    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-12-2016 #1[ru]

В аптеках Кызыла круглые сутки торгуют спиртом-антисептик. Такие же как Бояришник. Куда смотрит Натсак? Видимо, Юра Кара-оол «крышует».

Аноним, 21-12-2016 #2[ru]

Каадыр-оол Алексеевич! Зачем вам на старости лет такая слава? Чего вам не хватало? Тувинский народ очень любил и уважал вас. Верили! Считали достойным сыном Тувы! Связывали с Вами будущее. А вы, похоже, на деле оказались чуть ли не беспринципным вором. Ни чести, ни достоинства! Украли наши надежды. Тьфу на вас. Слов нет, одни слюни.

Аноним, 22-12-2016 #5[ru]

Бичелдей, он везде и всё мутит. Сует нос всюду, где попало и даже в работе сельских поселений, в работе школ и садиков. Он уволил всех профессиональных директоров школ и посадил своих молодых пацанов, каких сами знаете по скандалу с молодым парнем в своё время. И в связи с назначениями своих молодых в системе образования он разрушал нашу систему образования постепенно. Пусть отвечает за своё содеянное!

Аноним, 22-12-2016 #6[ru]

Капитальные ремонты спортивных площадок (не спортзалы) некоторых школ (при Бичелдее) сделаны или нет? Вроде какой-то подрядчик выиграл аукцион, а где результат?

Эрмак, 23-12-2016 #7[ru]

Аноним №2... Не знаю я в Туве тех, кто считал филолога Бичелдея «достойным сыном Тувы»...

Аноним, 23-12-2016 #11[ru]

О слабости кадров и управления в нынешней системе деятельности правительства Тувы говорилось в РИСКе немало. Очень часто читаешь достаточно умные и доходчивые предложения анонимов-читателей. Но почему-то внедрение прогрессивных идей в Туве не наблюдается. Вся соль в том, что сложившаяся система устраивает тех, кто у власти в Туве. Как бы мы не поучали, не предлагали что-то изменить, ничего не получится. Это – замкнутый круг... Сам того не ведая, Кара-оол со своей системой «правления» дал толчок к новому этапу развития Тувы: недовольство тувинской властью привело к росту общественного самосознания и самопознания, и даже к возникновению общественных движений, пусть даже пока на кухне за столом, но это только начало. Люди начали понимать, кто скрытый враг народа, кто губит Туву своими проектами и обычным воровством бюджетных (народных) денег.

ПростойОбыватель 23-12-2016 #13[ru]

По мне, так Шумов человек не только слова, а и дела. Речь не о Шумове, а о Бичелдее. На своей странице в фейсбуке он пишет, что 2-3 декабря закончил работать в Правительстве РТ. Затем на его же странице появляется его фотография с сообщением о том, что по поручению Главы Республики Тыва Ш.В. Кара-оола приказом Министра культуры Республики Тыва А.К. Тамдына учреждена Академия народных традиций Республики Тыва. И он – Президентом оной академии. Я думал, к чему бы это? А, оказывается, вот оно что...

Аноним, 23-12-2016 #16[ru]

ПростойОбыватель, что говорить о старикашке от которого давно петушиным запахом тянет? Или вы не равнодушны к старичкам с голубым уклоном? Сколько бед для Тывы натворил этот старикашка, то это пером не описать...

Боярын, 23-12-2016 #1[ru]

Алкоголь – не причина смертности. Причина смертности в социальном неблагополучии и хронической болезни общества. Ну запретите вы Боярку, начнут пить бензин. Перестановка стульев в театре не повлияет на качество пьесы. Проблема в том, что страной управляют функционеры-дегенераты, считающие, что достаточно что-то запретить и проблема рассосется сама собой. Пьянство – это отличный показатель уровня деградации государства.

Аноним, 21-12-2016 #1[ru]

Молодцы Шаравуу и КСО. В такое страшное время не испугались преступников и заняли твердую гражданскую позицию. Позор преступникам!

Аноним, 21-12-2016 #5[ru]

А кто рискнет подать на Хоюгбана заявление? С открытием уголовного дела на него начнутся расследование всей схемы махинации, разбирательство в суде правдивости или ложности данного утверждения. Вы хотите этого?

Аноним, 21-12-2016 #7[ru]

Ничего себе, какая смелая статья! Даже удивительно. Хотя, конечно, если есть подлинные документы, то и бояться нечего, видимо. Драться, – так во всеоружии, значит.

Аноним, 21-12-2016 #8[ru]

Если верить данной статье, то получается выборы – фикция?! Даа, в последнее время все чаще думаешь о том, что вокруг одна сплошная ФИКЦИЯ!

Аноним, 21-12-2016 #9[ru]

Фальшивый парламент, фальшивый глава, фальшивые депутаты, фальшивые законы. Это всё под эгидой единой России, под руководством Карла-селфиста. 10 лет чёрной полосы. Слава те господи, заканчивается эпоха вранья и воровства. Скоро карлику звездец. Он загнал себя в тупик.

Аноним, 23-12-2016 #14[ru]

Да уж, смелая получилась статья, молодцы! и, главное, справедливая. Я считаю, там ничего не преувеличено. Мы сами участвовали в выборах и прямо ужаснулись: до того все мерзко подстроено под единороссов, что стало обидно. Обидно за наш обманутый народ. Но самое обидное, этот наш бедный народ такой наивный или, может, такой глупый, что идет на поводу у нескольких едроссов, называемых мелкими даргаларами в кожуунах и не подозревает, насколько цинично их обманывает власть. Шаравуу – молодец, в отличие от остальных продажных членов ИК, включая Самбалу. Самбала был членом ИК от КПРФ, но ничего не сделал для КПРФ, радел за Единую Россия. Бог вам судья, уважаемые участники избирательного беспредела!

Аноним, 21-12-2016 #1[ru]

Тюлюш Кара-Хыс Афанасьевна никак не случайный персонаж. Она супруга глубокоуважаемого СУПЕРМУЖЧИНЫ-МАССАЖЕРА и по совместительству уролога и того самого главного врача Каа-Хемск. ЦКБ. Который обанкротил курорт Чедер. Родственник КШВ. А Кара-Кыс приходила устраивала драку в больницу – в ту самую и устраивала драку. Избила свою соперницу Эльвиру-красавицу перед народом. Вообщем неприятная особа.

Сакура, 21-12-2016 #2[ru]

Позорище, как могут работать в таком учреждении такие изверги, тщедушные лицемеры. Ими должны заняться не только компетентные ведомства, но и правоохранительные органы. Жалко детей-сирот, из-за таких руководителей, грош цена такому воспитанию.

Аноним, 21-12-2016 #3[ru]

Такое чувство, что в Туве на образовательные учреждения просто наплевали с высокой колокольни Правительства. Много было статей про беспредел в Республиканском медицинском колледже, – где позорно поставили ЛЮБОВНИЦУ с несоответствующим образованием и все тщетно! Уволенные ею люди восстановились и огромные суммы надо им платить – это разве не НАРУШЕНИЕ и в правовом и в финансовом порядке?! В данной статье вижу, что опять-таки беспредел творится!

Аноним, 21-12-2016 #4[com]

Будь прокляты эти «педагоги-заместители», и их дети будут бомжевать, ночевать в подвалах, психушках, будут на колени просить милостыню мы все увидим это. Пусть Бог всех вас накажет скорее, в этой жизни. Аминь, аминь, аминь.

Аноним, 21-12-2016 #8[com]

Этому воспитателю дома сидеть нужно. А не в детском доме работать. Нечего ей отбирать у сирот, и пусть внучку её обеспечивают родители или другие родственники. Кыштым руки от сиротских пряников!

Аноним, 21-12-2016 #14[com]

Дорогие учителя, всё-таки не предпочитайте вести себя, как небезызвестные китайские обезьяны: не вижу, не слышу, не скажу. И пытаться спустить всё «на тормозах». Искоренить незаконность можно, лишь публично огласив ее, не оставляйте детей голодными и напуганными!

Сакура, 22-12-2016 #17[ru]

Просто возмутительно и недопустимо: оказывается, в Детском доме с детьми-сиротами работают судимые воспитатели и сотрудники с подачи администрации Детского дома. Данный вопрос к Агентству по делам семьи и детей, местному омбундсмену и соответственно к Прокуратуре г.Кызыла: «Где адекватные меры реагирования?!». Совсем эти руководители Детского дома «зажрались»?! Тут в пору кричать: «Караул!!!».

