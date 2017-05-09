Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"
Зачем Шойгу развернул строительство военных объектов в Туве?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» со 2 по 6 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к милитаризации республики. В ходе исследования было опрошено 240 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Зачем Минобороны строит военные объекты в Туве?»
Были получены следующие ответы:
Ожидается третья мировая война
4,17%
Стройки нужны для создания рабочих мест
15,00%
Военное строительство в Туве – способ личного обогащения причастных
40,83%
С.Шойгу таким образом хочет поднять личный авторитет в Туве