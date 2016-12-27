Итоги криминального года

Когда страна прикажет сесть за взятку,

у нас в тюрьму отправится любой...

Вот и подходит к своему концу год 2016-й, високосный год со значимыми событиями. На российском уровне этот год ознаменовался прекращением активного боевого участия России на Донбассе и переносом активности российской армии и спецслужб в Сирию, взятие российской коалицией города Алеппо и повторной потерей ими Пальмиры. Вслед за катастрофой российского лайнера над Синаем в Египте и боевого самолёта ВСК России на границе Сирии и Турции случился теракт с гибелью посла России в Стамбуле. А 25 декабря упал в Чёрное море Ту-154 Минобороны, на котором летело 92 человека. Погибли все. Такова наша расплата за помощь Асаду.

На фоне этих трагических событий допинговый скандал и последующая изоляция России на спортивном поприще уже не кажется такими уж катастрофичными. Хотя теперь Путина уверенно обвиняют в осуществлении государственной программы внедрения допинга в российский спорт. А американцы заявляют, что команду российским хакерам, взломавшим серверы Демпартии США, давали непосредственно из Кремля. К тому же Черногория обвиняет российских граждан, близких к министру иностранных дел России Лаврову, в подготовке государственного переворота в этой стране. В такой ситуации поневоле вспомнишь президента Рейгана, назвавшего СССР империей зла...

На все подобные обвинения мы отвечаем оптимизмом в связи с якобы заметным восстановлением экономики страны и некоторым ростом цен на нефть, избранием в США президентом Дональда Трампа и выходом Великобритании из Евросоюза. Однако этот оптимизм сдерживают санкции в отношении России, в очередной раз углублённые и продлённые Западом.

Но всё же более заметными в стране событиями года стали возбуждения громких уголовных дел в отношении ряда заметных лиц страны. К списку томящихся в Лефортово узников из числа губернаторов Хорошавина, Гайзера и Белых добавился федеральный министр экономики России Улюкаев, отправленный под домашний арест за получение взятки в смешные 2 млн. долларов США.

В этом плане Тува, как говорится, находится в общем тренде. Всё начиналось с возбуждения уголовных дел в отношении министерских лиц Тыт-оола, Чульдума, Ендана, Сата и Монгуша, вот привлекли к ответственности Бичелдея, а на подходе, говорят, уголовные дела с фигурантами уже теперь бывшими министрами Огнёвым и Свинцовым и даже председателем Конституционного суда Тувы Саая. В компании с ними фигурирует целый ряд «талантливых предпринимателей», среди которых Лендел, Лёня Доржу, Якушев, Сысоев, Марукян, Кужугет и ещё дюжина – рангом помельче. Приходится верить следователям, потому что не верить им в данном случае невозможно.

Возбуждение уголовных дел на лиц из ближайшего окружения тувинского премьера Ш.Кара-оола вряд ли можно отнести к заказным делам, – скорее, наоборот, принимались все возможные меры, чтобы эти фигуранты были оставлены в покое. Теперь друзей Кара-оола можно будет увидеть, скорее, в СИЗО или на суде, чем в роскошных кабинетах, так как все эти истории имеют общий душок – коррупционный.

Не случайно в обычной ситуации борьба правящей бюрократии с коррупцией – это борьба пчёл против меда, и коррупция – основной механизм монетизации административного ресурса, которым располагает бюрократия. Ни для кого не секрет, что все эти тыт-оолы, бичелдеи, сысоевы, уюсовы, перегожины и якушевы собрались вокруг Кара-оола не случайно и не ради наших с вами интересов. Скорее всего, это сам Кара-оол подбирал их с известной ему целью, которую теперь скрупулезно выясняют следователи.

Да, действительно, до определенного момента поводом для репрессий чаще всего становилась политическая нелояльность, и настоящие жулики чувствовали некоторую неприкосновенность. Некоторые прямо заявляли, что деньги носят премьеру... и это добавляло им политический вес. Но времена меняются, и места диссидентов в камерах начали занимать люди, имеющие непосредственное отношение к Главе республики. Вот тут-то и выяснилось: «Когда страна прикажет сесть за взятку, у нас в тюрьму отправится любой».

Как доложил генеральный прокурор, по стране уже «возбуждено более 80 тысяч уголовных дел о коррупции. Одних только лиц, обладающих особым правовым статусом, к уголовной ответственности привлечено более 2 тысяч. Из них 37 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, 846 депутатов и выборных глав органов местного самоуправления, 12 судей, 65 прокуроров, 213 адвокатов, 231 следователь МВД России, 34 следователя ФСКН России и ряд других должностных лиц». Так что наличие в этом списке членов правительства Тувы Бичелдея, Тыт-оола, Чульдума и других вполне естественно и вписывается в общую картину борьбы с чиновным жульём.

В республике как бы синхронно раскручиваются два маховика. Один – это правительство Тувы, сама деятельность которого является источником экономических (и не только) преступлений, и правоохранительная система, включающая ФСБ, МВД, прокуратуру и СКР, в таком же темпе рождающая всё новые и новые уголовные дела. Судя по сообщениям, эти маховики постоянно наращивают обороты. И чем активнее правительство «осваивает» бюджетные деньги, тем больше появляется поводов у правоохранителей привлекать к уголовной ответственности членов правительства типа Бичелдея, Тыт-оола и Чульдума и аффилированных с ними «талантливых предпринимателей» типа Уюсова, Якушева, Доржу и Сысоева. Нам, скорее всего, только остаётся ждать, когда дойдёт очередь до главного активатора этого процесса – премьера Шолбана Кара-оола и за ним придут.

Конечно, можно много и горячо говорить о том, что премьер Кара-оол не имеет никакого отношения к преступлениям, которые совершает его окружение. Но, как известно, Кара-оол наделён даром ничего не делать даром. Более того, среди претендентов на кресла в правительстве постоянно ходят разговоры, какая должность сколько стоит. И счёт идёт на десятки миллионов. В эти разговоры можно было и не верить, если бы не публикации о том, что родственники Кара-оола приобретают то элитную квартиру в Москве, то Салон красоты... При этом сам Кара-оол ни разу публично не объяснился, имеет ли место быть случай с попыткой его дочери приобрести элитную квартиру за 130 млн. рублей или о подарке жене стоимостью в миллиард. Но если сопоставить эти дорогие подарки с криминальным ближайшим окружением премьера Тувы, то само собой возникает сомнение в его честности и порядочности. Больше верится тем, кто полагает, что сам Кара-оол может являться организатором всех тёмных дел, которые сейчас расследуют правоохранители. И все эти тыт-оолы, бичелдеи, сысоевы, уюсовы, перегожины и якушевы, скорее всего, являются лишь инструментом мошенничества и воровства, инициированного их начальником и покровителем.

Год 2016-й заканчивается. Начавшиеся «посадки» матёрых жуликов и воров из окружения Кара-оола дают хороший настрой на год 2017-й. Будем надеяться, что в надвигающемся году президент Путин примет политическое решение по Туве и разрешит чекистам привлечь к уголовной ответственности главного организатора преступлений в Туве. Тогда у жителей республики может появиться надежда на будущее.

А больше нам ничего пока и не надо.

Кондрат Пчёлкин