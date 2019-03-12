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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 10, 12 марта / Лучше присоедините нас к Курилам
   
 
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№10, 12 марта 2019 года.

    О главном начистоту

Лучше присоедините нас к Курилам

Лучше присоедините нас к Курилам

Или отсоедините от тувинского правительства

Что такого в нашем тувинском паспорте? В паспорте гражданина Российской Федерации? Что такого в нём есть опасного или неприятного, несоответствующего общепринятым паспортным стандартам? Задам вопрос напрямую – почему готовится широкомасштабная операция по смене паспортов? Широкомасштабная, но тайная. Готовится втихаря, чтобы одним молниеносным ударом всех тувинцев оглушить, и чтобы, пока не опомнились, всем всучить новые паспорта с отметкой «Красноярский край».

Нет-нет, не подумайте, я ни на что такое против Конституции не намекаю, я напротив – я прямо говорю: зачем тайно, исподтишка, нарушать основной закон страны? Не секрет, что давно идут разговоры о присоединении Тувы к Красноярскому краю. Хорошо ли это будет для Тувы и плохо ли для Красноярского края, никто не знает. Может быть, просто предполагают, что будет хорошо, но точно никто сказать не может. Ведь в 1944 году никто же не знал, каково это будет жить в Советском союзе? Просто однажды утром, а вернее в октябре 1944 года люди проснулись, а из громкоговорителей торжественным голосом Левитана разносилось поздравление тувинскому народу – вы теперь граждане России, вы теперь граждане СССР!

Вот не надо думать, что тувинцы в то время были поголовно вшивые, тёмные, немытые и нечёсаные, неграмотные и забитые, какими постепенно становятся сейчас. Не надо так думать. Просто тогда всех голос из репродукторов оглушил этой новостью, и никто так и не смог задать единственный вопрос – почему? Почему без референдума, без изучения общественного мнения, а как-то так тайно и без подготовки? Если бы тувинцев спросили, конечно, мнения были бы разные, на то ведь и существует социология.

История показала, что присоединение Тувинской Народной Республики к великой соседней державе во время ожесточённой кровавой войны с германским фашизмом имело свои огромные плюсы, огромное международное значение как и для Тувы, так и для самого СССР. Но это дело уже прошлого. Хотя прошлое повторяется. Так вот я и спрашиваю, что же такого нехорошего есть в нашем тувинском паспорте, что его хотят кардинально поменять? И почему Красноярский край, а не, допустим, Приморье с Курилами? Если бы нам решили выдать паспорта, где написано про Курилы, то я бы ещё подумала – там ведь рядом Япония, чем чёрт не шутит, со временем бы стали гражданами страны восходящего солнца.

Откуда я узнала про паспорта? Так ведь люди говорят и волнуются. Где говорят? Да на улице Ленина в здании, в котором расположена миграционная служба, а мы по-прежнему называем паспортным столом в паспортно-визовой службе. Пошла я туда и послушала, о чём говорят там многострадальные посетители. Многострадальные, потому что их много и куча там всяких разных бюрократических заморочек, от которых страдают сами сотрудники этой паспортной службы. Так вот там мужчина 45-летнего возраста пришёл, чтобы сменить паспорт, ну полагается так по закону – менять паспорт в 45 лет. А ему одна милая чиновница из окошка номер, которого я не скажу, объяснила, мол, иди домой, не надо тебе менять паспорт, потому что скоро всем выдадут новые паспорта.

А я ведь сразу про что думаю? Я сразу начинаю думать о коррупции и тут же начала подсчитывать – это же сколько денег надо на такое мероприятие выделить? В арифметике, откровенно говоря, я слабовато разбираюсь, но понимаю, что денег должно быть очень много. А где много денег, так уж у нас повелось, там и воровство. Пока я пыталась тут же на месте подсчитать будущие прибыли коррупционеров, очередь начала не на шутку волноваться и вернула меня к первому вопросу: почему Туву хотят присоединить к Красноярскому краю без изучения общественного мнения и без проведения референдума? Чего-то боятся? Как боялись в 1944-м году? А вдруг все тувинцы, как один, выскажутся за присоединение?

Никто уже не скрывает, как надоело это никчёмное и вороватое правительство, всем хочется спокойной, пусть бедной, но спокойной жизни. Может быть, тувинцы выскажутся за присоединение к красноярцам, чтобы отделаться от правительства Кара-оола?

Не нагнетаю я и не преувеличиваю про надоевшее и никчёмное правительство, которое довело Туву до нищеты. 2 марта Шолбан Кара-оол в Интернете написал, что он с первого дня, это значит, с 6 апреля 2007-го года не цеплялся за кресло Главы Тувы. Кто бы сомневался в этом! Он цеплялся не за кресло, не за работу, не за прекрасный шанс остаться в истории Тувы справедливым и мудрым, рачительным и заботливым хозяином. Он всеми своими силами цеплялся за одну единственную возможность – за распределение бюджета, за деньги. Он стал обузой для тувинцев. Он всё прозевал.

Очень вредная тувинка

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 http://risk-inform.ru/article_7865.html
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