Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Обновленный обелиск «Центр Азии» Раздел: Родной край
Комментариев: 9
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 79
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 51
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 21, 4 июня / Синдром гастарбайтера Дронина: я не я и лошадь не моя
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№21, 4 июня 2019 года.

Синдром гастарбайтера Дронина: я не я и лошадь не моя

В Пий-Хемском районном суде рассматривается иск М.Иусова к гражданину А.Дронину, который без каких-либо оснований нахально назвал Иусова вором. При этом Дронин похваляется, что он, мол, парень крепкий, за чужими спинами не скрывается и прямо от своего имени заявляет, что располагает доказательствами того, что Михаил Иусов – преступник.

На первое судебное заседание Дронин не явился, в связи, с чем суд по ходатайству Истца был вынужден обязать Ответчика лично присутствовать в судебном заседании. В связи с этим Дронин во второе заседание прибыл. Предполагалось, что разбирательство будет недолгим, поскольку никаких доказательств жульничества со стороны Иусова нет, а Дронин, судя по его заявлению в Интернете, парень-рубаха, уважающий себя, и отказываться от авторства не станет, поскольку все знают, что это заявление его. И его отказ от авторства наверняка подмочит его репутацию председателя администрации г.Турана. Но реальность оказалась совсем иной.

Придя в суд, он вдруг заблажил: «А где доказательства Иусова о том, что автор – это Я?!» И представил список из 58-и Дрониных, зарегистрированных в сети Интернет. Конечно, всем понятно, что про Иусова мог писать только тот Дронин, что живёт в Туране, а не где-нибудь в Калининграде или Владивостоке.

Впрочем, в ходе судебного заседания выяснилось, что у этого председателя администрации г.Турана Дронина регистрации в Туране нет. Оказалось, что он – гастарбайтер, имеющий по месту работы только статус пребывающего.

Было видно, что для гастарбайтера Дронина пребывание в суде некомфортно. У него постоянно блуждал взгляд и тряслись руки, порой он выражался невнятно, был сумбурен и неприятен. Требовал доказательств того, что, служа в Шагонарской колонии конвоиром, проносил наркотики Лёне Кара-оолу, отбывающему там срок. Впрочем, это не обязательно реагирование на позицию Ответчика в суде. Как считают туранцы, присутствовавшие на заседании, это могла быть постсиндромная реакция выхода человека из запоя, поскольку некоторое время до суда Дронин не появлялся на людях, из чего кое-кто предположил, что он находится в очередном запое.

Но не будем спешить. Очередное заседание суда назначено на 7 июня 2019 года.

Наш корр.

(прочитано 235 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8034.html
+8

Остальные материалы номера 21:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Пока Туран тонет в мусоре, Дронин пытается снести дом (№16, 23 апреля)
» Обстановка накаляется (№5, 5 февраля)
» Сносить дом или не сносить? Без бутылки не разберёшься! (№4, 29 января)
» Чужие в городе (№3, 22 января)
» Имитация бурной деятельности в Туране на фоне перемерзающих труб (№2, 15 января)
» Как братки Пий-Хем седлают... (№42, 23 октября)
» Вы не на того нападаете! (№41, 16 октября)
» Пий-Хемская зона получила вертухая (№40, 9 октября)
» Вагончик коррупции в Туране (№35, 4 сентября)
» Современная Тува: Торжество интернационализма или геноцид русских? (№30, 31 июля)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

А знаете ли вы, что количество задержанных на акциях против коррупции превышает количество задержанных за коррупцию?

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank