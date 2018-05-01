    Перекрёсток мнений

Аноним, 25-04-2018 #1[ru]

В случае отставки главы Хакасии его преемника ждет тяжелое наследство. Вероятность отставки главы Хакасии усиливается. Обнародовано новое исследование Центра развития региональной политики – первый в 2018 году выпуск «Кремлевского рейтинга губернаторов России». Согласно рейтингу, глава Хакасии получил оценку «неуд».

«Плохая экономическая ситуация и серьезные долги Хакасии ставят федеральный центр перед нелегким выбором – отправить в отставку действующего главу Виктора Зимина или ввести в регионе внешнее управление, переизбрав губернатора и вместе с тем сделав его ответственным за решение накопленных им же проблем», – говорится в исследовании.

Главы восьми регионов получили твердые «пятерки». Еще 12 главам регионов поставлены «пять с минусом». Отмечается, что все эти 20 руководителей российских территорий смогли справиться с внутриэлитными конфликтами и приступить к реализации важных федеральных проектов. Иными словами, претензий со стороны президента и его администрации к ним нет, и они могут рассчитывать на полную поддержку Кремля. «Неуд» получили 11 глав, а один (Владимир Печеный, Магаданская область) замкнул рейтинг, получив «кол». Все они с большой долей вероятности будут отправлены в отставку. Губернаторы в рейтинге оцениваются по пятибалльной шкале.

По данным ПолитСибРу, сибирские губернаторы расположились следующим образом: Сергей Левченко, Иркутская область – 5, Александр Бурков, врио, Омская область – 5, Сергей Жвачкин, Томская область – 4, Алексей Цыденов, Республика Бурятия – 4, Шолбан Кара-оол, республика Тува – 4, Надежда Жданова, Забайкальский край – 3, Сергей Цивилев, врио, Кемеровская область – 3, Андрей Травников, врио, Новосибирская область – 3, Александр Бердников, Республика Алтай – 2, Виктор Зимин, Республика Хакасия – 2, Александр Карлин, Алтайский край – 2.

Так, информация о возможной скорой отставке губернатора Хакасии Виктора Зимина, опубликованная 23 апреля РБК, получила дальнейшее развитие...

Аноним, 25-04-2018 #2[ru]

Шолбан Кара-оол провалил майские указы, в частности по переселению. Путин поставил перед собой задачу на новый срок реализовать проекты на 20 трлн. руб. Не уже ли оставят Кара-оола? Ведь он уже доказал, что не может работать эффективно.

Аноним, 25-04-2018 #4[ru]

3-й, Тува и так признана самым НЕчитающим регионом России. И если окончательно разворуют и закроют Тувапечать, жители Тувы вообще забудут буквы. Властям только это и надо – чем тупее население, тем проще управлять этим стадом.

Аноним, 25-04-2018 #2[ru]

Россия на первом месте в мире по расслоению по доходам. У нас самый большой разрыв между нищими и богатыми – капиталистам и не снилось! Ну а Тува на первом месте в России.

Аноним, 26-04-2018 #3[ru]

Зато 93% проголосовали за Путина, конечно много процентов было «нарисовано», но как говорится, «не пойман – не вор». Спасибо Буяну Бадыргы, который обожал хохлов, которые его и расстреляли.

Аноним, 25-04-2018 #1[ru]

Зимина В. главу Хакасии снимают с должности 8 мая... Ждем...

Аноним, 25-04-2018 #2[ru]

Кара-оол своими запретами на легальную продажу алкоголя скоро доведет до того, что даже не алкоголики за неимением лучшего будут вынуждены пить всякие боярышники, тосолы, ацетоны и тд. Хотя, о чем это я? Если дети уже сейчас пьют технарь...

Аноним, 26-04-2018 #3[ru]

Невозможно понять: как так, алкоголь в Туве с 11 ч. до 15.00 ч. А пивнушки до утра... Что там творится, подростки идут со школы, заходят в пивнушку и выходят с бутылками пива. Сидят на лавочки и распивают пиво – благо уже тепло, и не надо прятаться в подъездах. Куда смотрит правительство, вы охренели совсем... В Туве нет развлекательных центров для подростков по интересам... Но зато есть торговые центры: куда не глянь – торговый центр... Интересно, если ребята умерли, ушел бы в отставку Кара-оол Ш. В.?? Слава Богу что все живы, здоровья им...

Аноним, 25-04-2018 #2[ru]

В современном мире не требуется большого количества сельских жителей. Сегодня один хороший трактор справится лучше, чем раньше тыща мотыжников. Как правильно заметил 1й аноним, на какие деньги будем обустраивать село? Школы, детсады, больницы и прочее на каждую деревеньку в 100 жителей – не жирно ли будет? Такое устройство никогда не окупится! Вместо такой мощной сельской инфраструктуры нужно развивать транспортную доступность. Деньги, сегодня идущие на содержание всяких чиновников и бюджетников в районах, нужно пустить на малую авиацию, чтобы самолеты и вертолеты как минимум через день летали во все районы Тувы. А деньги на билеты субсидировать за счет сокращения раздутого чиновного аппарата. Чтобы цена была доступна, как такси по городу.

По поводу добычи полезных ископаемых согласен с авторами и не согласен с 1м анонимом. Распродажа ресурсов не принесет в будущем ничего хорошего. Посмотрите на Кемеровскую область – вся разрыта, всё распродали, а народ так и остался нищим.

Аноним, 26-04-2018 #3[ru]

Это все бла-бла-бла, Путин не захочет – ни один орган не вскочит. В России все делается по команде ФАС. Живьем горят дети, горят леса, много лет из Тувы вывозится деловой лес. Оказывается, есть еще природоохранная прокуратура – чего только она охраняет? Есть еще природоохранный комитет, в Тыве Министерство природных ресурсов, который грабанул Долгар, министерство лесного хозяйства, который возглавляет Баран – я не шучу!

Аноним, 26-04-2018 #4[ru]

Бааран это еще тот тип... Такой глупый, ничего не делается в лесном хозяйстве, правда, так просто отсиживает место...

Националист, 25-04-2018 #1[ru]

Ещё немного о технологическом рывке. Победитель школьной олимпиады по химии совершил самоубийство. Сталинисты-соседи настучали в ФСБ, что мальчик возится с какими-то химикатами. ФСБ ворвались в квартиру, у мальчика шок. В предсмертной записке он написал «России не нужны таланты». Дебилы, вы даже своих же способных и одаренных школьников в России гробите.

Аноним, 25-04-2018 #2[ru]

Анекдот, который уже не анекдот, а быль: «Найден способ остановить утечку мозгов из России. Их будут вышибать ещё в школе».

Аноним, 25-04-2018 #1[ru]

Хорошую новость прочитал: «Верховный Хурал Республики Тыва во главе с Председателем регионального парламента Кан-оолом Даваа присоединился к акции «Отмоем Кызыл!», объявленной в рамках городского месячника по благоустройству столицы». Вот бы их всех напостоянку перевести в дворников, раз уж не могут заниматься своими прямыми обязанностями. Не контролируют исполнение законов, не задают вопросов правительству – почему в Туве нет ни одной легальной свалки? Куда вывозится мусор с Кызыла? Что будет с Кызылом да и всей Тувой через несколько лет, если не заниматься проблемами стихийных свалок?

Аноним, 26-04-2018 #2[ru]

Лучше бы Даваа совесть свою отмыл.

Аноним, 26-04-2018 #4[ru]

А как организации и всякие учреждения свой мусор вывозит? Просто привозят на своем транспорте и сваливает? Кто должен за лицензирование полигона отвечать? Прокуратура знает?

Аноним, 25-04-2018 #1[ru]

А почему не выплатили зарплату строителям? Это обычная практика в строительстве. Наверное, платить нечем. А куда деньги девались? В смете строительных работ стоимость всех работ подсчитана до копеечки...

Аноним, 25-04-2018 #2[ru]

«Кызылский городской суд признал Татьяну Санчаа виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил ей 2 тыс. рублей штрафа» – АХАХАХАХАХА. Столько пафоса, возни и суеты, а на выходе – ПУК! А строители как сидели без денег, так и сидят???

Националист, 25-04-2018 #1[ru]

Можно принять какие угодно законы и установить любые правила, но где, как ни в России знают, что «строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения» (Салтыков-Щедрин)? Особенно, если это удобно. Почему это знали сто пятьдесят лет назад и до сих пор не поняли дебилоиды в Роскомнадзоре?

Сталингулаг, 25-04-2018 #8[com]

Подросток, устроивший резню в башкирской школе, ещё за год до этого писал в заполоненном ментами ВКонтакте, что собирается убивать, а несколько дней назад, на даче, анонимы выкладывали ссылки на его профиль и писали, что он готовит нападение, но никто ничего не предпринял. Власти было плевать. Напомню, что вся государственная гидра, в лице ублюдков из роскомнадзора, объявила джихад Телеграму... Телеграм угрожает лично вам, потому что телеграм – это свобода высказываний, которую вы так боитесь, а на сохранность и благополучие граждан вам абсолютно пох...

Аноним, 25-04-2018 #9[ru]

Роскомнадзор, похоже и два спутника Глонасс сломал своим действиями – просто не признаются. По всему миру перестал работать ГЛОНАСС...

Националист, 25-04-2018 #1[ru]

Даже представить побоюсь, что с ними произойдет при падении путинского режима. А они уже точно знают, что их ждет – за их пропаганду и вранье! Вот и покупают дорогие дома на ненавистном им ЗАПАДЕ. У Соловья уже есть итальянская вилла. И дети будут обучаться на Западе.

Аноним, 25-04-2018 #1[ru]

Опять побеждает коррупция. Наш доблестный суд собирается выпустить матёрого преступника педофила Х.К.А. Говорят, сделка уже завершена – Х. уже оплатил свою свободу. Скоро мы увидим, правда это, или нет. Х. похвастался, что его свобода оплачена. Сколько можно терпеть продажных судей?

Националист, 26-04-2018 #5[ru]

Когда падет режим, идёт большая ОХОТА. Особенно на тех, кто в «списке». А для тех, кто в список не попал, скажу устами героя Папанова: «Тебя посодют, а ты – не воруй!».

Аноним, 25-04-2018 #2[ru]

Желаю крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия Болат-оолу Догбутовичу и Юрию Александровичу!

Аноним, 25-04-2018 #3[ru]

У Дамба-Хуурака вялотекущая шизофрения. Диагноз поставлен психиатрами. Это наследственная болезнь. У его матери сейчас она проходит в тяжелой форме.

Аноним, 26-04-2018 #7[ru]

Ан 6. Половым путем психические заболевания не передаются.

Аноним, 26-04-2018 #11[ru]

Дамба-Хуурак ещё сидит в правительстве??? И Кара-оол его держит??? Надо больше в правительстве русских. Тогда и села будут работать как раньше, и в школах дети будут получать знание. А то получается, все делается специально. Развал сельского хозяйства – страшно смотреть, проезжая села... Надо, чтобы был транспорт, как раньше ходили автобусы. Хорошие магазины, и помощь людям в селах. Надо делать свинокомплекс, фермы, в каком-нибудь селе, и работа будет у людей... Как раньше... Чем думает правительство???