Аноним, 22-12-2016 #1[ru]

Прежде чем голосовать, надо было думать тыквенными своими башками. Вот за что проголосовали и на то и напоролись. Теперь пишите жалобы. Читайте бюджет России на 2017 год как вашу статью сократили на 2,5 раза. Будут ещё сокращения и увольнения. Вы же сами проголосовали за Единую Россию и за сокращения и увольнения. Теперь жуйте!!!

Аноним, 22-12-2016 #4[ru]

Карлик не царёк и не болванчик. А обыкновенный вор и мошенник, волей нашего земляка поставлен главным чинушей отсталой окраины. Вместе со своими братьями грабят свой же «любимый народ» и «дорогих земляков», воспользовавшись ситуацией, а что такого, что крестьяне-то и обезьяне. Крыша у него известная, масштабы награбленного, по российским меркам, небольшие, в пределах дозволенного, так что сосите вы х.., «дорогие земляки», Путин и Шойгу в курсе.

Аноним, 23-12-2016 #8[com]

«Глава Тувы от имени республики подарил 55 отдельной мотострелковой (горной) бригаде пятьдесят пять отборных лошадей» – http://gov.tuva.ru/press_center/news/society/29033/ В декларации об имуществе у Кара-оола нет никаких лошадей. Если он этот подарок сделал за счет тощего бюджета Тувы, то прошу прокуратуру и счетную палату проверить этот подарок на предмет коррупции (взятка военным) и необоснованные траты (превышение служебных полномочий). Если это непонятно чьи лошади – нужно проверить Кара-оола на предмет сокрытия имущества и доходов.

Аноним, 23-12-2016 #10[ru]

Давно надо к Красноярску присоединяться. Потом они точно не будут мухлевать с выборами.

Аноним, 21-12-2016 #1[ru]

Чиновники в Тыве все повязаны родственными и другими заинтересованными узами, ПИпростигосподиЗАРАЗЫ трудновыводимые!

Аноним, 22-12-2016 #2[ru]

С такими таргаларами тувинцы куда угодно захотят убежать, хоть в край, хоть в Китай. Землю всю расхреначили, все продали и просрали.

Аноним, 22-12-2016 #3[ru]

Все одни одним дёгтем помазаны. У Ёндана совести совсем нет у него душа пустая, как бочка... после его работы в Кызылском кожууне остаётся разруха. Он умеет только проводить совещания да собрания – и больше ничего.

Аноним, 22-12-2016 #4[ru]

У нас слухи расходятся быстрее ветра, а потом на самом деле все это правда оказывается. Как говорят, жена Ендана со своей подружкой Сайлыкмой и министром земельных отношений Чульдум занимаются схемами махинаций с земельными участками. Суд района завален этими делами, а судьи тоже пляшут под дудки этих таргаларов.

Аноним, 23-12-2016 #5[ru]

Ну, что вы пристали к убогому? Его пожалеть надо, Ендана... Представляете, в каком стрессе он живет?!! У него уже дрожь рук – это привычная картина, а тут еще ранняя седина, сигареты без конца... Скорее всего, и язва желудка уже имеется... С одной стороны давит ШВК: типа, ищи деньги и развивай кожуун... а денег-то нет, эти деньги по дороге из Минфина в кожунное финуправление чудесным образом проходят процесс испарения. С другой стороны давит ЮВК: с каждой сделки по муниципальному имуществу (включая земли), с каждой зарплаты такой-то процент мне, да еще и каждое кадровое назначение от любого руководителя до кочегара – согласуй со мной! с третьей стороны – надзорные органы и силовики: страшно попадаться им на удочку, чуть что, сразу надо бежать к ШВК, не дай бог, упустить момент, своевременно бегать и жаловаться. а это тоже время! с четвертой стороны: многочисленные родственники, родственники вышестоящих чиновников. Не дай бог скинут с места, потом можно и к ним прибежать за мелкой помощью. И не дай бог пойдут жаловаться на него к самому ШВК. А тут еще и простой народ донимает своими мелкими земными заботами. И это быдло отнимает время, наобещать золотых гор и тщательно при этом следить за своими словами – это тоже стресс. Вот так и живет наш бедный-бедный Ендан: один стресс и сплошная трусость, потому что нет самостоятельных решений, всегда под оком ЮВК и ШВК. а вы говорите... жалеть надо убогих и никчемных, жалеть...