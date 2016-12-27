A- | A | A+ 12pt №52, 27 декабря 2016 года. Нам пишут Неприкасаемый авантюрист под крылом Шойгу Уважаемая редакция! Вы неоднократно писали об скандально известном авантюристе Юрии Якушеве. То он в хороший уголь подмешивает дерьмовый, то спекулирует землёй, то бесплатно строит премьеру Кара-оолу АЗС в Кызыле, то жильё для детей-сирот, в которых либо нет кухонь, либо кухни – без окон. Но эти все события хоть и не так давно, но всё же минувших дней. Однако обратите внимание, как обычный барыга-спекулянт трансформируется в солидного общественного деятеля. Два года назад наш замечательный герой Шойгу неизвестно из каких соображений поставил Якушева руководить тувинским отделением «Русского географического общества». Злые языки полагают, что таким образом Шойгу хотел отмывать в Туве деньги российских олигархов. А выбор на Якушева пал потому, что многолетние сомнительные операции Якушева так и не привели его на скамью подсудимых. Ну, вроде как умеет воровать и не попадаться. Типа как Рамазанов или Тунёв. Странно, но Шойгу до сих пор не знает (а если знает, но не делает из этого выводов), что Якушев при всей его респектабельности должен кучу денег большинству людей. Кому миллионы, а кому – десятки тысяч. Прикрываясь фамилией Шойгу, он беззастенчиво обирает и богатых, и бедных людишек. С кем не рассчитался за строительные материалы или электромонтажные работы, кому должен за работу миксера. И ему всё сходит с рук, благодаря неформальным отношениям с премьером Тувы Кара-оолом, которому он за покровительство оказывает безвозмездные услуги. Газета уже писала о том, как он бесплатно построил Кара-оолу АЗС «Эне-Сай» в запретной зоне возле коммунального моста в Кызыле на левом берегу реки Енисей. Однако ни о каких проверках прокуратуры ничего не слышно. То ли прокурор в доле, то ли просто побаивается Кара-оола… Мне, например, обидно, что о русских в Туве складывается мнение на примере таких, как Рамазанов, Тунёв или Якушев. Но не все же мы проходимцы, воры и жулики. Однако именно подобная шваль пришвартовалась к тувинской власти и позорит русских в Туве, создавая им имидж людей беспринципных, наглых и неразборчивых в средствах. Уважаемая редакция! Опубликуйте моё письмо – пусть люди знают истинное лицо представителя Шойгу в Туве Якушева. С уважением, В.И.Н. От редакции. Может быть, это письмо и пролежало бы в редакционной почте без движения, если бы другой автор (назовём его Г.В.В.) не сообщил о том, как Якушев от имени Русского Географического Общества «кинул» его на 25 тыс. рублей. К письму приложен договор от 1 июня 2014 года, согласно которому Тувинское республиканское отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» обязалось оплатить Г.В.В. 25 тыс. рублей за предоставление транспортных услуг а/м УАЗ в МСАЙЛ «Долина Царей 2014». Срок договора истёк 31 августа 2014 года, работы выполнены в полном объёме, а расчёта как не было, так и нет. Якушев сначала ссылался на некие объективные трудности, обещал оплатить работу позже, а затем и вовсе перестал брать трубку телефона и отвечать на звонки. А его бухгалтер прямо заявила, что Якушев все деньги давно «пристроил» и ждать от него ничего не стоит. К тому же таких клиентов, с кем он не рассчитался – пруд пруди. Похоже, деньги «Долины Царей» уже осели не только в карманах Якушева, но и Кара-оола. Впрочем, вся авантюра с «долиной Царей» организована лично Шойгу, так что наверняка конечным бенефициаром является наш замечательный земляк. Иначе он вряд ли стал рисковать своей репутацией и брать под своё крыло такого авантюриста, как Якушев. (прочитано 224 раза) http://risk-inform.ru/article_6395.html +1

<< Комментарии к статье (Всего: 1) >> Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.

Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.

Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации.

Аноним (гость) 28-12-2016 08:45:58 #1 [ru] Уважаемая редакция газеты «Риск» обращаюсь в ваше издание с тем, чтобы через вашу газету привлечь внимание к ситуации сложившейся в ПийХемском кожууне вокруг библиотечной системы. Однако, все по порядку: некоторое время назад на должность директора Центральной кожунной библиотеки была назначена Безъязыкова Евдокия Ивановна. При этом, непонятно какими критериями отбора этой кандидатуры руководствовался председатель администрации Пий-Хемского кожууна Иусов Михаил Валентинович. Потому как Безъязыкова Е.И. была назначенна, на указанную должность не имея требуемого высшего образования и не обладала опытом работы даже рядовым библиотекарем. Но, по словам самой Безъязыковой Е.И. назначению на должность директора библиотеки, способствовали её близкие отношения ,с Иусовым М.В. Получив заветную должность Безъязыкова Е.И. смело взялась за дело, а именно ликвидировала отдел библиотеки в г.Туране по улице Титова, приватизировала здание и поселила там своего внука Безъязыкова Вячеслава. До того момента внук Безъязыковой Е.И. проживал в другой квартире, которая была ею продана. Кроме того, Безъязыкова Е.И. организовала в библиотечной системе кожууна семейный подряд, устроив своего внука и подсобным рабочим и дворником и сторожем одновременно. А его сожительницу техническим работником. И всё бы ничего, но никто из сотрудников библиотеки не видел ни подсобного рабочего, ни дворника. Зато все жители Турана видят, как Безъязыкова Е.И. с раннего утра гребет снег или подметает в зависимости от времени года. В профессиональном плане этот человек тоже в библиотечной системе района абсолютно бесполезный, потому как беспрерывно курсирует от здания администрации района к зданию библиотеки и обратно, потому как занимает должность заместителя кожунного хурала представителей. В городе активно муссируются слухи, что обязанности директора библиотеки выполняются фактически другими более опытными и высококвалифицированными сотрудниками библиотеки. В случае возникновения недовольства среди коллектива Безъязыкова Е.И. активно предлагает всем уволиться. Тогда как себя объявила лицом неприкосновенным, ввиду того, что является человеком близким к власть предержащим г. Турана и лично к Иусову М.В. Эти её заявления подкреплены общеизвестными фактами её биографии. Безъязыкова Е.И. бывший работник кооператива не то кассир, не то товаровед, в 90-е гг. потерявший работу длительный период нигде не работала. Но с приходом к власти в кожууне Иусова М.В. стала заметной фигурой не только в политической жизни кожууна, но и культурной. Почему бы должность директора не занять молодым энергичным опытным специалистам библиотеки, каждый из которых мог бы с большей эффективностью руководить библиотечной структурой кожууна, не то что Безъязыкова Е.И. в свои почти 70 лет. Все «достижения» которой сводятся к развалу библиотеки. Ею уже уволены многие опытные специалисты библиотеки несогласные с её методами руководства, которые бы могли способствовать развитию и процветанию библиотечной структуры 0 Остальные материалы номера 52: С Новым годом!

Свежий анекдот

Итоги криминального года

Как живётся вам, земляки?

Коротко

Положение Тувы через призму послания главы и проекта бюджета

Липовое «новоселье»...

Проблемы с зарплатой в Сут-Хольской больнице

Тува: территория беспредела

Перекрёсток мнений

Тувинские нары – это вам не Канары