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Китайцы обустраиваются в Кызыле. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2017 год / № 44, 7 ноября / Перекрёсток мнений
   
 
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№44, 7 ноября 2017 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Секреты криминального строительства

Эрмак, 01-11-2017 #1[ru]

Начальник ФСБ РФ на прошедшем совещании в Барнауле отметил «рост экстремизма в Сибирском федеральном округе, а точней Забайкалье и республике Тыва»... Так что ВСЕ, ВСЁ ЗНАЮТ. Начиная с Президента России, который борется с Внешними Санкциями, но при этом внутри государства поддерживает тех, кто подрывает не только экономику, но и способствует «росту экстремизма»... Мало того: власти Тувы, в лице директора Межнациональных отношений, при поддержке из Красноярска «атамана», а по сути китайского агента влияния, для того, чтоб на уровне тувинского округа не было атамана... Чтоб не допустить к контролю за средствами, отпускаемыми по линии казачества в Туву. Конечно, деньги не ахти какие, по сравнению с тем, что идет по другим каналам в Туву из Федерального Центра, но и даже этот, фактически нищий поток, и то пытаются использовать в личных целях... И выдвинутый властью, на должность «атамана», и даже «выбранный» просто струсил идти в Министерство юстиции республики и юридически зарегистрироваться. И взять на себя юридическую ответственность на фоне этой волны.

Аноним, 01-11-2017 #3[ru]

Где сиротские дома??? В каком еще регионе глава наживается на всех сиротах, калеках, детях, переселенцах??? Только в Тыве!!!

Аноним, 01-11-2017 #5[ru]

Под суд надо идти в первую очередь заказчику, потом ген. подрядчику и только в конце – субподрядчику. А в Туве все через одно место. Чиновники и госслужащие всех уровней покрывают друг друга. В связи с этим и получаются крайними субподрядчики.

Аноним, 01-11-2017 #6[ru]

Везде, где есть госденьги, будет коррупция. Потому что чиновники не могут шевелиться без отката. Такая система построена в России – без коррупции ничего не двигается... Коррупция – это ржавчина, разложение, разъедание.

Аноним, 02-11-2017 #7[ru]

В России чиновники берут 10-15% отката и достраивают, а Карлик не парится: он с братьями просто забирает все, даже не начав строительство. Выбор у подрядчиков не большой: или жизнь, или нары.

Аноним, 02-11-2017 #10[ru]

Всё начинается с принятия решения. Это может быть аппаратное совещание, рабочее совещание, рабочая группа, комиссия и т.д. Составляется протокол с поручениями. На основании решения принимается уже распорядительный акт в виде распоряжения или указа, приказа. По распорядительному акту выполняются поручения ведомствами и структурами. Так вот! Кто подписал и издал распорядительный акт, тот и виноват. Остальные лишь исполнители. Но не всё однозначно в перечислении денег. Деньги перечисляются лишь на основании госконтрактов и других документов. Финансисты не обязаны выезжать на место и проверять качество и наличие/отсутствие объектов. И тут наступает момент в выявлении фиктивных и подложных документов. Кто виноват в подлоге документов? Те, кто выполнял поручения по распорядительному документу. Вывод: главный – тот, кто издал Указ, приказ, распоряжение, вторые по цепочке – исполнители поручений, а третьи – финансисты, как ни крути, потому что перечисляли деньги не по условиям госконтрактов, не по авансу, а все сразу. Самыми последними в цепочке – контролирующие органы с их бездействием.

Аноним, 02-11-2017 #11[com]

Никак в толк не возьму – почему мэр Ховалыг до сих пор не нарах? Город развалил. Кругом мусор, грязь, бомжи, деревья поспилил, идиот. А тут ещё угорел с переселением. Пчёлкин как-то мягко и невнятно про него пишет. А дело простое. Деньги под переселение получил? Получил! Строителям отдал? Нет! И где теперь денежки, ау! А там ещё землю под строительство и разрешение на строительство отдал не строителям, а УКСу – зачем? Ущерб – около 800 млн. Кто за него ответит? Неужели не Ховалыг?

Аноним, 02-11-2017 #12[com]

Да что тут мусолить? Во всё виноваты три брата. Один сделал из УКСа генподрядчика, второй заключил с УКСом ничтожные договора без аукциона, передал ему землю под застройку, перечислил УКСу деньги на переселение, выдал ему разрешение на строительство – и ВСЁ НЕЗАКОННО! А третий ходит и собирает денежки со всех. И несёт их первому. Ну как? Красиво?

