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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 10, 12 марта / Перекрёсток мнений
   
 
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№10, 12 марта 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Газета «РИСК»: Путь свободы слова длиной в 20 лет

Аноним, 06-03-2019 #1[ru]

Мда. Трудно нынче держать независимую от государства Прессу. Сколько было попыток – никого почти не осталось. Правда и конкурировать с интернетом сегодня трудно. Одна надежда на Путина – закроет Интернет. И люди снова начнут читать газеты. Поздравляю!

Аноним, 06-03-2019 #3[com]

Да, 20 лет – солидный срок. Молодцы!

Аноним, 06-03-2019 #4[com]

Жгли газету – не дожгли. А вот она жжёт начальство будь здоров!

Аноним, 06-03-2019 #5[com]

Газету знаем, читаем, всегда ждём её выхода! А Карлик ничего не может сделать с РИСКом!

Аноним, 06-03-2019 #6[com]

Кара-оолу подобрали замену – человека в погонах. Кто он, не раскрывается. Но это не тувинец. Шойгу об этом в курсе, но повлиять на выбор нового губера Тувы уже не может.

Аноним, 06-03-2019 #7[ru]

Спасибо Конвизу за газету!

Аноним, 06-03-2019 #9[ru]

Карлика привлекут к уголовной ответственности за незаконное освобождение китайцев от налогов. Только по семнадцатому году насчитали более 700 млн. За это китайцы каждый месяц отстёгивают ему по 40 млн.

Аноним, 06-03-2019 #11[ru]

Ну, ты загнул, Серый! Соучредители бывшими не бывают.

Аноним, 06-03-2019 #12[com]

С Каа-Хемским угольным разрезом – то же самое. С помощью нашего правительства вздули цены на уголь и наживаются. ТГРК, скорее всего, тоже Карлику ежемесячно отстёгивает несколько миллионов.

Аноним, 06-03-2019 #16[ru]

Когда Кара-оола привлекут к ответственности и его ОПС посадят на длительные сроки, в Туве лет 50 не будет такого масштабного воровства. Будет уроком для будущих чиновников. Пример: откуда у бедного инвалида Афгана Леонида Валерьевича столько финансовых ресурсов? Гостиницу построил. Молодой жене новый Лексус подарил, себе самый дорогой комплектации, элитный джип взял. Детей балует. Наркоторговец. Сколько судеб загубил!

Эрмак, 06-03-2019 #20[ru]

Поздравляю Газету «РИСК» с 20 годовщиной! Она много дала для Тувы, да и меня.

Аноним, 08-03-2019 #34[ru]

Здоровья и долгих лет С.С. Конвизу.

Аноним, 08-03-2019 #41[ru]

Псих «подхрюкивающий». Держи на закуску – Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов 6 марта провел встречу с главой Тувы Ш.Кара-оолом и депутатом Верховного Хурала РТ от СР В.Оюном..

Аноним, 10-03-2019 #76[com]

Кара-оол знает, что его «Единая Россия» в Туве угорит на выборах в парламент. Поэтому он хочет своих людей провести в парламент под флагом «КПРФ», «ЛДПР» и «СР». Тогда Хурал хоть и не будет педросовским, но будет кара-ооловским. С руководителями региональных отделений партий в Туве он уже всё согласовал. А теперь он будет закреплять договорённости с Мироновым, Зюгановым и Жириновским.

Аноним, 10-03-2019 #77[com]

Карлик не смог договориться с Оюном и поехал к Миронову. А поскольку сведения о встрече рассекретили, значит, ни до чего не договорились.

Аноним, 10-03-2019 #78[com]

Оюн договаривается с Ооржаками о взаимодействии на выборах. Вот Карлик и активировался – хочет их рассорить.

Аноним, 10-03-2019 #79[com]

Карлика к выборам уберут – и всем договорённостям конец.

Аноним, 10-03-2019 #80[com]

Люди всё равно узнают кара-ооловских кандидатов в депутаты. И голосовать за эти партии не будут. Надо только разъяснить избирателям. Так что Оюну с Карликом не по пути.

Коротко

Аноним, 06-03-2019 #4[com]

Оперативники ОБЭП обнаружили платёж на 15 млн. рублей с фирмы, контролируемой начальником МРИ №1 Донгак на счёт предприятия, по всей видимости, принадлежащего спикеру тувинского парламента и лидеру тувинских единороссов Кан-оолу Даваа. И Донгак, и Даваа от этих денег открещиваются и заявляют, что взятки не было. Если ФСБ-шникам удастся доказать, что начальник налоговой дала взятку лидеру единороссов за общее покровительство и карьерный рост, обоих ждут большие сроки, а Кара-оолу – скорая позорная отставка.

Аноним, 09-03-2019 #6[ru]

Откаты бандитским Карликам идут отовсюду. Где что-то работает, строится, торгуется, даже полицейские и прокуратура – в доле.

Губит людей не пиво – губит людей глава!

Аноним, 06-03-2019 #1[ru]

Задолбал этот Каражопый Карапуз – пусть лопнут от жадности он, его дочка и жен – шакалье отродье.

Аноним, 06-03-2019 #2[ru]

Доржу Роберт срочно закрывает и распродаёт свои магазины. Неужели у него проблемы?

Аноним, 06-03-2019 #4[com]

Кара-оол – защитник народа от водки? Не смешите меня! Он на технаре поднялся, почувствовал себя человеком.

Аноним, 06-03-2019 #5[com]

Кара-оолу нет дела до людей. Ему бы карманы набить – и всё.

Аноним, 06-03-2019 #6[ru]

Вся эта глупейшая борьба с торговцами пивом – чистый блеф и борьба с конкурентами. Долой Карлика!

Аноним, 06-03-2019 #7[ru]

УФАС выписал предписание мэру Сагаан-оолу – изменить постановление или отменить его вовсе. Таким образом, УФАС запретил давать преференции Туневу, Доржу и Брокерту.

Аноним, 06-03-2019 #8[com]

Оно и правильно. Если запрещать – то всем! Тут-то карликовские ребята и запоют!

Аноним, 07-03-2019 #12[ru]

О какой борьбе с алкоголизацией может идти речь, если тут просто убирают конкурентов и хотят навести сплошную монополию!!! А куда пойдут продавцы? Воровать? У них же дети и семьи!!! Если не будет легального алкоголя, то начнут пить всякую гадость. Эту школу уже проходили и даже виноградники вырубали, а толку!!! Бред, неужели мало они наворовали, уже и тут руки распустили!!!

Аноним, 07-03-2019 #14[ru]

Кара-оол, Тунев и другие крупные поставщики шмурдяка в республику. С начала 90-х травят наш народ. 55555 и 777 – бренд этих двух дельцов. Всё свои состояния они сколотили на преступных доходах.

Аноним, 08-03-2019 #15[ru]

Все знают про черных братьев, что у них монополия в республике на шмурдяк и коноплю.

Остановим отток русских из Тувы!

Аноним, 06-03-2019 #1[com]

Молин – последний оставшийся в Туве русский.

Аноним, 06-03-2019 #4[com]

Русские, что в коттеджах и на машинах, сами всё заработали. Кто нам мешает так жить?

Аноним, 06-03-2019 #5[com]

Если все русские уедут – нам хана. Китайцы так тувинцев зажмут – не пикнем!

Аноним, 06-03-2019 #6[ru]

Да, хуже, чем сейчас, при Карлике, уже не будет.

Прокуратура Тувы покрывает воровство на строительстве «Терапии»?

Аноним, 06-03-2019 #1[ru]

Нормально там все сделано. Подумаешь, закрыли формы с мелкими недоделками и завышенными объемами... Если бы акты не подписали, то получили пилюлей от Москвы. И нарвались бы на штрафы. А ведь надо деньги на оборудование – из бюджета ещё не пришли. Поставьте себя на место министра.

Аноним, 06-03-2019 #3[ru]

Вспоминается анекдот про адвоката, который полжизни судился по одному делу и тянул с клиента деньги. А потом, умирая передал дело своему сыну, который за неделю его закончил. Отец, узнав про это, говорит: «Ну и дурак же ты, сынок. Я на деньги с этого дела тебя вырастил, дом достроил, а ты теперь как своих детей поднимать будешь?» Так и тут. Строительству этой «терапии» почти столько же лет, сколько кладбищу, на котором она строится. Сколько денег и сколько поколений строителей на ней «заработали» – не подсчитают никакие следователи! Ну, все еще впереди...

Аноним, 06-03-2019 #4[com]

О воровстве денег на Терапии всем всё давно известно. ООО «Тезис» – компания Шойгу. И, скорее всего, ворует она для него. Так он сейчас за неё впряжётся и побежит к Бастрыкину «улаживать».

Аноним, 06-03-2019 #6[com]

Во всём виновата прокуратура, которая потакает преступникам. И Боровков этот – тоже большая свинья, раскормленная на водочных деньгах Красноярска.

Аноним, 06-03-2019 #8[ru]

Какая разница – Шойгу или чеченцы? Вор должен сидеть в тюрьме!

Аноним, 06-03-2019 #9[com]

Интересно, а как Казначейство Тувы пропустило бездокументарное перечисление таких сумм? Что, Саая тоже «в теме»?

Аноним, 06-03-2019 #10[com]

Эти идиоты оформили ввод недостроенного объекта в эксплуатацию. Неужели у прокурора Боровкова нет глаз? Или они залиты водкой? Почему не проверяет и не спрашивает? Что, тоже полномочий не хватает?

Аноним, 06-03-2019 #11[com]

Боровкова специально подбирали в Туву, чтобы он воровать не мешал. А тот привёз с собой на город Пономарёва – тоже такого же бесполезного прокуроришку. Вместе будут покрывать Карликов.

