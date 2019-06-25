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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 24, 25 июня / Обезьяна с задранными ногами в китайской ловушке
   
 
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№24, 25 июня 2019 года.

    О главном начистоту

Обезьяна с задранными ногами в китайской ловушке

Обезьяна с задранными ногами в китайской ловушке

или Кто поможет самостоятельным честным политикам в Туве?

Тенденции, однако, если посмотреть немножко шире, то есть, я говорю, если бы Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол пошире бы глаза, так и хочется, сказать – пошире бы глаза разул – то, честное слово, не стал бы совершать таких политических, как бы сказать помягче, оплошностей, что ли... Ну, всем уже не секрет, что с некоторых пор до без ума он ото всего китайского. Прямо, как будто, помрачение на него находит, как только учует он прибыль какую-нибудь китайскую.

Я вот, например, ничего против самих представителей великой китайской нации не имею. Живут они там себе в огромной перенаселённой стране, работают, чего-то копошатся, как в муравейнике, хлеб на пропитание добывают честным трудом – ну и пусть себе, так ведь оно? Там, знаете ли, в этой Китайской Народной Республике, те ещё проблемы. Как говорится, нам, тувинцам, они и не снились. Но, блин, неприлично неприкрытая любовь Шолбана нашего Валерьевича ко всему пространству, где имеет хождение китайская валюта – юань, напрягает не только меня. Я бы, конечно, хотела бы тут сказать, что напрягает не только меня, а всех тувинцев. Разве что кроме государственной безопасности. Но прямо обвинять эту серьёзную контору не могу, но вот так как-то подозрение своё гражданско-патриотическое высказать имею право, или нет?

Про то, что у Главы нашего Кара-оола, по лунсиновским слухам, имеется безгранично не лимитированная банковская карта юаней, по которой можно отовариваться по всему миру, правительственные чиновники начали говорить лет 10 назад. Нехорошо это? Да, как-то не очень, большой международной коррупционной махинацией попахивает. Но это вопрос опять-таки компетенции госбезопасности. А вот то, что Кара-оол наш Шолбан Валерьевич сам на весь белый свет через Интернет хвастается своей взаимной тувинско-китайской любовью – это на его совести и на нашем с вами, уважаемые читатели, языке.

Прочитала одну китайскую притчу про обезьяну. Зачем гоняться за обезьяной, говорят мудрые китайцы, она ловкая и быстрая, и поймать её, гоняясь за ней, чрезвычайно трудно. Для этого есть древнейший способ: в горшок с узким горлышком накладывают фрукты и сладости и закапывают его в землю, оставляя на виду только горлышко. Представляете себе, да? Обезьяна, учуяв лакомства, засовывает руку (или лапу?) в горшок, нащупывает сласти и крепко зажимает их в кулак, а вытащить-то руку уже не может! Вот и сидит, жадность затмевает разум, об опасности думать некогда, а сзади охотник тут как тут: раз, хлоп палкой по башке – и ваши не пляшут...

Ну, вот вам и тенденции, уважаемые читатели. Китай размеренно-неторопливый. Когда в 1911 году свершилась революция и маньчжурская империя начала стремительно распадаться, то Тува тут же обрела политическую независимость и срочно задекларировала своё суверенное государство. Тувинцы – народ древний и не менее мудрый, посмотрел по сторонам, туда-сюда поразмыслил и решил, раз с одной стороны большой Китай, с другой – огромная Россия, однако, надо с русскими дружить и связи налаживать. Вот в 1914-м году составили дипломатические бумаги, закрепили дружбу печатями и объявили китайцам, мол, извиняйте, но мы теперь под протекторатом русского царя, а не вашего императора. Ну-ну, покивали головами китайцы, пока уж пусть будет так, но знайте, что путь к цели долгий и извилистый. И нам 100 лет подождать – раз плюнуть! Давайте вернёмся к этому вопросу через 100 лет.

Ну и вот, слушайте дальше про тенденции. В 20-е годы прошлого столетия тувинский нойон Монгуш Буян-Бадыргы вместе с русским Иннокентием Сафьяновым провернули это историческое событие, а китайские граждане вернулись на свою историческую родину. И вот 100 лет минуло. Ну и что произошло в итоге? Китайцы в 2007-м году закопали один горшочек в расчёте на то, что кто-нибудь да засунет в него свою загребущую руку...

Ой, вот не надо пытаться наивно задавать вопрос про то, чья рука застряла? У кого золотая безлимитная банковская карта? Кто пыхтит и пыхтит на тренировках по китайским единоборствам и постоянно селфится и инстаграммится в Интернете то с нунчаками, то с задранными ногами? Кто демонстрирует белые труселя китайского производства? Кто постоянно ездочится в Китай и мутит воду в Енисее с горнодобывающей компанией «Лунсин»? Кто навязывается в друзья китайскому миллиардеру Джеку Ма?

А исторические тенденции – это вам не какие-нибудь хотелки Шолбана ихнего Кара-оола. Китайцы, как я полагаю, китайцы подумали, что если одна обезьяна засунула свою руку в горшок и от жадности не может разжать кулак, то, значит, всё, значит, все тувинцы теперь под их контролем? Но не тут-то было! За 12 лет он с зажатым кулаком зачистил политическое поле так, что ни на одни выборы депутатов республиканского парламента и районных хуралов представителей не допускались смелые, грамотные и честные политики. И тут-то тенденция проявилась с новой силой. Самостоятельно мыслящие тувинцы и кое-где местами оставшиеся русские огляделись по сторонам и, батюшки-светы, мама-дорогая, с этим прокитайским тувинским правительством Тува прямиком стройными рядами покорно идёт в пасть китайскому трёхголовому дракону!!

Нет, я лично против китайского народа, ещё раз говорю, я против ничего не имею. Но такой вот криминального пошиба дракон – китайская триада – как, если сравнить с бандой кара-карликов, такой дракон нам ни к чему. И вот эти самостоятельно мыслящие решительно пошли в политику, а руку помощи, как и 100 лет назад, протянула русская политическая сила в лице ЛДПР. Вот лично я считаю, что в такой ситуации надо действовать по-другому и более наступательно и решительно, без оглядки на партии и прочие политические хитрости. Но, тем не менее, пока что кроме ЛДПР, никто руку помощи не протянул самостоятельно мыслящим, честным и смелым политикам в Туве.

Тут бы другу миллиардера из Китая кто-нибудь бы посоветовал, мол, разожми кулак, дурак, а то ведь один раз ка-аа-ааак жахнут тебе по башке – мало не покажется!

Очень вредная тувинка

(прочитано 628 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8085.html
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Комментариев: 1
Шолбан Кара-оол - друг китайцев
 
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