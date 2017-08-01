A- | A | A+ 12pt №30, 1 августа 2017 года. Нам пишут

Провал операции «ПЕдРо» в Балгазыне Как правило, лето – период отпусков, в котором мало событий. Однако в Балгазыне Тандынского района 20 июля сего 2017 года произошло событие чрезвычайного характера! Значит, прибыла к нам некая Ховалыг Елена Чартак-ооловна – руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» (кстати, мы ее раньше у нас никогда и не видели), кто-то надеялся, что темой обсуждения встречи станут такие вопросы, как развитие или еще чего-нибудь в этом направлении, а она сходу заявила, что приехала снимать нашу главу уважаемую Айяну Николаевну Ооржак и ставить другую – предложила кандидатуру какой-то Адыя Жанны Васильевны. И случился тут конфуз – мы, депутаты, члены и сторонники «Единой России», поставили на место этих хамловатых начальников: и с района Псареву С.В., и прибывших из Кызыла (вы бы видели их лица). Наконец-то появилась у нас в республике демократия или островок демократии, как хотите называйте, но мы отстояли в честных, а не фальшивых выборах, открытым голосованием единогласно защитили свое право ставить главой кого хотим и за кого голосовать, а не того, кого нам пришлет верхушка и навяжет правительство. Мы, наш депутатский костяк единоросов: Даценко Нина Николаевна – заместитель главы Хурала (они у нее даже не спросили, хочет ли она стать главой, а ведь она у нас старейший депутат), Маадыр Александра Хаяновна (фамилия-то какая! В переводе – Герой), Ооржак Айяна Николаевна, Ефимова Татьяна Васильевна, Бумба Александр Чальчикович и другие настоящие демократы защитили в непростой битве свое мнение. Фразу Великого Александра Невского кто помнит? «Кто к нам с мечом, то от меча и...» Похоже, Балгазын ожидает засилье личностей с неразумной логикой. А еще, всё продали Оюну Василию Майлоловичу (совхоз, скот, поля, сенокосы, и всё-всё-всё). И что правительство от нас теперь хочет, и как они хотят, чтобы мы с ними разговаривали? А ведь мы хотим спокойной жизни без излишних проблем. Подписали 8 депутатов. Для редакции: Это наше депутатское обращение к обществу, очень сильно просим вас ничего из письма не удалять, даже про Оюна В.М., хоть он и ваш человек. (прочитано 672 раза) http://risk-inform.ru/article_6809.html +2

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Аноним (гость) 02-08-2017 18:12:52 #5 [ru] Чыдыг коттуг аарыг эшпи. Эмнедип алгаш ол чувен догеп чор евана 0 Аноним (гость) 02-08-2017 15:20:18 #4 [ru] Елена Ховалыг развратная, любит с молодыми постельные игры устраивать. 0 Аноним (гость) 02-08-2017 09:50:23 #3 [ru] Неужели эта чумазая женщина руководит Единой Россией? 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 02-08-2017 08:17:20 #2 [ru] Но и НОВОСТЬ...

Путин подписал Закон.

За Участие в Каруселях 3 года тюрьмы, что для Наших НИЩИХ БЛАГО, Три года кормить будет Государство...

За Выдачу Бюллетеней Карусельщикам, членам Избирательных комиссии, по 4 года, что более Нормально, если какая то Дура согласится то срок мотать будет, и место свое Другим освободит...

Но и Организаторам Карусели или Пять лет Тюрьмы, или Штраф 700 тысяч рублей...

Так почему же Путин то ПОДПИСАЛ данный Закон?

Да потому что не Американцы, а Идиоты в регионах формируют НЕНАВИСТЬ к Президенту, и ВСЕЙ Власти в России.

что Отлично Видно из Данного Письма... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 02-08-2017 07:52:04 #1 [ru] Кстати... В Балгазыне и Казаки решили ЛИКВИДИРОВАТЬ свою общественную Организацию... Толку нет... Как Жили до этого СТОЛЕТИЯМИ, так и Жить дальше будем.

Зато у Мин Юста не будет необходимости отправлять Иски в СУД , основанные не на Фактах ,а Слухах...

Якобы меня там ВЫБРАЛИ Атаманом...

Да, ВЫБРАЛИ, но к Обязанностям я не приступил, и не побежал в Мин Юст оформляться...

И в ИТОГЕ, Министерство ЮСТИЦИИ, Где ВСЕ Производство Ведется на Документальных Фактах, Отправило в СУД Бай-Хаака Иск к Мне, к НАРОДНОМУ Атаману, а не Юридическому...

Но так как на Должность Атамана , ЮРИДИЧЕСКИ должен Кандидатуру представлять Войсковой атаман из Красноярска, из Другого Федерального Региона, и принято Решение о САМОЛИКВИДАЦИИ.

Тем более что Численность с Свыше 100 человек скатилась на менее 10 человек. Люди Уезжали, помирали, и Выходили из Общества. +1 Остальные материалы номера 30: Свежий анекдот

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