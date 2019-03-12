    Перекрёсток мнений

Аноним, 06-03-2019 #1[ru]
Мда. Трудно нынче держать независимую от государства Прессу. Сколько было попыток – никого почти не осталось. Правда и конкурировать с интернетом сегодня трудно. Одна надежда на Путина – закроет Интернет. И люди снова начнут читать газеты. Поздравляю!
Аноним, 06-03-2019 #3[com]
Да, 20 лет – солидный срок. Молодцы!
Аноним, 06-03-2019 #4[com]
Жгли газету – не дожгли. А вот она жжёт начальство будь здоров!
Аноним, 06-03-2019 #5[com]
Газету знаем, читаем, всегда ждём её выхода! А Карлик ничего не может сделать с РИСКом!
Аноним, 06-03-2019 #6[com]
Кара-оолу подобрали замену – человека в погонах. Кто он, не раскрывается. Но это не тувинец. Шойгу об этом в курсе, но повлиять на выбор нового губера Тувы уже не может.
Аноним, 06-03-2019 #7[ru]
Спасибо Конвизу за газету!
Аноним, 06-03-2019 #9[ru]
Карлика привлекут к уголовной ответственности за незаконное освобождение китайцев от налогов. Только по семнадцатому году насчитали более 700 млн. За это китайцы каждый месяц отстёгивают ему по 40 млн.
Аноним, 06-03-2019 #11[ru]
Ну, ты загнул, Серый! Соучредители бывшими не бывают.
Аноним, 06-03-2019 #12[com]
С Каа-Хемским угольным разрезом – то же самое. С помощью нашего правительства вздули цены на уголь и наживаются. ТГРК, скорее всего, тоже Карлику ежемесячно отстёгивает несколько миллионов.
Аноним, 06-03-2019 #16[ru]
Когда Кара-оола привлекут к ответственности и его ОПС посадят на длительные сроки, в Туве лет 50 не будет такого масштабного воровства. Будет уроком для будущих чиновников. Пример: откуда у бедного инвалида Афгана Леонида Валерьевича столько финансовых ресурсов? Гостиницу построил. Молодой жене новый Лексус подарил, себе самый дорогой комплектации, элитный джип взял. Детей балует. Наркоторговец. Сколько судеб загубил!
Эрмак, 06-03-2019 #20[ru]
Поздравляю Газету «РИСК» с 20 годовщиной! Она много дала для Тувы, да и меня.
Аноним, 08-03-2019 #34[ru]
Здоровья и долгих лет С.С. Конвизу.
Аноним, 08-03-2019 #41[ru]
Псих «подхрюкивающий». Держи на закуску – Председатель партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов 6 марта провел встречу с главой Тувы Ш.Кара-оолом и депутатом Верховного Хурала РТ от СР В.Оюном..
Аноним, 10-03-2019 #76[com]
Кара-оол знает, что его «Единая Россия» в Туве угорит на выборах в парламент. Поэтому он хочет своих людей провести в парламент под флагом «КПРФ», «ЛДПР» и «СР». Тогда Хурал хоть и не будет педросовским, но будет кара-ооловским. С руководителями региональных отделений партий в Туве он уже всё согласовал. А теперь он будет закреплять договорённости с Мироновым, Зюгановым и Жириновским.
Аноним, 10-03-2019 #77[com]
Карлик не смог договориться с Оюном и поехал к Миронову. А поскольку сведения о встрече рассекретили, значит, ни до чего не договорились.
Аноним, 10-03-2019 #78[com]
Оюн договаривается с Ооржаками о взаимодействии на выборах. Вот Карлик и активировался – хочет их рассорить.
Аноним, 10-03-2019 #79[com]
Карлика к выборам уберут – и всем договорённостям конец.
Аноним, 10-03-2019 #80[com]
Люди всё равно узнают кара-ооловских кандидатов в депутаты. И голосовать за эти партии не будут. Надо только разъяснить избирателям. Так что Оюну с Карликом не по пути.
Аноним, 06-03-2019 #4[com]
Оперативники ОБЭП обнаружили платёж на 15 млн. рублей с фирмы, контролируемой начальником МРИ №1 Донгак на счёт предприятия, по всей видимости, принадлежащего спикеру тувинского парламента и лидеру тувинских единороссов Кан-оолу Даваа. И Донгак, и Даваа от этих денег открещиваются и заявляют, что взятки не было. Если ФСБ-шникам удастся доказать, что начальник налоговой дала взятку лидеру единороссов за общее покровительство и карьерный рост, обоих ждут большие сроки, а Кара-оолу – скорая позорная отставка.
