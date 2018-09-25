    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Бюрократический бардак в Дзун-Хемчикской администрации

В Туве после прокурорской проверки за нарушения порядка рассмотрения обращений граждан к административной ответственности привлечены председатель администрации муниципального образования и его заместитель.

Прокуратурой Дзун-Хемчикского района Республики Тыва проверено обращение гражданки о не предоставлении администрацией Дзун-Хемчикского района ответа на ее обращение. Установлены нарушения Федерального закона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Так, обращение гражданки зарегистрировано в Книге регистрации обращений граждан 15 января 2018 года. На следующий день, согласно пояснению и. о. главного специалиста по правовым и кадровым вопросам администрации района, данное обращение было направлено для рассмотрения в Межмуниципальный отдел МВД РФ «Дзун-Хемчикский». Однако обращение в полицию фактически не направлено, о чем свидетельствует отсутствие записей в книгах учета обращений и сообщений о преступлениях.

Согласно пояснению заявительницы второй экземпляр обращения она оставила себе. Ее заявление приняла работник администрации муниципального района. Женщина, не получив ответа, 28 февраля снова обратилась в администрацию района, где ей сообщили, что ответ на обращение предоставят на следующей неделе. Её обращения в администрации муниципального района не оказалось, поэтому они сняли копию со второго экземпляра обращения, которая находилась у неё. О том, что её заявление куда-либо направлено для принятия мер ей не говорили, уведомление об этом тоже не приходило.

Прокуратурой председателю администрации Дзун-Хемчикского района направлено требование в порядке статей 6 и 22 Федерального закона от 17 января 1992 года №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» о его прибытии в прокуратуру района для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ. К указанному сроку председатель администрации района в прокуратуру района не прибыл, о причинах неявки пояснений не дал.

Прокурором района в отношении председателя администрации муниципального района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ. Мировым судом судебного участка Дзун-Хемчикского района руководитель привлечен к административной ответственности: ему назначено 6 тыс. рублей штрафа. Решение суда вступило в законную силу.

За аналогичное правонарушение к административной ответственности привлечен и заместитель председателя администрации района, которому судом назначено 5 тыс. рублей штрафа.

Прокуратура Дзун-Хемчикского района.

Усидеть на двух стульях: и чиновник, и коммерсант

В Туве прокуратурой выявлены нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции.

Прокуратурой Сут-Хольского района Республики Тыва проверено соблюдение муниципальными служащими администрации района запретов, ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

На лиц, замещающих муниципальные должности, налагается запрет заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой.

Проверкой установлено, что с 25 декабря 2017 года обязанности зоотехника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района временно исполняет Шончалай Ондар. Должность эта относится к старшей группе должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты». С 16 января 2017 года и до настоящего времени Ондар работала главным бухгалтером Муниципального унитарного предприятия «МТС «Сут-Хольская».

МУП «МТС Сут-Хольская» – коммерческая организация, которая является неотъемлемой частью агропромышленного комплекса района и подотчетна непосредственно Управлению сельского хозяйства и продовольствия администрации района. Факт одновременного замещения должности главного бухгалтера МУП «МТС Сут-Хольская» и зоотехника Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района влечет нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Прокурором в адрес председателя администрации Сут-Хольского района внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства. Акт прокурорского реагирования рассмотрен. Ондар с муниципальной должности уволена.

Управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Сут-Хольского района объявлен конкурс на замещение вакантной муниципальной должности зоотехника.

Прокуратура Сут-Хольского района.