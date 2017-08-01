    Перекрёсток мнений

аноним, 26-07-2017 #1[ru]

Неужели в Тыве все так печально? Где оппозиция, где гражданская позиция населения Республики? Или несокрушимость вашего Карлика – плод поддержки звездного земляка? Понятно, что мздоимство и коррупция процветают во всех регионах. Но когда читаю РИСК, волосы дыбом встают!!! Сами схемы у вас в Тыве топорные, очевидные нарушения ФЗ. Создается впечатление что прокуратура и ФСБ – тоже в схеме...

Аноним, 26-07-2017 #2[ru]

Ситуация в строительном комплексе действительно катастрофическая. И случилась она как раз из-за таких вот строителей, готовых платить с авансов и откаты и социальную помощь. Правительство «заваливает» таких подрядчиков работой. Дают сначала один объект + аванс. Берут откат и просят помочь со спортплощадкой и пр., потом занять, потом подрядчик говорит, что не может т.к. денег нет. Тогда ему дают еще два объекта и два аванса и опять помощь, откат и пр. Когда «снежный ком» долгов становится неподъемной ношей, подрядчик переходит в разряд неугодных и бежит в «РИСК» жаловаться на жизнь. По мнению профессионалов – и я с ними солидарен – данные дома у Вертикали мало отличаются от домов Аркады и Новолита.

Аноним, 26-07-2017 #3[ru]

«Вертикаль», говорят, в мэрию привел Балбан-оол Диинмей, будучи первым замом мэра. А он считается близким другом Кара-оола и мог 100% передать откат лично Главе. Грузин через месяц после перечисления аванса в 300 млн. рублей приехал на 200ом Ленд Крузере прямо из салона Тойота центр. Так что изначально у него не было серьезных ресурсов. Примечательно, что Ховалыг награждал грузина медалью «За развитие города», что подтверждает финансовые связи. Потому что мэр все время награждает своего карманного строителя Вано, который якобы выкупил его производственную базу в промзоне и который захватил муниципальные строительные подряды ежегодно на десятки миллионов рублей по протекции мэра.

Аноним, 27-07-2017 #6[ru]

Автор в ближайшее время обещал статьи про дорожное хозяйство. Там сейчас три кита. Уюс, Роберт Друг, Аркаша браток. С республиканского бюджета деньги отмываются в основном через братика Аркашки. Ну там ещё есть ряд фирм. ООО Суугу, ООО Восход. Прошу не путать с ВОСТОК. Специально создана созвучная фирма, которая везде может проявиться. Даже в добыче полезных ископаемых, не только в соседних регионах, но так же и в Камбодже, продавая оружие. А сегодня тот самый ООО «Восход» – генеральный партнёр китайской компании Лунсин по получении супер дохода для главного чиновника Тувы.

Аноним, 27-07-2017 #7[ru]

Люди, опомнитесь! При чем здесь национальность – армянин, грузин, русский, тувинец... Мы живем в республике, где происходит чиновничий произвол, последствием которого является: отсутствие нормальной, не говоря уже о достойной, жизни наших соотечественников – отсутствие жилья, уличного освещения, общественных мест, где можно проводить досуг и много-много другого... Почему наша с вами гражданская совесть спит, почему наши чиновники отчитываются только по ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ, не ставя нас с вами ни во что.

Программа переселения из аварийного и ветхого жилья и обеспечение жильем детей сирот в нашей республике потерпела фиаско, и мы об этом говорим только в кулуарах, боясь сказать вслух. Почему наши соотечественники не могут (или не хотят) превратить нашу республику в процветающий край? Не потому ли, что «заносят» в кабинеты наших чиновников мзду, а потом не могут «ответить» на их беспредел?

Меня очень порадовал в статье факт, что руководитель ООО «Вертикаль», кстати, являясь кавказцем, отказал в откате семизначной цифры. В результате поплатился судебными исками. И этот человек, предлагая построить жилье для нас же по цене, гораздо ниже рыночной, теперь доказывает в судебных инстанциях свою правоту!!! Сколько МЫ С ВАМИ будем это терпеть???

Аноним, 27-07-2017 #8[ru]

Ко всем, кто прикоснулся к бюджету, могут придти люди в погонах. Потому что по закону в этой стране бешеного принтера невозможно ничего сделать.

Аноним, 27-07-2017 #10[ru]

Интересно, если не будет откатов, на что будут жить три брата?

Аноним, 27-07-2017 #11[ru]

Дружище, автор статьи! Тут где-то должны быть пара фраз о Тувинском ОНФ. Поручения Путина безупречно выполняли бы, такой ситуации можно было избежать. Украли целые программы Путина. Полностью развален строительный комплекс. Сейчас взялись тупо оформлять акты на незаконченные объекты. Кара-оол силой заставляет подписывать протокола ввода домов, которые никогда не будут достроены. А ОНФ опять не информирует федеральный центр.

Аноним, 27-07-2017 #12[ru]

Доржукай Орлан, давай до свидания! Ты там ничего не делаешь. Не хочешь бороться за правду. Продался.

Аноним, 27-07-2017 #13[ru]

Такое ощущение, что все комментарии сами чиновники или их жены писали)) Люди!!! Да вы еще и читать не умеете! Смотрите сквозь свои призмы! Самые умные и понимающие, может, лучше разберетесь в смысле ситуации и посмотрите по сторонам... хотя исходя из ваших комментариев понятно, что вам и так жить хорошо лишь бы не трогали ваше. Вот я лично из этой статьи понял, что СЛОМАЛИ СХЕМКУ! ЧИНОВНИЧЬЮ! Вот еще бы пару таких «Вертикалей», и глядишь поменялось бы все вокруг. И дети сироты заехали бы в свои квартиры! А тот аноним, который считает, что все эти дома – консервные банки, не пригодные для жилья, видимо вообще не из Кызыла и дальше носа не видит!

Аноним, 27-07-2017 #14[ru]

Фалалеев тоже сядет. На старости лет, иметь проблемы с законом. Не позавидовать ему. Кара-оол топит всех. Вслед за предыдущими министрами строительства в тюрьму, общаться с убийцами и насильниками.

Аноним, 27-07-2017 #15[ru]

хаах!!! Это что, Пережогина человек пишет? Land Cruser 200 пригнал «Водный мир» с салона из Новосиба. Все правительство – это жулики и хапуги. Нет, чтобы построить, а потом пилить. На начальном этапе разграбили и ищут козлов отпущения! Срочно зачистка власти нужна!!!

Аноним, 27-07-2017 #16[ru]

Если верить статье, то получается: все субчики, заключив договора с УКСом вне закона. А О КАКОМ ТОГДА вводе жилья может идти речь?

Аноним, 27-07-2017 #17[ru]

О мифическом вводе жилья! Все так же, как и раньше...)

Аноним, 27-07-2017 #18[ru]

Да вроде не мифический туваонлайн голосит. А что же скажет прокурор в отношении остальных псевдо договоров?

Аноним, 27-07-2017 #19[ru]

УКС – главный мошенник. А схему Кара-оола разоблачили!!! Ау, прокуроры, ФСБ! Вы где, за вас тут преступления раскрыли, на блюдечке поднесли! Действуйте, хватит по саунам и бильярдам разъезжать! В. Щуровский, ты где???

Аноним, 27-07-2017 #20[ru]

Да всё мы с вами и так знаем, и знаем давно – про весь чиновнический и ментовской беспредел. Язык чешем и чешем, а беспредел как рос, так и растёт. И чихать всем на нашу республику в Москве, да и во всей стране: пусть, мол, там варятся в своей дерьмовой каше. Главное – не видеть нас и не слышать. А мы как не видели доступного жилья, так и не дадут нам походу его увидеть заигравшиеся представители власти.

Аноним, 27-07-2017 #21[ru]

Если бы чихать, то Федеральный Центр не выделял бы на наш регион деньги! С другой стороны, если есть такие технологии недорого строительства, хоть и грузинского, то почему федералы допускают такой беспредел? С местными властями понятно всё.

Аноним, 27-07-2017 #22[ru]

Девиз управленцев республики Тыва: даёшь, делишься – ну ладно трудись. Если нет, то и не надо нам никакого развития региона – нам хватает! И этот девиз знают далеко за пределами нашей республики. И раз залез в замес, значит, знал, на что шёл – теперь пожинай урожай.

Аноним, 27-07-2017 #23[ru]

Доброго времени суток господа! Чиновники по всей матушки России воруют, но у нас чиновники ещё и подставляют всех исполнителей. Кумовство выше человеческого понимания. Я поверю, что некоторые подрядчики не совсем добросовестные. Но то, что творится у нас в республике – это нонсенс. Поголовно все подрядчики вдруг оказались недобросовестными! Может, это всё же вина чиновников?! Когда прокуратура пусть хоть одного чиновника накажет за провал президентской программы?

Вот и понятно теперь, как работает мошенническая схема на уровне правительства. Заключают изначально бредовые договора, а потом уже на короткой привези всех держать можно. Вот так по всей Матушке и работают эти ЧИНУХИ. По-другому никак не назовешь. Беда в том что, наш народ позволяет ЧИНУХАМ делать то, чего они хотят. Народ молчалив и напуган. Надеюсь, ВВП и ШВК тоже хоть одним глазком посмотрят на эту проблему и разгонят целую армию ЧИНУХ. К примеру в Мэрии НЬЮ-ЙОРКА работают 46 человек. Вот такие вот казусы у нас в Туве.

Аноним, 27-07-2017 #24[ru]

Как вы там назвали, ЧИНУХИ? Они – раковая метастаза нашей республики. К сожалению, никто не будет этим заниматься. Посадят мелкую рыбёшку и доложат «наверх», что злоумышленники наказаны, что это они разворовали деньги, просим возместить деньги на завершение программ. А потом – по новой. Так можно без конца просить деньги, воровать, людей сажать правдами и не правдами: нет человека, нет проблем. Вот такая суровая действительность.

Аноним, 27-07-2017 #25[ru]

А не слишком ли фантазия разыгралась? Навряд ли надо протеже и откаты, что бы прийти строить жильё за всего 25,5 тыс. за кв. метр + (если верить автору статьи) целое производство строительных материалов в чужом регионе организовать. Как-то не логично. Просто привыкли бранить чиновников по поводу и без, винить во всех грехах.

Аноним, 27-07-2017 #26[ru]

Хочу 62 кв.м. за чуть дороже 2 млн! Автор, напишите, если будет информация о возможности это осуществить.

Аноним, 27-07-2017 #27[ru]

Всё просто. Жильё и бесплатные мармеладки будут к выборам президента. И после этого 100%-ое голосование в одни ворота... и Карлик снова на коне. Берегите себя и своих близких.

Аноним, 28-07-2017 #28[ru]

Знакомый из СК говорил, что есть все материалы для ареста КШВ. Не хватает только разрешения Кремля. Крыша – Шойгу – не согласовывает.

Аноним, 28-07-2017 #29[ru]

Замминистра строительства – Главным Архитектором республики, говорят, назначен бывший милиционер, осужденный за садизм на службе, свояк другого мента – Бартына-Сады. Тувой управляют прокуроры да менты!

Аноним, 28-07-2017 #30[ru]

Аноним 25. Что ты пытаешься защищать Кара-оола и Ко? Для того и выбрали грузина, который мог построить 25 за кв.м., чтобы получить побольше откатов.

Аноним, 28-07-2017 #31[ru]

Простые работяги строители денег в полном объеме не получали никогда. Налоги соответственно за них никто не платит. Фирмы сами уходят, через серые схемы. Соцстрах, пенсионный, медстрах – всё пусто. Это только видимая часть айсберга. Бардак, свинорой устроил Карлик со своими братьями в Туве. Когда насытятся чёрная семейка? Мало того, в каждом углу продают паленную водку свою. Губит нацию. Враг он Карлик, украл будущее тувинцев.

Аноним, 28-07-2017 #33[ru]

Да когда же у этого свинорылого Карлика руки отсохнут?

Аноним, 28-07-2017 #34[ru]

Наступает эпоха перемен в матушке России. К вершине власти в 2018 г может прийти наш земляк Сергей Кужугет оглу. А Кара-оол по-черному подставляет его. Из публикации видно, все, что натворил его Малдруг в республике, до мелочей известно правоохранителям. Уважаемая редакция, ещё одна схема работает на карман семьи. Хотя уверен, что и эти творения не секретные для вас. Но всё же. Основные потоки бюджетных денег минтопэнерго отмываются через управляющую компанию, под руководством беспринципного Мергена Соловьева. Ремонтные работы ведутся каждый год только на бумаге. Уголь также на легковой машине виде накладных возится. Выдернуть работников данной фирмы, грамотно поставленным вопросам оперативников, сразу все выдадут.

