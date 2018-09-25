    Перекрёсток мнений

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

Цинизм высшей пробы! Молодые, значит, пусть пока побомжуют без жилья. А если как-то смогут дожить до старости в таких условиях, им, так и быть, дадут землю. Причем, скорее всего, не обустроенную: без дорог, электричества и воды. Типа, работай дальше, старикашка!

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

В Тыве мужиков совсем не осталось – одни собаки-агенты. Сегодня пришлось еще одну собаку срисовать. Шойгу, как офицеру, вместе с Кара-оолом (якобы офицером) давно уже пора застрелится за доведение народа до нищеты. Единственное, чему научили свой народ – так это стучать друг на друга.

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

У нас тоже почти никто не голосует, даже работающие иногда не ходят на голосование. Удивительно: откуда берется явка почти 100%? Сколько уже можно эту мафиозно-бандитскую власть терпеть!?

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Шойга обосрамшись уже не единожды. Его уровень – пионэрвожатая: тухлая, помятая. Играет в войнушку, тренируется на макетах, а в это время в Сирии тренируются на наших военных, которых он туда загнал. Снова сбили самолёт. И снова погибли люди. Это вам, си рожа и вова, не выборы в Туве и Хакасии рисовать.

Аноним, 19-09-2018 #4[ru]

Кара-оол не вечен. Так или иначе в ближайшее время он покинет пост главы региона. Вопрос: кто займет эту должность после него?

Аноним, 19-09-2018 #8[ru]

После выборов такая эйфория – в целых четырех регионах будет второй тур, педроссов прокатили! Но за кого проголосовали? За коммунистов и жириновцев, которые за последние лет 20 дискредитировали себя полностью. И они опять в очередной раз показывают свою гнилую сущность и продажность: вместо того, чтобы бороться за голоса своих избирателей, они сейчас усиленно торгуются с властями.

Анониму9, 19-09-2018 #11[ru]

Эти господа из Единой России еще 100 раз переобуются в воздухе на ходу, пока вы один комментарий напишете так, что еще не вечер для этого и.о. губернатора

Аноним, 19-09-2018 #12[ru]

Вопрос: кто займет эту должность после него? – а какая разница, ежели сверху все идет?!

Аноним, 19-09-2018 #16[ru]

Путин заявил, что ему важнее прозрачные и справедливые выборы, а вовсе не поддержанные им кандидаты от педросни, намекая на выборы в Приморье, Хакасии и других регионах, прокативших его выдвиженев. Владимир Владимирович, ХА-ХА-ХА... Не смеши людей, вам никто больше не верит!

Аноним, 19-09-2018 #18[com]

В.В. Путину необходимо спуститься с небес на землю (до простого народа) и не верить в ту информацию, которую до него доводят крайне неэффективные отдельные губернаторы и председатели правительств республик, а также органы статистики. Например, недавно нашим Зиминым было доведено до Президента, что у нас существенный рост промышленности. При этом не построено ни одного промышленного объекта, ни одного завода, а наоборот закрыли массу производств. Люди тысячами остаются без работы. Семьи нечем кормить. Около двух тысяч предпринимателей закрылись за последнее время. По Республики средняя зарплата в регионе не выше 20 000 руб., а доводится что свыше 38 000 руб. Из-за этой лжи и появляется протестное голосование в республике.

Аноним, 19-09-2018 #19[ru]

Судя по избирательной агитгазете, Кара-оол хочет поставить Мэром Сагаан-оола Карима, а Главой – Казанцеву. Сагаан-оол в свое время с Теном С.И. продали котел за 250 млн. Чеди-Хольскому району, когда было ЧП. Тогда писали, что котел – «бывший в употреблении».

Аноним, 19-09-2018 #20[ru]

Смотрела видео аппаратных совещаний Правительства Тувы. Глава не даёт слово сказать своим работникам и сам же перебивает их. Как-то некрасиво со стороны. И повышает голос раздраженно. К примеру, на руководство лицензионной службы, Минсельхоза и мэра. Губернатор – это всё же такой же наемный работник, а не хозяин республики.