Аноним, 02-11-2017 #13[com]

Схемы эти придумывает не Ховалыг – у него мозгов нет. Всё это – дело рук бухгалтера Карлика – Килижекова. Но он сам нигде подписей своих не оставляет.

Аноним, 02-11-2017 #14[com]

Карлику надо пинок под зад наладить. А уж потом начинать налаживать инвестиционный климат – строить. А с ним ничего не получится.

Аноним, 02-11-2017 #15[com]

Когда же дома-то достроят? А то Крапивин на Востоке и Доржу на Дружбе работают, а остальные стройки стоят колом. Когда людей-то переселят из развалюх?

Аноним, 03-11-2017 #17[ru]

А мне интересно, почему все так не любят эту газету, но жить не могут без нее?

Коротко

Аноним, 01-11-2017 #1[ru]

Мальцев все-таки наивный. Он думает расшевелить наше болото какими-то лозунгами. Все всё давно понимают. И всем на всё пофиг. Пока есть, на что выживать, никто не пойдет на баррикады. Но в то же время никто не пойдет умирать ни за Кара-оола, ни за Путина. Правда, есть несколько процентов «буйных», которые решат судьбу страны. А стадо пойдет за победителями.

Обзор прессы

Аноним, 01-11-2017 #1[ru]

Тувинская горнодобывающая компания, владеющая Каа-Хемским и Чаданским участками попросту ворует уголь. Официально не показывает реальные объемы. По документам проходит ровно половины добычи. Тут возникает резонный вопрос к контролирующим органам. Воруют недра. Мы – в стороне! В ФСБ, наверное, есть соответствующие отделы? Налоговая служба молчит. Росприроднадзор воды в рот набрал. Прокуратура не замечает. Около 10 лет под боком (не в тайге где-то!) нарушают закон о недрах...

Аноним, 01-11-2017 #2[ru]

Себестоимость открытой добычи 500-600 р. за тонну. Это максимум. Местной власти пора заняться хозяйством. Голая политика и бесконечные бла бла бла. Достали чёрные карапузики.

Аноним, 01-11-2017 #3[ru]

Странная логика правительственных пропагандонов, объясняющих запредельную цену угля. Балахтинский уголь может и не такой энергоемкий, но он дольше горит. То есть при правильной печке, такого угля хватит на больший срок. Наш уголь горит жарче, но быстрее. Попросту говоря – жар вылетает в трубу.

Аноним, 02-11-2017 #4[com]

Уголь в Сибири – социально значимый продукт. От него многое зависит. Поэтому правительство обязано регулировать цены на него. За этим должен смотреть УФАС. А у нас он ничего не делает.

Аноним, 02-11-2017 #5[com]

Интересно – а что тут сделаешь, если Шойгу и Кара-оол – владельцы разреза! Если что, они этому УФАСу быстро мозги вправят и цену поднимут.

Аноним, 02-11-2017 #6[com]

Упрдор Енисей передали Байкалу. И что теперь будут делать Кара-оол, Кок и Уюсов? Как теперь красть?

Как в Военкомате относятся к ветеранам Минобороны

Аноним, 01-11-2017 #1[ru]

Надо писать Шойгу и Путину, зачем нужны вообще районные военкоматы, на их содержание миллионы уходят, а толку никакого, не только ветераны войны и другие ветераны живут в нищете, военкомам наплевать – посмотрите на них, жирные, живот у всех как у беременных, жрут за троих!

Аноним, 01-11-2017 #2[ru]

Это касается всех «сотрудников». Как только заканчивается контракт и человек уволен, никто ему и руки не подаст. Обращайся – не обращайся. Причем, так ведет себя не только руководство, но и коллеги, которые остались на работе. Совсем обмельчали, господа «офицеры».

Аноним, 01-11-2017 #3[ru]

У нас в военкомате не отдел социальной работы с военными пенсионерами, а отдел социальной борьбы с ними! Даже заходить туда уже не хочется. А если и напишут официальный ответ, то без ссылки на конкретные пункты нормативных документов. Соответственно трактовка в этих ответах – только в пользу «отделов социальной борьбы с военными пенсионерами». Но и все равно, так оставлять такое бездушное отношение к людям нельзя. За свои права надо бороться, в том числе и путем обращения в вышестоящие инстанции. Вот после этого пусть они трепещут за свои теплые места!

Аноним, 01-11-2017 #4[ru]

Да посмотрите на военкома республики, когда он на площади 9 мая принимает парад! Пузо, как на 9 месяце беременности!!! Разве ж можно так? Это же военный человек, который должен быть всегда подтянут, строен, спортивен. А тут – одно сплошное недоразумение...

Кызыл: У нас тут своя атмосфера

Аноним, 01-11-2017 #1[ru]

Вы абсолютно правы. Деградация столицы уже неизбежна. Дальше будет только хуже. Мерзкий Кызыл.

Аноним, 01-11-2017 #2[ru]

Элементарно, столица Хакасии – цветет и пахнет! Международный аэропорт «отгрохали»! Красивый, правильный, цивильный! А в Кызыле как была жопа, так и осталась. В Жопень превратилась. С кладбищенским дизайном «Центра Азии».

Аноним, 01-11-2017 #3[ru]

«20 октября в Кызыле прошел завершающий общегородской субботник. В нем активное участие приняли работники всех структурных подразделений Минздрава Тувы, коллектив Тувинской таможни, все подведомственные учреждения Мэрии Кызыла и студенты ТывГу. Количество участников субботника – 858, задействовано техники – 14, собрано 62 кубометров мусора». Надо чиновников переквалифицировать в дворников! Убьем двух зайцев – меньше дармоедов, больше чистоты! Профессиональный уровень соответствует.

Аноним, 01-11-2017 #4[ru]

Как иначе? Это следствия деятельности властей, как муниципального, так и регионального уровня. Точнее, их бездеятельности!!! В Красноярске нынче тоже ситуация не очень приглядная, а вот на счет Абакана соглашусь – он становится комфортнее и привлекательней визуально! Мусора в Кызыле очень много, и сажи угольной!

Аноним, 01-11-2017 #5[com]

«Это проблема, которая при данных руководителях имеет два решения: или сократить население, или увеличить количество санитаров-падальщиков». Сокращение населения идет по всей России. Путин В целях исключения возможности изъять «русский» биоматериал уничтожит всё производство медикаментов! Лечитесь подорожником, но ни грамма биоматериала врагу!

Аноним, 02-11-2017 #6[com]

Вот так засрать столицу республики – это надо уметь. И как быстро это всё у Ховалыга получилось! Просто профессионал засранства!

Аноним, 02-11-2017 #7[com]

Да ничего тут сложного нет. Воруй побольше и не убирай улиц – оно само всё засрётся!

Игорь_Губерман,02-11-2017 #8[ru]

Воздух ещё будет повсеместно свеж, полезен жизни и лучист, ибо у России, как известно, время – самый лучший гавночист.

Коррупция – движущая сила тувинского сепаратизма

Аноним, 01-11-2017 #1[ru]

Бичелдей – это мозги Карлика, своих то нет.

Аноним, 01-11-2017 #2[ru]

Сепаразитизм и сепаратизм – два разных понятия. Бичелдей толкует о сепаразитизме, паразитирует на чувствах настоящих патриотов Тувы, а сам наживается на бюджетных махинациях.

Аноним, 01-11-2017 #5[ru]

Это только в Туве уголовник, вор и пьяница может быть директором Музея! Еще и лекции читает – что скажут наши судьи-поскуды!

Аноним, 02-11-2017 #9[ru]

...Сейчас ноябрь 2017-го, хватит черновики из 90-х теребить... Любой Бичелдей сегодня зубами держится за свой пост, деньги, кредиты и все остальное. Зачем ему сепаратизм?

Аноним, 02-11-2017 #10[ru]

Этому Биче, старому развратнику и хитрецу, о душе пора думать.

Аноним, 02-11-2017 #17[com]

Вы думаете, если Бичелдею дать должность, на которой он сможет воровать, он перестанет быть сепаратистом? Все сепаратисты – жульё. Сегодня сообщили, что Глава Каталонии (это Испания), объявивший суверенитет, обвиняется в хищении бюджетных денег. Все они так – за высокими словами воруют, воруют, воруют...

Аноним, 02-11-2017 #18[com]

Всех желающих «порулить» надо проверять властью – и воров сразу на нары! Так быстро отфильтруются те, кто думает только о своём кармане.

(прочитано 356 раз)

 http://risk-inform.ru/article_6988.html
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