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Застывшие во времени. Кызыл-2012. Раздел: Родной край
Комментариев: 3
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 18, 9 мая / Зачем Шойгу развернул строительство военных объектов в Туве?
   
 
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№18, 9 мая 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Зачем Шойгу развернул строительство военных объектов в Туве?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» со 2 по 6 мая 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле и районах республики. Выявлялось отношение граждан к милитаризации республики. В ходе исследования было опрошено 240 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Зачем Минобороны строит военные объекты в Туве?»

Были получены следующие ответы:

Ожидается третья мировая война 4,17%
Стройки нужны для создания рабочих мест 15,00%
Военное строительство в Туве – способ личного обогащения причастных 40,83%
С.Шойгу таким образом хочет поднять личный авторитет в Туве 40,00%

Зачем Минобороны строит военные объекты в Туве?

(прочитано 673 раза)

 http://risk-inform.ru/article_6641.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 2) >>
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Аноним (гость) 11-05-2017 13:47:02   #2 [ru]
Sensey, перейдут на самоокупаемость - займутся мародерством или распродажей вооружения Smile
 
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Sensey 11-05-2017 11:58:32   #1 [ru]
а что будет с частями если уйдет Шойгу?
  
0
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