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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 45, 14 ноября / Пресс-служба прокуратуры сообщает
   
 
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№45, 14 ноября 2017 года.

    Пресс-служба прокуратуры сообщает

В Туве оштрафовали министра земельных отношений

Начальник одного из департаментов столицы региона требовал дать ответ на запрос о предоставлении земельного участка в аренду ещё в 2012 году, но ответа от Минземимущества так и не дождался. В дело вмешалась прокуратура Кызыла, проверка выявила недобросовестность работников министерства. Отвечать за нерасторопность своих сотрудников пришлось самому министру Болат-оолу Ондару.

«Прокуратура Кызыла возбудила в отношении министра административное производство по ч. 1.1 ст. 5.63 Кодекса об административных правонарушениях России (нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации сроков предоставления государственной услуги)», – сообщил старший помощник прокурора Республики Тыва Василий Кривдик.

Сама сумма, назначенная мировым судом Кызыла, незначительная – три тысячи рублей административного штрафа. В прокуратуре республики указывают, что такие случаи, когда чиновник подаёт заявление на регионального министра, вовсе не редкость.

Работники интерната ограбили подопечных детей на 3 млн. рублей

Прокуратура Каа-Хемского района Республики Тыва проверила соблюдение законодательства в сфере обеспечения прав и законных интересов престарелых, инвалидов и детей в учреждениях социального обслуживания.

Установлено, что работники Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением» с 2015 года по 2016 год снимали деньги со счетов несовершеннолетних подопечных, открытых в одном из коммерческих банков, на которые поступала пенсия детей. При этом оснований для данных действий сотрудники учреждения не имели. Всего у 13 детей похищено более 2,9 млн. рублей.

Прокуратура района материалы проверки направила в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения следователем Межмуниципального отдела МВД РФ «Кызылский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

За неисполнение требования прокурора к административной ответственности привлечен мэр столицы Тувы

В мэрию столицы Республики Тыва прокуратурой города Кызыла направлено требование: о предоставлении информации об исполнении законодательства в сфере обращения с отходами животноводства. По истечении установленного срока требование прокурора не исполнено, запрошенная информация в прокуратуру города не поступила.

Прокурор при осуществлении возложенных на него функций от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов вправе требовать: представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций. При этом должностные лица поднадзорных органов обязаны приступить к выполнению требований прокурора или его заместителя о проведении проверок и ревизий незамедлительно.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, перечисленных в статьях 22, 27, 30 и 33, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Статьей 17.7 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований прокурора.

Мэр г. Кызыла Владислав Ховалыг должен был проконтролировать исполнение требований и направление соответствующей информации в прокуратуру города в установленный срок, но этого не произошло. Ответ в прокуратуру не поступил.

Кызылский городской суд по результатам рассмотрения постановления прокурора привлек мэра г.Кызыла к административной ответственности, назначив ему 2 тыс. рублей штрафа. Судебный акт вступил в законную силу.

Прокуратура г. Кызыла.

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 http://risk-inform.ru/article_7000.html
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