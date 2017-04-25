Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
улица Калинина ночью. Раздел: Родной край
Комментариев: 9
Исправь ошибку
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 99
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 16
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 16, 25 апреля / Зачем Шойгу нужен Кара-оол в кресле премьера Тувы?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№16, 25 апреля 2017 года.

    Изучаем мнение граждан

Зачем Шойгу нужен Кара-оол в кресле премьера Тувы?

PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 20 по 23 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам, по которым министр обороны Шойгу защищает премьера Тувы от возмездия за совершённые неблаговидные поступки. В ходе исследования было опрошено 156 человек, которые ответили на следующий вопрос:

«Почему министр обороны России С.Шойгу помогает Ш.Кара-оолу удерживать власть в Туве?»

Были получены следующие ответы:

Шойгу стыдно признаться, что привёл к власти такого никчёмного руководителя 21,15%
Шойгу нравится, что он фактически стал хозяином Тувы 32,05%
Шойгу боится, что никто другой не будет так верно ему служить на этой должности 10,90%
Шойгу имеет от деятельности Кара-оола свой «навар» 35,90%

Почему министр обороны России С.Шойгу помогает Ш.Кара-оолу удерживать власть в Туве?

(прочитано 109 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6613.html
0

Комментарии можно добавлять только к материалам текущего номера.
Сообщения не связанные с темой статьи будут удаляться.
Остальные материалы номера 16:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Знает ли Шойгу, как в Туве разворовывают деньги Минобороны? (№15, 18 апреля)
» Конвейер обворовывания Минобороны на родине Шойгу набирает обороты (№15, 18 апреля)
» За будущее Тувы (№14, 11 апреля)
» Спасёт ли Шойгу главу Тувы от Лефортово? (№14, 11 апреля)
» Спасёт ли Шойгу Кара-оола 5 мая на Госсовете? (№14, 11 апреля)
» Имеет ли Шойгу отношение к коррупции в Туве? (№13, 4 апреля)
» В Кызыле в подвале правительственной гостиницы обнаружили шпионскую аппаратуру (№10, 14 марта)
» Почему Шойгу держится за Кара-оола? (№9, 7 марта)
» Почему не убирают Кара-оола? (№7, 21 февраля)
» Челобитная Сергею Кужугетовичу Шойгу (№7, 21 февраля)
» Заслужил ли Кара-оол награду? (№6, 14 февраля)
» Сирия, Тувинская филармония и Халилов (№2, 17 января)
» Куда Тува готовится бежать? (№51, 20 декабря)
» Шойгу зализывает раны (№44, 1 ноября)
» Кара-оол затаился и... уволил Шойгу (№44, 1 ноября)
» Губернатор с большой дороги (№40, 4 октября)
» Что день грядущий нам готовит? (№40, 4 октября)
» Шойгу сказал всё... (№29, 19 июля)
» Трын-трава (№27, 5 июля)
» Рука Шойгу: Выборы без выбора (№23, 7 июня)
Сергей Шойгу на инаугурации Шолбана Кара-оола (2007 год).
Комментариев: 13
Сергей Шойгу не бросит Шолбана Кара-оола
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти» (Владимир Путин, 2004 год).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank