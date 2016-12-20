Точка кипения

Прочтя статью под названием «Кто украл наш уголь?», мы с соседями, обсудив ее и обращение к Депутатам Верховного Хурала РТ, решили поддержать его своими подписями, т.к. являемся потребителями этого угля. Еще с июля месяца мы пытались выписать уголь в Гортопе, но одно объявление с отсрочкой сроков выписки угля сменяло другое, и только в первых числах декабря мне удалось выписать две тонны, т.к. на большее количество денег просто не хватало. Подстегнул к этому еще и слух, что вначале 2017 г. цена на уголь повысится, что и подтвердилось в статье газеты «Риск».

Скажу сразу, что люди с большим желанием подписывались, за несколько часов я собрала массу подписей в поддержку обращения. Люди возмущались бездействием властей, которые в преддверии выборов, чего только не обещали избирателям, однако, в проведении митинга КПРФ – отказали. Общаясь с людьми, мне стало понятно, почему боялись и стоило чего было бояться: взрыва негодования. Добывая уголь самым дешевым путем, взрывом пластов, они не только выкачивают с нас деньги, но и заставляют дышать угольной пылью, что ведет к заболеваемости населения туберкулезом, астмой, бронхитом и др.

Непонятно и бездействие организаций, ведущих контроль за экологическим состоянием города и республики в целом. Сюда можно отнести не только ситуацию с угольной пылью, но и сдачу в аренду Тоджи китайцам аж на 75 лет, и что мы видим? Губят прекрасные места нашей с вами малой родины, но зато кто-то набил свои карманы и живет себе припеваючи.

Вот здесь хочется вспомнить Шериг-оола Дизижиковича, который отстаивал наши девственные леса, всячески противясь разбазариванию своих земель. Конечно, когда-нибудь с тех, кто продал или отдал на разорение наши земли, спросят, не дрогнула ли рука, когда они подписывали документы? Но когда это еще будет, может, нам и не дожить до этого, а хотелось бы.

Один молодой мужчина, ставя свою подпись, сказал: «Передай им, перережем как свиней, если не будут думать о народе, о Туве – это наша земля!» А кого резать, если даже работники разреза не знают, кто хозяин разреза. И я согласная с этим возмущением. Думаю, что пока эти вопросы носят социально-бытовой характер, но с легкостью могут перерасти в политический и межнациональный, чего бы не хотелось. Костер готов, осталось только поднести спичку, чтобы он вспыхнул.

Н.К. Золотухина

Приложением служит квитанция на уголь от 7 декабря, но является ли она документом, сомневаюсь. Нет ни названия предприятия, ни числа, ни адреса клиента, т.е. меня. Юридически она силы не имеет. Так кому в карман пошли уплаченные мной деньги? Прямиком в офшорную зону? А налоги?

«Мы, ниже подписавшиеся, поддерживаем обращение Координационного Совета Оппозиционных Сил РТ по поводу ценообразования цены на уголь, считая ее необоснованной и высокой».

Всего 107 подписей.