Аноним, 09-03-2019 #6[ru]
Откаты бандитским Карликам идут отовсюду. Где что-то работает, строится, торгуется, даже полицейские и прокуратура – в доле.
Аноним, 06-03-2019 #1[ru]
Задолбал этот Каражопый Карапуз – пусть лопнут от жадности он, его дочка и жен – шакалье отродье.
Аноним, 06-03-2019 #2[ru]
Доржу Роберт срочно закрывает и распродаёт свои магазины. Неужели у него проблемы?
Аноним, 06-03-2019 #4[com]
Кара-оол – защитник народа от водки? Не смешите меня! Он на технаре поднялся, почувствовал себя человеком.
Аноним, 06-03-2019 #5[com]
Кара-оолу нет дела до людей. Ему бы карманы набить – и всё.
Аноним, 06-03-2019 #6[ru]
Вся эта глупейшая борьба с торговцами пивом – чистый блеф и борьба с конкурентами. Долой Карлика!
Аноним, 06-03-2019 #7[ru]
УФАС выписал предписание мэру Сагаан-оолу – изменить постановление или отменить его вовсе. Таким образом, УФАС запретил давать преференции Туневу, Доржу и Брокерту.
Аноним, 06-03-2019 #8[com]
Оно и правильно. Если запрещать – то всем! Тут-то карликовские ребята и запоют!
Аноним, 07-03-2019 #12[ru]
О какой борьбе с алкоголизацией может идти речь, если тут просто убирают конкурентов и хотят навести сплошную монополию!!! А куда пойдут продавцы? Воровать? У них же дети и семьи!!! Если не будет легального алкоголя, то начнут пить всякую гадость. Эту школу уже проходили и даже виноградники вырубали, а толку!!! Бред, неужели мало они наворовали, уже и тут руки распустили!!!
Аноним, 07-03-2019 #14[ru]
Кара-оол, Тунев и другие крупные поставщики шмурдяка в республику. С начала 90-х травят наш народ. 55555 и 777 – бренд этих двух дельцов. Всё свои состояния они сколотили на преступных доходах.
Аноним, 08-03-2019 #15[ru]
Все знают про черных братьев, что у них монополия в республике на шмурдяк и коноплю.
Аноним, 06-03-2019 #1[com]
Молин – последний оставшийся в Туве русский.
Аноним, 06-03-2019 #4[com]
Русские, что в коттеджах и на машинах, сами всё заработали. Кто нам мешает так жить?
Аноним, 06-03-2019 #5[com]
Если все русские уедут – нам хана. Китайцы так тувинцев зажмут – не пикнем!
Аноним, 06-03-2019 #6[ru]
Да, хуже, чем сейчас, при Карлике, уже не будет.
Аноним, 06-03-2019 #1[ru]
Нормально там все сделано. Подумаешь, закрыли формы с мелкими недоделками и завышенными объемами... Если бы акты не подписали, то получили пилюлей от Москвы. И нарвались бы на штрафы. А ведь надо деньги на оборудование – из бюджета ещё не пришли. Поставьте себя на место министра.
Аноним, 06-03-2019 #3[ru]
Вспоминается анекдот про адвоката, который полжизни судился по одному делу и тянул с клиента деньги. А потом, умирая передал дело своему сыну, который за неделю его закончил. Отец, узнав про это, говорит: «Ну и дурак же ты, сынок. Я на деньги с этого дела тебя вырастил, дом достроил, а ты теперь как своих детей поднимать будешь?» Так и тут. Строительству этой «терапии» почти столько же лет, сколько кладбищу, на котором она строится. Сколько денег и сколько поколений строителей на ней «заработали» – не подсчитают никакие следователи! Ну, все еще впереди...
Аноним, 06-03-2019 #4[com]
О воровстве денег на Терапии всем всё давно известно. ООО «Тезис» – компания Шойгу. И, скорее всего, ворует она для него. Так он сейчас за неё впряжётся и побежит к Бастрыкину «улаживать».
Аноним, 06-03-2019 #6[com]
Во всём виновата прокуратура, которая потакает преступникам. И Боровков этот – тоже большая свинья, раскормленная на водочных деньгах Красноярска.
Аноним, 06-03-2019 #8[ru]
Какая разница – Шойгу или чеченцы? Вор должен сидеть в тюрьме!
Аноним, 06-03-2019 #9[com]
Интересно, а как Казначейство Тувы пропустило бездокументарное перечисление таких сумм? Что, Саая тоже «в теме»?
Аноним, 06-03-2019 #10[com]
Эти идиоты оформили ввод недостроенного объекта в эксплуатацию. Неужели у прокурора Боровкова нет глаз? Или они залиты водкой? Почему не проверяет и не спрашивает? Что, тоже полномочий не хватает?
Аноним, 06-03-2019 #11[com]
Боровкова специально подбирали в Туву, чтобы он воровать не мешал. А тот привёз с собой на город Пономарёва – тоже такого же бесполезного прокуроришку. Вместе будут покрывать Карликов.
Аноним, 06-03-2019 #1[ru]
Ворон ворону... тувинские судьи продолжают дело Абрамовой и Кужугет
Аноним, 06-03-2019 #3[com]
Судьи тупо покрывают друг друга, так как все они одним миром мазаны. И этот Ондар – то же самое! Лепят горбатого, только шуба заворачивается!
Аноним, 06-03-2019 #6[com]
Да этого Успуна давно пора гнать из суда в три шеи! Да и судья он – никакой!
Аноним, 07-03-2019 #7[ru]
Особенно Ондар, который замешан в ДТП. Вину за которое взял на себя родственник. А он им даже ни одной копейки не заплатил. Теперь Ондар – председатель Верховного суда. Представляете, как теперь он вершит правосудие?
Аноним, 09-03-2019 #8[ru]
Ондар – выкидыш Кужугет, ждать от него порядочности не стоит.
Аноним, 06-03-2019 #1[ru]
Кто-нибудь знает, что за випбаза строится на озере Чойган-Холь? Кто ее хозяин? Для кого она строится и за чьи деньги? Почему туда часто летают вертолеты?
Аноним, 06-03-2019 #2[com]
Китайцы теперь вообще в тувинский бюджет платить не будут – они подали заявление о перемене юридического адреса на Москву. Теперь они будут зарабатывать деньги и гадить природе в Туве, а платить за это – в Москве Собянину.
Аноним, 06-03-2019 #4[ru]
Какая природа нашим начальникам? Им лишь бы высоких гостей ублажать. О природе и экологии они не думают.
Аноним, 06-03-2019 #6[ru]
Силуанов провёл совещание и пообещал оказать М. Прохорову финансовую помощь в обеспечении месторождения в Тодже электроэнергией с Тулуна Иркутской области и автомобильной дорогой до Курагино Красноярского края. Так что Карлик и тут «умылся».
Аноним, 06-03-2019 #7[ru]
До этого уже было собрание, только оно проходило в заповеднике «Азас» – хотели провести узким кругом, хорошо про это узнали жители «Хамсары»...
Эрмак, 06-03-2019 #1[ru]
Да... Прочитал... Так кого же готовят из этих кадетов? Тех, кто будет ненавидеть государство?
Аноним, 06-03-2019 #2[ru]
Эрмак, там готовят пушечное мясо. Донбасс, Сирия, Венесуэла и Африка ждут своих героев!
Аноним, 06-03-2019 #3[com]
Шойгу вслед за Хакасией теряет Туву. Скоро ему некуда будет возить Путина на рыбалку. А там и пенсия не за горами. Будет тихо сидеть в Совете Федерации.
Аноним, 06-03-2019 #5[ru]
Как будто у детей есть выбор. Родители-долбоклюи почему-то думают, что только в казармах можно вырастить «настоящего мужчину». А там только выбивают слабенькие неокрепшие мозги и вбивают привычку подчиняться любым тупым приказам начальства.
Аноним, 07-03-2019 #11[ru]
Если даже в «элитном» суворовском училище детей кормили собачьим дерьмом так, что у них завелись черви в легких, то что можно говорить про Кызыл? Шойгу научился делать красивую обертку и яркие пафосные фантики, а внутри – дерьмо, черви и загубленные детские судьбы.
Аноним, 06-03-2019 #1[ru]
Зимину не с руки ссориться с новыми властями – у него слишком много «грешков» накопилось за время правления. Если Коновалов инициирует расследования по прошлым преступлениям, то Зимин не только может лишиться всего непосильно нажитого, но и загреметь в компанию Улюкаева.
Аноним, 07-03-2019 #2[ru]
Коновалов обещал в этом году построить в Хакасии 13 детских садов! А когда у нас будут строить? Где наши сады?
Эрмак, 06-03-2019 #1[ru]
Отличная статья. Которая показывает, как отдали земли Тувы тем, с кем свыше 800 лет назад воевал Великий МОНГОЛ. Хотя и минимум, но затронута судьба Хасутского кожууна.
Аноним, 07-03-2019 #4[ru]
ТНР рвали на части Монголия и СССР. Сколько территорий сразу забрал себе Советский союз! Вернее, отдал Тока. Эту часть истории до сих пор боятся поднимать историки, чтобы их не привлекли к уголовной ответственности.
Аноним, 08-03-2019 #2[ru]
Черный скот, тебе уже никто и ничто не поможет. Отвратный вислобрюхий урод.