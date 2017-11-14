Руководство принимает меры для повышения качества обслуживания

ГАУ «МФЦ Республики Тыва» дает официальные пояснения в отношении фактов, изложенных в анонимном критическом письме, опубликованном в газете «Риск» (№44 от 7 ноября 2017 года) под заголовком «Наведут ли когда-нибудь порядок в МФЦ?»

Благодарим за развернутое описание Вашего посещения центра «Мои документы» города Кызыла. Действительно, в связи с реорганизацией некоторых ведомств, ответственных за кадастровый учет, регистрацию прав собственности, а также переводом в электронный вид услуг таких федеральных ведомств, как МВД, ФНС, ПФР, ФССП и других, а также с повышенным интересом граждан к Порталу госуслуг, количество посетителей в МФЦ с каждым днем увеличивается.

В настоящее время в штате центра «Мои документы» города Кызыла работают 12 операторов, 3 из них находятся в отпуске. Операторами осуществляется не только прием заявлений по государственным и муниципальным услугам, но также оказываются консультации, осуществляется регистрация граждан на Портале госуслуг, консультации через единый call-центр, помощь в оплате госпошлин и др.

В этой связи руководством ГАУ «МФЦ Республики Тыва» увеличено количество консультантов в зоне ресепшн, установлены дополнительные компьютеры для бесплатного доступа к Порталу госуслуг, где заявители могут самостоятельно, или же с помощью операторов, оформить электронные заявления. В МФЦ Тувы функционируют такие онлайн-сервисы, как «Предварительная запись», «Отслеживание статуса рассмотрения заявления», «Online-консультация в режиме чата на сайте МФЦ», «Обратный звонок».

С целью повышения квалификации сотрудников, в ГАУ «МФЦ Республики Тыва» еженедельно (по четвергам) с 8:00 до 10:00 ч. проводится обучение операторов. Приглашаются представители федеральных и республиканских министерств и ведомств.

Также сообщаем, что в центре «Мои документы» города Кызыла уборка помещений осуществляется 3 раза в день (утром, днем и вечером). В уборных комнатах на постоянной основе размещается информация с отчетом о проведенной уборке.

В связи с отсутствием дополнительного свободного помещения, в зале ожидания центра «Мои документы» города Кызыла неоднократно организовывался уголок ребенка. В настоящее время руководством ГАУ «МФЦ Республики Тыва» прорабатывается вопрос выделения отдельного помещения под комнату матери и ребенка.

Офис «МФЦ для бизнеса» – ключевой элемент в создании благоприятного климата для развития предпринимательства в нашей республике. Начиная с 15 августа 2017 года, операторы офиса «МФЦ для бизнеса», зарегистрировали 685 новых индивидуальных предпринимателей, оказали 8316 услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. В конференц-зале «МФЦ для бизнеса» на постоянной основе проводятся встречи, семинары и тренинги, как для начинающих, так и для действующих предпринимателей.

Тува – один из лидирующих регионов, с высокой эффективностью организации деятельности МФЦ. Это было признано по итогам мониторинга достижения целевых показателей социально-экономического развития, рассмотренных на заседании Госсовета 4 мая 2017 года под председательством Президента России Владимира Путина.

Руководство ГАУ «МФЦ Республики Тыва» продолжает предпринимать меры, направленные на сокращение времени ожидания заявителя в очереди, повышение качества обслуживания, квалификации работников и всегда открыто для отзывов и предложений.

Если у Вас есть пожелания или замечания по качеству работы, Вы можете позвонить по номеру 8 (394 22) 6-39-92.

Руководство ГАУ «МФЦ Республики Тыва»:

Директор – Эрелчин Роланда Кангын-ооловна.

Заместитель директора – Чооду Мерген Хензиг-оолович.