A- | A | A+ 12pt №18, 9 мая 2017 года. Цвета и цветы Победы. Почему спорят о «георгиевской ленточке» В 2005 году, в 60 годовщину победы над нацистской Германией, в России государственное информационное агентство придумало новую акцию. В стране и за границей раздают тысячи георгиевских лент прохожим. «Я помню! Я горжусь» стало слоганом кампании, а лента – символом памяти «великого подвига». Тогда директор медиа проектов «РИА Новости» Наталья Лосева вместе с коллегами к 9 мая придумали акцию «Повяжи георгиевскую ленту» как знак памяти о павших героях Великой отечественной. Некоммерческая акция быстро набрала популярность. Частные компании недолго думая подхватили тренд массовым производством, дизайнеры шьют одежду с оранжево-желтыми принтами, виниловые «ленты» клеят на автомобили, заведения – от закусочных до стрип-баров – используют в рекламе. После 2014 года страны бывшего СССР стали отказываться от использования «георгиевской ленточки» как символа российской пропаганды. Украина В 2014 году активисты, поддерживающие вторжение России в Украину, сделали цвета «георгиевской ленточки» своим символом, поэтому сегодня для многих украинцев эта лента – символ российской агрессии и экспансии. Как позже призналась создатель акции, она отнеслась негативно к тому, что «ленточке» нашли такое применение. «Не уверена, что такого рода политизация символов и знаков хорошо», – говорила Лосева. Два года назад Киев утвердил новый праздник – День памяти и примирения. Его символом стал красный мак. Беларусь В 2015 году белорусский президент Александр Лукашенко предложил альтернативу «георгиевской ленте» – ленточку в белорусских цветах с яблочным цветом. «Цветок Великой Победы» впервые предложили президенту Беларуси активисты Белорусского республиканского союза молодежи, когда лидер страны стал почетным гостем очередного съезда этой организации. Главе государства лента цветов национального флага, украшенная яблоневым цветком, понравилась, и он тут же прикрепил ее к своему пиджаку. Кыргызстан Здесь оранжево-черное сочетание 2015 году заменили на цвета государственного флага – красный и желтый, хотя официального запрета на «георгиевские ленты» в стране нет. «Ленточку» здесь считают символом агрессии Российской империи против киргизского населения в 1916 году. Тогда киргизы восстали против массовой мобилизации для тыловых работ – в мятеже погибли чуть больше 600 человек. Красный цвет новой «ленточки» олицетворяет доблесть, смелость и победу, желтый – мир и спокойствие. Официального названия у нее нет, но власти ее называют «ленточкой Победы». Узбекистан Молодежная организация Узбекистана «Камолот» («Совершенство») – в этом году предложила ленточки с изображением узбекского государственного флага как альтернативу «георгиевским». Их активно раздают в вузах, колледжах Узбекистана, а также на автозаправках. С этими ленточками на узбекских телевизионных каналах выступают журналисты и дикторы. Казахстан В 2015 году в Казахстане в качестве альтернативы «георгиевской ленточке» предложили голубую ленту с традиционным казахским орнаментом. По словам сторонников смены цветов ленточки, это «выбор между Казахстаном и Российской губернией». Молдова Члены Либеральной партии Молдавии в начале 2014 года внесли в парламент законопроект, согласно которому демонстрация или использование черно-оранжевой георгиевской ленточки предусматривает штраф для физических лиц в размере до 2400 леев (чуть больше $200), а для юридических – 4000 леев (около $400). Как появилась «георгиевская ленточка» Российская императрица Екатерина Великая в 1769 году учредила орден Святого Георгия, медаль с желто-, а позже оранжево-черной лентой. В то время она считалась частью одной из высших армейских наград. Спустя полвека, во времена правления Александра I, повсеместно начали вводиться награды на «георгиевских лентах» для нижних военных чинов, гражданских лиц и даже священнослужителей – за воинскую храбрость или оборону города. Тогда «лента» и приобрела массовую узнаваемость среди простого населения Империи. После Октябрьской революции большевики упразднили многие награды и символы царской России, в том числе и «георгиевскую ленту». Но уже в 1940-х Советский Союз начал использовать черно-оранжевый окрас в форме гвардейцев-моряков, а к окончанию Второй мировой – на медалях за победу над Германией. После окончания Второй мировой «ленты» стали привычным атрибутом на парадах победы, но именно в 2005 году стали народным символом солидарности. Сегодня «георгиевскую ленточку» критикуют за то, что ее предположительно использовали коллаборационисты Российской освободительной армии, так называемые «власовцы», в составе немецкого Вермахта и Комитет освобождения народов России, который поддерживали власти Третьего рейха. Одни историки утверждают, что настроенные против коммунистической власти в СССР российские военизированные формирования выдавали ордена своим солдатам на «георгиевских лентах». Другие – что у большей части сторонников КОНР сохранились медали со времен Империи, которые они попросту не снимали. «Настоящее время» (прочитано 592 раза) http://risk-inform.ru/article_6650.html +3

