На коррупцию никто не жаловался

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Согласно п. 3.3 Регламента Генеральной прокуратуры РФ Университет осуществляет комплексный анализ состояния законности и правопорядка в стране.
Планом работы Научно-исследовательского института Университета прокуратуры РФ на 2019 год предусмотрена подготовка информационно-аналитического обзора «Состояние, структура, динамика преступности в Республике Тыва и меры по предупреждению преступлений с учетом региональной специфики». Источниками финансового обеспечения Университета являются средства федерального бюджета. Соглашение о сотрудничестве между Университетом и Правительством РТ, заключенное в г. Москве 07.12.2018 г., не является обязательством по совместному выполнению конкретных работ, исследований и проектов и не налагает на стороны финансовых обязательств.
Фактов обращений каких-либо лиц к прокурорским работникам органов и организаций прокуратуры в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений в рамках изложенных Вами обстоятельств, не имеется.