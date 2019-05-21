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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 19, 21 мая / Битва за сквер как предлог для проявления накопившегося недовольства
   
 
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№19, 21 мая 2019 года.

Битва за сквер как предлог для проявления накопившегося недовольства

Битва за сквер как предлог для проявления накопившегося недовольства
С 13 мая недовольные строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге выходят на акции протеста. При этом их разгоняют бойцы ОМОНа и Росгвардии. На четвертый день к протестующим пришел мэр города Александр Высокинский, жители приветствовали его криками «Позор!» и «В отставку!» Чиновник заявил, что стройка в сквере остановлена до конца опроса екатеринбуржцев на эту тему. Исследование планируют провести в ближайшие недели.

Холопы и быдло

Сначала они обнимали деревья. Потом сломали забор вокруг будущего «места силы», как любят говорить чиновники, – храма в центре Екатеринбурге. Но этот протест – он не против храма или не за сквер, он явно имеет другие причины. Сегодня, как это случилось в Екатеринбурге, строительство храма, занятие сквера, любимого горожанами, – это всего лишь повод и предлог для проявления накопившегося недовольства.

А недовольство в целом имеет масштабные и эшелонированные причины – начиная со снижения уровня жизни и ограничения возможностей по трудоустройству и заканчивая тем, что общество просто лишено возможности волеизъявления, влияния на определение собственной, пусть маленькой, но такой значимой для каждого судьбы и повестки, важной для собственного города.

Число арестованных участников протестов в Екатеринбурге достигло 30 человек

Число арестованных участников акций против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге увеличилось до 30 человек, сообщает 17 мая Интерфакс-Урал.

Накануне Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга и мировой судья участка №2 рассмотрели девять административных дел против задержанных участников протестов, рассказала агентству официальный представитель суда Ольга Тафф. «Семь материалов рассмотрел районный суд, два – мировой судья», – уточнила она.

Тафф сообщила, что девятого задержанного арестовали на пять суток за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП).

«Президент не вмешивался»

Неверно говорить о неэффективности работы властей Екатеринбурга на фоне акций против застройки сквера у Театра драмы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Местные власти вели диалог с жителями Екатеринбурга до заявления главы государства по поводу протестов, сказал Песков.

«Президент более четко сформулировал, и в данном случае они прислушались как региональная власть, в том числе и к мнению главы государства, которое было высказано. (...) Президент же вчера общался с журналистами региональными. Они ему задали вопрос. Президент не вмешивался инициативно», – объяснил пресс-секретарь.

16 мая в ходе медиафорума Общественного народного фронта журналисты спросили президента России Владимира Путина о том, что он думает о протестах в Екатеринбурге, которые длятся уже несколько дней. Тот ответил, что слышал об акциях только «мельком», и предложил узнать мнение жителей с помощью опроса. Затем мэрия Екатеринбурга заявила, что проведет такое исследование.

Социологи огласили результаты опроса екатеринбуржцев о Храме Святой Екатерины

Фонд «Социум» опубликовал данные социологического опроса горожан, в ходе которого выяснялось отношение респондентов к строительству Храма Святой Екатерины.

Как говорится в сообщении фонда, 52% горожан выступают категорически против или скорее против строительства Храма на месте сквера рядом с театром драмы. 28% поддерживают строительство (относятся положительно или скорее положительно). Относятся безразлично или не могут определиться 20% горожан. Наиболее негативно относятся к проекту молодые люди. Из их числа против строительства выступает 60% респондентов, 22% – за.

В исследовании говорится, что число противников строительства увеличилось по сравнению с предыдущим исследованием. По мнению авторов отчета, это стало следствием изменения общей политической ситуации в стране. На настроение респондентов также повлияло недовольство деятельностью властей и действиями силовиков по подавлению проходивших 13-15 мая незаконных акций протеста на месте строительства храма. На вопрос «После противостояния, изменилось ли как-то Ваше отношение к бизнесменам – спонсорам строительства Храма?» 33% ответили, что отношение ухудшилось.

В то же время 28% горожан поддерживают строительство храма. Их доля по сравнению с предыдущим опросом выросла на 5%. «Наличие такого количества сторонников, по мнению авторов опроса, требует серьезного учета их мнения, их интересов», – говорится в отчете о результатах исследования.

Проще говоря – горожан просто игнорируют.

Кстати, Екатеринбург на фоне многих других российских городов выглядит еще очень неплохо. Я там был с месяц назад: он более динамичен, но возможности для людей в последние годы все равно значительно уменьшились. Кроме того, есть одно очень важное обстоятельство: в Екатеринбурге есть давнишняя традиция политического вольномыслия: можно напомнить хотя бы, что сравнительно недавно мэром был Евгений Ройзман, это вольномыслие было во всей его истории с 1990‑х годов, куда можно вписать Бориса Ельцина, первого президента демократической России.

Битву за сквер (или за храм – зависит от того, с какой стороны участник баррикад) никак нельзя назвать конфликтом, условно, атеистов и верующих: в Екатеринбурге верующие сейчас вообще не очень заметны. Это конфликт власти в широком смысле, так как церковная организация рассматривается как часть власти, и общества.

И это самый опасный тип конфликта, он неизбежно приведет к политизации – это запрограммировано в его характере. Если власть ничего не делает для решения проблемы, самоустраняется или оказывает жесткое давление, то она будет встречаться с противодействием.

Так что причины более основательны и решить их «компромиссом» (как лестно для себя написала администрация губернатора) в виде строительства «Парка Согласия» вряд ли можно. Я нахожусь в непосредственном общении с людьми, которые наблюдают конфликт с разных сторон – и со стороны общественности, и изнутри власти.

Они признают: выплескивается накопившееся за долгое время общественное недовольство, которое стало выражаться таким образом. Здесь нет лидеров, нет организаторов, нет вообще организации, протест в полном смысле слова носит спонтанный, стихийный характер. Власть ведет себя глупо: она приняла решение – я так понимаю, под давлением Игоря Алтушкина и Андрея Козицына – построить храм именно в этом месте. Несмотря ни на что. Нежелание даже на шажок отступить, хоть как-то объясниться с людьми, только повышает градус противостояния. И власть намерена его еще больше повышать.

Но не будем все списывать на вольнодумство екатеринбуржцев. Этот конфликт типичен. Вот вам маленький Шиес в Архангельской области, вот взрывоопасная Ингушетия, вот площадка под храм в московском парке «Торфянка» – все эти конфликты имеют почти одну и ту же природу: поведение местной власти, которая долго, упорно, целеустремленно игнорирует любые общественные интересы и запросы.

И логика везде одинаковая: сначала люди пытаются использовать легальные каналы, обращаются в суды, пишут петиции, обивают пороги, но шаг за шагом их последовательно игнорируют. В Екатеринбурге давление было настолько сильное, что площадку для строительства храма переносили дважды, но сейчас точка невозврата пройдена: храм непременно хотят воткнуть в центре. Уж не будет ли там жилого центра? Бизнес-центра? Не поэтому ли меценаты и чиновники так настаивают на центральном месторасположении храма? Екатеринбург – не такой уж большой город, поэтому перенести храм чуть-чуть к окраине – это не вынести его совсем уж на выселки.

Именно так – неполитическими проблемами – общество доводят до состояния аффекта и кипения, и выплескиваться начинает все, что накопилось за прошедшие годы. Ситуация в Екатеринбурге и Шиесе типична для России, и ее можно экстраполировать: подобного рода конфликты будут происходить и в других местах.

И здесь очень важен пример: неважно, чем закончится конфликт, люди видят, что это единственное, что им осталось. Выходить на площадь. Протестовать. Сносить заборы.

А ведь есть прекрасное решение проблемы – городской референдум, но он требует подготовительной кампании, разъяснения, а это, естественно, рост общественного градуса. Но самое важное – все те люди, которые принимают решение о строительстве храма, открытии мусорных полигонов, перекройке границ – все они объединены общим морально-психологическим модусом по отношению к народу: мы с быдлом разговаривать не будем.

Я подчеркну – это характерно для них для всех. Они воспринимают общество как быдло. «Мы приняли решение». «Смиритесь, жалкие холопы». Неслучайно в столь острый момент, когда людей надо по голове погладить и заглянуть им в глаза, вновь назначенная замглавы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики заявляет: «... под угрозой перспективы развития города: мы рискуем остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий. Мне бы хотелось, чтобы организаторы этих акций осознавали масштаб ущерба, который они наносят городу».

Позиция городских властей – нападение!

Это и вызывает наибольшее негодование, которое переходит в ярость, это и является нервом, здесь нет никакой идеологии, политики. Это характерно в полном смысле для меценатов, для городских, для губернских, для церковных властей. Разруливать ситуацию они не собираются, они будут давить. Но дело в том, что это все равно аукнется – и гораздо быстрее, чем кажется.

Я могу привести слова знакомого мне батюшки, человека весьма лояльного Церкви и Патриарху: «Если мы будем так поступать, не стоит удивляться, когда снова начнут разрушать храмы, а нас – вешать». Я понимаю, что это гипербола и что, слава богу, невозможно повторение богоборчества 1920-1930-х годов. Но морально-психологическая реакция оскорбленного общества очень острая. И она будет нарастать и переходить в политическую плоскость.

Валерий Соловей
«Газета.ру»

Непрошеный совет для Ебургской епархии

Вы же так всемогущи. Мэр, губернатор, силовики, спонсоры, боевики, пресса – все у вас в руках.

Так сделайте подарок городу. Придите не туда, где и без вас хорошо (в парк), а там, где плохо, тоскливо и дегенеративно.

Возьмите самый заброшенный район города и соберите все свои ресурсы для его регенерации. Видимым символом и слоганом его возрождения сделайте храм св. Екатерины. А вместе с ним – проведите туда метро, расселите трущобы, постройте поликлинику и современную школу.

Когда Международный Олимпийский Комитет выбирает, какой стране дать Олимпиаду, он требует рассказать о социальных последствиях короткого праздника. Что кроме стадионов вместе с ним и после него получат не спортсмены, а местные жители.

Вот и церковная верхушка могла бы уже задуматься над тем, что дарить, а не что забирать. И свое антиконституционное лоббистское сверхвлияние хоть иногда поворачивать в пользу простых людей.

* * *

А пока миру явлено мурло православия, каким оно стало в эпоху великой святейшей борьбы против пусси райот:

А пока миру явлено мурло православия

Екатеринбург сегодня очень атмосферный.
«Вы-то зачем приехали? Я? Храм отстоять, веру, **ядь».
А потом показал наколотый (для надежности) крест на груди

Андрей Кураев,
протодиакон РПЦ и общественный деятель

(прочитано 174 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8005.html
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