    Перекрёсток мнений

Аноним, 27-03-2019 #2[ru]

Угадайте с 3х раз, кто избил нашего жадного Карлика?

Аноним, 27-03-2019 #3[ru]

Старшой, наверное, по братски.

Аноним, 27-03-2019 #4[ru]

Роберт Доржу по-дружески душил до посинения Карлика. Все об этом только и говорят. У Карлика даже произошло непроизвольное опорожнение мочевого пузыря – со слов очевидцев.

Аноним, 27-03-2019 #5[ru]

Доржу Роберт – человек сдержанный и уравновешенный. Значит, было за что.

Аноним, 27-03-2019 #6[ru]

Так ему Карлику и надо! Я бы била сковородой по его мерзкой морде!

Аноним, 27-03-2019 #8[ru]

Когда то и Кок ему пи... дал при всех.

Аноним, 27-03-2019 #9[ru]

Не помогла Карлику его коротконогая растяжка.

Аноним, 27-03-2019 #10[ru]

Аноним 7, На треньке ему все поддаются. А некоторые спортсмены, борцы, того и гляди прям в зале начинают ему отсасывать. Мерзкое зрелище.

Аноним, 27-03-2019 #11[ru]

Все три созыва Верховного Хурала, начиная с 2010 г., в историю войдут как фейковые, назначенные Карликом. Выборы отсекших сильных кандидатов, оппонентов власти на стадии регистрации. С момента назначения Карлика в республике не был проведен ни один честный выбор. К. Даваа и его депутаты – самые настоящие фальсификаторы, пририсовавшие себе нужные проценты. Мало того, они – вредители народа и республики. Поддержали с положительным заключением по увеличению пенсионного возраста, фактически запретили изучать в школах родной язык, молчаливым согласием поддерживают увеличения цены каждый год на тувинский уголь. Ни один депутат не высказался по скандальным, резонансным коррупционным делам налоговиков и полномочного представителя Главы, китайской компании Лунсин, воровству бюджетных денег из Программы переселения граждан, сирот и других объектов строительства. Сохраняют молчание по коррупционным и криминальным уголовным делам членов правительства, министров, депутатов, которые одновременно являются членами и руководителями Единой России. Это войдет как чёрная история парламентаризма Тувы.

Аноним, 27-03-2019 #12[ru]

Просто не поделили денег, поэтому и дрались.

Аноним, 27-03-2019 #14[ru]

Большинство депутатов Тувинского парламента входят в ОПС под руководством Карлика. Без их молчаливого согласия не проворачивались бы налоговые преступления китайской Лунсин. Выделения бюджетных средств строителям-проходимцам виде грантов, приватизация государственных объектов за сущие копейки, распродажа месторождений!

Дорогие земляки! В сентябре текущего года мы выбираем новый состав Тувинского Парламента. Призываю каждого жителя республики проявить активность с самого начала избирательной кампании. Не позвольте очередной раз обмануть вас! Партия Единая Россия снова соберёт в свою команду самых отъявленных, преданных интересам Карлика людей. Избирательные комиссии будут фальсифицировать результаты выборов. Есть добрый пример: Хакасские губернаторские выборы. Партия власти треском провалила кампанию, не смогла обеспечить победу другу самого Шойгу. Земляки! Дорогие друзья! Каждый житель, каждый человек в ответе за будущее наших детей! Не отдавайте свой голос ворам и жуликам!

Аноним, 27-03-2019 #15[ru]

Это точно сплоченная Организованная Преступная Группировка! Как можно по три раза проводить одни и те же аукционы, делая победителями одних и тех же людей, и при этом ни одна шавка в погонах не пошевелилась и не попыталась пресечь беззаконие?

Аноним, 27-03-2019 #18[ru]

Карлик разорил Доржу Р.Д. и хитрый хакас Дилгижеков выкупает сеть магазинов на украденные у тувинского народа деньги.

Аноним, 28-03-2019 #20[ru]

Совещание на уровне Медведева, похоже, пустышка, нацеленная на осенние выборы. Ничего нового. Как 12 лет подряд об одном и том же, так и сейчас. Не тешьте напрасными надеждами – это очередная болтовня.

Аноним, 28-03-2019 #21[ru]

Про Бичелдея, что гуру губера, названный А. Тамдын «лучшим в культуре 2018 г». Говорят когда-то он имел доступ к хранилищу Нацмузея, будучи научным сотрудником ТНИИЯЛИ в 80-х и нач. 90-х, потом, в 90-х, обнаружили пропажу-подмену дорогущих марок ТНР. Как ни странно г-н Бичелдей в начале 0-х объявил себя крупнейшим в мире обладателем редких тувинских марок, которые стоили тысячи долларов США каждая... Потом он стал править Тувой через Шойгу... но проворовался в должности министра образования. Осужден судом за пропажу в бюджете 40 млн. рублей для ребятишек Тувы, но в назидание всем, губер-ученик его назначил его Директором Нацмузея! На днях, лучший работник культуры Тувы был замечен в ювелирных мастерских г. Кызыла, где заказывает реплики уникальных золотых изделий из знаменитых на весь мир коллекций «Скифского золота», стоимость которых бесценна... Боюсь, как бы в мире, скоро не объявился обладатель «крупнейшей частной коллекции Скифского золота»

Аноним, 28-03-2019 #22[ru]

В смете не включены транспортные расходы. Как эти подрядчики собираются строить садики? Все материалы привозные. И еще, налоги, зарплата, прочие расходы...

Аноним, 28-03-2019 #23[ru]

Возможно золото Скифов уже давно в домашнем пользовании у старого развратника и вора.

Аноним, 28-03-2019 #24[ru]

Этот Маскыр, скорее всего, типичный мошенник, вор и жулик, доведший состояние дел в своём ведомстве до абсурда и полнейшего маразма. Кто его ставил на это место? Видимо, не далекий умом. Лучшего сценария для Губернатора КШВ не придумать, так как Маскыр планомерно обеспечил полный провал всех федеральных программ по строительству в республике

Аноним, 28-03-2019 #25[ru]

По итогам совещания в Туве введено внешнее управление.

Аноним, 28-03-2019 #28[ru]

При внешнем управлении Карлик не сможет свободно красть деньги республики и распоряжаться, как захочется его дурной головушке. А без денег он – никто и ничто. Не глава, а чучело помойное.

Аноним, 28-03-2019 #31[ru]

Еще комичнее дела происходят в так называемом Минстрое Тувы. Суслик вообще не понимает, что такое строительство, постоянно обманывая председателя правительства о реально происходящих делах на стройках Тувы. Устроил из министерства коллекторское агентство. Короче, за всю историю минстроя Тувы, это – самый бестолковый Министр. Одним словом – пенек!

Аноним, 28-03-2019 #32[ru]

За обделывавшимся Карликом будут приглядывать из Москвы.

Аноним, 28-03-2019 #33[ru]

Сегодня можно смело расформировывать Минстрой и передать его полномочия в какой-нибудь департамент при Минфине Республики, назвав его департаментом по капитальному строительству, так как практически уже не осталось ничего от местной стройиндустрии! Маскыры-Овсянниковы уничтожили последних тувинских строителей!

Аноним, 29-03-2019 #38[ru]

Карлик, не цепляйся за кресло – уходи!

Аноним, 29-03-2019 #42[ru]

У Карлика агония, ждём-с.

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

15 марта в ходе оперативно-разыскного мероприятия, оперуполномоченные Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва обнаружили на территории гаражного общества Кызыла притон. В помещении одного из гаражных боксов полицейские обнаружили предметы и приспособления, используемые изготовления и употребления наркотических вещества опийной группы. Вся Тыва знает, откуда ноги растут, только наркоконтроль ничего не знает, изображают деловую активность.

Аноним, 27-03-2019 #2[ru]

«Ущерб от коррупции в военной сфере вырос за прошлый год в четыре раза» – у Шойгу одна победа за другой! Младшому есть на кого равняться.

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

Саган-оол, ты чмо последнее, всех работников мэрии уволил и набрал своих неграмотных родственников и земляков.

Аноним, 27-03-2019 #2[ru]

Саган-оола поставил на пост Кара-оол, а не горожане. Вот он и работает для одного человека.

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

Антимонопольщики не имеют полномочий для серьезных наказаний. Но статистика нарушений была бы интересна – сразу будет видно, кто на кого работает и сколько ворует.

