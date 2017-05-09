Изучаем мнение граждан Зачем Шойгу развернул строительство военных объектов в Туве? PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» со 2 по 6 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к милитаризации республики. В ходе исследования было опрошено 240 человек, которые ответили на следующий вопрос: «Зачем Минобороны строит военные объекты в Туве?» Были получены следующие ответы: Ожидается третья мировая война 4,17% Стройки нужны для создания рабочих мест 15,00% Военное строительство в Туве – способ личного обогащения причастных 40,83% С.Шойгу таким образом хочет поднять личный авторитет в Туве 40,00%

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