    Перекрёсток мнений

Аноним, 12-09-2018 #1[ru]

Правосудие в нашей стране, судя по первому «анекдоту», полностью отсутствует. Полицаи и судьи-палачи заняты охраной банды, захватившей власть. Осознайте это.

Аноним, 12-09-2018 #2[ru]

В России всюду такие отношения среди «бизнесменов», что не разберешь, кто ворует, а кто требует возврата долгов. Привыкли работать по принципу – «ты мне здесь помоги, а я тебе в другом месте отдам». И власти такие принципы полностью поддерживают. Почему у нас не сданы дома по программе переселения? Потому что деньги потратили на программу строек «Единения Тувы с Россией». А те деньги ушли на затыкание еще каких-нибудь дыр с прошлых программ. И так по кругу. Но если отношения между бизнесменами – это их внутренние дела, то когда так начинают работать чиновники – это чистое преступление против государства! В первую очередь тут виновны чиновники – Килижеков, Монгуш, Кара-оол. Без их ведома деньги из бюджета никак не могли уйти. Даже если Крапивины трижды мошенники.

Аноним, 12-09-2018 #4[ru]

Как и в анекдоте, здесь тоже – главное не закон, не справедливость, а понятия и связи. Крапивин ближе к кормушке – значит он правее. Когда придет время – главное не забыть всех этих следователей и судей – висеть они должны на одном уровне с крапивиными и кара-оолами.

Эрмак, 13-09-2018 #5[ru]

На 100% согласен... «Рыба Гниет с Головы»... и автор прав: сейчас именно этот следователь фактически РЕШАЕТ нужно Туве развитие, или ему придет приказ готовить Туву к переходу под законы Китая... Все же Путин с китайским лидером блины друг другу пекут, водку пьют... Может, скоро китайские следователи за «элиту» тувинскую возьмутся?

Аноним, 13-09-2018 #6[com]

А можно вызвать на дуэль Кара-оола? Кто дольше и быстрей добежит с мешком угля? Или кто съест больше роллтона?

Националист, 12-09-2018 #1[ru]

Пока не внедрят blockchain технологии в выборы, всё так и будет. Необходимо исключить «человеческий фактор» на всех этапах голосования. Отказаться от комиссий, протоколов, печатей, ручных подсчётов, бумажных бюллетеней... А те, кто все эти годы яростно фальсифицировал, лишить не только работы, но и пенсий.

Аноним, 12-09-2018 #4[ru]

50% населения Тувы живет под кредитами. Как кредиторы собираются их выбивать из должников? Другую половину назначить коллекторами?

Аноним, 13-09-2018 #5[ru]

Так и получается. Все выдержки в статье по факту! И ни одной радостной или приятной! Вот она и напряженность в обществе... Как может нормально жить человек, если условия жизни постоянно ухудшаются, и ничего позитивного не предвидится??? Давайте подискутируем на эту тему? Ну как можно жить и радоваться, если будущее детей мрачно и беспросветно?

Аноним, 12-09-2018 #1[ru]

На видео было заметно, как Путин с таким огромным трудом перелез через дерево, что возникают большие сомнения в его способностях выжить одному в лесу...

Аноним, 12-09-2018 #2[ru]

Межегейуголь только начал работу, а уже два трупа официально. А сколько не официально? А сколько еще трупов впереди?..

Аноним, 15-09-2018 #3[ru]

У Дивановны только один формат – результат выборов должен быть такой, какой надо ей, карликам и ховалыгам! Такие морды наели – в телевизор не входят, расплодили своих собак-агентов, которых кормят сухим кормом для собак.

Эрмак, 12-09-2018 #1[ru]

Да, Хакасия, где много выехавших из Тувы, сказала «НЕТ!» не столько Зимину, а скорее Шойгу. Все понимают что Зимин – МАРИОНЕТКА...

Националист, 12-09-2018 #2[ru]

...Причем здесь Шойгу?! Ты не видишь очевидных вещей?! Это народ ответил жуликам и ворам за пенсионное воровство. Жулье будет еще долго расхлебывать свою «идею» т.н. пенсионной реформы...

Аноним, 12-09-2018 #11[ru]

Выборы депутатов Хурала представителей города Кызыла пятого созыва прошли. Народ почувствует вкус к протесту. Ему станет ясно, что с помощью демонстрации своего возмущения можно решать проблемы как в Хакасии. Партия превратилась в придаток власти, а ее члены, как и депутаты, ни на что повлиять не могут. В Кремле хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе. «Партия власти по итогам голосования 9 сентября не получила по стране в регионах где были честные выборы». В Туве наоборот – нарисовали. В администрации президента хотят, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура голосования, сообщает газета «Ведомости». В Хакасии «Единая Россия» показала худший результат по стране. А в Туве? Продажные чиновники даже никому неизвестному главному секретарю Тувинского КПРФ нарисовали 78% на выборах депутатов городского парламента – позор и проклятие. ДА БУДЕТ ТАК.

Аноним, 12-09-2018 #12[ru]

11й, блажен, кто верует. «Народ» ничего не решает в России. Есть некоторые бизнес-группы, которые способны бороться за власть. И если губернатор не способен с ними договориться, происходят такие эксцессы, как в Хакасии. Сейчас там ситуация такая, как в Туве была в 2006. Правда, фон совсем другой. Тогда страна была на подъеме, а сегодня катится вниз. Посмотрим, чем кончится...

Аноним, 13-09-2018 #17[ru]

Самовыдвиженцы в Хурал представителей города Кызыла V созыва Владислав Ховалыг и Айдыс Саая вступят в депутатскую фракцию «Единой России» в Городском Хурале, кандидат от КПРФ Роман Тамоев – тоже. «Перемены неизбежны. Они вместе установят народную власть в Туве!» так сказать. У власти находятся такие бесчестные люди? Даже при отрицательном мнении большинства избирателей существуют технологии, которые позволяют за счет снижения явки, различных манипуляций продолжать сохранять большинство в региональных парламентах. В. Ховалыг, несмотря на то, что он полностью развалил городское хозяйство, привёл экономику столицы к банкротству, развёл небывалую ранее коррупцию и, по мнению компетентных источников, превратил Кызыл в самый непригодный для проживания людей город России. И будьте спокойны – новым мэром будет наверняка негодяй и бездельник из числа друзей или родственников Кара-оола. А сделать это ему поможет отлаженная система фальсификации итогов выборов специально собранными для этого в избирательных комиссиях подлецами из числа бюджетников. Позор и проклятие Вам, горожане! О детях и внуках не думаете, стыдитесь собственной совести. Позор всему народу в отличие от соседей хакасов.

Аноним, 13-09-2018 #23[ru]

В Абакане приземлился борт Минобороны. Сегодня утром в аэропорту Абакан (Хакасия) приземлился ТУ-154. Как стало известно 19rus.info, это борт, на котором летает министр обороны Сергей Шойгу. Напомним, что 9 сентября на губернаторских выборах действующий глава региона Виктор Зимин потерпел сокрушительное поражение. Несколько минут назад в Избиркоме РХ 19rus.info сообщили, что Зимин так и не подал заявление на свое участие или неучастие во втором туре выборов, которые должны состояться 23 сентября. По данным информагентства, в Хакасии с неофициальным визитом также ждут и президента Путина. Все вип-персоны намерены отправиться в Туву. Действительно, Сергей Шойгу, похоже, включил всю спасательскую мощь для помощи своему протеже. Захочет ли Сергей Шойгу и дальше поддерживать своего давнего «воспитанника», мобилизуются ли хакасские коммунисты, увидим в ближайшие дни. Шойгу Зимина бьет очень качественно, поводы для того, чтобы сделать выводы – налицо. Помнится, Кара-оола напинал. Какое неуважение к собственному народу: министры и президент скачут, агитируют за него голосовать.

Аноним, 14-09-2018 #30[ru]

Сегодня на 12.00 в Абакане назначено заседание Избиркома Хакасии о назначении повторного голосования на выборах главы республики... После неожиданного провала на четырех выборах губернаторов, где борьба переходит во второй тур, в Кремле принимают меры. В помощь губернаторам присылают бригады политтехнологов. В Хакасии точно так же, как в соседней Туве, это два региона, которые курирует Сергей Шойгу – это очень высокий покровитель, но он не понимает, что Зимин давно полностью износил свой политический ресурс.

По поводу народа – Кызылчане и жители Тувы, что вы пеняете на политиков – вы же сами никуда не выходили на протесты, вы же сами считаете, что протесты ничего не решат, вы же на них не выходите, хотя люди вас зовут. Вы съедаете всё, что вам предоставляет власть и голосуете за действующую власть, а после этого жалуетесь на повышение пенсионного возраста! Конечно, вы можете обвинять оппозиционных лидеров, которые вас зовут на протест, но иногда нужно посмотреть в зеркало. Итог налицо – соседи из Хакасии. Выводы, которые может и должна сделать власть по результатам Единого дня голосования – электорат больше не безмолвствует, и требует перемен – пока экономических.

Эрмак, 12-09-2018 #1[ru]

Ну и что, МЧСовцы? Начинаете РЕАЛЬНО понимать, к чему ведет эта Партия под названием «Единая Россия»? И что уже Шойгу не министр МЧС, а Министр обороны?

Аноним, 12-09-2018 #2[ru]

Я буду громко хохотать, когда начнут выселять из служебного жилья полицаев. Мочили-мочили «несогласных», а их, как использованных гандонов, выкинут на свалку...

Аноним, 14-09-2018 #10[ru]

Ну вот и свершилось: показали нам двух ГРУшников. которые выдают себя за тех, кто якобы побывал Лондоне в те дни, когда травили Скрипачей! Тут невооруженным взглядом видно – эти люди не похожи на тех, кто попал в камеры слежения! Да и они сами себя уже сразу разоблачили, поставив условия – не спрашивать лишнего: (типа кто ваши родные, где учились и какой бизнес) потому что хреново (вернее вовсе не готовили) готовили легенду! Видимо, перевелись ГРУшники толковые – да и откуда им взяться, когда они в 90 годы все в бизнес ломанулись под крышей ГРУ? (Зачеты, векселя и прочие махинаторские схемы они тогда крутили). Ну, не думал, что мы до такой степени докатились, что даже сами ГРУ не заметили, как хреново у нас во всем! Все, нет у нас спецов нигде – все вымерли! Кругом поле как после огромного пожара! Жалко то, что такую страну, как наша так бездарно угробили всего за каких-то 30 лет!

Аноним, 15-09-2018 #15[ru]

# 13! Раз у них нет прошлого, значит будущего у них тоже нет. Будут ликвидированы, да?

Аноним, 13-09-2018 #19[ru]

Череда загадочных смертей началась еще в 90-е годы во время правления Бориса Ельцина, однако 39 из 46 погибли во время президентства Владимира Путина. По их информации, число несогласных с политикой Путина генералов и отказавшихся выполнять приказы российской верховной власти за последние 20 лет достигло 46, 8 из них служили в Сирии и покончили с собой.

Аноним, 12-09-2018 #1[ru]

Завтра Путин прилетит и снимет Кара-оола с должности и погонит вслед за ним всех гинекологов и экологов

Аноним, 12-09-2018 #2[ru]

А что там с нападением охотоведа Кара-сала со стрельбой, на оз. Чойган на отдыхающих? Всё происходило в присутствии Хапуя Ш.Х., с его подачи или тишина? А ведь вылетала целая опер. группа, маски шоу устраивали. Похоже, этот гинеколог всю природоохранную отрасль РАКОМ ПОСТАВИТ!!!

Аноним, 12-09-2018 #3[ru]

Дичи в лесах стало меньше – мелких браконьеров пожирают более крупные. Остался один вопрос: что имел в виду Кара-оол, когда рассказывал про хобби и работу? У Хопуя теперь профессия гинеколог – это будет хобби?

Аноним, 13-09-2018 #5[com]

Где, Хопуя, где? – В п*е или в тайге?

Аноним, 13-09-2018 #6[ru]

Пусть хреновые врачи шара***тся по тайге, пока он околачивался в родильном доме, столько детей с ДЦП родились – пусть уж лучше подальше от врачебной деятельности держится.

Аноним, 14-09-2018 #7[ru]

По факту нападения на отдыхающих на оз. Чойган, возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в Тоора-Хемский отдел полиции. Вот вам и ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ.