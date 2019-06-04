    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-05-2019 #1[ru]

Пусть развивается экономика Тувы, это же лучше чем безделье!

Аноним, 29-05-2019 #2[ru]

Этот Михайлов раньше чёрным риэлтором был. Столько людей без крыши над головой оставил! Лгун и мерзавец, такие Карликам по душе.

Аноним, 29-05-2019 #3[ru]

До создания организации Чоннун Оолдары он и шаманом успел побыть. Ушлый парень

Аноним, 29-05-2019 #4[ru]

Нарусова, говорят, обедать даже не стала с КШВ за одним столом. Громко сказала, что её тошнит от вида некоторых людей. Уже довёл всех до рвоты, урод.

Аноним, 29-05-2019 #5[ru]

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. Кара-оол Шолбан Валерьевич, председатель правительства Республики Тыва занял 75 место в марте месяце, а в апреле упал аж до 80 места. Весьма нескромный рейтинг эффективности деятельности Ш.В. Кара-оола. Нет никакого авторитета у своего народа.

Аноним, 29-05-2019 #6[ru]

Полностью согласен: дорога – это кошелек для власть придержащих в Туве. Сергей должен хорошо помнить: Кобальтовый комбинат, Асбестовый комбинат, Усть-Элегестинский кирзавод, КББП Минбыта, ДСК 1 и 2 очереди, Мелькомбинат, Завод сельского домостроения и т.д. и т.п. Сколько БЫЛО СЛОВОБЛУДИЯ со стороны руководства вокруг этих объектов в период строительства! Тува должна давно быть впереди АМЕРИКИ, а на самом деле ей не хватило этой дороги, что по ней что-то возить. Эту проблему решать будут наши прапраправнуки.

Аноним, 29-05-2019 #9[ru]

Давайте жить дружно

Аноним, 29-05-2019 #13[ru]

Орешкин дал смешное интервью нашим правительственным журнашлюхам. Когда они спросили его, сколько он заплатит, министр показал большую волосатую дулю: «И на какой объем помощи может рассчитывать Тува?» – «Здесь не вопрос помощи, вопрос надо ставить правильно. Тыва – это сильная республика, которая способна сама реализовывать проекты. Здесь с нашей стороны – это будет организационная поддержка...» Закатывайте губы обратно. Денег нет, но вы держитесь!

Аноним, 29-05-2019 #19[ru]

Мать этого провокатора-экстремиста Михайлова долгое время работала личным секретарём националиста Бичелдея.

Аноним, 30-05-2019 #20[ru]

Всем коррупционерам-чиновникам за многомиллионные хищения из бюджета судьи тувинские дают условно, как Бичелдею и другим. Или очень маленькие сроки – сколько на лапу получают судьи и когда нашими судьями займутся наши прокуроры и ФСБ?

Аноним, 30-05-2019 #21[ru]

Высококвалифицированные специалисты приехали, чтобы развивать Туву. Что в этом плохого?

Эрмак, 30-05-2019 #22[ru]

Когда приезжают развивать, то это отлично! Но сейчас в Туву больше едут воровать, обогащаться, а это плохо.

Аноним, 30-05-2019 #24[ru]

Приезд в Туву десанта во главе с министром экономики Орешкиным означал о плохой, весьма неэффективной работе правительства Тувы, в которой нет системы рынка труда, бедность и низкий доход населения. Ведь из уст одного из выше поставленного чиновника говорилось, что одним из показателей оценки эффективности работы высших должностных лиц регионов является уровень жизни населения. Каких только программ и стратегий развития Тувы не принималось за время правления Шолбана Кара-оола! В итоге получилось, что... до сих пор не сформировалась нормальная команда... Частая замена министров, заместителей... Вот и приехали оказать помощь – команда аж из целых 4 министерств...

Аноним, 31-05-2019 #32[ru]

Нынешней министр здравоохранения Донгак Орлан – родной дядя этого убийцы и крупного землевладельца в Каа-Хемском кожууне. Зверски убившего в 1996 году в Москве студентку при попытке изнасилования. Ее бедные престарелые родители так и умерли у могилы единственной дочери. Теперь этот убийца появился и торгует землями.

Аноним, 31-05-2019 #34[ru]

Этот Орешкин с друзьями приехал в Туву просто для того, чтобы потом отчитаться. Мол, был, всё выяснил, они сами козлы. Никаких полномочий по решению конкретных проблем республики у него не было. Теперь федеральные министры проскочат по всем неблагополучным регионам, и на этом всё закончится.

