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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2016 год / № 52, 27 декабря / Проблемы с зарплатой в Сут-Хольской больнице
   
 
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№52, 27 декабря 2016 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Проблемы с зарплатой в Сут-Хольской больнице

Прокурору Республики Тыва
Следственному комитету
Инспекции труда по РТ

Мы, медицинские работники ЦБУ РТ «Сут-Хольская ЦКБ», просим обсудить и помочь проверке нашей ситуации: наш руководитель выдает зарплату несвоевременно, с опозданием на месяц. Стимулирующую выплату выдали за первый квартал – на 30-40%, второй квартал – 60% выдали 19 августа, а третий и четвертый кварталы вообще не выдали, хотя план посещений по месяцам выполняется поликлиникой и стационаром.

Кожуунные ЦКБ стимулирующую выплату получают ежеквартально. Очередные отпуска выдают тоже с опозданием на один месяц. Вокруг главврача работают свои родственники, некоторые даже не работают, а получают зарплату «с воздуха», начисляют на карточки. Расчетный бухгалтер раньше работала санитаркой, а сейчас работает бухгалтером расчетной группы, хотя не имеет документа финансиста.

Деньги за дополнительную диспансеризацию (ДД) и профосмотр вообще не выдают, хотя по закону это положено. За время ее работы, т.е. три года, мы не получили ни одного белого халата, а канцелярских принадлежностей – последние кварталы.

Председатель профкома тоже свой человек, кто что о ней говорит, сразу доложит эти «новости».

Расчетные квитки выдают несвоевременно, с исправлением, каждый раз приедет проверка из Кызыла, а уедет ни с чем «все гладко, чисто». Сам наш министр Донгак О.Э. ее родственник, поэтому она властвует над нами и грозит «меня никто не сможет». Поэтому просим досконально проверить нашу бухгалтерию, мы знаем точно, что там ведется двойная бухгалтерия.

Коллектив Суть-Хольского ЦКБ.

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 http://risk-inform.ru/article_6396.html
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