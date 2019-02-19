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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 7, 19 февраля / Перекрёсток мнений
   
 
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№7, 19 февраля 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 14-02-2019 #1[ru]

Кара-оол на Серебрянке живет, в природоохранной зоне, где происходит водозабор, и где запрещено строительство частных домов. Конечно, там для него чистый воздух и хорошая экология. Страшно далек он от народа!

Культивирование нечисти во власти

Аноним, 13-02-2019 #2[ru]

Я не педофил и не пидорас, мои шансы найти в Туве достойную работу равны нулю

Аноним, 13-02-2019 #4[ru]

У Карликов даже личный педофил имеется...

Аноним, 13-02-2019 #5[ru]

Именно! Очень уж откровенно и с размахом проворовалось чиновничество Тывы... Но пока «Звездный земляк» в Министерском кресле, в Тыве ничего не изменится... да и долго, после этого еще придется жизнь в республике налаживать и говнище за нынешними разгребать!

Аноним, 13-02-2019 #8[ru]

Власть и криминал настолько плотно переплелись между собой, что невозможно отличить одно от другого...

Аноним, 13-02-2019 #9[ru]

Ну, с ведущим специалистом ГБУ ХЗУ ППРТ Республики Тыва в г. Москве мы разобрались, для кого эти должности существуют. Выходит для обслуживания братьев сестер и любовниц, а не для государственных нужд! Тогда там надо всех разогнать, начиная от полпреда и заканчивая последней уборщицей. И набрать новых для обслуживания государственных нужд РТ и народа! А для этого нужны совсем другие специалисты! И вообще: полпредство всегда гремит. То полпред Тувы на лошади гарцует и алмазы Якутии скупает, то туда не пускают тувинцев. А на самом деле это для тувинцев и предназначено. То девки в бане там развлекаются с разными дядями (хотя может и наоборот дяди с девками), то другой полпред пьяный машины бьет государственные, то вот еще! Да что там – рассадник зла такой? Пора бы органам обратить внимание – может оттуда все зло идет? Хотя тут все прогнило в этом датском королевстве!

Аноним, 13-02-2019 #10[ru]

Окружение нашего Главы и их вероятных приспешников получается типа Правительство с низкой социальной ответственностью? Педофелисты? Даже сам вассал Шолбана Кара-оола? Всё правительство должно уйти в отставку! Правительство, которое само расписывается в неспособности руководить, должно уйти. Вы и привели тувинцев к катастрофе! Ну, если господин Кара-оол шел на выборы, так бы и сказал: «Вы меня изберите, а я продолжу обворовывать свой народ, за который так боролся...», но глава республики еще тот... и он понимает, что надо ориентацию держать на Андрея Миронова.

Аноним, 13-02-2019 #12[ru]

Во всем виноват Шойгу! Все говорят: герой и т. д. Но он не думает о тувинцах. Ему важнее верная собака, исполняющая все его поручения. Карлик – бандит с бандитский психологией. Ему далеки такие понятия, как родина, народ. Лишь бы хапнуть побольше денег и все. На всех наплевать.

Аноним, 13-02-2019 #13[ru]

В агрохолдинг челябинского депутата Госдумы Колесникова пришли из ФСБ и налоговой. Идет обыск и выемка документов. Аналогичные мероприятия проводятся на сельскохозяйственных предприятиях по всей стране. А в Туве как обстоятельства?

Аноним, 13-02-2019 #18[ru]

Белоконь откинула копыта? Или чьё место продавал Карлик в СФ?

Аноним, 14-02-2019 #20[ru]

Зима заканчивается, дышим сажей, дети болеют, что делать??? Как дышится Главе Тувы?? Какие-нибудь продвижения, план на следующую зиму решаются, АЛЛО?? Чиновники, депутаты, выбранные народом, ГДЕ ВЫ???

Аноним, 14-02-2019 #22[ru]

Смотришь инстраграм главы Тувы, все спорт да музыка, артисты. Понятно, надо продвигать молодых талантливых людей нашей республики. Чтоб гордилось наше поколения, не забывали свои традиции. Только вот вопрос: глава Тувы бывает в детских домах, в домах престарелых, ездит ли по районам и на месте проводит совещания в той же больнице с министрами? Видит, как живет сельский народ в зимнее время? А то на месте хорошо сидеть да ругать районовских глав администраций, требуя с них работу. Деньги дают, но потом из них забирают половину. Такое ощущение, что народ чего-то боится. Запуганы, как в сказке Чиполинно...

Аноним, 14-02-2019 #28[ru]

Арашуков Шолбан Валерьевич.

Аноним, 15-02-2019 #29[ru]

Криминализированная власть республики ничего не умеет и не делает для повышения уровня жизни населения. КШВ пытается оправдываться: мол, у всех есть ЛПХ. Якобы статистика это не учитывает. Всё это – очередной обман. Позор на всю Россию. Шолбан – ты самый бездарный правитель России и мира!

Аноним, 15-02-2019 #30[ru]

Самый жадный, тупой, злой, фальшивый и урод – никчёмный Карлик.

Аноним, 15-02-2019 #31[ru]

Семья Карлика присвоила гостиницу Буян-Бадыргы, где работники жалуются на невыплату зарплаты и беспредел и унижения, а также побои со стороны Юрасика.

Аноним, 15-02-2019 #33[ru]

...«Если взять даже самую «бедную» отару в 250-300 овечек, то в пересчете на деньги мы получаем хозяйство капитализацией в районе 1,5 миллиона рублей. Это в 10 раз больше официально установленной черты бедности. И, тем не менее, закон позволяет считать владельца такого ЛПХ бедным, а Туву, соответственно, самым бедным регионом», – цитирует Кара-оола пресс-служба.

Аноним, 15-02-2019 #34[ru]

Номер 33, ты прав, это просто издевательство. У самого бедного чабана по 300 голов скота, а у 40 тысяч семей имеется скота по 1000 голов. Кара-оол, наверное, Туву перепутал с Монголией.

Аноним, 15-02-2019 #35[ru]

Можно сказать, что для 41,5% населения Тувы 12 лет руководства Кара-оола – потерянное зря время. Кара-оолу и его команде надо признать, что они не способны руководить республикой так, чтобы социально-экономичепское положение большинства жителей улучшилось. Надо это признать и идти дальше. Или же он создаст новое дееспособное правительство, или же должен уступить место другому, который должен с новой командой решить задачу по развитию региона. Какую оценку население поставит Кара-оолу за эти 12 лет руководства? Хотя, Голикова это уже сделала, поставив жирный кол!!!

Аноним, 15-02-2019 #36[ru]

«Пришло время для следователей, чтобы они время от времени прореживали криминальные ряды сподвижников Шойгу и Кара-оола» – можно хватать каждого первого – не ошибешься!

Аноним, 15-02-2019 #38[ru]

Большинство охранных предприятий, если не все, принадлежат семейству ШВК. Парням платят по 10 тыс. рублей зарплату, при чём никаких отчислений в пенсионный фонд и фмс. Т. е у них не идет трудовой стаж и нет никаких прав.

Аноним, 16-02-2019 #39[ru]

Карлик за эти годы только зад Шайгу хорошо лизать выучился разными способами. В остальном – полный профан.

Аноним, 16-02-2019 #40[ru]

Воровать, врать и вылизывать! (с) Карл.

Аноним, 17-02-2019 #45[ru]

Шолбана Кара-оола – в отставку!

Коротко

Аноним, 14-02-2019 #2[ru]

Кара-оол – хороший блогер только потому, что приклеен к должности. Убери от него должность, и вся согнанная массовка из бесправных чиновников разбежится, как крысы с тонущего корабля. Останется пустышка, которую постесняются «лайкать» даже родственники.

Аноним, 14-02-2019 #3[ru]

Голикова назвала самый бедный регион России. Самым бедным регионом России является республика Тыва, где в 2018 году бедное население составило 41,5%, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» на форуме в Сочи. Худший губернатор страны – глава Тывы Шолбан Кара-оол.

Аноним, 14-02-2019 #4[ru]

...В марте 2018 года президент Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что это его главный приоритет. Уже дошло до того, что они сами признают ужасное положение в Туве и при этом ничего не делают!

Обзор прессы

Аноним, 13-02-2019 #1[ru]

Двоякое ощущение: вроде налоговые поступления в казну региона... Но ведь они разворовываются всякими Бичелдеями и Суге-Мадырами! Что получит от этого комбината простой народ??? С другой стороны, природа Тоджи уникальна, не надо бы её портить всякими горно-рудными выработками.