Аноним, 31-05-2019 #35[ru]

Что-то решать нужны деньги. Министр экономики РФ деньгами не распоряжается. Чего вы ждали от него?

Аноним, 31-05-2019 #36[ru]

Какой министр? Что он может? Тут сам Путин золотой костыль забил, а дело с мёртвой точки не тронулось...

Аноним, 31-05-2019 #37[ru]

Ни Орешкин, ни Путин Туве не помогут, пока у нас в главных Кара-оол. У нас только украсть могут, и всё.

Аноним, 31-05-2019 #39[ru]

Карлик, пожалуйста, уйди, исчезни, пропади.

Аноним, 01-06-2019 #42[com]

Если проект железной дороги Курагино-Кызыл оживёт, Карлика мы тут больше не увидим.

Аноним, 01-06-2019 #45[com]

#42, и не только Карлика, но и Шойгу заодно.

Аноним, 01-06-2019 #6[com]

И Анай-оол, и Чигден – все они родственники Карлика. И деньги они воровали в том числе и для него. Так что и Кара-оол тоже должен нести свою ответственность.

Аноним, 29-05-2019 #3[ru]

После таких встреч Карлик оргазмирует в предвкушении миллиардов.

Аноним, 31-05-2019 #5[ru]

Никто никакую дорогу в Туву строить не будет. И денег нет, и нужды – тоже.

Аноним, 31-05-2019 #6[ru]

А кто её построит? Шойгу, что ли? Да он мост через малый Енисей только со второго захода смог. Первый-то мост смыло.

Аноним, 31-05-2019 #7[ru]

Ну, построят дорогу, как кондитерскую фабрику в Кызыле или водочную линию – и что? Что по ней возить? Рельсы на металлолом разберут – и дело с концами.

Аноним, 30-05-2019 #1[ru]

Сегодня вечером наша улица на юго-западе Лондона осталась без электричества. Звонок в энерго-компанию, которая отвечает за подачу электричества в нашем районе. Регистрируем проблему – 1 минута. В течение 30 минут на подстанцию отправили инженера. В течение часа с момента регистрации проблемы у нас загорелся свет. Проблема решена. Энерго-компания отписывается через СМС, а потом отзванивается с извинениями. Кстати, поскольку моим детям меньше 5 лет, нас автоматом ставят на учёт в Британский Красный Крест – на случай, если чинить аварию будут долго. Страна непуганых идиотов? Нет. Просто это ценность человеческой жизни в Великобритании.

Аноним, 30-05-2019 #2[ru]

А вымогаемые этой компанией деньги будут возвращены людям? Ведь многие покорно заплатили! Почему прокуратура не выяснила, сколько эти жулики стрясли с жильцов?

Аноним, 31-05-2019 #4[ru]

Хорошо, хоть газета этим жульём занялась! А то обнаглели донельзя!

Аноним, 01-06-2019 #5[ru]

Посмотрите номер банк. счета ГУП РТ «ТЭК4» 40602810 и т.д. Означает, что деньги поступают в страну Германию коды начинаются с 400-440. А у России коды 460-469. И деньги по 810 коду, т.е. советские рубли обеспеченные золотом, а не деревянными 643 кодом. Вот Тува и кормит заграницу нашим теплом и углем. Страшно, как мы докатились до такого?

Аноним, 29-05-2019 #3[ru]

А что Кара-оол делал на вертолете с пострадавшими? Он врач, что ли?

Аноним, 29-05-2019 #5[ru]

Это же Глава нашей Республики! Наверно, ему можно воспользоваться вертолетом? Тем более, он вроде сначала помог пострадавшему, а потом уже на церемонию попал.

Аноним, 29-05-2019 #9[ru]

Халяву любит, как мать родную Карло.

Аноним, 31-05-2019 #13[ru]

Пусть летает, так шансов больше, что не долетит.

Аноним, 31-05-2019 #15[ru]

А действительно: почему санавиация возит Карлика на молебен? У нас же церковь отделена от государства!

Аноним, 01-06-2019 #21[com]

Такое возможно, потому что прокуратура у нас ходит в лакеях у жуликов. Она совсем не смотрит за Карликом – вот он и распоясался!

Аноним, 29-05-2019 #6[ru]

Тувинские судьи и прокуроры порядочностью не страдают.

Аноним, 30-05-2019 #9[ru]

Да уж, сколько ещё ждать конца чёрных времен?

Аноним, 31-05-2019 #13[ru]

Хорошо, хоть Конвиз этих жуликов не боится. А то вообще надежды бы не было.

