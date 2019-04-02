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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 13, 2 апреля / Итоги работы ООО «Завод ЖБИ-2»: Шесть рабочих мест за 100 млн. рублей
   
 
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№13, 2 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Итоги работы ООО «Завод ЖБИ-2»: Шесть рабочих мест за 100 млн. рублей

Петрову Леониду Федоровичу

ОТВЕТ

Ваш запрос по вопросу предоставления информации в отношении ООО «Завод ЖБИ-2».

На основании решения Межведомственной конкурсной комиссии от 11 июня 2015 г. Министерством экономики РТ предоставлен грант ООО «Завод ЖБИ 2» в размере 100 млн. рублей Главы-Председателя Правительства Республики Тыва на реализацию проекта «Зона оздоровительного отдыха и многофункционального рекреационно-оздоровительного комплекса при ГУП РТ «Мараловодческое хозяйство «Туран».

Согласно информации ОПФР России по Республике Тыва ООО «Завод ЖБИ-2» создано шесть рабочих мест.

А. Сат,
Первый зам. министра

От редакции. Такое у нас министерство экономики – за 100 млн. рублей создали шесть рабочих мест...

(прочитано 615 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7902.html
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