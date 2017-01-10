Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения
   

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Слияние двух Енисеев. Раздел: Родной край
Комментариев: 8
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 57
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 9
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 1, 10 января / И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№1, 10 января 2017 года.

    О главном начистоту

И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие?

И куда же подевались ваши яйца, господа хорошие?

Так бы я спросила Чучева или того же самого Кара-оола.

Думаю, уважаемые читатели, вам сразу стало понятно по заголовку, что не могла я пройти мимо своей излюбленной темы про «яйца Чучева»? Но чтобы понять, почему в курятнике у Кара-оола такой переполох случился, я вспомнила интервью его протеже Ольги Валерьевны по нынешней фамилии, которая Россова, а месяца два назад её прозывали просто Крольчиковой. Вы мне скажете, причём тут ЧП на птицефабрике и Россова-Крольчикова? Но кто меня много лет подряд каждую неделю читает, тот уже должен понять, что я никогда просто так не свяжу между собой совсем разные события.

Итак, мы имеем высказывание Шолбана Кара-оола: «В год Петуха в прямом смысле слова боремся за выживание птицефабрики» (2 января 2017 г. в 7:36 запись в Интернете) и интервью Крольчиковой, в котором она утверждает, что «Самое главное оружие женщины – это её слабость» (8 марта 2012 г. «Тувинская правда»). Что общего? Много! Пусть между этими двумя событиями лежит огромная временная пропасть в 5 лет, а всё остаётся по-прежнему – всё так же Кара-оол без устали днём и ночью пишет в Интернете про свои «героические трудовые подвиги» на благо земляков и всё так же не сходит блаженно-глуповатая улыбка с лица Крольчиковой.

Помните, как Кара-оол её то туда, то сюда пристраивал? То она просто друг премьера, то вдруг ни с того, ни с сего – заместитель председателя парламента, то ещё где, а никто ей не доверял. Почему? Да вот из-за этого самого! Что можно сказать о человеке, у которого постоянно в глазах «одна весна» и на всю раскрашенную физиономию от уха до уха беспричинная блаженная улыбка? Если у руководителя республиканского парламента в голове одни птички-цветочки, мальчики с мужчинами и жуткая любовь до гробовой доски, то разве это государственный деятель для Тувы?

Для Кара-оола, конечно, её безмятежно-идиотское выражение лица может говорить о чём-то сокровенном и известном только ему одному. Наверное, именно поэтому он её, желанно-слабую женщину, сейчас Уполномоченным правозащитником назначил. Понятное дело, тувинцам это не понравилось, и они возмущаются: как она, не зная тувинского языка, будет по районам ездить и с народом разговаривать? И кто-то злорадно вспоминает, что пять лет назад Крольчикова всенародно обещала выучить тувинский язык, да так и не удосужилась обещание исполнить... А у Кара-оола всё так – наобещать и не сделать. Но, видать, в том-то и дело, что ездить и разговаривать ей не придётся.

В 2007 году, как только Кара-оол вскарабкался в самое большое руководящее кресло, он сразу же сходу запросил у депутатов деньги на производство водки и разведение тувинских яиц. Как помнится, тогда в парламенте по яйцам возникло три партии. По водке в принципе всем было понятно, что для Кара-оола – это вопрос чести. А поскольку его честь никто тогда не хотел затрагивать, чтобы не было какого неприятного запаха, то водку лить ему разрешили. А по яйцам, да, там были разногласия.

Одна яичная партия сказала, что птицефабрика в руках нашего местного правительства – дело гиблое, ничего не получится, а потому незачем деньги народные по ветру пускать. Эту партию тогда депутат Сергей Сафрин возглавлял. Вторую яичную партию повёл за собой Ваня Чучев – он с воодушевлением бил себя в грудь и чуть глотку не сорвал, убеждая нардепов, что за яйценоскость тувинских кур он будет отвечать собственноручно, поскольку с детства курощупством занимался и на практике всё доподлинно знает. А вот Василий Оюн, тот просто стоял в сторонке со своей третьей яичной партией. Он со своими сторонниками считал, что деньги Кара-оолу на птицефабрику дать нужно хотя бы для того, чтобы, когда тот деньги похерит, то есть разворует, можно будет коррупционеров сурово за эти самые яйца и схватить.