Аноним, 13-02-2019 #2[ru]

Железная дорога в Тыву, говорите? Ну-ну говорите, говорите...

Аноним, 14-02-2019 #3[ru]

Какая железная дорога в Туву, когда Путин с Рогозиным собираются строить базу на Луне?

Настигнет ли Ивана Успуна правосудие за «судейские фокусы»?

Аноним, 14-02-2019 #1[ru]

Фокусник Успун еще в запой не ушел после еженедельного напоминания? Или продолжает вершить кривосудие?

За какие заслуги Шолбан Кара-оол подарил 100 миллионов?

Аноним, 14-02-2019 #1[ru]

Деньги разделили по нужным карманам. Если прокурор отделается отписками, будет понятно, что без своей доли тоже не остался...

Аноним, 15-02-2019 #3[ru]

Понятно же, что Пержегин просто отдал все деньги ненасытному Карлику.

Аноним, 15-02-2019 #4[ru]

А он не знал, что у Карлика вход-рубль, а выход-два. Хотя от него по-живу-здорову не уйти.

Аноним, 15-02-2019 #5[ru]

В интернете из открытых источников написано, что идет процесс банкротства с марта 2018 года. Так что не ответят, продержат время, когда ЮЛ банкротом признают. Что, ранее можно было взыскать? Но, увы, сейчас нереально, так как ЮЛ обанкротилось, и деньги испарились

Требуем провести референдум по выбору стратегии развития Тувы!

Аноним, 13-02-2019 #3[ru]

Один продукт, одна коровушка, один ребёнок, один мешок картошки и один мешок угля – лучше?

Аноним, 13-02-2019 #4[ru]

Если так подумать, сырье под землей считается федеральной собственностью. Значит, в карман республики ничего не попадет? Разрушение экосистемы, разрушение на генетическом уровне хлипкого здоровья коренного населения... Тот, кто разрабатывает стратегию – дальше своего кармана видимо не видит. Печально!

Эрмак, 14-02-2019 #12[ru]

Аноним номер 10. Уровень цивилизации больше зависит от духовного развития, чем от материального. Слова французского короля «После нас хоть ПОТОП» – это фактор бездуховности. Изучая Туву, я вижу, что экология республики больше зависит не от материального достатка, а от духовного. И что страшно – чем вроде «выше» экологическое образование, тем больше дерьма вокруг поселков или юрт. Но а сам Кызыл – это пик экологической катастрофы в республике. Хотя в Кызыле есть университет, собор, две церкви. Плюс есть различные молельни, хурэ, и даже центр шаманизма.

Аноним, 14-02-2019 #15[ru]

Согласен с 6-м. Непонятно, где будут браться деньги на реализацию альтернативы? Разве что перестать, чиновникам воровать – тогда «высвободившихся» денег может и хватит. Но это – утопия в текущей системе власти. Но и добыча ископаемых – не вариант! Потому что народ лучше все равно жить не станет, так как все доходы будут уходить в карман верхушки и в офшоры – Каа-Хемский разрез и Лунсин тому примеры. Короче, тупик... Пока чиновники не станут настоящими «слугами народа», работающими на благо государства, а не на свой карман, можно принимать любые программы развития – ничего не поменяется.

Аноним, 16-02-2019 #30[ru]

Карлик уже третий день баранов считает. Все равно леща получит от Старшого.

Как жизнь, Хакасия?

Аноним, 14-02-2019 #1[ru]

Представляю, сколько начнется проверок, когда Кара-оола снимут... По хорошему, уже сегодня надо начинать складывать все дела по томам и папкам, чтоб потом не бегать и не суетиться.

Валерий Соловей: «Гонки вооружений не будет, шаманы не велели»

Аноним, 14-02-2019 #1[ru]

Интересно, а Шойгу со своими шаманами уже человеческие жертвоприношения совершает?..

Пчёлы против мёда

Аноним, 14-02-2019 #1[ru]

Сначала там было написано так: да Тува! Я был рядом! Потом уже подредактировали, примерно через 30 мин.

Аноним, 14-02-2019 #2[ru]

Пчелы против меда – а Кара-оол – против алкоголя. Хороший анекдот.

Аноним, 14-02-2019 #3[ru]

Желаю КШВ всего самого плохого на этом свете. Да и на том – тоже!

(прочитано 351 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7824.html
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