всех отдуваются «ребята нашего Агенства». Надо понимать так, что тувинское МЧС в полном боевом составе в настоящее время реанимируют подогревом каждую отдельно взятую курицу? Или как? Так всё-таки вернёмся назад и спросим, что же общего между куриной трагедией и Ольгой Валерьевной? Ну, разве непонятно? Понабрал Кара-оол к себе в команду всяких разных крольчих, самая главная черта которых – слабость... и вот уже 10 лет безостановочно работает блогером в Интернете: кукарекает спозаранку на всю страну, как спасает несуществующих кур и протухшие яйца. Одним словом: два сапога – пара! Очень вредная тувинка (прочитано 873 раза) http://risk-inform.ru/article_6412.html +12

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Аноним (гость) 12-01-2017 08:37:46 #5 [ru] зНАТЬ НАДО кРОЛЬЧИКОВУ, она просто так ни с кем в постель не ляжет, только за должность, она Дивановну в этом деле переплюнела. 0 Аноним (гость) 11-01-2017 19:19:37 #4 [ru] В Туве просто беда с этими женами министров. Они вертят своими мужьями и вместо них руководят республикой. Нигде больше такого нет. 0 Аноним (гость) 11-01-2017 15:51:23 #3 [ru] И.О. министра сельского хозяйства Данзы-Белек Э.С. который должен в тюрьме сидеть за наркоту и уничтожение Каа-Хемского района вместе с Долгаром, добъет все что осталось от так называемого сельского хозяйства Тывы, там где его руки дотянутся, о особенно его жены считай пропало! Птицефабрика еще цветочки. 0 Аноним (гость) 11-01-2017 14:10:16 #2 [ru] Sensey - ты сам то жил при социализме в СССР? Если бы жил и с головой дружил ,то по два раза бы чушь не переписывал. Ну не было безработных и то потому что требовалось везде было почти ,но однако на хорошую работу устраивались по блату. А вот насчет никто не работал -то это полная дурь. С.П.Королев (конструктор космических ракет) и все кто в этой отрасли работал -что не работал? А атомщики не работали ? А вооружение тоже не работали ,а машиностроение ,а станкостроение -так с неба нам подало? Может ты жил и работал в колхозе 70 лет без урожая и тогда понятно что ты не работал. Потому как не ты Днепрогэс строил не ты атомные станции строил ,не ты жилье строил ,не ты сталь плавил и не ты золото добывал. Но в тыве что никто не работал? А асбесть или тот же кобальт и никель кто добывал? А скот кто выращивал ,а пшеницу в Туве во времена СССР не собирали -или это все само росло и добывалось? Теперь насчет воровства- ты сам ,если жил то воровал? Вот я жил и точно могу сказать ,что мое воровство заключалось в том что приходилось в поле траву колхозную косить и приворовывать для коровы потому как корова была ,а покос выделяли к концу лета ,а коровка кушать должна каждый день. Вот какое воровство было.Начальники крупные тоже не все воровали -это на уровне ЦК КПСС некоторые по крупному ,а та к были те кто лишней копеечки не взяли и дослужились до верхов. Теперь далее насчет всего то я еще помню как за хлебом в очереди по полдня стояли и это там где урожаи хлеба собирали больше всего в союзе. Так что не во всех и не все было в холодильниках -потому как за этим всем надо было побегать или как мы когда поженились то всю мебель купили с переплатой (ну почти всю) кое что досталось через талон,а квартира досталась путем размена.Вот так дорогой ,

Sensey , надо реально смотрет на жизнь и на нашу историю потому как это совсем рядом ,а мы уже искажаем ,а что тогда говорить о временах Грозного или любимого Эрмаком Чингисхана? Так уж и совсем все исказили,если вы почти современник принимаете искаженную информацию. +2 Sensey 11-01-2017 13:38:13 #1 [ru] 7 чудес социализма:

1. У всех было место работы.

2. несмотря на то, что у всех было место работы, никто не работал.

3. несмотря на то, что никто не работал, норма выполнялась на 100%

4. несмотря на то, что норма выполнялась на 100%, в магазинах ничего не было.

5. несмотря на то, что в магазинах ничего не было, у всех все было.

6. несмотря на то, что у всех все было, все воровали.

7. несмотря на то, что все воровали, всего хватало.



7 чудес капитализма:

1. не у всех есть место работы.

2. несмотря на то что не у всех есть место работы, для родственников всегда есть место работы. и они там не всегда работают.

3. Несмотря на то, что на работах всегда есть родственники, план не всегда выполнялся на 100%.

4. несмотря на то, что норма не выполнялась не 100%, в магазинах всегда все есть.

5. несмотря на то, что в магазинах все было, не у всех было все.

6. несмотря на то, что не у всех было все, все воровали. (мелкие по мелкому, начальники по крупному)

7. несмотря на то, что все воровали, всегда всего не хватало



1. не у всех есть место работы.2. несмотря на то что не у всех есть место работы, для родственников всегда есть место работы. и они там не всегда работают.3. Несмотря на то, что на работах всегда есть родственники, план не всегда выполнялся на 100%.4. несмотря на то, что норма не выполнялась не 100%, в магазинах всегда все есть.5. несмотря на то, что в магазинах все было, не у всех было все.6. несмотря на то, что не у всех было все, все воровали. (мелкие по мелкому, начальники по крупному)7. несмотря на то, что все воровали, всегда всего не хватало 0 Остальные материалы номера 1: Свежий анекдот

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