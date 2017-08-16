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Главная / Новости / Как Владимир Путин отдыхает в Туве
   
 
Напечатать текущую страницу    [16-08-2017]
По секрету

Как Владимир Путин отдыхает в Туве

В конце июля – начале августа 2017 года в Туву тайно приезжал Президент России Владимир Путин. Но мало кто знает, что перед его приездом шла масштабная подготовка с привлечением сил Минобороны.

Для того, чтобы Владимир Владимирович смог вдоволь порыбачить, позаниматься подводной охотой, «рыбное место» подготовили люди Кара-оола (премьера Тувы), Байсарова (предпринимателя) и Шойгу (министра обороны России). А чтобы никто не потревожил царскую особу, самые богатые и живописные места, силами китайцев компании Лунсин, работающих в Тодже, район отдыха президента закрыли от возможных зевак и местных жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=aSd__T_zmSQ

Разместил Moderator

(прочитано 274 раза)

 http://risk-inform.ru/news_103.html
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Я бы хотел, чтобы соавтором Дарьи Донцовой был Гоголь. Она пишет, он сжигает.

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