Аноним, 28-07-2017 #35[ru]

В Белом Доме опять появился Монгал. Интересно, кем будет?

Аноним, 28-07-2017 #36[ru]

Республиканский ОНФ. Требуем созвать открытую пресс-конференцию, чтоб любой желающий мог принять участие, задать интересующий вопрос. Слишком много скандалов вокруг президентских инициатив на территории Тувы. Не кажется ли вам, что являетесь свидетелями государственного масштаба преступлений? Пока не загорелась пламя, нужно гасить очаг. Неужели не чувствуете запах гари вокруг?

Аноним, 28-07-2017 #37[ru]

В стране кризис, не хватает денег. Наши чиновники в нагрузку к бюджету обзавелись секретарями-референтами. Плюс ещё помощниками. За каждым чиновником бегают шлейф малдругов, несут портфели, планшеты, букеты. Сами-то на что? Не можете даже протокола составить. Все великие. Ваши малдруги такие безмозглые, что порой даже появляются невыносимые желания отправить вас всех вместе взятых, на три буквы. Чуть-чуть вникайте в поставленные проблемы. Сусанины, блин.

Аноним, 28-07-2017 #38[ru]

Я НЕ поддерживаю наших чиновников и их прислужников-полицию, но всё-таки Мэрия, эту Вертикаль, ради нашего города просила помочь! И так или иначе пользу город получил. Хоть так.

Аноним, 28-07-2017 #41[ru]

Этот самый Розальевич: Ооржакам зад лизал, а потом к Караоолам переметнулся, шкура.

Аноним, 28-07-2017 #43[ru]

Эта жена Бартына Сады все муниципальное жилье подмяла под себя, куда ей столько?

Аноним, 28-07-2017 #44[ru]

Интересно, а с остальными субчиками тоже признают договора ничтожными? И что тогда: финита ля комедия? А как же программа, которую так старалась освоить госпожа Оргазма?

Аноним, 28-07-2017 #45[ru]

Ан 40. Он самый. Розальиевич сам уволился с милиции с большими неприятностями. Козиол он толстожопый.

Аноним, 28-07-2017 #46[ru]

Мэр Ховалыг срочно ищет контакты с главным редактором газеты Риск. Хочет договориться. Маячит, что преемник Владислав Товарищтаевич. Предупреждает, ссориться с будущим губернатором ни к чему, наоборот дружба и взаимодействие с его стороны гарантированы.

Аноним, 29-07-2017 #49[ru]

46, по другим слухам, будущий губернатор – Сергей Тен.

Аноним, 29-07-2017 #50[ru]

Говорят, простофилю Бартына-Сады опять обманули, обещали, что сына назначат начальником Тыванедра, даже документы на конкурс отправили, а перед рассмотрением отозвали. А он-то и не в курсе!

Аноним, 29-07-2017 #51[ru]

А у Карлика всегда фига в кармане приготовлена: без лоха и жизнь плоха.

Аноним, 29-07-2017 #52[ru]

Опять обвел вокруг пальца бедолагу БС

Аноним, 29-07-2017 #53[ru]

Бартына-Сады, пора возглавить оппозицию! Чувствуешь, скоро швах твоим Карликам. Сколько можно терпеть издевательства в своей истории. Пора стукнуть по столу. В.М. Пора, пора...

Аноним, 29-07-2017 #56[ru]

Хоть бы градом прибило Карликов, что ли, а ураганом унесло куда подальше.

Аноним, 26-07-2017 #1[ru]

Село Арадан, что на федеральной трассе в 21 веке, живет без эл. энергии и сотовой связи. Глава республики такой жизни добивается для жителей села вдоль нового маршрута трассы М54? Проезжая Целинное, Шурмак, Кызыл-Арыг, Уюк, Суш не скажешь, что они были вовлечены в экономическую орбиту и процветают. Наши чиновники подражают московским и совершенно теряют почву под ногами, отрываясь от реальной жизни.

Аноним, 28-07-2017 #1[ru]

Все идет к тому, что врачами у нас, как в глубокой древности, опять будут всякие знахари, шаманы, колдуны. Лечение больного – дело самого больного. Вперед – назад в средневековье!

Аноним, 29-07-2017 #2[ru]

Гнилое дело наше здравоохранение. Детский дневной стационар по ул. Кочетова 24 (соматика) – отсутствует невролог. Больные дети не получают необходимую помощь, ждут месяцами. Люди в белых халатах этой больницы сказали «Приходите 1 сентября записаться на октябрь»!.. Хочется их всех посадить в тюрьму за детскую смертность и халатность. Твари. Убийцы в белых халатах.

Аноним, 26-07-2017 #1[ru]

А где соблюдается «равный доступ» к государственной и гражданской службе? В МВД республики начальник ЦГСН Троцан по образованию вообще не соответствует своей должности по действующим приказам. И это в правоохранительных органах.

Аноним, 29-07-2017 #2[ru]

Да в самом минобразе пришли люди без соответствующего образования, министр без опыта работы и все ее замы. Зашел недавно по поводу поступления выяснять, никто не мог дать ответ, все футболили, а министра нет, ремонтом кабинета занимается, мебель белоснежную затаскивали ей. Первый зам где-то на совещании, остальных нет. А нее 6 замов! Секретарша милая сидит, звонила всем, но так никто и не ответил.

Аноним, 28-07-2017 #1[ru]

Раковая опухоль на теле страны. Неизлечимо. Только резать и отсекать.

Аноним, 30-07-2017 #2[com]

R.I.P. АКАДЕМИК ЮРИЙ РЫЖОВ. «Пришли к власти на всех уровнях люди, сознание которых, интеллект которых ниже плинтуса. Это просто подонки. Количество этих бюрократов подоночного уровня превысило критический уровень, оно превышает советские времена. Раз они ничего не умеют, значит, они будут крушить. Они все временщики, они воруют для того, чтобы создать запасной аэродром. Я не уверен, что он их спасет, если, как говорится, буря нагрянет».

Аноним, 26-07-2017 #1[ru]

Удивительно: я вообще терпимо отношусь к «женщинам с пониженной социальной ответственностью». Но если такой «женщине» доверили управление республиканской столицей... Дорогие кызыльчане, по моему, вам мужским генеративным органом в лоб щелкнули. И если все так, это весьма печально...

Аноним, 29-07-2017 #4[ru]

А Шинин – это замминистра образования что ли? Ужас какой-то: то пидарасы, то лесбиянки, то б... воспитанием детей занимаются...

Аноним, 29-07-2017 #5[ru]

Сейчас в минобразе старуха правит. Она собрала вокруг себя тупой молодняк и закрывает, говорят, все что ей не нравится. А Кара-оол закрывает на все глаза, потому что она обещала нарисовать его сыну егэ, как и дочери. Жалобы он вообще не смотрит и игнор ставит.

Аноним, 29-07-2017 #6[ru]

Все знают: Санчаа «проталкивает» детей Карлика и еще некоторых министров. А зря. Мало получить незаслуженно 100 баллов, жизнь всё равно расставит все по местам.

Аноним, 26-07-2017 #2[ru]

От чистого сердца Ооржака Шериг-оола Дизижиковича с 75-летием поздравлял народ. А Кара-оола что ожидает в 75? Думаю, лучше ему не доживать до этих дней. Кроме ненависти и проклятий ему ждать будет нечего. И лучше подумать о кремировании, чтоб земля его больше не носила.

Аноним, 26-07-2017 #3[ru]

Грызлов – тролль 81 уровня. Это же надо было собрать все самые громкие провалы Кара-оола и поздравить его с этим.

Аноним, 26-07-2017 #4[ru]

Поздравления Грызлова читал, очень было смешно. Я не тувинец и даже не житель Республики Тыва, но интересуюсь чем и как живет республика. Карла ваш плевать хотел и на ВАС и на РЕСПУБЛИКУ, это очевидно!!!

Думается мне, что его скоро в Москве пристроят на презентабельную должность, или по примеру Сердюкова, слегка дадут по шапке, и все равно пристроят на тепленькое местечко! Так-то он политический труп, только много знает, поэтому «звездный» его не обидит! Ну или как вариант – усыпят пса. Опять же братья его... Это же больные люди, болезнь эта обусловлена жаждой денег, постоянно прогрессирует и не оставляет в человеке ничего человеческого! Получается под занавес своего «царства» никого из них в Тыве не останется, по крайней мере, среди живых! А население республики так и останется у «разбитого корыта»... Ведь экономики в РЕСПУБЛИКЕ как таковой нет вообще, это факт!

Но самое печальное, что придет на место Карлика другой такой «ЦАРЕК», и снова начнет перекраивать бюджетные дотации под свой клан, устраивать материальное благополучие своей большой тувинской семьи. А уверенно, спокойно, благополучно, как и сто лет назад, будут жить лишь крупные скотоводы из удаленных районов да каа-хемские староверы. Потому что и те, и эти самодостаточны, а достигается это непрерывным, честным и тяжелым трудом. И тот факт, что нынче не только русские, но уже и тувинцы при возможности уезжают за Саяны на П.М.Ж., говорит сам за себя.

Искренне хотелось бы видеть Республику Тыва процветающим регионом, но увы при нынешней власти процветают только власть имущие.

Аноним, 26-07-2017 #5[ru]

Даже на выборах лист бюллетеня выбора главы республики какой-то был черный, не цветной, как будто на ксероксе выпустили, подозрительный был, как подделка. А другие листы выглядели нормально. Вообще каждый лист должен быть со штрих-кодом, и считываться сразу результат, а не вручную с выключением света при подсчетах голосов. Как в среднем веке живём.

Аноним, 27-07-2017 #6[ru]

Вот очередной раз пишут: Глава провел жесткий разговор... какая на хрен народу разница, жестко он там разговаривает или мягко. Народу нужен результат.

Аноним, 27-07-2017 #7[ru]

И все, смотря на все эти пережитые годы, при Кара-ооле безопасность на улице и уровень жизни все таки поднялся. При Шериг-ооле все было на криминальном уровне и застой.

Аноним, 27-07-2017 #9[ru]

Где сиротские дома Шолбан??? Где нам жить??? Почему у твоей дочери квартира за 100 000 000, а у нас только решение суда на получение жилья!?!

Аноним, 28-07-2017 #11[ru]

На деньги от квартиры дочери Кара-оола можно было 100 сирот крышей над головой обеспечить. Сироты – тоже люди, а не только его дочь.

Аноним, 29-07-2017 #12[ru]

Сколько прекрасных специалистов тувинское правительство выгнало с работы! Деградация в Туве в век передовых технологий. Позор!

Аноним, 29-07-2017 #13[ru]

По крайней мере, Шериг-оол людей не выгонял с работы, попасть к нему на прием было реально.

Аноним, 29-07-2017 #14[ru]

Теперь у Кара-оола в доме правительства сидят какие то замызганные, испуганные женщины, которые с трудом говорят на русском языке. Жалкое зрелище.

Аноним, 29-07-2017 #15[ru]

Душевнобольной Д-Х А.П. чего стоит, говорят, ноги массирует Карле. Фу.

Аноним, 29-07-2017 #18[ru]

Поздравления смешные, а его посты – ваще атас. Куча лайков под ними, неужели все бараны и так его боятся? Наверное, считают их всех, за каждый лайк и коммент. ДХАП больше всех коментит и безумная старуха Санчаа.

Аноним, 29-07-2017 #21[ru]

Как эта Санчаа, будучи директором лицея, лебезила перед сыном Кара-оола, обнимала все, за руки водила, как с писаной торбой. Даже детям неприятно было это жуткое пресмыкание и лизоблюдство. Такое поведение не делает ей чести как педагогу.

Аноним, 30-07-2017 #22[ru]

Она не педагог. И сейчас продолжает лебезить и пресмыкаться. Слышал, что ей орден будут вручать – за развал образования, наверное.

Аноним, 30-07-2017 #23[ru]

Такую большую аферу с дочерью Карлика провернули при ЕГЭ – молодец бабка, за что и министром стала.