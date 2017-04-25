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Зачем Шойгу нужен Кара-оол в кресле премьера Тувы?
PR-Агентство «ТЫВА-РЕЙТИНГ» с 20 по 23 апреля 2017 года провело замер общественного мнения – исследование проводилось методом анкетирования в Кызыле. Выявлялось отношение граждан к причинам, по которым министр обороны Шойгу защищает премьера Тувы от возмездия за совершённые неблаговидные поступки. В ходе исследования было опрошено 156 человек, которые ответили на следующий вопрос:
«Почему министр обороны России С.Шойгу помогает Ш.Кара-оолу удерживать власть в Туве?»
Были получены следующие ответы:
Шойгу стыдно признаться, что привёл к власти такого никчёмного руководителя
21,15%
Шойгу нравится, что он фактически стал хозяином Тувы
32,05%
Шойгу боится, что никто другой не будет так верно ему служить на этой должности
10,90%
Шойгу имеет от деятельности Кара-оола свой «навар»