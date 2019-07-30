Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Будни Тувы Раздел: Родной край
Комментариев: 1
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 80
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 83
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 29, 30 июля / Кто понесёт наказание за срыв программы переселения из аварийного жилья?
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№29, 30 июля 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Кто понесёт наказание за срыв программы переселения из аварийного жилья?

Председателю правительства Республики Тыва
Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

В газете «РИСК-Экспресс» №28 от 23 июля 2019 года на первой полосе была опубликована информация о том, что Тува не сможет участвовать в новой программе расселения аварийного жилья, поскольку республика до сих пор не завершила программу переселения 2013 года. Правда ли это?

Также прошу сообщить, какую персональную ответственность готовы нести Вы за срыв программы переселения и исключение республики из новой федеральной программы переселения.

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 375 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8145.html
+1

 Доска объявлений 
Продам благоустроенный дом, 74 кв.м, огород 22 сот., всё в собственности, рядом речка. Пос. Шушенское, пер. Речной, 5.
Тел. 8923 325 6172
Принимаем баяны в ремонт.
Тел. 8983 291 8132
Куплю аварийную а/м ВАЗ, передний привод, не позже 2010г.в.
Тел. 6-67-66
Продам баяны. Очень дешево.
Тел. 8983 291 8132
Остальные материалы номера 29:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Каковы убытки бюджета от провала программы переселения из аварийного жилья? (№25, 2 июля)
» В срыве программы переселения из аварийного и ветхого жилья виновны тувинские чиновники (№10, 12 марта)
» Прокурорско-судейская рулетка в действии (№10, 12 марта)
» Как тувинское правительство намерено решать проблему аварийного жилья? (№7, 19 февраля)
» Программа переселения из аварийного жилья: Что дальше? (№4, 29 января)
» В поисках виноватого за срыв программы переселения из аварийного жилья (№3, 22 января)
» Срыв программы переселения из аварийного жилья: кто виноват? (№3, 22 января)
» Срыв программы переселения из аварийного жилья: кто виноват? (№1, 8 января)
» Обзор прессы (№46, 27 ноября)
» Обзор прессы (№44, 13 ноября)
» Пресс-служба прокуратуры сообщает (№40, 9 октября)
» Обзор прессы (№31, 7 августа)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

В жизни каждого мужчины наступает момент, когда он вынужден покупать новые носки взамен старых, поломаных...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank