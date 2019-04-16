Запросы отправлены по инстанциям

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Направляются для организации рассмотрения 2 обращения Петрова Л.Ф. от 28.02.2019, поступившие в Следственный комитет Российской Федерации из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.

Прошу организовать проверку доводов, изложенных в обращениях, по результатам рассмотрения уведомить заявителя в установленном порядке.

Инспектор отдела по работе с обращениями управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Я.Э. Вернигор.

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 02.04.2019 организована проверка доводов опубликованной в газете «Риск-экспресс» статьи о совершении Правительством Республики Тыва сделок по приобретению двух самолетов марки Pilatus PC-12.

О результатах рассмотрения Вашего запроса Вы будете проинформированы дополнительно.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк