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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 38, 25 сентября / Перекрёсток мнений
   
 
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№38, 25 сентября 2018 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

Цинизм высшей пробы! Молодые, значит, пусть пока побомжуют без жилья. А если как-то смогут дожить до старости в таких условиях, им, так и быть, дадут землю. Причем, скорее всего, не обустроенную: без дорог, электричества и воды. Типа, работай дальше, старикашка!

Власть доигралась: Народ не хочет за неё голосовать

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

В Тыве мужиков совсем не осталось – одни собаки-агенты. Сегодня пришлось еще одну собаку срисовать. Шойгу, как офицеру, вместе с Кара-оолом (якобы офицером) давно уже пора застрелится за доведение народа до нищеты. Единственное, чему научили свой народ – так это стучать друг на друга.

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

У нас тоже почти никто не голосует, даже работающие иногда не ходят на голосование. Удивительно: откуда берется явка почти 100%? Сколько уже можно эту мафиозно-бандитскую власть терпеть!?

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Шойга обосрамшись уже не единожды. Его уровень – пионэрвожатая: тухлая, помятая. Играет в войнушку, тренируется на макетах, а в это время в Сирии тренируются на наших военных, которых он туда загнал. Снова сбили самолёт. И снова погибли люди. Это вам, си рожа и вова, не выборы в Туве и Хакасии рисовать.

Аноним, 19-09-2018 #4[ru]

Кара-оол не вечен. Так или иначе в ближайшее время он покинет пост главы региона. Вопрос: кто займет эту должность после него?

Аноним, 19-09-2018 #8[ru]

После выборов такая эйфория – в целых четырех регионах будет второй тур, педроссов прокатили! Но за кого проголосовали? За коммунистов и жириновцев, которые за последние лет 20 дискредитировали себя полностью. И они опять в очередной раз показывают свою гнилую сущность и продажность: вместо того, чтобы бороться за голоса своих избирателей, они сейчас усиленно торгуются с властями.

Анониму9, 19-09-2018 #11[ru]

Эти господа из Единой России еще 100 раз переобуются в воздухе на ходу, пока вы один комментарий напишете так, что еще не вечер для этого и.о. губернатора

Аноним, 19-09-2018 #12[ru]

Вопрос: кто займет эту должность после него? – а какая разница, ежели сверху все идет?!

Аноним, 19-09-2018 #16[ru]

Путин заявил, что ему важнее прозрачные и справедливые выборы, а вовсе не поддержанные им кандидаты от педросни, намекая на выборы в Приморье, Хакасии и других регионах, прокативших его выдвиженев. Владимир Владимирович, ХА-ХА-ХА... Не смеши людей, вам никто больше не верит!

Аноним, 19-09-2018 #18[com]

В.В. Путину необходимо спуститься с небес на землю (до простого народа) и не верить в ту информацию, которую до него доводят крайне неэффективные отдельные губернаторы и председатели правительств республик, а также органы статистики. Например, недавно нашим Зиминым было доведено до Президента, что у нас существенный рост промышленности. При этом не построено ни одного промышленного объекта, ни одного завода, а наоборот закрыли массу производств. Люди тысячами остаются без работы. Семьи нечем кормить. Около двух тысяч предпринимателей закрылись за последнее время. По Республики средняя зарплата в регионе не выше 20 000 руб., а доводится что свыше 38 000 руб. Из-за этой лжи и появляется протестное голосование в республике.

Аноним, 19-09-2018 #19[ru]

Судя по избирательной агитгазете, Кара-оол хочет поставить Мэром Сагаан-оола Карима, а Главой – Казанцеву. Сагаан-оол в свое время с Теном С.И. продали котел за 250 млн. Чеди-Хольскому району, когда было ЧП. Тогда писали, что котел – «бывший в употреблении».