Аноним, 31-05-2019 #14[ru]

А что ему бояться – у него всё есть. Он от власти не зависит, как мы. Вот и смелый такой.

Аноним, 31-05-2019 #15[ru]

Состояние свободу не дарует. Скорее наоборот – денег жалко, вот и молчат – а вдруг отберут?

Аноним, 01-06-2019 #16[com]

Да тут не в деньгах дело. Характер надо иметь. В этом всё дело. Конвиз – один из немногих, кто Карлика не боится. Молодец!

Аноним, 29-05-2019 #1[ru]

Юрасика кадры, если кто-то начинает защищать свои права – прокурня и суды сразу уходят в кусты, а стервятники начинают следить за неугодными. Стервятников знаем, помним и никогда не забудем.

Аноним, 29-05-2019 #6[ru]

Кара-ооловская хунта под крышей Шойгу ничем не брезгует, даже детей-инвалидов делают рабами и за их счет строят себе дворцы. Неужели в Тыве мужиков не осталось? Судей и прокуроров надо сажать – продажные твари, проклинаем!

Аноним, 29-05-2019 #9[ru]

Карлики сирот обокрали, теперь и до несчастных калек и инвалидов добрались. Скоро могилы грабить начнут, мародёры.

Аноним, 30-05-2019 #8[ru]

«Без стыда смотреть в глаза своим соседям из других стран» могут смотреть чиновники и прикормленные олигархи, потому что они воруют столько, сколько зарубежным и не снилось. И нищие – потому что о жизни за границей судят только из зомбоящика. И пока таких много, так и будем жить в дерьме и тем гордиться.

Аноним, 31-05-2019 #11[ru]

Если бы вдруг утром мы обнаружили, что все люди – одной нации, одной веры и одной расы, то уже к обеду мы бы изобрели новые предубеждения.

Аноним, 29-05-2019 #4[ru]

Скоро этого племянника сделает депутатом ВХ. Потом через него провернет какую-нибудь махинацию. Если поймают, то посадят племянника. С Чигденом было то же самое. Депутат-Деньги-Тюрьма. Романтика!

Аноним, 29-05-2019 #5[ru]

Воры должны сидеть. Чигден же сидит. И этот сядет.

Аноним, 30-05-2019 #6[ru]

Чигдер хапнул 21 миллион руб. через год по УДО выйдет – в тюрьмах, начиная с оперативников и кончая начальниками, кара-ооловские кадры. Все они докладывают, что творится в тюрьмах Кара-оолу, даже начальник ФСИН не знает того, что знает Кара-оол.

Аноним, 30-05-2019 #10[ru]

Жена этого водителя Чаш-оола Айслу работает директором гостиницы «Буян-Бадыргы». Эта собственность республики была похищена Карликом в прошлом году по схеме акционирования. По аналогичной схеме ранее был похищен у республики «Дом быта»... Ненасытная собака!

Аноним, 31-05-2019 #11[ru]

Буян-бадыргы была хорошая гостиница, пока Карлики её не украли. Теперь она более похожа на скотный двор. К чему бы ни притронулись Карлики, все превращается в дерьмо. Волшебники...

Аноним, 31-05-2019 #13[ru]

Бывший директор комбината Благоустройства Мынын-оол рассказывал, что даже в прошлые годы финансирование было более 100 миллионов в год. Но все забирал Карлик, переводя на левые счета. А с приходом этого шестёрки Карлика Чаш-оола, горожане сами скоро будут благоустраивать город.

Аноним, 31-05-2019 #16[com]

Противостояние как раз и есть... Минстрой рвет зад, чтоб лишить статуса Р.О. Вчера 30.05 и сегодня 31.05. Минстрой проиграл 2 дела в Арбитражном суде РТ Региональному Оператору. План захвата компании провалился с огромным позором для Минстроя и всех опричников КВШ. Успехов Р.О. в борьбе с коррумпированными чинушами! Молодцы, ребята! Вы – пример, как нужно работать!!!

Аноним, 31-05-2019 #20[ru]

В этом мусоре крутятся большие деньги. И Кара-оол ни за что не отступится. И дело даже не в племяннике. Просто он патологически жаден. И уже привык иметь доход от любой деятельности в республике.

Аноним, 31-05-2019 #21[ru]

Говорят, у Карлика ночью бессонница, если за день ничего не украдёт.

Аноним, 31-05-2019 #22[ru]

Эти красноярцы тоже не лыком шиты. За ними серьёзная сила. И они Карлику хребёт сломают.

Аноним, 01-06-2019 #23[com]

С ними не только большие деньги, но и газета РИСК. Так что борьба будет равной.