И вот минуло 10 лет – победила партия Сафрина: ни денег, ни кур, ни яиц! А главный курощуп Чучев потихоньку сдулся, сморщился, как и его яйца, обмяк и сидит тихо – не слыхать и не видать. Только его картинка с яйцами на обложке газеты осталась. Но и версия Оюна оказалась нежизнеспособна – никто даже и не ловил коррупционеров в курятнике. Денег на птицефабрику столько вбухали, что каждое яичко оказалось бы золотым. Если бы оно было... Да беда вся в том, что яиц не было и нет. Да и вообще, честно говоря, как-то совсем не ладится куриное дело у Кара-оола.

Помнится, как-то покойничек Монгуш, царство ему небесное, Самойлов, будучи министром сельского хозяйства в правительстве Кара-оола, был сильно озабочен – куры не рожали! Он их кормил, лелеял, рационы и меню разнообразные для них придумывал, выдумывал всякие способы высиживания, а куриных детишек как не было, так и не вылуплялось – просто беда! Ну, позвал он какого-то русского мужика и показал семейство, а тот, батюшка-светы, за голову схватился – по двору одни петухи гордо расхаживали.

Вот и Кара-оол, ни свет – ни заря 2 января 2017 года в 7 утра в Интернете на весь белый свет прокукарекал: «Стыд-позор, что в первый же день нового года уже ЧП на хозяйстве, чуть не заморозили сотни птиц». Тут надо вот что сказать: то ли хитрит Шолбан, то ли его самого за дурака держат, но уж года два или три как на птицефабрике кроме местных наркоманов из близлежащих окрестностей и ворон с воробьями, никого нет. Да, ООО Птицефабрика «Енисейская» есть. На бумаге. Для караооловской отчётности и возможности выделения всяких там разных кредитов и субсидий этой фабрике, а кур с яйцами там, говорят, давненько нет. С тех пор, как сам Шолбан Валерьевич лично щупать кур стал.

На самом деле «стыд-позор» всей республике за такого Главу правительства, который додумывается до крутых мер по круглосуточному дежурству в новогодние праздники. Смотрите, у него ума хватает похвалить себя и всё правительство: «Сработала наша договорённость вахтовых проверок дежурств. Будет ночь трудовая и беспокойная для ребят нашего Агенства по ГО и ЧС, потом будем разбираться кто виноват и почему» (орфография и пунктуация – авторские). Это получается, что чиновники правительства подписывают договорённости, чтобы дежурить вахтовым способом и проверять дежурных, которые в свою очередь тоже дежурят. И в итоге такой бурной договорной деятельности контролёров по проверке контроля дежурных за дежурством за всех отдуваются «ребята нашего Агенства». Надо понимать так, что тувинское МЧС в полном боевом составе в настоящее время реанимируют подогревом каждую отдельно взятую курицу? Или как?

Так всё-таки вернёмся назад и спросим, что же общего между куриной трагедией и Ольгой Валерьевной? Ну, разве непонятно? Понабрал Кара-оол к себе в команду всяких разных крольчих, самая главная черта которых – слабость... и вот уже 10 лет безостановочно работает блогером в Интернете: кукарекает спозаранку на всю страну, как спасает несуществующих кур и протухшие яйца. Одним словом: два сапога – пара!

Очень вредная тувинка

(прочитано 873 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6412.html
+12

<< Комментарии к статье (Всего: 5) >>
Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

avatar
Аноним (гость) 12-01-2017 08:37:46   #5 [ru]
зНАТЬ НАДО кРОЛЬЧИКОВУ, она просто так ни с кем в постель не ляжет, только за должность, она Дивановну в этом деле переплюнела.
 
0
avatar
Аноним (гость) 11-01-2017 19:19:37   #4 [ru]
В Туве просто беда с этими женами министров. Они вертят своими мужьями и вместо них руководят республикой. Нигде больше такого нет.
 
