На коррупцию никто не жаловался

Петрову Леониду Федоровичу

ОТВЕТ

Ваше обращение рассмотрено («Была ли взятка?», №1 от 8 января 2019 года – ред.).

Согласно п. 3.3 Регламента Генеральной прокуратуры РФ Университет осуществляет комплексный анализ состояния законности и правопорядка в стране.

Планом работы Научно-исследовательского института Университета прокуратуры РФ на 2019 год предусмотрена подготовка информационно-аналитического обзора «Состояние, структура, динамика преступности в Республике Тыва и меры по предупреждению преступлений с учетом региональной специфики». Источниками финансового обеспечения Университета являются средства федерального бюджета. Соглашение о сотрудничестве между Университетом и Правительством РТ, заключенное в г. Москве 07.12.2018 г., не является обязательством по совместному выполнению конкретных работ, исследований и проектов и не налагает на стороны финансовых обязательств.

Фактов обращений каких-либо лиц к прокурорским работникам органов и организаций прокуратуры в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в рамках изложенных Вами обстоятельств, не имеется.

Проректор В.В. Тараненко