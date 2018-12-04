    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-11-2018 #1[ru]

Первый анекдот – вообще не анекдот. А просто краткая справка о братьях. Причем еще весьма тактичная и благонравная!!! Притом в Кызыле все про это знают. Народ, голосуй опять за Кара-оолов, видимо тебе, народ, такая жизнь устраивает. Вот он – родоплеменной строй во всей красе! Лизоблюдство и стукачество за маленькую шанежку... До чего вы докатились тувинцы, опомнитесь! Вы же были когда то свободолюбивыми и гордыми, а сейчас что??? Алдын Маадыр, говорите? Ну-ну... говорите...

Аноним, 28-11-2018 #1[ru]

О как! Серьезные дела! Уважаемая редакция и жители РТ, а правда, что на министра образования и науки РТ Санчаа Т.О. возбудили уголовное дело? И что с уголовным делом Тас-оол Л.Ш.? Замяли? Если не замяли и все это правда про Санчаа, почему эти две дамы до сих пор работают в Правительстве РТ? Или, может быть, я не знаю, да они уже не работают. Очень интересно.

Аноним, 28-11-2018 #2[ru]

Судя по их делишкам, они нигде работать больше не смогут. Подчёркиваю – РАБОТАТЬ. А воровство, оно только в правительстве кара-оола–шойгу возможно и даже – ОБЯЗАТЕЛЬНО. Воровать или попрошайничать. Всё. Иного им не дано.

Аноним, 28-11-2018 #4[ru]

Теперь все зависит от следственных органов. Если, опять же пойдут вмешательства со стороны Кара-оола или того же Шойгу, дело затянется и перейдет в разряд долго расследуемых дел. И потихонечку уляжется. Все твердят, что не хватает в бюджете денег, а деньги-то есть! И уходят они на московские квартиры чиновников. Когда они насытятся? И почему такое отношение к гражданам республики? Почему Кара-оол не разъяснит народу о данной ситуации? Ведь он должен быть в курсе всех дел в республике. Свой Народ надо уважать. И любить.

Аноним, 28-11-2018 #5[ru]

Перебьётесь, любить вас – народ. Вы, аноним, дитя малое. ВОР – ОН ВОР и ЕСТЬ! Любить, уважать * ХА-ХА-ХА!!!

Аноним, 28-11-2018 #6[ru]

Интересно, в Тыве все про всех все знают? Кто как ворует бюджет, кто чем занимается? Всего 300 тыс. населения – и такое воровство... Никого не садят, приговоры мягкие! Все говорит о том, что все это воровство кто-то крышует... кто-то очень влиятельный! А народ стабильно голосует за тех, кто его (народ) обворовывает! Парадокс?

Аноним, 28-11-2018 #8[ru]

анониму 7. Урод и правительственное лизоблюдное карликовско-дамба-хряковское пидо...сячье ЧМО! Отвали от человека, он правду пишет!

Аноним, 28-11-2018 #9[ru]

Аноним 7 Задело?! Ну ты сильно-то не нервничай, прав Пчёла. 1000 раз прав. А русских в Туве уже не осталось, успокойся. И разворовывается бюджет республики (деньги), тувинцами в Туве и россиянами – в Москве. На фамилии посмотрите, дорогуша-нельзя скушать!

националисту, 28-11-2018 #10[ru]

Уважаемый националист! А ведь прав Аноним №7! Вот ярчайший пример интернационализма на почве воровства! В Туве нет практически русских, а воруют еще как!..

Аноним, 28-11-2018 #11[ru]

Мерзавцы. Надеемся, их посадят надолго, в том числе братьев Кара-оолов.

Аноним, 28-11-2018 #13[com]

Вор и подлец, гнойный опарыш-КШВ

Аноним, 28-11-2018 #14[com]

Гнойный нарыв на теле народа – КШВ!

Аноним, 29-11-2018 #17[ru]

12 ноября 2018 г. Глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил с предложением в адрес правоохранительных органов, занимающихся расследование фактов коррупции в республике. «Если в отношении чиновников возникают подозрения, то они все становятся контуженными, не способными принимать решения» – сообщил Шолбан Кара-оол. За 9 месяцев нынешнего года республиканским следственным управлением СК РФ было расследовано 24 уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности, из которых до суда дошло 18 уголовных дел, а по 6 уголовным делам что? Отмазались? – Ожегов был прав: коррупция – это моральное разложение должностных лиц и политиков. Нужно писать о коррупционерах, называя фамилии, чтобы земля под ногами у них горела, и другим неповадно было брать взятки, обогащаться за счет бюджетных средств.

Главным контуженным является сам Глава и его окружение. Возьмем хотя бы и.о. директора ГБУ «Хозуправление Республики Тыва». Он превысил должностные полномочия при расходовании более 20 млн. рублей из резервного фонда Правительства Республики Тыва. Или факты хищения средств местного бюджета директорами и главными бухгалтерами образовательных учреждений путем внесения в табеля учета рабочего времени лиц, фактически не работающих в школах и детских садах, перечисления завышенной заработной платы, получения бюджетных средств путем их зачисления на свои расчетные счета, нецелевого расходования 20 млн. 469 тыс. бюджетных рублей министром финансов республики и события трёх работников Госналогслужбы во главе с её начальником Вероникой Суге-Маадыр и её мужа – представителя председателя правительства Тувы в Каа-Хемском кожууне – Анатолия Суге-Маадыра. Все это – цепочка одного звена, венцом которого является Глава Республики Тыва Кара-оол по которому, похоже, тюрьма давно плачет.

Тувинская фемида наконец-то отважилась официально признать Главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола отъявленным лжецом и наглым подлецом. К такому выводу можно прийти из оправдательного приговора в отношении известной в Туве журналистки Аллы Донгур-оол, вынесенного 23 ноября 2018 года. Главный ВОР должен сесть в тюрьму со своим окружением. Я все сказал!

Аноним, 29-11-2018 #18[ru]

Да, в памяти грядущих поколений Кара-оолам нет места! Скорее бы уже перелистнуть эту страницу истории!!! Выходит так, что КШВ – печальный клоун, пусть и не бедный материально. Нет сильного желания видеть его на нарах, есть желание не видеть его у руля Республики!!!

Аноним, 29-11-2018 #19[ru]

Только бессовестный коррупционер может так беззаботно относиться к мнению людей. Надо бы серьезно подумать о дальнейшей деятельности на посту главы республики или достойно освободить, пока совсем не поздно. Пора мудреть, Шолбан Валерьевич! Возраст позволяет...

Аноним, 29-11-2018 #20[ru]

Интересно, ШВК давал объяснения где-нибудь по поводу подозрения Суге-Маадыров?

Аноним, 30-11-2018 #31[ru]

Организатором схемы может быть только Кара-оол. Иначе как могли идти на заведомо незаконные схемы такие крупные организации как ООО Восток, Лунсин, ТГК, ИП Доржу? Они бы просто послали бы на х. эту мелкую сошку Суге-Маадыр.

Аноним, 30-11-2018 #32[ru]

В связи с выявлением особо крупных хищений руководителями ФНС республики понесут ли хоть какую-нибудь ответственность должностные лица контролирующих и проверяющих органов республики (Счетная палата РТ, служба финнадзора РТ и пр.)? Надеюсь, они то хоть не в составе преступного ОПГ и в связке с ними не крали деньги налогоплательщиков?

Аноним, 30-11-2018 #37[ru]

Молодцы, редакция! Спасибо, что вывели эту информацию в массы. Давно уже пора их всех за задницу схватить. Оборзели совсем уже буржуи.

Аноним, 30-11-2018 #39[com]

38й, пусть Оюн сначала расскажет, за что его попёрли из прокуратуры!

Аноним, 30-11-2018 #40[com]

Да что там рассказывать – скрывался от армии и подделал запись в трудовой.

Аноним, 30-11-2018 #42[ru]

Братья Оюны за последние 5 лет не выиграли ни одного дела у Конвиза. И зачем их держит Кара-оол?

Аноним, 30-11-2018 #43[com]

У Кара-оола вся команда такая – ни украсть, ни покараулить. И как он их подбирает – принципу бестолковости?

Аноним, 30-11-2018 #44[ru]

Вор притягивает вора

Аноним, 30-11-2018 #46[ru]

Дамба-Хуурак ждёт своего часа. Надеется, что после развала империи Кара-оола он станет реформатором Тувы.

Аноним, 30-11-2018 #47[ru]

Ховалыг, мы знаем, что ты читаешь газету РИСК. И если ты мужик, то в пятницу на пятиминутке расскажи нам, зачем ты купил новую служебную машину УАЗ патриот? А чем тебе надоел ФОРД фокус? Или в ресбольнице много лишних денег? На работу можно ездить на маршрутке или ходить пешком, как Аяс Сергеевич, которого мы уважаем.

Аноним, 30-11-2018 #50[ru]

Кара-оол не пользуется теперь туалетной бумагой – у него есть Оюн Темир. С языком нежнее шёлка и мягче лебяжьего пуха. Реклама.

Аноним, 30-11-2018 #51[ru]

Zewa-Оюн Т. Бархатный язычок.

Аноним, 01-12-2018 #60[ru]

Уважаемый Шолбан Валерьевич, уберите это ЧМО из ресбольницы, которое позорит ВАС! И говорит, что ВАС посадят, а он останется, так как он незаменимый.

Националист, 28-11-2018 #1[ru]

Вот ... что у нас за страна. Нерожавшая ни разу сенаторша рассуждает о повышении рождаемости и бла бла бла. Бабы по 3-4 раза выходившие замуж учат, что такое «семейные ценности», судья (!) без образования, судит 25 лет, чиновники дуболомы и безграмотные дебилы. Было понятно, что ДНО, будет пробиваться уже бесконечно, но не с такой же скоростью!

Аноним, 28-11-2018 #10[ru]

Смешная новость: «Тува готова помочь приграничному аймаку Увс (Монголия) в устранении последствий урагана, который обрушился на регион в выходные. Об этом сообщил во вторник ТАСС вице-премьер правительства республики Александр Брокерт». Себе помоги сначала, Брокерт! Месяцами люди без света живут! Помощник хренов.

Аноним, 28-11-2018 #12[ru]

Брокерт откроет в Аймаке Увс магазин «Светофор». Болтун сраный.

Аноним, 01-12-2018 #17[ru]

По словам министра, в восьми регионах страны будут запущены пилотные проекты, в рамках которых будут персонифицировано выделяться семьи с низкими доходами (ниже прожиточного минимума на человека), и для них будет выстраиваться траектория выхода из этой ситуации... Тыва как самый нищий регион в список не вошла. Видно, воруют уже миллиардами, даже правоохранители в связке.

Аноним, 28-11-2018 #3[ru]

Блин, люди живут в аварийных домах, дети голодные неодетые, школ не хватает, в деревнях нет работы. А власть раздает квартиры всяким борцам, которые променяли родину и веру. Мне стыдно за нас.

Аноним, 29-11-2018 #4[ru]

Абсолютно верно! И должно быть стыдно!!!

Аноним, 28-11-2018 #2[ru]

Картина мостопада явно не полная. По крайней мере, забыли про наш «учебный мост» в Кара-Хаак.

Аноним, 28-11-2018 #1[ru]

Кто эту мошенницу поставил туда? Она же развалила кооперативный техникум.

Аноним, 28-11-2018 #2[ru]

Министерство образования у нас только для освоения бабла. Образовательную функцию совсем не выполняет. Разогнать всех к чертовой матери и закрыть все эти шаражки!..

Аноним, 28-11-2018 #3[com]

Санчаа ещё не в СИЗО? Ей очень подойдёт тюремная роба.

Аноним, 01-12-2018 #10[ru]

Все, что написано в газете – ПРАВДА. Про главбуха Санчат не все написали. Она своему мужу на деньги техникума купила новую машину Нива. Чтобы спасти карьеру зам. Монгуш Ш.В. и скрыть, какой она человек, они собираются написать опровержение в газету тувинская правда и заставляют своих подписываться. Правда, что после республиканского конкурса, где они получили гран-при Монгуш Ш.В. подралась с организатором Монгуш У.А.? Она пропадала целую неделю. Потом появилась на работе, задним числом ей сделали отпуск без содержания. В их кабинете три работницы после распития спиртного валялись без чувств на полу. Все это видели работники техникума и сфотографировали. И это они пытаются обманывать людей через правительственную газету?

Аноним, 28-11-2018 #1[ru]

Самое интересное, что ни один из даргаларов, включая Кара-оола, не пытается планировать будущее своих детей в Туве. Все они скупают недвижимость где-нибудь подальше отсюда. Я еще могу понять русских – здесь заработали/украли и покатили в теплые края, а тувинцы как? Они не понимают, что буквально грабят собственный народ, лишая будущего всю республику?

Аноним, 28-11-2018 #3[com]

ОВТ – оправдали? Браво, браво судьям! Красиво Карлика послали на х.

Аноним, 01-12-2018 #5[ru]

1-му: зачем Карликам уничтоженная ими Тыва? Разграбленная, где кроме армии братков боевиков, в виде ООО Сокол и других охранных ООО и подневольных агентов, которых приходится срисовывать, никакой другой работы нет.