Военкомат работает по закону

В редакцию газеты «РИСК».

Прошу Вас дать опровержение на статью «Как в военкомате относятся к ветеранам Минобороны», напечатанную в №43 от 31 октября 2017 года, так как факты, изложенные в ней, не соответствуют действительности.

27 июля 2017 года в отделение социального обеспечения ВК РТ обратился пенсионер Министерства обороны РФ Монгуш Владимир Олчейович с заявлением о досрочной выплате пенсии в связи с поездкой на лечение в госпиталь им. Вишневского в г. Москве. Пенсия досрочно ему была выплачена. При проверке документов на досрочную выплату пенсии начальником отделения социального обеспечения ВК РТ Шулеповой З.Ф. было обнаружено, что с 16 ноября 2016 года Монгуш В.О. была установлена 1 группа инвалидности. В пенсионном деле по документам МСЭ значилась 2 группа инвалидности и никаких документов о пересмотре группы инвалидности на более высокую в ВК РТ не поступало. При изменении группы инвалидности, пенсионер должен уведомить орган, выплачивающий пенсию, написать заявление на пересмотр пенсии и приложить копию справки МСЭ. Этого не было сделано.

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Тыва» в свою очередь должна была в 3-дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом, направить выписку из акта освидетельствования МСЭ в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение. Но так как Монгуш В.О. не сообщил МСЭ, что он является пенсионером МО РФ, они направили выписку по месту жительства в пенсионный фонд Пий-Хемского района. Как впоследствии выяснилось, 1 группа инвалидности Монгуш В.О. была установлена с 10.10.2014 года, однако никаких документов о пересмотре инвалидности Монгуш В.О. в военный комиссариат РТ не представлял и письменных обращений от пенсионера не поступало.

Согласно Закона РФ от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу... и их семей» ст. 49, п. 6 «при несвоевременном обращении пенсия за прошлое время назначается со дня возникновения права на пенсию, но не более чем за 12 месяцев, предшествующих дню обращения за ней». 27 июля 2017 года Монгуш В.О. написал заявление о перерасчете ему пенсии согласно установленной инвалидности 1 группы. Был произведен перерасчет пенсии за 12 месяцев и выплачено 102037 рублей. Вины военного комиссара РТ и начальника отделения социального обеспечения в не выплате перерасчета пенсии Монгуш В.О. за период с 2014 года нет.

В соответствии со статьей 56 Закона РФ №4468-1 выплата пенсий производится по месту жительства пенсионера МО РФ на территории Российской Федерации. В соответствии с частью первой статьи Закона РФ №4468-1 пенсионерам, проживающим в местностях, где к денежному довольствию военнослужащих устанавливаются коэффициенты, на период проживания их в этих местностях, пенсии, надбавки к пенсиям и увеличения пенсий исчисляются с применением соответствующего коэффициента, установленного в данной местности. Пунктом 9 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 года №713, установлено, что граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, на срок свыше 90 дней, обязаны по истечению указанного срока зарегистрироваться установленным порядком по месту пребывания.

Монгуш В.О. с супругой постоянно не проживали на территории Республики Тыва, где районный коэффициент установлен в размере 40%, а проживали более 3-х лет в Республике Хакасия, г. Абакан, где районный коэффициент установлен в размере 30%. Исчисление пенсии с применением коэффициента, установленного в Республике Тыва, производится только по месту фактического проживания пенсионера, в связи с этим пенсионер МО РФ Монгуш В.О. был предупрежден о нарушении регистрационного учета и возможном снятии 10% надбавки (а не 40%, как указано в статье), если и в дальнейшем будет указанное нарушение. На основании Федерального Закона №4468-1 военные комиссариаты должны осуществлять контроль за фактическим проживанием пенсионеров МО РФ, т.е. проверять законность выплаты пенсии с районным коэффициентом, установленным в субъекте РФ, в котором проживает пенсионер.

Военный комиссариат РТ является организацией Министерства обороны РФ, финансирование которой осуществляется из федерального бюджета. Финансирование на оказание материальной помощи пенсионерам МО РФ прекращено с 2012 года, поэтому с 2012 года материальная помощь пенсионерам не оказывается. Однако замечу, что письменных обращений на оказание материальной помощи от Монгуш В.О. в военный комиссариат РТ не поступало.

Монгуш Т.Т. (супруга), написавшая данную статью, в силу своей некомпетентности и не знании законов «обрушила свой гнев» на сотрудников военного комиссариата РТ не только необоснованно, но и исказила факты. Военный комиссар РТ никогда и никому в личном приеме не отказывал, если на то не было объективных причин. Монгуш Т.Т. неоднократно была принята начальником отделения социального обеспечения, т.к. вопросы, с которыми она обращалась, относились именно к компетенции отделения социального обеспечения ВК РТ. Ей доходчиво были разъяснены статьи Законов РФ, касающиеся пенсионного обеспечения. Однако это ее не убедило, и она не признала своей вины в несвоевременном предоставлении документов для перерасчета пенсии Монгуш В.О. (Монгуш Т.Т. является доверенным лицом пенсионера МО РФ Монгуш В.О.).

К сведению, военный комиссариат РТ ежегодно проверяет ревизионная комиссия Центрального военного округа, которая осуществляет контроль за правильностью и законностью выплаты пенсий, пособий и компенсаций. Нарушений в выплатах и перерасчетах пенсий по итогам проверок за период с 2014 года по 2017 год не выявлено.

Военный комиссар Республики Тыва Ю. Марков.