Кто понесёт наказание за срыв программы переселения из аварийного жилья?

Председателю правительства Республики Тыва

Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

В газете «РИСК-Экспресс» №28 от 23 июля 2019 года на первой полосе была опубликована информация о том, что Тува не сможет участвовать в новой программе расселения аварийного жилья, поскольку республика до сих пор не завершила программу переселения 2013 года. Правда ли это?

Также прошу сообщить, какую персональную ответственность готовы нести Вы за срыв программы переселения и исключение республики из новой федеральной программы переселения.

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров