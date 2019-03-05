    Перекрёсток мнений

Аноним, 27-02-2019 #1[ru]

Как говорится, какая страна, такое и «укрепление»...

Аноним, 27-02-2019 #4[ru]

Предложить – это одно. Выполнить – другое. Кроме своей голой ж..., карлик предложить ничего не может! ТОЛЬКО Ж...!

Аноним, 28-02-2019 #8[ru]

Здорово! Скоро заживем безбедно! Давно пора! Только вот вчера в магазин сходили с супругой, ощутили себя не то что бедными, а совсем нищими!!!

Аноним, 28-02-2019 #9[ru]

Губернатор Сахалинской области совсем недавно сказал, что ждет врачей на Сахалин. Зарплата от 130-150 тыс. рублей, подъемные 2 000 000 рублей, предоставляется жильё... И что может предложить наши Глава республики и министр Здравоохранения Донгак О.Э.? И где они найдут кардиологов??? Скоро весна, и мы едем на Сахалин! Заманчивооооооо... Хочется дать детям все! Это и покушать, развлечения, детский сад, школа. Ни в чем не отказывать нашим детям!

Аноним, 28-02-2019 #10[ru]

Нам надо поменять губернаторский проект «одно село – один продукт» на «один двор – один магазин»...

Аноним, 28-02-2019 #11[ru]

Да – это мысль! Завтра же Шолбан так и сделает потому как с магазина-то налогов больше можно содрать (там еще лицензия на табак и на кое какие продукты) и ЭГОИТ надо купить и установить и прочее – поэтому нищее население еще больше можно в кабалу загнать и начислить больше налогов. А Хурал издаст закон, чтобы каждому должнику выделяли кредит. И чтобы эти деньги, минуя народ, шли сразу в бюджет. А оттуда – в карманы вороватым чиновникам! ПОМНИТЕ! МЫСЛЬ МАТЕРИАЛЬНА! О чем подумали, то и сбудется! Только нам надо очень захотеть!

Аноним, 28-02-2019 #12[ru]

Лучше проекты – «каждой семье собственное отдельное жилье», «каждому гражданину работа с соцпакетом».

Аноним, 28-02-2019 #13[ru]

А давайте для больных детей брать деньги на лечение из бюджета? А Карле и его гнилым чиновникам – на зарплату собирать деньги на канале Тыва!

Аноним, 01-03-2019 #20[ru]

...При дурной голове любой правитель региона, даже всенародно избранный, откатит дурной голове – не сможет отказать просьбе дурной головы из Центра.

Аноним, 27-02-2019 #1[ru]

Шойгу понравился опыт героев ЛДНР, где просто и незатейливо Герои прихватизировали все имущество торговых центров (в первую очередь – спиртное). Не нужно останавливаться на достигнутом! Если на кассе не можешь предъявить какой-нибудь медальки, то сойдет и автомат калашникова! Или простая лимонка!

Эрмак, 27-02-2019 #1[ru]

Хотя и поставил «+5» автору, за экономику, но в духовной сфере я с ним категорически не согласен.

Аноним, 27-02-2019 #5[ru]

Стратегия Салчака сводится к тому, что ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! Но это – глас вопиющего в пустыне... Если только народ не возьмет власть в свои руки.

Аноним, 28-02-2019 #7[ru]

При нынешней власти навряд ли можно сократить бедность. Необходимо увеличение доходов за счет создания рабочих мест. А у нас везде идет сокращение штатов, людей выкидывают на улицу. В селах работа – только в садике и школе. Ну, построили объекты кондитерская, птицефабрика, гостиницы? И что? Обанкротили и распродали. Сколько зданий с зияющими окнами в Кызыле? Выглядит все, как в Сирии. А были какие то организации с рабочими местами. Все разрушили, разбазарили, приватизировали. Ту же швейную (присвоили уже), где можно было шить и брать заказы, пригласить рабочих из Вьетнама, для опыта. Те шьют бренды. Самые главные рабочие места: строительство, переработка сырья, сельхозхозяйства, фермы, чтобы прокормить население и т.д. А не одна корова и несколько баранов. Люди без работы – это депрессия и физическое вымирание.

Аноним, 28-02-2019 #8[ru]

№7... Точно в точку... Такое ощущение, что в Туве депрессия окутана мраком. Это, конечно, на руку руководству. Когда народ пассивный, можно, что хочешь творить...

Аноним, 01-03-2019 #13[ru]

Нищими легче манипулировать, ведь это другое состояние и уровень человека. Народ в сёлах запуган местным криминалом, контролируемым сами знаете кем. Поэтому Кара-оолу выгодны нищие.

Аноним, 02-03-2019 #15[ru]

Кара-кыс Аракчаа, директор ГБОУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва»: «Президент поручил к 2024 году снизить бедность в два раза. Очень сложная задача, если учесть, что до этого на точно такой же результат у нас ушло более 15 лет. Поэтому я согласна с Главой республики, что к решению проблемы надо подходить научно. Надо понять, в чем первопричины хронической бедности в Туве. Например, очень помогло бы составление этнопсихологического портрета нашей бедности. Чем больше будем знать, тем больше шансов влиять на сознание человека таким образом, чтобы он сам захотел выйти из состояния бедности, стать предпринимателем».

Тебе заумная Аракчаа зачем этот психологический портрет и с какого перепугу в Тыве вдруг самые счастливые люди? Ты спустись на землю. Дожила до седых волос, а ума так и не нажила. В эту зиму народ был занят добыванием угля и дров, да обсуждением того, какую еще недвижимость своим деткам в Москве и за границей приобрели черные братки. Как бандиты Карликов под видом охранных и других организаций гнобят свой народ. Незаконной слежкой занимаются все, кто имеет хоть какую то работенку в Тыве. Наши тюрьмы переполнены, тувинцы сидят не только в Тыве – по всей России. Целыми семьями уезжают те, кто не хочет лизать черную ж.... За многомиллионное воровство бюджетных денег осуждены приближенные Кара-оола – Бичелдей, Ендак и другие. Покажите: где они и в какой тюрьме сидят? Аракчаа, не трать свое время на [фигню] – у тебя его не так много осталось. Займись лучше делом, помоги реально хотя бы старушке соседке.

Аноним, 02-03-2019 #16[ru]

Голикова – очень опытный и профессиональный министр. Работала председателем счетной палаты на федеральном уровне. И зря говорить о том, что народ Тувы – самый бедный, не будет. На нее работают серьезные эксперты, целые институты и эксперты специального и особого назначения. Так что никакая Аракчаа не может ее опровергнуть. Голикова лишь подтвердила то, что народ десятилетиями на себе испытывает – дебилизм чиновников, их продажность на всех уровнях и нищету. После заявления Голиковой должны как минимум привлечь к уголовной ответственности судей, вынесших условные приговоры коррупционерам, прокурора республики, министра внутренних дел, начальника ФСБ и руководителя СК по Республике Тыва.

Аноним, 27-02-2019 #4[ru]

Похоже, ни одна стройка с государственными деньгами не обходится без воровства. Так что можно вывести «аксиому Карлы» – Хочешь чего-то строить? Гони откат в 50 процентов!

Аноним, 28-02-2019 #5[ru]

№4 Это правда во всем... Вот просто интересно, Шолбан Валерьевич в курсе что пишет Риск??? Какая реакция... слышала, что ГУБЕРНАТОР московской области Воробьев сразу реагирует на критику, выходит на телевидения и прямо в прямом эфире решаются многие вопросы... А у нас только в инстраграме все хорошо... Почему нашего главу правительства не видно на телевидении в прямом эфире? Страх перед народом... стыдно???

Аноним, 28-02-2019 #6[ru]

Тут Аноним читательница №5 спрашивает: «Вот просто интересно, Шолбан Валерьевич в курсе что пишет Риск??? Какая реакция...» А как вы думаете, один из создателей газеты «Риск» Шолбан Кара-оол должен читать то, что сам создал? Да и на совещаниях при мне он частенько говорил о газете «РИСК». Правда, в негативном ключе. Откуда эти все судебные дела? А сколько судов то было? А вы говорите: какая реакция на статьи?..

Аноним, 28-02-2019 #3[ru]

Здесь не о границах как таковых идёт речь. Здесь о родовых пастбищных местах идёт речь. Первозданной природе, о разделённом едином роде на два государства, потомки которых могут остаться без своих угодий, так как найденный хром токсичен, и есть опасность депортации с родовых мест. О чём они и пытаются донести до общественности и должностных лиц. При добыче хрома, по предупреждениям геологов, при общении с местным населением, было озвучено, что произойдут ландшафтные изменения. Непонятно также, как смотрят на это монголы. Не факт, что не коснутся и интересов другого государства, так как граница от разработок в одном шаге от Шара-Суура – пропускного пункта, как и пограничной заставы. Так как это зона Убсу-нуурского заповедника и ЮНЕСКО, необходима комиссия по оценке ситуации и отмене неграмотных и недальновидных распоряжений по исследованию недр, ошибочных распоряжений. Лечебное озеро Шара-Нуур не уступает, а даже превосходит в своих качествах озеро Сватиково. Бережно охраняемое местным населением, здесь можно наблюдать за редкими птицами. Шара-Нуур является базой для многочисленных видов птиц, рай для орнитологов. В проекте добычи хрома Республика Тыва потеряет уникальный водоём с его грязевыми лечебными свойствами, озеро Шара-Нуур уйдёт под землю, стоит ли оно того? Статья предупреждает не совершать ошибок, которые усугубят конфликт.

Аноним, 01-03-2019 #5[ru]

Кто-то из великих сказал, что человек не может быть счастлив без двух вещей, – любви и родины. Так что реакция людей, на чью родину покушаются, я понимаю. И вообще в районе Убсунурской котловины нельзя ничего добывать – это ведь всемирное наследие ЮНЕСКО, да и вообще места сильные!

Аноним, 27-02-2019 #1[ru]

Я слышал про радиус в 500 метров, которые хотят ввести в Туве. Это означает закрытие практически всех продуктовых магазинов в центре городов. Но проблему алкоголизма это не решит точно. Часто вы встречаете алкашей в магазинах? Они себе шмурдяк найдут всегда. Вместо того, чтобы организовывать альтернативу алко-отдыху, тупые чиновники пытаются запретить продажи алкоголя... В результате будет больше самогонщиков и, кстати, меньше доходов в бюджет от акцизов. А люди сколько пили, столько и будут пить.

Эрмак, 01-03-2019 #2[ru]

Аноним номер 1... Если в Туве только 2 варианта: либо спиваться, либо подниматься на бунт, то становится понятно, ради чего тувинцев толкают на бунт. Но уже против не Горбачева, а Путина.

Аноним, 27-02-2019 #1[ru]

Зимин уходит, и вместе с ним расползается его клановая сеть. Вот вам и весь «талант» родственников. Пока один во главе региона – остальные родственники вдруг оказываются «талантливыми предпринимателями», зарабатывающими миллиарды буквально из воздуха. Но стоит их только оторвать от бюджета, так сразу выясняется, что это – криворукие твари, неспособные сверстать бюджет копеечной компании...

Аноним, 27-02-2019 #1[ru]

Кара-оол лизнул зачетно! Суркову учиться у него и учиться. Правда, мог бы и раскошелиться на ту же «Независимую газету», а не какой-то дешевенький никому неизвестный PrimaMedia. Волнуюсь: узнает ли про его лизоблюдство Царь? А то и проплаченные бюджетные копейки задаром пропадут...

Аноним, 27-02-2019 #1[ru]

У нас вся деятельность правительства сосредоточена на пускании пыли в глаза. Бумажные отчеты, виртуальные восторги, красивые фоточки... А на деле – беднейший регион, страшнейшие кредиты, ужасающее качество жизни, запредельное бюджетное воровство и максимум особо тяжких преступлений.

Аноним, 01-03-2019 #3[ru]

Вообще у Кара-оола есть хоть какие-то особые заслуги перед Отечеством? Я, может, просто не осведомлен, так как являюсь жителем другого региона? Но кто знает, может поделитесь, какие у него достижения как у руководителя региона? Где в статистических рейтингах находится регион, на исходе его правления?