Председателю Верховного суда Тувы понравились «судейские фокусы» Ивана Успуна

Аноним, 06-03-2019 #1[ru]

Ворон ворону... тувинские судьи продолжают дело Абрамовой и Кужугет

Аноним, 06-03-2019 #3[com]

Судьи тупо покрывают друг друга, так как все они одним миром мазаны. И этот Ондар – то же самое! Лепят горбатого, только шуба заворачивается!

Аноним, 06-03-2019 #6[com]

Да этого Успуна давно пора гнать из суда в три шеи! Да и судья он – никакой!

Аноним, 07-03-2019 #7[ru]

Особенно Ондар, который замешан в ДТП. Вину за которое взял на себя родственник. А он им даже ни одной копейки не заплатил. Теперь Ондар – председатель Верховного суда. Представляете, как теперь он вершит правосудие?

Аноним, 09-03-2019 #8[ru]

Ондар – выкидыш Кужугет, ждать от него порядочности не стоит.

Правительство Тувы: Желание в Тодже убить сразу двух зайцев

Аноним, 06-03-2019 #1[ru]

Кто-нибудь знает, что за випбаза строится на озере Чойган-Холь? Кто ее хозяин? Для кого она строится и за чьи деньги? Почему туда часто летают вертолеты?

Аноним, 06-03-2019 #2[com]

Китайцы теперь вообще в тувинский бюджет платить не будут – они подали заявление о перемене юридического адреса на Москву. Теперь они будут зарабатывать деньги и гадить природе в Туве, а платить за это – в Москве Собянину.

Аноним, 06-03-2019 #4[ru]

Какая природа нашим начальникам? Им лишь бы высоких гостей ублажать. О природе и экологии они не думают.

Аноним, 06-03-2019 #6[ru]

Силуанов провёл совещание и пообещал оказать М. Прохорову финансовую помощь в обеспечении месторождения в Тодже электроэнергией с Тулуна Иркутской области и автомобильной дорогой до Курагино Красноярского края. Так что Карлик и тут «умылся».

Аноним, 06-03-2019 #7[ru]

До этого уже было собрание, только оно проходило в заповеднике «Азас» – хотели провести узким кругом, хорошо про это узнали жители «Хамсары»...

Кадеты Кызылского президентского училища просят Шойгу перестать их избивать и унижать

Эрмак, 06-03-2019 #1[ru]

Да... Прочитал... Так кого же готовят из этих кадетов? Тех, кто будет ненавидеть государство?

Аноним, 06-03-2019 #2[ru]

Эрмак, там готовят пушечное мясо. Донбасс, Сирия, Венесуэла и Африка ждут своих героев!

Аноним, 06-03-2019 #3[com]

Шойгу вслед за Хакасией теряет Туву. Скоро ему некуда будет возить Путина на рыбалку. А там и пенсия не за горами. Будет тихо сидеть в Совете Федерации.

Аноним, 06-03-2019 #5[ru]

Как будто у детей есть выбор. Родители-долбоклюи почему-то думают, что только в казармах можно вырастить «настоящего мужчину». А там только выбивают слабенькие неокрепшие мозги и вбивают привычку подчиняться любым тупым приказам начальства.

Аноним, 07-03-2019 #11[ru]

Если даже в «элитном» суворовском училище детей кормили собачьим дерьмом так, что у них завелись черви в легких, то что можно говорить про Кызыл? Шойгу научился делать красивую обертку и яркие пафосные фантики, а внутри – дерьмо, черви и загубленные детские судьбы.

Как жизнь, Хакасия?

Аноним, 06-03-2019 #1[ru]

Зимину не с руки ссориться с новыми властями – у него слишком много «грешков» накопилось за время правления. Если Коновалов инициирует расследования по прошлым преступлениям, то Зимин не только может лишиться всего непосильно нажитого, но и загреметь в компанию Улюкаева.

Аноним, 07-03-2019 #2[ru]

Коновалов обещал в этом году построить в Хакасии 13 детских садов! А когда у нас будут строить? Где наши сады?

Кто решил судьбу тувинского сумона Хаан-Когей?

Эрмак, 06-03-2019 #1[ru]

Отличная статья. Которая показывает, как отдали земли Тувы тем, с кем свыше 800 лет назад воевал Великий МОНГОЛ. Хотя и минимум, но затронута судьба Хасутского кожууна.

Аноним, 07-03-2019 #4[ru]

ТНР рвали на части Монголия и СССР. Сколько территорий сразу забрал себе Советский союз! Вернее, отдал Тока. Эту часть истории до сих пор боятся поднимать историки, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности.

Перекрёсток мнений

Аноним, 08-03-2019 #2[ru]

Черный скот, тебе уже никто и ничто не поможет. Отвратный вислобрюхий урод.

(прочитано 505 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7864.html
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«Соня Мармеладова совсем бедная, она вынуждена заниматься распродажей собственного тела за бесценок на улице» (из школьного сочинения).

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