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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 24, 25 июня / «Идёт сращивание скотокрадов и сотрудников правоохранительных структур»
   
 
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№24, 25 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения

«Идёт сращивание скотокрадов и сотрудников правоохранительных структур»

«Идёт сращивание скотокрадов и сотрудников правоохранительных структур»

Генеральному прокурору
Российской Федерации
Ю.Я. Чайке

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Тува – республика животноводческая. Население в основном живет за счет скотоводства. Но в последние 10 лет скотокрадство стало настоящим бичом для простых чабанов. В результате многие скотовладельцы продают свой скот, пополняют ряды безработных. Самое страшное то, что идет сращивание скотокрадов и сотрудников правоохранительных структур. Это подрывает доверие населения к институтам власти.

Так, при попустительстве Прокуратуры РТ, отдел полиции МВД РТ по г.Кызылу и отдел полиции по Кызылскому району, прикрывая банду скотокрадов во главе с Кужугет Ш.Ш. и Тулуш А.Д., угонявших скот у чабанов в течение многих лет, и заволокичивая уголовные дела по скотокрадству, заставляют их оговаривать животновода Монгуша Р.С., незаконно изолируя его в одиночной камере СИЗО-1 республики Тыва. Вот некоторые эпизоды деятельности этой банды:

1. У жителя Кара-Хаака Кызылского района Игоря, соседа по чабанской стоянке Кужугет Ш.Ш., были украдены из кошары 30 коров. Воры оставили пустую кошару. Случайно сотрудниками ГИБДД задержан Тулуш А.Д. с семью тушами забитых коров. 23 головы были возвращены хозяину. Уголовное дело не было заведено, хотя заявление потерпевшего имеется.

2. Участковым инспектором с. Кара-Хаак Кызылского района был задержан с двумя тушами забитых лошадей Кужугет Ш.Ш. Хозяин – житель Кара-Хаака Чойган-оол – опознал своих лошадей по шкурам забитых туш. Кужугет Ш.Ш. был доставлен с тушами животных, загруженных в свой УАЗ, в сельсовет с.Кара-Хаак. Однако уголовное дело не было возбуждено.

3. У жителя Кара-Хаака Шевер-оола угнали 11 голов лошадей. Был задержан с тушами животных Тулуш А.Д., а расплачивался за лошадей, украденных у Шевер-оола, Кужугет Ш.Ш. Уголовное дело также не было возбуждено полицией Кызылского района.

4. У жителя с.Черби Шинник-Кара Сергея Кызылского района (родственник Ооржака А.Ш.) было угнано 6 лошадей. По делу был задержан Тулуш А.Д., отсидел в СИЗО две недели.

5. У жителей Тандинского района было угнано больше 60-ти лошадей, заявление по месту жительства имеется. Идя по следу уже на территории Кызылского района, они нагнали своих лошадей. Среди воров они опознали Тулуш А.Д. и Кужугет Ш.Ш., под их угрозой они не стали писать заявление на них. Уголовное дело не возбуждалось.

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Прошу Вас дать указание прокуратуре Тувы провести проверку указанных фактов и принять по ним обоснованные законные решения.

С уважением, С. Монгуш.

Генеральному прокурору России
Чайке Ю.Я.
Копия: Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Юрий Яковлевич!

Через редакцию газеты «РИСК» к Вам обратился Степан Монгуш по поводу укрывательства сотрудниками полиции при попустительстве прокуратуры Тувы уголовных дел, связанных с хищениями скота у физических лиц. В письме указаны конкретные случаи скотокрадства, оставшихся при попустительстве правоохранителей без наказания.

Учитывая выше сказанное, прошу назначить проверку указанных С.Монгушом фактов должностных преступлений сотрудников МВД РТ и прокуратуры РТ и, в случае их подтверждения, принять предусмотренные законом процессуальные решения как в отношении скотокрадов, так и правоохранителей, их покрывающих.

О принятом решении прошу уведомить редакцию газеты «РИСК-экспресс» по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копию Распоряжения №77 прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 276 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8077.html
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