Аноним, 19-09-2018 #21[ru]

Прошедшие выборы задали непростой вопрос: как остаться оппозиционером и при этом не поругаться с властями?

Аноним, 20-09-2018 #22[ru]

Власти нужны такие сагаан-оолы: беспринципные, которые продадут за народные деньги и украдут при этом. Интересно, на что после ЧП в Чеди-Холе Сагаан-оол купил себе джип за 2 млн?

Аноним, 20-09-2018 #23[ru]

«Если бы от выборов что-то зависело, нам просто не позволили бы в них участвовать» Марк Твен. Всё.

Аноним, 20-09-2018 #25[ru]

Путин дал задание Памфиловой признать выборы в Приморье недействительными. По новому кругу убрали Тарасенко, как использованный гандон, поставят другого. Актеры – заигрались в политику.

Националист, 20-09-2018 #26[ru]

Зампред ЦИК призвал кандидатов не привлекать к уголовной ответственности учителей и других несчастных, которые занимаются вбросами на выборах. Дескать, они люди подневольные – их заставляет страшное начальство. Вы вдумайтесь! Зампред ЦИК призвал НЕ ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН. На кой хрен нужны такие законы, которые можно нарушать? Эти люди кроме уголовного совершают ещё и моральное преступление против всех граждан России, включая и детей, которых они учат. Разве кто-нибудь хочет, чтобы их детей учили преступники и подлецы? Гнать из профессии и судить по закону!

Эрмак, 21-09-2018 #30[ru]

Ночью просмотрел дебаты по хакасским каналам ТВ, между кандидатами на пост Главы Хакасии. Сразу видно, что Коновалов – молодой, но упрямый, но а Зимин... Но и просмотрел, как государственная пресса в Хакасии ДАВИТ тех, кто поддерживал Коновалова. Так что с интересом буду смотреть, как там пройдет 2 тур... Вероятность того, что Коновалов победит, с учетом того что у него НЕТ административного ресурса, 50 на 50...

Аноним, 21-09-2018 #32[ru]

Карлик. Болтун. Врун. ВОР!

Эрмак, 21-09-2018 #33[ru]

аноним 31... сейчас абсолютно не интересно, что говорит нынешний глава Тувы, сейчас ИНТЕРЕСНО как проголосуют в Хакасии.

Аноним, 21-09-2018 #34[ru]

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен пройти в ближайшее воскресенье. Как сообщил Интерфаксу источник в республиканской избирательной комиссии, Зимин мотивировал свое решение «состоянием здоровья».

Аноним, 22-09-2018 #38[ru]

Еще одного использованного гондона убрали. Карлика тоже хочет забрать Шойгу – скорей бы уже забрал, пусть у него там в Минобороны гадит!

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

«Дружеский» Китай присоединился к санкциям, «дружеский» Эрдоган отделался помидорами, «дружеский» Асад сбил наш самолет нашей же ракетой... Осталось «дружескому» Ким Чен Ыну пальнуть по Владивостоку ядрёной бомбой... С такими «друзьями» нам и врагов не надо!

Аноним, 21-09-2018 #8[ru]

Наибулина предупреждает о том, что НАИБУЛИТ!!!

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Кадровый голод? Так с его (карлуши) же все и происходит. Хороших, опытных, специалистов, управленцев нетитульной нации под любым предлогом увольняют, делают невыносимыми условия работы. Зато на их места ставят бездарных, тупых лизоблюдов, зато титулов (из семейного клана)! Яркий пример: Козлов (зампред), только стал перечить Карле (кстати, по делу) – тут же обосрали и уволили! И таких примеров в белом (мрачном) доме много-много-много!

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Каким образом они заставят репетиторов быть ИП и платить 30%(!) подоходного налога, когда федеральным законом репетиторы относят к самозанятым, без ИП, и в течение двух лет они освобождены от налогов, а потом ставку налогов для них федеральное правительство планирует сделать всего 4%!

Аноним, 20-09-2018 #6[ru]

Обилие репетиторов в Кызыле говорит о том, что в школах учителя очень плохо учат. К репетитору приходят девятиклассники, которые таблицу умножения не знают. Слабые знания детей – некачественная работа педагогов. Последние – продукт ТГУ.

