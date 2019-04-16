Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
Комментариев: 20
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 111
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 53
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 15, 16 апреля / Каковы успехи в строительстве железной дороги в Туву?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№15, 16 апреля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Каковы успехи в строительстве железной дороги в Туву?

Главе правительства Республики Тыва
Ш.В.Кара-оолу

ЗАПРОС

Уважаемый Шобан Валерьевич!

Правительство Республики Тыва и Вы лично неоднократно заявляли о скором начале строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». Ранее назывались различные даты возобновления стройки – от 2011 года до 2018 года. Однако эти предсказания ни разу не сбылись. В связи с этим прошу сообщить, о каком сроке начала строительства дороги речь идёт сейчас?

Кроме того, прошу сообщить о провозной мощности железной дороги «Курагино – Кызыл», сметной стоимости строительства и расчётном сроке её окупаемости.

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 155 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7934.html
+3

 Доска объявлений 
Купите листы 08Ю из наличия у крупнейшего поставщика металлопроката компании ООО «Мировая Металлургия». Продаем от 1 листа. Отправим транспортной компанией в любую точку России или СНГ. Чтобы купить 08Ю обращайтесь по телефону: +7(343) 202-00-77 – Анастасия, или отправляйте заявки на e-mail: m2020077@mail.ru/
+7(343)202-00-77
Продам капитальный гараж в обществе "Ветеран", в районе "Своротка". Собственник.
Тел. 8913 341 1102
Срочно ищу сиделку.
Подробности по тел. 8983 516 3995
ООО «Авангард», проектно-сметное бюро. Проектирование зданий и сооружений. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию. Проектирование индивидуальных жилых домов и коттеджей.
г.Кызыл, ул. Щетинкина-Кравченко, 31. Тел. 8905 920 6050
Остальные материалы номера 15:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Нужна ли Туве железная дорога? (№14, 9 апреля)
» Тува на пороге парламентских выборов (№14, 9 апреля)
» Отстающих возьмут на буксир (№13, 2 апреля)
» Шойгу предложил построить железную дорогу в Туве с помощью армии (№13, 2 апреля)
» Обзор прессы (№13, 2 апреля)
» Обзор прессы (№6, 12 февраля)
» Обзор прессы (№43, 30 октября)
» Транспортные фантазии очевидного банкрота (№27, 10 июля)
» Шойгу с Кара-оолом – дружный альянс во вред Туве (№18, 8 мая)
Ирина Самойленко
Комментариев: 9
Железная дорога в Туву: бумаги много, а денег нет
Строительство железной дороги в Туву прошло точку невозврата
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

Запад хотел поставить Россию на колени, но Путин их переиграл и опередил!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank