    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-06-2019 #1[ru]

Никому не мешала и не мешает пропаганда здорового образа жизни!

Аноним, 19-06-2019 #2[ru]

Пример показывает подрастающему поколению!

Аноним, 19-06-2019 #3[ru]

Движение – это жизнь!

Аноним, 19-06-2019 #4[ru]

Вот, наконец-то мы нашли следующего Главу республики Тыва! Это аноним №3! Он такую умную мысль изрек! Уж очень он мне напоминает 2007 год с умными мыслями! Тот тоже про «удочку» мысль гонял умную! Тува, Тыва, куда ты катишься? Можно в принципе и не спрашивать – потому как ответ очевиден!

Аноним, 19-06-2019 #5[ru]

Анекдот и комментарии первых трех лизоблюдов напоминают анекдот, где один нищий жалуется богатому на нелегкую жизнь. Говорит, что уже трое суток не ел... На что ему богатый отвечает: «Ну, так нельзя! Не кушать трое суток – это слишком! Надо себя как-то заставить!»

Аноним, 19-06-2019 #1[ru]

И правильно, что партии Жириновского в Туве нечего делать!

Аноним, 19-06-2019 #5[ru]

Жириновскому не потянуть с Шойгу!

Аноним, 19-06-2019 #7[ru]

Самую большую поддержку Туве делает Шойгу. Так что про него так писать неправильно.

Аноним, 19-06-2019 #8[ru]

В Момент истины сейчас прочитал Миноборонзаказ – триллионы уходят в фирмы-прокладки корейцам, кавказцам, хохлам. Даже есть фирма по подвозу войск на парад!

Аноним, 19-06-2019 #9[ru]

Оюн – крутой. Может обойтись и без парламента. Но народ ждёт его и надеется, что он сможет поднять Туву на новый уровень. Удачи!

Аноним, 19-06-2019 #10[ru]

Не понимаю карликовских лизоблюдов. Речь не идет о партии Жириновского. У существующих партий в России вообще нет никаких идеологий или программ. Ну, так устроена сегодняшняя российская политическая система. Смотрите не на лейбл, а на людей, на их биографию, на их мысли. Если родственник Кара-оола, то даже если его благословит Навальный – это фуфло. Вот и вся «политика».

Аноним, 19-06-2019 #12[ru]

Шкура-Вася

Аноним, 20-06-2019 #14[ru]

Оюн своим трудом и умением жить доказал: если бы он просто занимался политикой, никто бы не помог. А он сумел. За что ценит его народ. Сам поднялся, без ничьей помощи, МОЛОДЕЦ!

Аноним, 20-06-2019 #18[ru]

Конгар давно считается официальной любовницей Юры Кара-оола. Поэтому место в хурале ей обеспечено.

Аноним, 20-06-2019 #19[ru]

Ненавижу ЛДПР за то, что девиз у них – Россия для русских!

Аноним, 20-06-2019 #24[ru]

Люди трудом и потом пашут на республику, а вы здесь обсираете только!

Аноним, 20-06-2019 #26[ru]

Голунов, Захарченко, Девяткин, Пучков – Каким боком они относятся к Туве?

Аноним, 20-06-2019 #28[ru]

Я бы прислушался к вашим размышлениям относительно партий и выборов, если бы вы не были ярыми противниками «Единой России».

Аноним, 20-06-2019 #29[ru]

Команда троллей Андрияня начала портить имидж Конвиза. Видно, злоба за 2007 кипит.

Аноним, 20-06-2019 #31[ru]

24-му – труд и пот людей, которые пашут на республику, народ видит в виде дворцов на Серебрянке, нескольких квартир в Москве, салонов в Москве и за рубежом. Иногда вместе с потом трудящихся выходят откаты по всей Тыве в карманы сильно потеющих Кара-оолов.

Аноним, 20-06-2019 #33[ru]

Все равно рисовать будут, чё тут... Вольфович по ходу намекает: рубашка к телу ближе говорит. Он практически на русскоязычных намекает, видно же.

Аноним, 20-06-2019 #36[ru]

...журналистам не нужна политика, где союз русскоговорящих Тувы? Если серьезно, то давно бы суетились, СР так не позиционировал и не позиционирует... есть только ЛДПР по тематике.

Аноним, 21-06-2019 #40[ru]

Одного комерса менять на другого комерса – какой смысл?

Националист, 22-06-2019 #42[ru]

Многие русскоязычные жители Тувы высказывают свои влажные фантазии о том, что при русском «губернаторе» в республике начнется экономический рай. Скрепные!!! Забудьте о русском главе в ТУВЕ!!! Раз и НАВСЕГДА!!!

Аноним, 22-06-2019 #44[ru]

У журналистов всегда сумасшедший рейтинг. Работать по профессии, выявлять нарушения, писать письма в соответствующие органы, если есть или будут нарушения и т.д.... зарабатывать по профессии)) антирейтинг делает рейтинг выборам.

Аноним, 22-06-2019 #45[ru]

Все равно нарисуют же! Чё тут переживать за чужой заработок? Зачем так унижаться? У кого карандаши, тот и рисует!

Аноним, 24-06-2019 #69[ru]

аноним написал: «А что случилось с этим журналистом Голуновом (тут бы надо знак вопроса поставить). Мне вот хочется спросить Уважаемого анонима, а почему вы ничего до этого момента ничего о нем не знаете? Ну ладно – может такое быть, что вы заняты были и ничего не знали. Поверим! Но когда вы решились спросить – почему вы можете написать сюда, а не можете пошарить в интернете и найти информацию? Почему вам надо, чтобы кто то разжевал и плюнул вам в рот разжеванное? Вот и получается что есть категория лентяев, которая не в состоянии даже найти информацию и самому поработать (Анализировать и искать информацию – это тоже работа)! А если человек до такой степени ленив – то почему он должен хорошо жить? И второе, а если он до такой степени ленив и себя не уважает, то почему его не должны не грабить черные братья? Почему не пограбить этого жирного лентяя? (может, он уже и не жирный – но все равно лентяй!) Тогда чего ноете, что плохо живется – вы же сами так желаете жить! Вот какие мысли возникли в связи с таким вопросом!

Аноним, 19-06-2019 #1[ru]

Активизировались только шакалы Карликов – все вынюхивают, следят за неугодными. Даже пацаны – работу лучше дай всем, Карла, сколько можно хапать?!

Аноним, 19-06-2019 #2[ru]

Ведущие подразделение «вьючно-транспортная рота» пока пугает не НАТО, а мирное население Тувы. Мало нам пьяной поножовщины, теперь будет и неразорвавшиеся вовремя снаряды, гранаты, мины и т.д...

Аноним, 20-06-2019 #3[ru]

Да, 55 горная бригада – это гордость Тувы! А без коня вообще раньше невозможно было представлять тувинцев.

Аноним, 20-06-2019 #4[ru]

Хоть дороги начали ремонтировать в Кызыле. Раньше по ул. Кузнецовой невозможно было проехать. Сейчас новые дороги.

Аноним, 19-06-2019 #1[ru]

Сама работала в избирательном компании. Там все камеры смотрят, как обманешь-то?

Аноним, 19-06-2019 #2[ru]

Вам подробно рассказать или сами догадаетесь?

Аноним, 19-06-2019 #3[ru]

Как может государство само в выборах фальсифицировать?

Аноним, 19-06-2019 #4[ru]

На том и стоит сегодняшняя Россия...

Аноним, 19-06-2019 #6[ru]

Интересно: даже партия ЯБЛОКО есть в Туве.

Аноним, 19-06-2019 #7[ru]

Партии пидоров только не хватает. Я даже знаю, кто её возглавит: Пидарасина чёрная.

Аноним, 21-06-2019 #12[ru]

11-му – сказочники, это наша тувинская ИК, которая рисует результаты выборов в Тыве, почти 100 процентов за педросов. Когда более половины населения не ходят на ваши сраные выборы, потому что не верят Карликам и знают их как лиц, живущих по бандитским понятиям. А другая половина вынуждена голосовать. Но и те стараются делать пометки в пользу других партий в бюллетенях.

Аноним, 21-06-2019 #1[ru]

Если бы еще на выборы ходили, чтобы во власть не попадали такие уроды, думающие только о собственном кармане, может, тогда не понадобилось бы писать газете и пинать эту «гордую птицу», чтобы она начала работать на благо города.

Аноним, 22-06-2019 #2[ru]

Вначале надо разогнать ТИК и поставить порядочных людей. И только потом на выборы.

Аноним, 19-06-2019 #2[ru]

В каждой стране имеется мафия. Но не каждая мафия имеет собственную страну...

Аноним, 20-06-2019 #3[ru]

Спасибо, что во время отправили в Питер!

Аноним, 20-06-2019 #4[ru]

Мало нам Росгвардии, специально созданной для борьбы с собственным народом, так еще и армия будет убивать и калечить...

Аноним, 20-06-2019 #5[ru]

Главное, чтобы мальчик выздоровел!

Аноним, 21-06-2019 #6[ru]

Охренеть – что делает с народом Шойгу!

Аноним, 21-06-2019 #7[ru]

Карликовые лизоблюды, почему вы не признаете свою вину в трагедии? Почему не назначите честную компенсацию мальчику, по вашей вине ставшему инвалидом? Карликовые лизоблюды, почему вы так ненавидите собственный народ?

Rabinovich, 19-06-2019 #1[com]

Уволены начальник управления МВД по Западному административному округу Москвы генерал Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве генерал Юрий Девяткин. А я вообще не понял. А кто же идёт в тюрьму?

Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (до 20 лет лишения свободы). Статья 228. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в т.ч. организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения) (до 20 лет лишения свободы). Статья 286. Превышение должностных полномочий (до 7 лет лишения свободы). Статья 292. Служебный подлог (до 4 лет лишения свободы). Статья 299. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (до 10 лет лишения свободы). Статья 301. Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей (до 8 лет лишения свободы). Статья 303. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (до 7 лет лишения свободы). Статья 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (до 10 лет лишения свободы). Статья 307. Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод (до 5 лет лишения свободы).

Аноним, 19-06-2019 #1[ru]

А разве инициатором письма и первым его подписантом о сытной и счастливой жизни русских в Туве не Эльвира Лифанова была? Еще одна членша туневского клана и великая общественница всех времен и народов!?

Аноним, 19-06-2019 #3[ru]

Лапшакова прославилась на всю Россию, когда объявила конкурс стукачей: «В рамках конкурса Агентства по делам национальностей жителям Тывы за их же деньги предложили искать в сети фашистскую символику, призывы к оскорблению по расе, возрасту, национальности, ссылки на литературу из федерального списка экстремистских материалов, призывы к массовым беспорядкам и несогласованным с властями мероприятиям. То есть стучать разрешили на всё: и на исторические фотки с солдатами в нацистской форме, и группы тех же митингов Навального». https://varlamov.ru/2922241.html Это так она понимает свою работу по налаживанию межнациональных отношений...

Аноним, 19-06-2019 #7[ru]

Намекаете, что Тунев спал с этой вонючкой? Он мужчина чистоплотный и брезгливый.

Аноним, 19-06-2019 #8[ru]

Это её химическое оружие, благодаря ей в правительстве погибли все мыши и тараканы.

Аноним, 20-06-2019 #12[ru]

Дорогая Алла, и сладчайшая подружка ее Саяна, примите мои глубокие соболезнования – кухарка вас скоро на фарш пустит, вот вы и всполошились!!! Я бы на ее месте в суд на вас подала!!! Можно не любить своих противников, но врать так, как вы??? Вам в больницу нужно, ту, что на конечной остановке 30 маршрута.