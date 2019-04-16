Каковы успехи в строительстве железной дороги в Туву?

Главе правительства Республики Тыва

Ш.В.Кара-оолу

ЗАПРОС

Уважаемый Шобан Валерьевич!

Правительство Республики Тыва и Вы лично неоднократно заявляли о скором начале строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». Ранее назывались различные даты возобновления стройки – от 2011 года до 2018 года. Однако эти предсказания ни разу не сбылись. В связи с этим прошу сообщить, о каком сроке начала строительства дороги речь идёт сейчас?

Кроме того, прошу сообщить о провозной мощности железной дороги «Курагино – Кызыл», сметной стоимости строительства и расчётном сроке её окупаемости.

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров