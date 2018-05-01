Расширение квартиры за счёт других жильцов

Уважаемая редакция!

В связи со сложившимися семейными обстоятельствами, более 7 лет назад я переехал в Красноярск. Но получается по делам так, что больше всего времени пребываю в Кызыле, чем в Красноярске. Здесь и мои родственники, друзья, хорошие знакомые. На новогодних праздниках побывал в гостях, которые живут в доме по улице Кочетова 55/1. При входе в подъезд №1 в глаза сразу бросился подъезд, который находится в этом подъезде. Других слов, как обозвать еще, не нахожу.

Оказалось, что две квартиры на 1-м этаже загородили себя от других жильцов тамбуром, захвачен низ лестничного проема, то есть немаленькое пространство. Там поставили входную дверь, приделали крышу, покрыли профлистом. Получилась самая настоящая крыша! Оказалось, что в одной из этих квартир проживает заместитель Главы Тувы Шолбана Кара-оола Монгуш Сай-бэк.

Почему я обратил на это внимание? Да потому что я в Красноярске со своим соседом также хотел загородить пространство у двери своей квартиры. Нам отказали, потому что необходимы разрешительные документы: от всех жильцов подъезда, от городской жилищной инспекции, Гостройнадзора, управляющей компании и т.п. Ведь это часть общего имущества многоэтажного дома! И, вообще, нам сказали, что это нарушение пожарных правил, они могут оштрафовать.

Получается, что для Тувы закон не писан? Что по этому поводу думает редакция? Интересно, а платит ли Монгуш Сай-бэк имущественный налог по этим лишним квадратам?

С уважением, Борисов И.Н.