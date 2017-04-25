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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 16, 25 апреля / В Новосибирске прошло семь митингов против роста тарифов на ЖКХ
   
 
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№16, 25 апреля 2017 года.

В Новосибирске прошло семь митингов против роста тарифов на ЖКХ

После этого губернатор передумал их повышать

19 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил изданное в конце 2016 года постановление о повышении тарифов ЖКХ на 15 процентов – в итоге они вырастут только на четыре процента. С декабря 2016-го в городе прошло семь митингов против роста тарифов – на самом массовом из них выступал политик Алексей Навальный. Губернатор связь протестного движения горожан со своим решением отрицает.

16 декабря 2016 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление о предельных индексах роста тарифов. Свое решение он объяснил «суровостью климата» в регионе – отопительный сезон там длится почти восемь месяцев – и изношенностью сетей. Увеличение тарифов на тепло- и водоснабжение на 15 процентов одобрили Федеральная антимонопольная служба, министерство энергетики России, министерство экономики России, министерство строительства и ЖКХ – оно должно было вступить в силу с 1 июля 2017 года.

Против постановления губернатора новосибирцы митинговали семь раз. Первая акция протеста прошла в конце декабря 2016 года. Тогда в тридцатиградусный мороз на улицы вышли, по подсчетам организаторов, около трехсот человек.

Самый массовый митинг – в нем приняли участие три тысячи человек – прошел 19 марта, на нем выступил Алексей Навальный. Оргкомитет мероприятия официально пригласил на него и других политиков: губернатора Городецкого, а также Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Григория Явлинского, – но Навальный был единственным, кто принял приглашение.

По словам одного из организаторов митинга, руководителя штаба Навального в Новосибирске Сергея Бойко, 19 марта был принят ультиматум – все следующие митинги новосибирцы планировали провести уже с требованием отставки губернатора: «Мы собрали около пяти тысяч подписей под требованием отменить повышение тарифов. И отнесли эту петицию в приемную губернатора», – рассказал «Медузе» Бойко. По его словам, 19 апреля истекал срок этого ультиматума, а на 23 апреля оргкомитетом был заявлен новый митинг – уже за отставку губернатора. «Губернатор, конечно, сказал, что дело не в митингах. Но, на наш взгляд, довольно очевидно, что основная причина его решения – политическое давление, которое создали граждане на улице», – сказал Бойко.

Губернатор Городецкий заявил, что «слышит мнения не только на митингах». На пресс-конференции, которая была специально созвана 19 апреля, глава региона сказал, что решение «скорректировать свое постановление» он принял после общения с профсоюзами и представителями областной общественности: «Люди высказали, что высокая нагрузка». Также Городецкий отметил, что «митинг – это сигнал о недостаточности площадки где-то в другом месте».

Жители Новосибирска не в первый раз добиваются своего с помощью уличных протестов. В 2011 году новосибирские пенсионеры добились сохранения льготного проезда. Его хотел отменить бывший губернатор области Василий Юрченко. Пенсионеры и общественные деятели устраивали акции протеста, штурмовали мэрию и правительство области. И в итоге добились того, что льготный проезд пенсионерам был сохранен.

Саша Сулим
«Медуза»

(прочитано 70 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6616.html
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