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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / Запросы отправлены по инстанциям
   
 
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№15, 16 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Запросы отправлены по инстанциям

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Направляются для организации рассмотрения 2 обращения Петрова Л.Ф. от 28.02.2019, поступившие в Следственный комитет Российской Федерации из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций.

Прошу организовать проверку доводов, изложенных в обращениях, по результатам рассмотрения уведомить заявителя в установленном порядке.

Инспектор отдела по работе с обращениями управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению Я.Э. Вернигор.

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики по Вашему запросу от 02.04.2019 организована проверка доводов опубликованной в газете «Риск-экспресс» статьи о совершении Правительством Республики Тыва сделок по приобретению двух самолетов марки Pilatus PC-12.

О результатах рассмотрения Вашего запроса Вы будете проинформированы дополнительно.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

(прочитано 161 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7936.html
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