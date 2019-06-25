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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 24, 25 июня / Правительство объяснило, почему в России подскочили цены на бензин
   
 
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№24, 25 июня 2019 года.


Правительство объяснило, почему в России подскочили цены на бензин

Правительство объяснило, почему в России подскочили цены на бензин

В мае автомобильный бензин в России подорожал на 17,5%. За это же время стоимость сырой нефти выросла на 4,5%. Такие данные опубликовал Росстат после сообщений СМИ о резком подорожании топлива в российских регионах. В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин.

За первую неделю июня – с 3 по 9 июня – цены на бензин в России в среднем выросли на 0,3%. Подорожание топлива произошло в 58 регионах страны, констатировал Росстат. В правительстве РФ объяснили рост цен на бензин тем, что «происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе».

Тува: население самое бедное в Сибири, бензин – самый дорогой

Согласно данным, обнародованным Новосибирскстатом, самая высокая в Сибири цена на все виды моторного топлива в мае 2019 года была зафиксирована в Туве. В то же время в республике фиксируется самый высокий в округе процент населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Как сообщили ИА REGNUM в Росстате, численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Туве в 2018 году составляла 40,1% (от общей численности населения субъекта – 324 423 человека на 01.01.2019 г.) В 2017 году этот показатель был равен 40,5%, в 2016-м – 42,1%.

В Сибири накануне «прямой линии» с президентом временно снизили цены на бензин

В Сибири зафиксировали резкое снижение цен на бензин и дизельное топливо. Местные автомобилисты считают, что это временное явление, приуроченное к «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

Портал Ngs24 сообщает, что на заправках сети «Красноярскнефтепродукт» (контрольный пакет принадлежит правительству Красноярского края) стоимость литра бензина АИ-92 сейчас составляет 41,45 рублей, что на 1,35 рубля ниже недавнего показателя. 95-й бензин подешевел на 1,7 рубля и сейчас стоит 43,6 рубля за литр.

В компании не скрывают, что цены были снижены «временно» в связи с разгаром летних отпусков. По другим данным, бензин подешевел из-за «прямой линии» с президентом, в ходе которой тема резкого роста цены на топлива может обсуждаться.

«Такая ситуация [с ростом цен] сложилась в связи с избыточным предложением бензина на рынке в момент низкого спроса и привела к резкому росту доходности мелкого опта и розницы. Сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе», – цитирует сообщение кабмина «Интерфакс».

В правительстве подчеркнули, что сейчас биржевая цена на бензин на 7% ниже, чем год назад, при этом рост розничной стоимости топлива соответствует параметрам заключенных в ноябре 2018 года соглашений. Так, с начала года стоимость бензина повысилась на 2,3% в среднем по России, утверждают власти. В ряде регионов, например в Сибирском федеральном округе, цены выросли за счет компенсации роста НДС, который не произошел в январе.

Между тем, по данным Независимого топливного союза, с 15 апреля по 15 мая оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 на бирже в среднем выросли на 20%.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что существенный рост цен произошел на АЗС в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Также автомобилисты жалуются на дорогой бензин в Казани, Петрозаводске, Омске и на Сахалине. Происходит это на фоне действующего между правительством и нефтяниками соглашения о заморозке цен на автомобильное топливо.

По информации граждан, самый значительный рост цен отмечен в Туве, где в мае литр АИ-95 подорожал почти на три рубля – с 41,58 до 44,32 рубля, цены на АИ-92 выросли с 39,58 до 41,86 рубля. Также рекордно подорожал бензин в Петрозаводске. 10 июня в карельской столице бензин марки АИ-92 в среднем стоил 41 рубль 71 копейку за литр. Ранее самая высокая цена была зафиксирована только в октябре 2018 года – тогда стоимость составляла 41 рубль 40 копеек.

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 http://risk-inform.ru/article_8084.html
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– Купила мотоцикл, все мотоциклисты, которые едут навстречу, улыбаются, сигналят и машут. Как будто сразу попала в большую семью... смертников.

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