0
avatar
Аноним (гость) 11-01-2017 15:51:23   #3 [ru]
И.О. министра сельского хозяйства Данзы-Белек Э.С. который должен в тюрьме сидеть за наркоту и уничтожение Каа-Хемского района вместе с Долгаром, добъет все что осталось от так называемого сельского хозяйства Тывы, там где его руки дотянутся, о особенно его жены считай пропало! Птицефабрика еще цветочки.
 
0
avatar
Аноним (гость) 11-01-2017 14:10:16   #2 [ru]
Sensey - ты сам то жил при социализме в СССР? Если бы жил и с головой дружил ,то по два раза бы чушь не переписывал. Ну не было безработных и то потому что требовалось везде было почти ,но однако на хорошую работу устраивались по блату. А вот насчет никто не работал -то это полная дурь. С.П.Королев (конструктор космических ракет) и все кто в этой отрасли работал -что не работал? А атомщики не работали ? А вооружение тоже не работали ,а машиностроение ,а станкостроение -так с неба нам подало? Может ты жил и работал в колхозе 70 лет без урожая и тогда понятно что ты не работал. Потому как не ты Днепрогэс строил не ты атомные станции строил ,не ты жилье строил ,не ты сталь плавил и не ты золото добывал. Но в тыве что никто не работал? А асбесть или тот же кобальт и никель кто добывал? А скот кто выращивал ,а пшеницу в Туве во времена СССР не собирали -или это все само росло и добывалось? Теперь насчет воровства- ты сам ,если жил то воровал? Вот я жил и точно могу сказать ,что мое воровство заключалось в том что приходилось в поле траву колхозную косить и приворовывать для коровы потому как корова была ,а покос выделяли к концу лета ,а коровка кушать должна каждый день. Вот какое воровство было.Начальники крупные тоже не все воровали -это на уровне ЦК КПСС некоторые по крупному ,а так были те кто лишней копеечки не взяли и дослужились до верхов. Теперь далее насчет всего то я еще помню как за хлебом в очереди по полдня стояли и это там где урожаи хлеба собирали больше всего в союзе. Так что не во всех и не все было в холодильниках -потому как за этим всем надо было побегать или как мы когда поженились то всю мебель купили с переплатой (ну почти всю) кое что досталось через талон,а квартира досталась путем размена.Вот так дорогой ,
Sensey , надо реально смотрет на жизнь и на нашу историю потому как это совсем рядом ,а мы уже искажаем ,а что тогда говорить о временах Грозного или любимого Эрмаком Чингисхана? Так уж и совсем все исказили,если вы почти современник принимаете искаженную информацию....
[Читать дальше]
 
+2
avatar
Sensey 11-01-2017 13:38:13   #1 [ru]
7 чудес социализма:
1. У всех было место работы.
2. несмотря на то, что у всех было место работы, никто не работал.
3. несмотря на то, что никто не работал, норма выполнялась на 100%
4. несмотря на то, что норма выполнялась на 100%, в магазинах ничего не было.
5. несмотря на то, что в магазинах ничего не было, у всех все было.
6. несмотря на то, что у всех все было, все воровали.
7. несмотря на то, что все воровали, всего хватало.

7 чудес капитализма:
1. не у всех есть место работы.
2. несмотря на то что не у всех есть место работы, для родственников всегда есть место работы. и они там не всегда работают.
3. Несмотря на то, что на работах всегда есть родственники, план не всегда выполнялся на 100%.
4. несмотря на то, что норма не выполнялась не 100%, в магазинах всегда все есть.
5. несмотря на то, что в магазинах все было, не у всех было все.
6. несмотря на то, что не у всех было все, все воровали. (мелкие по мелкому, начальники по крупному)
7. несмотря на то, что все воровали, всегда всего не хватало

Very Happy Very Happy Very Happy...
[Читать дальше]
  
0
Остальные материалы номера 1:
 
   
   
 
Материалы по теме:
Иван Чучев пообещал обеспечить Туву куриным яйцом
Телелапша народу от властей
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   
up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank