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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 15, 17 апреля / Перекрёсток мнений
   
 
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№15, 17 апреля 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Тува как территория коррупции и кумовства

Аноним, 11-04-2018 #1[ru]

В этом году все подряды, финансируемые из бюджета, заранее распределены и оговорены с КШВ.

Аноним, 11-04-2018 #3[ru]

Опять Карло кинул Степашина. Он же Крапивина поднял на совещание и сказал: вот это строитель, таких нужно поддерживать. На что Карло, стучась головой об стол, обещал оказывать поддержку.

Аноним, 12-04-2018 #4[ru]

Ждите осень, Кара-оол Шолбан Валерьевич уедет в Москву. Это уже точно, будет работать сенатором от Тувы. И опять на совещание про уголь, зима закончилось, Шолбан Валерьевич смешно... Товарищи, как был уголь дорогой, так и будет. Продали тувинский уголь и цены назначают хозяева. Заметили – уже 3-ю зиму в Туве и дышать зимой тяжелее и больше саже потому, что уголь дешевый самый вам продают, но задорого. Посмотрим, что решит правительство с углем на следующую зиму.

Аноним, 12-04-2018 #5[ru]

Щура и Щуро!! Вот две проблемы республики! Были бы честными, то бардака не было бы такого, за кусочек свой готовы удавиться, ТФУ на вас, продажны! Все вы боитесь потерять нагретые места, вот и сидите, помалкиваете!!!

Аноним, 12-04-2018 #7[ru]

«Ждите осень, Кара-оол Шолбан Валерьевич уедет в Москву». Свежо придание, но верится с трудом.

Аноним, 12-04-2018 #9[ru]

В принципе Карлики уже нахапали по самое нехочу, можно уже и дальше двигаться.

Аноним, 12-04-2018 #10[ru]

Вы – рабы, а владеют вами – жлобы! Позор вам и Роллтон – как награда.

Аноним, 13-04-2018 #11[ru]

Многие рабы за него голосовали. А вообще рабы, вы достойны того. что с вами сейчас делают и потом сделают Кремль со своими дружками... «прелести» вас ожидают. О которых мы поговорим в другой раз. Но одно ясно уже сейчас: рабскую свою сущность вы изменить не хотите и не желаете. Ожидать чего-то лучшего десятилетиями ни своей собственной жизни, ни жизнями детей я не хочу.

Аноним, 14-04-2018 #17[com]

Это надо же так сработать – добыча ископаемых растёт, а благосостояние простых людей – падает! Это только Кара-оол может так работать.

Аноним, 14-04-2018 #20[com]

Получается, что китайцы, Абрамович и Дерипаска с Шойгу на них природных ископаемых наживаются, а нам от этого лучше не становится. И зачем нам тогда Лунсин, Межегейуголь и Тувинская горнорудная компании? Чтобы китайцы, Абрамович и Дерипаска с Шойгу набивали себе карманы, опустошая недра Тувы?

Аноним, 14-04-2018 #21[com]

Когда Шойгу через Кара-оола вошёл в Туву в 2007 году, сразу стало понятно, зачем ему Тува. А теперь Кара-оол хочет по-шустрому всё остальное ему отдать – вдруг из-за Сирии его попрут из Минобороны?

Коротко

Аноним, 11-04-2018 #1[ru]

Неделя пройдет зря, если чиновники что-нибудь не запретят или не введут новый налог для населения.

Обзор прессы

Аноним, 11-04-2018 #1[ru]

В Тувинском государственном университете русских преподавателей, к сожалению, становится все меньше и меньше. Это уже проблема республиканского масштаба, т.к. мы все знаем, что условия работы за пределами нашей республики в тех же университетах лучше. И мало, кто заинтересован в кадровой политике, держать приезжих русскоязычных преподавателей, если можно устроить здесь своего родственника.

Аноним, 14-04-2018 #3[com]

Интересный вопрос: зачем Кара-оолу власть? Ясный пень – чтобы безопасно воровать. И побольше.

Аноним, 14-04-2018 #4[com]

Кому неясно – посмотрите, как Кара-оол спёр 50 млн. рублей на сети для своей гостиницы. Молодец! Научился красиво воровать!

Первоочередные задачи общественного Движения «ЗА ТУВУ!»

Аноним, 11-04-2018 #7[ru]

Да, перспективы для республики рисуют не просто печальные, а я бы сказал страшные. Интересно, когда выдавливали русских из Тувы, приговаривая при этом: «У нас есть асбест, у нас есть кобальт» у руководства республики, у лидеров «Хостуг Тува» было какое-нибудь понимание или опасение, предчувствие к чему может привезти их политика национализма?

Эрмак, 12-04-2018 #8[ru]

... У русских был выбор: либо гнить здесь в Туве, либо, по законам экономики выезжать туда, где их труд ценится.

Аноним, 12-04-2018 #9[ru]

Республика Тува (также Тыва) прославилась тем, что на её территории с 1990-х годов начались первые в СССР русские погромы. Тувинская молодежь, под нескрываемое одобрение большинства тувинцев и тувинских чиновников, начала громить русские дома в сельских районах Тувы. В города съезжались толпы агрессивно настроенных селян, заранее ориентированных на нападения на любых русских, которых можно было безнаказанно избить, ограбить или убить. Оставшись без работы русские, в основном, были вынуждены уехать в поисках работы и личной безопасности. С того времени и по сей день на миграцию русских из Тувы действуют следующие факторы: – один из самых высоких уровней преступности в Туве на душу населения, – дискриминация русских при устройстве на работу и назначении на должности – Упадок экономики Тувы и, как следствие, низкий, по сравнению со среднероссийским, уровень жизни. В 1990 году Тува обеспечивала свой бюджет приблизительно на 40 %, теперь на 12 %, всё остальное – дотация из Москвы.

Аноним, 12-04-2018 #15[ru]

Аноним №9, русские получили то, что сами заработали. Закон кармы работает. Как они высокомерно относились к нерусским, их за людьми не считали.... Со всех бывших союзных республик их выгоняли. А тувинцы что? У них тоже самосознание есть. Терпеть их такое отношение что ли? Русским теперь нечего хныкать, плакать...

Аноним, 12-04-2018 #18[ru]

Анониму 15. Никто не хныкает. Время покажет. Сейчас русские из республики уезжают и слава богу. Но с русскими уезжают и тувинцы, у которых осознание реальности присутствует. И никто их из других городов и регионов не выдавливает. И не дай бог их погонят! Им возвращаться на родину, где живут такие, как ты «аноним 15» с самосознанием рабов при феодале-карлике, да никогда! Вот так-то.

Аноним, 14-04-2018 #30[com]

Похоже, в Туве остался всего один человек, который понимает, куда нужно вести экономику республики. И зовут его – Валерий Салчак.

Аноним, 14-04-2018 #31[com]

Да тут и особой проницательности не требуется – всем понятно, что копанием природных ресурсов богатым не станешь. Посмотрите на Кемеровскую область – добывают 75% угля в России, а регион – дотационный. Так что Туве до самодостаточности лет 200 шагать. И тут даже Карлик ни при чём. Просто он хочет урвать свой кусок от природного пирога и смыться.

Теперь бутлегеры здесь власть?

Аноним, 11-04-2018 #1[ru]

Кара-оол и его оолдары своими запретами довели до того, что теперь население фактически отдано в рабство бандитам, поставляющим пойло. Не удивлюсь, если они все работают в одной связке – иначе, почему менты не реагируют?

Это выглядит, как издевательство над людьми

Аноним, 11-04-2018 #3[ru]

Кара-оол у нас мечтает, что когда-нибудь распродаст всю землю под раскопки ископаемых и будет жиреть спокойно, как Тулеев. Но как-то, несмотря на бешеные прибыли от продажи угля, население там такое же нищее и пьющее, как и у нас. Кемеровская область и Тува – почти братья близнецы – голосуем одинаково, нищета – такая же, преступность, наркомания, смертность, клановость, коррупция... При этом сама область превращена в огромный котлован – кругом отвалы руды, все перекопано – одна сплошная шахта... Хорошее будущее хочет нам Кара-оол с Шойгу устроить...

Националист, 12-04-2018 #4[ru]

Тулеев попросил прокуратуру защитить его «честь и достоинство», таким образом, он хочет защитить свою совесть, которую потерял ещё десятилетия тому назад.

Аноним, 14-04-2018 #5[com]

Тулеев возглавлял список ЕР на выборах в парламент Кузбасса. Потом отказался от депутатства. Прошло 2 года, и он «вдруг» захотел стать депутатом. И стал...

Аноним, 14-04-2018 #6[com]

Да он теперь не только депутат, но спикер парламента. Там в Кемерово ханства больше, чем даже в Туве. Что Тулеев захотел, то и делает. Кошмар.

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 11-04-2018 #2[ru]

Никак не могу понять, за что прокурорам платят зарплату и кучу льгот с 33 удовольствиями? Я бы эту работу бесплатно делал, как общественную.

Утешимся валежником

Националист, 11-04-2018 #5[ru]

Пенсионерам и бюджетникам приготовиться – спасать олигархов будут деньгами налогоплательщиков... Снова поднимут налоги, акцизы и платоны. Но поднять пенсии старикам, помочь кинутым дольщикам жилья, голодающим шахтёрам или дальнобойщикам – денег нет, держитесь там!

Аноним, 14-04-2018 #9[com]

За санкции рассчитаются простые россияне. И правильно – сами проголосовали за эту людоедскую власть.

Аноним, 14-04-2018 #10[com]

Путинским олигархам ничего не будет – им дадут денег из бюджета и освободят от налогов. Уголь Каа-Хемского разреза ещё подорожает. Зато мы сможем бесплатно собирать в лесу сушняк. Сразу две пользы – и пожаров меньше, и дрова в доме. А уголь – он для богатых...

Перекрёсток мнений

Националист, 11-04-2018 #1[ru]

Мой друг перестал ходить в церковь, когда туда начали ходить Путин и Медведев. Увидев Зюганова в церкви, перестал верить в Бога...

Аноним, 11-04-2018 #6[ru]

«Увидев Зюганова в церкви, мой друг перестал верить в Бога...» А я, увидев Зюганова в церкви, перестал верить в коммунистическое будущее человечества. Да и вообще в человечество. Но в бога, увы, так и не поверил. Печалька.

Министр труда и социальной политики Людмила Тас-оол будет сидеть!

Аноним, 11-04-2018 #1[ru]

Уважаемая редакция! Если дело до суда дойдет, будьте добры, осветите пожалуйста судебный процесс и решение суда? Почему то думается, что Тас-оол отделается легким испугом.

Аноним, 11-04-2018 #3[ru]

Вопрос только в том, сколько отвалит правоохранителям, а далее они будут ее хранить в соответствии с прейскурантом. Почему-то думается, что ее ждет судьба Бичелдея – небольшая потеря денег и сохранение рабочего места. Это только нищих пацанов у нас садят по строгачу за мобильник, а карликовская команда в особом положении у судей.

Аноним, 11-04-2018 #4[ru]

Ничего не будет. Что-то много дел возбуждают. А посадки где? Вся работа правоохранителей – пшик. Как им не стыдно.

Аноним, 13-04-2018 #7[ru]

Воспользовались ею черные братки.

Аноним, 14-04-2018 #8[com]

Дело вокруг Тас-оол всё же закрутилось. Уголовное. Но ей, скорее всего, дадут, как и Бичелдею, условный срок. Тот за 40 млн. получил 3 года. Этой за 3 млн. дадут максимум год. При этом обратите внимание – её даже не отстранили от занимаемой должности, хотя она совершила должностное преступление. Какая-то странная жалость к уголовникам. Какое-то дикое соучастие в судьбе мошенника. Наверное, поделилась, с Кара-оолом?

Аноним, 14-04-2018 #9[com]

Обратите внимание – у Кара-оола все кадры типа министров Сата, Бичелдея, Чульдума, Тыт-оола, Яндана и Тас-оол – жульё на жулье и жульём погоняет. Неужели он их как-то специально подбирает? Тогда, скорее всего, они воруют с его разрешения и с ним делятся. А то зачем бы он сам себя компрометировал? Да и другие министры типа Кажин-оола, Ондара, Донгака и прочих – чем лучше тех министров, что уже осуждены или ждут приговоров?

Аноним, 14-04-2018 #10[com]

Интересно, а почему так долго не возбуждали дело, а затем всё же решились? Газета об этом полгода писала безрезультатно. Неужели Потапов тоже продался Кара-оолу? Но тогда почему всё же уголовное дело состоялось?

(прочитано 520 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7273.html
+2

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avatar
Националист (гость) 18-04-2018 11:41:35   #2 [ru]
"За пряник мы стали рабами". Признания офицера ФСБ
Почитайте, очень интересно. Вот только маленькая часть:
- А за священниками РПЦ не следите?
- РПЦ – это почти наш филиал, они там сами с собой разбираются. Назначение на крупные посты согласуется.
Подробнее www.svoboda.org
 
+1
avatar
Националист (гость) 18-04-2018 06:40:16   #1 [ru]
У него с головой все в порядке?!

http://imglink.ru/pictures/18-04-18/26b052da3f3fbf6a6192f16b332ad55c.jpg
 
+1
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