Аноним, 19-09-2018 #20[ru]

Смотрела видео аппаратных совещаний Правительства Тувы. Глава не даёт слово сказать своим работникам и сам же перебивает их. Как-то некрасиво со стороны. И повышает голос раздраженно. К примеру, на руководство лицензионной службы, Минсельхоза и мэра. Губернатор – это всё же такой же наемный работник, а не хозяин республики.

Аноним, 19-09-2018 #21[ru]

Прошедшие выборы задали непростой вопрос: как остаться оппозиционером и при этом не поругаться с властями?

Аноним, 20-09-2018 #22[ru]

Власти нужны такие сагаан-оолы: беспринципные, которые продадут за народные деньги и украдут при этом. Интересно, на что после ЧП в Чеди-Холе Сагаан-оол купил себе джип за 2 млн?

Аноним, 20-09-2018 #23[ru]

«Если бы от выборов что-то зависело, нам просто не позволили бы в них участвовать» Марк Твен. Всё.

Аноним, 20-09-2018 #25[ru]

Путин дал задание Памфиловой признать выборы в Приморье недействительными. По новому кругу убрали Тарасенко, как использованный гандон, поставят другого. Актеры – заигрались в политику.

Националист, 20-09-2018 #26[ru]

Зампред ЦИК призвал кандидатов не привлекать к уголовной ответственности учителей и других несчастных, которые занимаются вбросами на выборах. Дескать, они люди подневольные – их заставляет страшное начальство. Вы вдумайтесь! Зампред ЦИК призвал НЕ ИСПОЛНЯТЬ ЗАКОН. На кой хрен нужны такие законы, которые можно нарушать? Эти люди кроме уголовного совершают ещё и моральное преступление против всех граждан России, включая и детей, которых они учат. Разве кто-нибудь хочет, чтобы их детей учили преступники и подлецы? Гнать из профессии и судить по закону!

Эрмак, 21-09-2018 #30[ru]

Ночью просмотрел дебаты по хакасским каналам ТВ, между кандидатами на пост Главы Хакасии. Сразу видно, что Коновалов – молодой, но упрямый, но а Зимин... Но и просмотрел, как государственная пресса в Хакасии ДАВИТ тех, кто поддерживал Коновалова. Так что с интересом буду смотреть, как там пройдет 2 тур... Вероятность того, что Коновалов победит, с учетом того что у него НЕТ административного ресурса, 50 на 50...

Аноним, 21-09-2018 #32[ru]

Карлик. Болтун. Врун. ВОР!

Эрмак, 21-09-2018 #33[ru]

аноним 31... сейчас абсолютно не интересно, что говорит нынешний глава Тувы, сейчас ИНТЕРЕСНО как проголосуют в Хакасии.

Аноним, 21-09-2018 #34[ru]

Врио главы Хакасии, кандидат от «Единой России» Виктор Зимин снял свою кандидатуру со второго тура выборов, который должен пройти в ближайшее воскресенье. Как сообщил Интерфаксу источник в республиканской избирательной комиссии, Зимин мотивировал свое решение «состоянием здоровья».

Аноним, 22-09-2018 #38[ru]

Еще одного использованного гондона убрали. Карлика тоже хочет забрать Шойгу – скорей бы уже забрал, пусть у него там в Минобороны гадит!

Коротко

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

«Дружеский» Китай присоединился к санкциям, «дружеский» Эрдоган отделался помидорами, «дружеский» Асад сбил наш самолет нашей же ракетой... Осталось «дружескому» Ким Чен Ыну пальнуть по Владивостоку ядрёной бомбой... С такими «друзьями» нам и врагов не надо!

Аноним, 21-09-2018 #8[ru]

Наибулина предупреждает о том, что НАИБУЛИТ!!!

Обзор прессы

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Кадровый голод? Так с его (карлуши) же все и происходит. Хороших, опытных, специалистов, управленцев нетитульной нации под любым предлогом увольняют, делают невыносимыми условия работы. Зато на их места ставят бездарных, тупых лизоблюдов, зато титулов (из семейного клана)! Яркий пример: Козлов (зампред), только стал перечить Карле (кстати, по делу) – тут же обосрали и уволили! И таких примеров в белом (мрачном) доме много-много-много!

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Каким образом они заставят репетиторов быть ИП и платить 30%(!) подоходного налога, когда федеральным законом репетиторы относят к самозанятым, без ИП, и в течение двух лет они освобождены от налогов, а потом ставку налогов для них федеральное правительство планирует сделать всего 4%!

Аноним, 20-09-2018 #6[ru]

Обилие репетиторов в Кызыле говорит о том, что в школах учителя очень плохо учат. К репетитору приходят девятиклассники, которые таблицу умножения не знают. Слабые знания детей – некачественная работа педагогов. Последние – продукт ТГУ.

Аноним, 21-09-2018 #7[ru]

Качества образования в Туве очень и очень плохое! Это – результат работы министров образования – ставленников по знакомству и по кумовству. В каком оно состоянии, знаем мы все родители и вся Тува.

Порочность тувинской судебной системы

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Вся Тува знает, что половина наших тувинских и не тувинских тюрем заполнена невиновными. В 2012 году генпрокурор Чайка Ю. признал это официально и даже огласил цифру более 2000 невиновны, т.е. это официальная статистика, а неофициальная. Прошло уже шесть лет, на сайте Генпрокуратуры этот доклад есть до сих пор, но кто из судей и прокуроров, следователей привлечен к уголовной ответственности? Никто! Эти твари получают пожизненное содержание почти в размере зарплаты, льготы на всю семью и другие удовольствия за счет неправосудных решений в отношении наших детей, народа, фактические эти судьи – убийцы.

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Согласны, кругом – безграмотные судьи. Почему народ должен их терпеть?

Аноним, 22-09-2018 #5[ru]

Как в Тыве становятся судьями? Все знают: куда не плюнь, везде дерьмо, близко нельзя к судейской мантии подпускать. Чего Боровков и ФСБшники не проведут ревизию среди судей? Далеко ходить не надо: бери приговор и сравнивай – Бичелдею за десятки миллионов ни хрена, а пацану за мобильник – два года строгача (для начала). Этот Бичелдей, когда был депутатом ГД РФ, говорят, постоянно пьянствовал и заботился лишь о том, как достать квартиру своей любовнице, которую перевез в Москву.

Тысяча голосов за гастарбайтера Тамоева? Не унижайте нас!

Эрмак, 19-09-2018 #1[ru]

Амыр... А судьи то КТО? Почему в Хакасии не смогли «нарисовать» Зимину, а в Туве можно «рисовать» пришлому Тамоеву...

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

За Дивановну никто не голосовал – это точно! Очень многие не пошли на голосование, несмотря на угрозы карликовских бандюганов. Целый день во время выборов ездили джипы, даже когда подвозили – люди за Дивановну не голосовали. Так и говорили: сколько можно шлюх терпеть?!

Эксперт: Власти Тувы создают видимость политической конкуренции

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

Независимый депутат – это нонсенс в сегодняшней ситуации. Помню, с каким скрипом стал депутатом в прошлом созыве Молин. Все силы правительства были брошены на то, чтобы он им не стал. А сегодня в Хурале остались только серые мыши. Дотрахались, как говорится...

Кто прикрывает бесчеловечное отношение к работникам «Благоустройства»?

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Кто назначает начальника трудовой инспекции – все правильно, на кого жалуетесь, тот и назначает – карликовская банда. Наши депутаты при принятии законов думают только одним местом, поэтому вся страна в этом самом месте.

Аноним, 19-09-2018 #2[ru]

Зачем нам дворники, когда есть депутаты и прочие чиновники? Все равно от них пользы больше никакой – пусть за свою нехилую зарплату хоть какую-то пользу обществу принесут.

Аноним, 20-09-2018 #3[ru]

А что наши прокуроры, которые должны помогать народу и блюсти закон? Похоже, что блюдут они в другом месте с карликами на пару.

Виктор Золотов как зеркало русской деградации

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Золотов – совсем не офицер. Бывший глава охраны Ельцина генерал Коржаков, принимавший жандарма-золотова на работу, считает его олигофреном...Гвардией называть жандармов – это по-путински. В царской России жандармов в офицерские собрания не приглашали. И это говорит о многом.

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Да и вид у него! Жандарм придурковатый!

Пресс-служба прокуратуры сообщает

Аноним, 19-09-2018 #1[ru]

Отчет по имуществу несовершеннолетних получили, а само-то имущество проверили? В наличии или уже давно ушло по нужным адресам? Про этот интернат уже много писали – там, похоже, концлагерь, а не «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением».

Депутат Самойленко – первая метла на районе

Аноним, 19-09-2018 #3[ru]

Самойленко, вы опять депутат??? Не томите, сообщите... А где молодежь, умные перспективные...

Аноним, 19-09-2018 #4[ru]

Бесит это лизоблюдство и подхалимство перед начальством. Кому нужна эта Самойленко с метлой? Сколько у нее зарплата и почему бюджет из наших налогов должен содержать этого вип-дворника? Где результаты ее прямой работы? Где качественные законы? Где контроль за расходами бюджета? Где выполнение наказов избирателей и предвыборных обещаний?

Эрмак, 21-09-2018 #8[ru]

Да и художник то... Нарисовал не карикатуру, а чисто ПОРТРЕТ...

(прочитано 507 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7564.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 9) >>
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Националист (гость) 28-09-2018 07:07:48   #9 [ru]
Почему ботексный лжет постоянно. Потому что ложь у него в генах и в крови. Читайте, так пишется "русская" история!
В статье "Нагольные шубы" журнала "Загадки истории" №35 от 2017 г. пишут следующее: "И кто был первым человеком, который решил носить шкуру мехом внутрь, истории неизвестно. Но именно этот смекалистый человек и был изобретателем того, что со временем стало называться дубленкой. И жил он, как не крути, на территории России.
Тому есть прямое подтверждение.

Доказательства Эрмитажа.
Историки уверены - дубленка впервые появилась в России. Доказательство нашего первенства в этой части есть в Эрмитаже: в одной из его коллекций выставлен детский тулуп, который найден в захоронении ребенка. Возраст захоронения 2 тысячи лет. Тулупчик, который носили мехом внутрь, обнаружен возле Минусинска , который, как известно, находятся в Красноярском крае".

Тут самолюбование у русских просто зашкаливает. Кто бы сомневался, что это "придумал" именно русский человек! Хотя о таких "чудо людях" здесь отродясь не было видно и об их существовании вообще не знали. Такие статьи пишут для людей типа Эрмака, которые мало того, что не знают историю, но элементарно считать не умеют. Одного факта будет достаточно, чтобы опровергнуть эту ложь. Когда была завоевана Казань?
 
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Националист (гость) 28-09-2018 07:03:21   #8 [ru]
Отравитель Скрипалей разоблачен: ложь Путина о «Новичке» раскрыта. rusmonitor.com
 
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Националист (гость) 27-09-2018 14:11:43   #7 [ru]
Ряженному "ученому" скажу в данном контексте "в Туве сперва появились" - слово "сперва" не правильное, а пишут "сначала".
 
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Националист (гость) 27-09-2018 13:36:53   #6 [ru]
Местный дурачок под погонялом Эрмак, видно не в курсе в том, что есть большая разница между словами "нацист" и "националист". Оно и понятно три класса церковно-приходской образования.
Как же ряженного колбасит, что В Украине будет СВОЯ автокефальная церковь не зависимая от гундяя. Ватники проигрывают по все фронтам информационной войны.
 
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Аноним (гость) 26-09-2018 14:33:05   #5 [ru]
А Невзоров ГОВОРИТ ТО, что я ПЕЧАТАЮ на Многих Сайтах... -----------
вот гад этот невзоров ворует у шумова мысли и за свои выдает / надо невзорову поставить на вид или расстрелять/ как всегда ваш аноним
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 26-09-2018 10:32:59   #4 [ru]
Нацист номер 2... Very Happy
Ты здесь у " Вечного" Анонима спроси мое отношение к Секстантам "православным" Византийским Русско Язычникам... Very Happy
А Невзоров ГОВОРИТ ТО, что я ПЕЧАТАЮ на Многих Сайтах... Very Happy
Так что Пользуйся ПЕРВОИСТОЧНИКОМ, а не перепечаткой Моего Мнения... Very Happy
Могу тебе Ослу сказать почему этот Сектант, " православный", решился встречаться с тем, кого СОГЛАСНО РУССКОГО СОБОРА в 1449 году считают АНТИХРИСТОМ ... папой из Рима...
Ты же ДУРАК не знаешь почему Римский " папа" может ездить в Киев и Минск, в Варшаву, но ему ЗАПРЕЩЕНО Пролетать над Россией, и НАРУШАТЬ Границы РУССКОГО Государства с 1449 года... Very Happy
И кроме того ТЫ Малограмотный не знаешь что Константинополя НЕТ с 1453 года, а ЕСТЬ СТАМБУЛ. А Там есть Поп Стамбульский, СЕКТАНТ " православный"...
Тот ФАКТ. что СЕКТАНТЫ Занялись Самоуничтожением, и Говорит о Наличии ВОЛИ Божьей. А без ЕЕ и Волос не Падает. Very Happy
И мы должны ПОНИМАТЬ, что в Туве сперва появились церкви Сектантов "православных" РАБОВ Духовных, а значит появятся и Мечети Слуг Аллаха...
И тот ФАКТ, что потомок Мусульман, некий " коммунист", Азербайджанец, стал "депутатом" Городского Хурала , то же Говорит о МНОГОМ... Very Happy
Но и Могу тебе открыть Одну из Главных Духовных в Туве, как Представители Древнейшей Армянской Церкви , созданной в начале 4 века, сейчас ДЕРУТСЯ в Туве с Мусульманами... С кем Они ВРАЖДУЮТ с момента сформирования Ислама в 610 году... Very Happy...
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+1
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Аноним (гость) 26-09-2018 08:47:52   #3 [ru]
— В 2009 году Министерство образования Республики Тыва проводило первый республиканский слет молодежи. Я там участвовала в качестве социолога. Ожидали главу республики Кара-оола, но приехал его заместитель Дамба-Хуурак. Он бывший прокурор Тывы. Так вот Анатолий Партизанович Дамба-Хуурак приехавшей со всей республики тувинской молодежи (а русских там было всего 13 человек) сказал на тувинском:

«Ну что ж, вы наша смена, мы стареем, вы придете вслед за нами, растите, добивайтесь всех высот, но знайте — у нас будет серьезная угроза. Сейчас собираются строить здесь железную дорогу, и приедут ее строить 40 тысяч русских. Думайте, новое поколение»

. www.novayagazeta.ru
 
+3
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Националист (гость) 26-09-2018 07:50:43   #2 [com]
Пердак у ряженного гоблина не порвется?
В Константинополе раскрыли правду: РПЦ не существует, она — подобие секты
politeka.net
 
+1
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Националист (гость) 26-09-2018 07:41:39   #1 [com]
"Журнашл...х", советник президента корпорации «Роснефть» М.Леонтьев после очередного запоя, в эфире ГОСУДАРСТВЕННОГО РАДИО ВЕСТИ-FM, 21.09.18 сказал: "Кончать надо эту Украину. Это скотство вонючее. Это нацистская реанимация на русской земле"

Там ещё много чего, за что и Леонтьева, и второе чучело в эфире, и руководство этой шаражки даже по законам РФ смело можно было бы закрывать. Поэтому на сайте Вестей-FM стенограмму этого эфира трусливо сократили:
 
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