Аноним, 21-09-2018 #7[ru]

Качества образования в Туве очень и очень плохое! Это – результат работы министров образования – ставленников по знакомству и по кумовству. В каком оно состоянии, знаем мы все родители и вся Тува.

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Вся Тува знает, что половина наших тувинских и не тувинских тюрем заполнена невиновными. В 2012 году генпрокурор Чайка Ю. признал это официально и даже огласил цифру более 2000 невиновны, т.е. это официальная статистика, а неофициальная. Прошло уже шесть лет, на сайте Генпрокуратуры этот доклад есть до сих пор, но кто из судей и прокуроров, следователей привлечен к уголовной ответственности? Никто! Эти твари получают пожизненное содержание почти в размере зарплаты, льготы на всю семью и другие удовольствия за счет неправосудных решений в отношении наших детей, народа, фактические эти судьи – убийцы.

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Согласны, кругом – безграмотные судьи. Почему народ должен их терпеть?

Аноним, 22-09-2018 #5[ru]

Как в Тыве становятся судьями? Все знают: куда не плюнь, везде дерьмо, близко нельзя к судейской мантии подпускать. Чего Боровков и ФСБшники не проведут ревизию среди судей? Далеко ходить не надо: бери приговор и сравнивай – Бичелдею за десятки миллионов ни хрена, а пацану за мобильник – два года строгача (для начала). Этот Бичелдей, когда был депутатом ГД РФ, говорят, постоянно пьянствовал и заботился лишь о том, как достать квартиру своей любовнице, которую перевез в Москву.

Эрмак, 19-09-2018 #1[ru]

Амыр... А судьи то КТО? Почему в Хакасии не смогли «нарисовать» Зимину, а в Туве можно «рисовать» пришлому Тамоеву...

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

За Дивановну никто не голосовал – это точно! Очень многие не пошли на голосование, несмотря на угрозы карликовских бандюганов. Целый день во время выборов ездили джипы, даже когда подвозили – люди за Дивановну не голосовали. Так и говорили: сколько можно шлюх терпеть?!

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

Независимый депутат – это нонсенс в сегодняшней ситуации. Помню, с каким скрипом стал депутатом в прошлом созыве Молин. Все силы правительства были брошены на то, чтобы он им не стал. А сегодня в Хурале остались только серые мыши. Дотрахались, как говорится...

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Кто назначает начальника трудовой инспекции – все правильно, на кого жалуетесь, тот и назначает – карликовская банда. Наши депутаты при принятии законов думают только одним местом, поэтому вся страна в этом самом месте.

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

Зачем нам дворники, когда есть депутаты и прочие чиновники? Все равно от них пользы больше никакой – пусть за свою нехилую зарплату хоть какую-то пользу обществу принесут.

Аноним, 20-09-2018 #3[ru]

А что наши прокуроры, которые должны помогать народу и блюсти закон? Похоже, что блюдут они в другом месте с карликами на пару.

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Золотов – совсем не офицер. Бывший глава охраны Ельцина генерал Коржаков, принимавший жандарма-золотова на работу, считает его олигофреном...Гвардией называть жандармов – это по-путински. В царской России жандармов в офицерские собрания не приглашали. И это говорит о многом.

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Да и вид у него! Жандарм придурковатый!

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Отчет по имуществу несовершеннолетних получили, а само-то имущество проверили? В наличии или уже давно ушло по нужным адресам? Про этот интернат уже много писали – там, похоже, концлагерь, а не «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением».

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Самойленко, вы опять депутат??? Не томите, сообщите... А где молодежь, умные перспективные...

Аноним, 19-09-2018 #4[ru]

Бесит это лизоблюдство и подхалимство перед начальством. Кому нужна эта Самойленко с метлой? Сколько у нее зарплата и почему бюджет из наших налогов должен содержать этого вип-дворника? Где результаты ее прямой работы? Где качественные законы? Где контроль за расходами бюджета? Где выполнение наказов избирателей и предвыборных обещаний?

Эрмак, 21-09-2018 #8[ru]

Да и художник то... Нарисовал не карикатуру, а чисто ПОРТРЕТ...