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

Правда, что Хакас Килижеков скупает у Доржу Роберта все магазины? И откуда у него столько денег, а?

Аноним, 27-03-2019 #2[ru]

Если бы прокуроры работали по Закону, то в правительстве уже не кому было бы работать – все уже сидели бы по шконкам.

Аноним, 28-03-2019 #3[ru]

Килижеков госзакупками руководил, так что теперь он богаче черных Карликов.

Аноним, 28-03-2019 #4[ru]

А кто из чиновников боится прокуратуру? Вся наша ужасная жизнь ещё и с молчаливого попустительства бесхребетной прокуратуры.

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

Саган-оол – это ширма для хапуг и барыг, давно захвативших город, которые доят каждый свой участок. А так как народ беднеет, кормушка уменьшается – они начинают пожирать в первую очередь слабых ларечников.

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

Может, Нарусову попросить стать главой Тувы, хотя бы временно?

Аноним, 27-03-2019 #2[ru]

Не возражаем

Аноним, 27-03-2019 #3[ru]

Удивительно, что единственный на всю страну сенатор, который не боится высказывать собственную точку зрения, вдруг оказался от Тувы... И как Карлик такое терпит? Сам-то он – посредственная серость, не способная на независимость мышления.

Аноним, 27-03-2019 #4[ru]

Ничтожный воришка все стерпит.

Аноним, 28-03-2019 #5[ru]

Объявлен ВНЕШНИЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ над ТУВОЙ. Им стал министр экономического развития России Орешкин. Все. Глава уже не Глава. Довели до такого состояния сами. Куратор от Кремля над Тувой – это все, капец. Жаль, господин Кара-оол Ш.В. сам виноват.

Аноним, 28-03-2019 #6[ru]

Может, меньше воровать Карлик будет? Хоть что-то до народа доходить будет с внешним управлением.

Аноним, 28-03-2019 #7[ru]

...Куратор от Кремля над Тувой – это все, капец. Жаль, Господин Кара-оол Ш.В. сам виноват. Ну если это по настоящему – то давно бы так. Просто надо о людях заботится, а не о собственных карманах. И мне плевать, кто внешний управляющий – тувинец не тувинец! Главное, чтобы народу полегче стало.

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

Кара-оол хуже уволенных губернаторов в десятки раз, но почему-то исключен из списка на выбывание... Наверно, ничего не изменится, пока он будет выдавать на выборах под 99% за Единую Россию, и пока народ не научится голосовать на выборах...

Аноним, 27-03-2019 #2[ru]

Старшой его снова отстоял...

Аноним, 28-03-2019 #5[ru]

Для тувинцев! Тут овечки везде живут и пасутся! Овцы – это их доход. Это шерсть, это продукты. И никто не стесняется, что они занимаются овцами, потому как это передаётся из поколения в поколение. Другие делают пледы и всю одежду из шерсти. И это очень качественная одежда. А ещё есть кашемир, и это ещё дороже ценится. А это козы и ничего никто не стесняется! Понимаете, они живут, а не выживают! У них везде техника, одним трактором пашут, другим обрабатывают, заготавливают корма. И тут же у них дом – они не кочуют, но это их земля по-настоящему, потому как они не варвары, а любят и ухаживают за своей землёй, потому как это земля их предков. И теперь, они ее берегут и ценят! Если даже ничего там нет, то ее вспахали и травой засеяли, и придут овечки, поедят. И лошади есть, и зайцы есть, а в городе бегают белки – и это не маленький город, 500 тысяч жителей (больше чем вся Тува). И люди доброжелательные! Может, вот с чего начать своё надо поднимать! Своё хозяйство исконное и совершенствовать? А не заниматься херней, типа Сирии или там Донбасса, или той же Венесуэлой...

Аноним, 27-03-2019 #1[ru]

Закон об уважении к власти – не новинка. В 1990 году подобный закон приняли в Советском союзе. За год до того, как он развалился. Верной дорогой идете, УВАЖАЕМЫЕ товарищи!

Аноним, 27-03-2019 #2[ru]

Стратегия развития в Туве может быть только одна – «ХВАТИТ ВРАТЬ И ВОРОВАТЬ!»