Синдром гастарбайтера Дронина: я не я и лошадь не моя

В Пий-Хемском районном суде рассматривается иск М.Иусова к гражданину А.Дронину, который без каких-либо оснований нахально назвал Иусова вором. При этом Дронин похваляется, что он, мол, парень крепкий, за чужими спинами не скрывается и прямо от своего имени заявляет, что располагает доказательствами того, что Михаил Иусов – преступник.

На первое судебное заседание Дронин не явился, в связи, с чем суд по ходатайству Истца был вынужден обязать Ответчика лично присутствовать в судебном заседании. В связи с этим Дронин во второе заседание прибыл. Предполагалось, что разбирательство будет недолгим, поскольку никаких доказательств жульничества со стороны Иусова нет, а Дронин, судя по его заявлению в Интернете, парень-рубаха, уважающий себя, и отказываться от авторства не станет, поскольку все знают, что это заявление его. И его отказ от авторства наверняка подмочит его репутацию председателя администрации г.Турана. Но реальность оказалась совсем иной.

Придя в суд, он вдруг заблажил: «А где доказательства Иусова о том, что автор – это Я?!» И представил список из 58-и Дрониных, зарегистрированных в сети Интернет. Конечно, всем понятно, что про Иусова мог писать только тот Дронин, что живёт в Туране, а не где-нибудь в Калининграде или Владивостоке.

Впрочем, в ходе судебного заседания выяснилось, что у этого председателя администрации г.Турана Дронина регистрации в Туране нет. Оказалось, что он – гастарбайтер, имеющий по месту работы только статус пребывающего.

Было видно, что для гастарбайтера Дронина пребывание в суде некомфортно. У него постоянно блуждал взгляд и тряслись руки, порой он выражался невнятно, был сумбурен и неприятен. Требовал доказательств того, что, служа в Шагонарской колонии конвоиром, проносил наркотики Лёне Кара-оолу, отбывающему там срок. Впрочем, это не обязательно реагирование на позицию Ответчика в суде. Как считают туранцы, присутствовавшие на заседании, это могла быть постсиндромная реакция выхода человека из запоя, поскольку некоторое время до суда Дронин не появлялся на людях, из чего кое-кто предположил, что он находится в очередном запое.

Но не будем спешить. Очередное заседание суда назначено на 7 июня 2019 года.

Наш корр.