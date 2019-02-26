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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 8, 26 февраля / Прокуратура: Земельные участки чиновниками получены законно
   
 
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№8, 26 февраля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура: Земельные участки чиновниками получены законно

Петрову Леониду Федоровичу

ОТВЕТ

Прокуратурой республики по Вашему запросу о предоставлении информации о соблюдении публичных процедур при выделении земельных участков с кадастровыми номерами 17:08:1503003:338 и 17:08:0000000:29 сообщаем следующее.

Земельный участок с кадастровым номером 17:08:1503003:338 принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения третьему лицу, не указанному в Вашем запросе. В пользовании супруги бывшего заместителя Председателя Правительства РТ М., о котором указано в Вашем запросе, находится земельный участок в местечке «Узун-Сайыр» с кадастровым номером 17:08:1503003:549, предоставленный в аренду постановлением председателя администрации Пий-Хемского района РТ от 17.12.2012 г. №1283 и договором аренды от 08.06.2015 г.

При проверке законности выделения земельного участка администрацией Пий-Хемского района установлено, что в соответствии со ст.34 Земельного кодекса Российской Федерации, в муниципальной газете «Вестник Пий-Хема» №28 (122) от 16.11.2012 г. опубликовано извещение о предоставлении земельного участка в аренду сроком на 49 лет, общей площадью 210000 кв.м.

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Тыва договор аренды зарегистрирован 01.10.2015 г.

Кроме того, сведения о пользовании данным земельным участком указаны в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с 2015 года, представленных бывшим заместителем Председателя Правительства Республики Тыва, которые размещены на официальном портале Правительства Республики Тыва.

По факту предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 17:08:0000000:29 сообщаю, что в администрацию Пий-Хемского района 28.04.2011 поступило заявление от гражданина К. о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: Республика Тыва, Пий-Хемский район, местечко «Устуу-Доргун», общей площадью 5 000 000 кв.м.

Как указывалось ранее, в ходе проверки выявлены нарушения, связанные бездействием администрации Пий-Хемского района по взысканию арендных платежей в бюджет муниципального района.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, приняты меры к взысканию платежей в бюджет за аренду земельных участков.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции В.Н. Пеняев.

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 http://risk-inform.ru/article_7832.html
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