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Аноним (гость) 12-05-2017 13:35:54 #3 [ru] В царской России георгиевская лента была боевой наградой для солдат (цари экономили металл), поэтому ходить с георгиевской лентой - это все равно что обвешаться орденами своего деда. 0 Орешкин (гость) 10-05-2017 12:53:09 #2 [com] Я как человек, наверное, злобный, должен припомнить своего покойного батюшку, который всю войну прошел рядовым, точнее говоря, сержантом, принес с войны пять орденов – 2 Красной Звезды, 2 Великой Отечественной войны, и он их всерьез не считал, и один самый главный – Славу, как раз с оранжевой ленточкой георгиевской.



И он на 9-е надевал только Славу, потому что это был солдатский орден, его давали только рядовым, ну, еще, по-моему, лейтенантам летчикам. Все остальное давали офицерам. Так вот к вопросу объединения. Он ходил с этим орденом Славы и с планками, обозначающими другие награды (там еще куча медалей была, естественно). И когда я его спрашивал, почему, он говорил: «Я не хочу носить те же ордена, которые носили советские офицеры». У него, как у рядового, о советских офицерах остались самые отвратительные воспоминания. Ну, потому что, в частности, он был телефонистом и в 19 лет он был единственный в роте, у кого была десятилетка за спиной – его сделали телефонистом; и он сам слышал, как генерал орал на полковника по телефону: «Давай дорасходуй живую силу и отходим на переформирование». А он себя чувствовал этой живой силой, которую надо было дорасходовать, чтобы отойти на переформирование.



В общем, для меня 9 мая, как правильно говорить, амбивалент



echo.msk.ru ный праздник. С одной стороны, конечно, победа, а с другой стороны, очень много того, чего знать не хотелось бы. Когда он об этом рассказывал, у него губы начинали трястись, он сразу белел, какую-то такую почти ахинею нес. Говорил, что мы на передовой в мерзлой шинели с одной винтовкой на троих должны были сдохнуть, а они — особисты – за спиной с пулеметами в овчинных тулупах выживут и будут рассказывать, как Гитлера победили. И поэтому сейчас, когда я вижу, когда эти люди рассказывают, как они победили Гитлера, наматывают на себя эти ленточки георгиевские, которые они не заслужили. Я бы не стал носить, потому что я слишком понимаю, как это дорого стоило. А они там — к мороженному, к чему угодно… И уж я думаю, если Крися Потупчик носит оранжевую ленточку — я лучше воздержусь. Родитель мне простит. +1 Ион_Деген (гость) 10-05-2017 12:03:44 #1 [com] УЩЕРБНАЯ СОВЕСТЬ



Шесть «юнкерсов» бомбили эшалон

Хозяйственно, спокойно, деловито.

Рожала женщина, глуша старухи стон,

Желавшей вместо внука быть убитой.



Шесть «юнкерсов»... Я к памяти взывал.

Когда мой танк, зверея, проутюжил

Колонну беженцев — костей и мяса вал,

И таял снег в крови, в дымящих лужах.



Шесть «юнкерсов»?

Мне есть что вспоминать!

Так почему же совесть шевелится

И ноет, и мешает спать,

И не дает возмездьем насладиться?



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