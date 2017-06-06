    Перекрёсток мнений

Аноним, 31-05-2017 #1[ru]

Банкротить предприятия, которые нормально и хорошо функционировали, КОМАНДА карапузика умеет. И более того – они мастера в этом деле. Вот, например, нормально функционировавшая и платившая своевременно налоги предприятие Оптовая база Республики Тыва в одночасье за 2016 год стала должна сомнительным предприятиям-поставщикам из Москвы не много ни мало 90 миллионов рублей. Теперь думайте господа – кому это надо. Напомним, что руководил этой базой подруга Килижека и бухгалтер Карапуза некая Андреева из Хакасии.

Аноним, 31-05-2017 #2[ru]

Даааа. Килижеков и его родственник Ултургашев в Минземе, еще не то вытворяют. Хакасия рулит. Что уж говорить. Это же два пальца правой руки Кара-оола.

Аноним, 31-05-2017 #3[com]

Дамба-Хуурак еще и ресторатор! Смешно!

Аноним, 31-05-2017 #4[ru]

Наш Дамбахряк – универсал. Генерал-гинеколог, Ресторатор, Вор, Коррупционнер, Герой-Любовник, и т.д. и т.п.

Аноним, 31-05-2017 #5[ru]

Курорт «Чедер» тоже хорошо работал, пока Карлик глаз на него не положил. Теперь он, наверное, приберет его к рукам. И будем мы, народ, отдыхать в личном курорте Карлика.

Аноним, 31-05-2017 #6[com]

С честных предпринимателей наша налоговая дерет 3 шкуры, а тут что, ослепли?

Аноним, 31-05-2017 #7[com]

Этот Тенгри такая тошниловка, а еще рестораном назвались. Как такой человек руководит правительством, если в его тошниловке грязь, мух и тараканов не в силах вывести.

Аноним, 31-05-2017 #8[ru]

Он сам как усатый таракан. Грязь – естественная среда обитания для него.

Аноним, 31-05-2017 #9[ru]

Тараканы везде, а один шустрый тараканчик во все щели Н. Оргазмы залез.

Аноним, 31-05-2017 #10[ru]

Так называемый ресторан Тенгри – отстой. Проводил там мероприятие, сто раз пожалел. Никому не рекомендую!!!

Аноним, 31-05-2017 #11[ru]

Тенгри – верховный бог неба у предков кочевых народов, в том числе и у тувинцев. Если владельцы этого заведения тувинцы, то это элементарное НЕ уважение к нашим предкам, их культуре, традициям и религии, называть именем бога питейное заведение.

Аноним, 31-05-2017 #12[ru]

Хорошо заработал – 45 млн на дороге не валяются.

Аноним, 31-05-2017 #13[ru]

Достали воровать, а сироты скитаются без жилья. Где справедливость?

АноБандним, 01-06-2017 #14[ru]

Лучше бы там садик сделали...

Аноним, 01-06-2017 #15[ru]

А какое отношение генерал-гинекологи имеют к недрам? Ну разве что раздербанить, как швейку, и ловко продать? Хитрый малый.

Аноним, 01-06-2017 #16[ru]

А в декларациях супруги за 2014-2015 годах этот комплекс не отражен

Аноним, 01-06-2017 #17[ru]

Недостоверные сведения в декларации являются основанием для увольнения госслужащего. Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере уголовное преступление. Посмотрим, возможно, для отдельных зампредов существуют исключения.

Эрмак, 02-06-2017 #18[ru]

В Статье ИНТЕРЕСНА роль не столько какого то бывшего прокурора, а именно того, по словам Автора кто «обязан постоянно приглядывать»... Сегодня, к примеру, было очередное совещание, и попытка поставить под контроль тувинское казачество. Где прямо на совещании было сказано, что так называемый «атаман» тувинского казачества, де факто агент влияния китайской разведки. Так как за период его «атаманства» с 2013 года до сих пор не провели Круг, «по закону», из-за сопротивления власти. Хотя по Уставу Круг окружной должен происходить не реже одного раза в год... Заявление о том, что Коновалов – агент, основано на том, что за период его «атаманства» численность казаков СОКРАТИЛАСЬ в Туве, а вот численность китайцев – выросла... Но при этом еще есть интересная Возможность «ЗАРАБАТЫВАТЬ», к примеру собирая деньги с родителей кадетов. Как их используют, и на какие нужды, ответа не дождались, а сумма месячная весьма приличная. Так что, не входить в состав Правительства Тувы, но при этом уметь стричь деньги с верящих в Казачество родителей, но и быть Агентом, не платя налоги, и не ставя в известность органы власти, это – высший пилотаж... И все опять под прикрытием ФСБ...

Аноним, 04-06-2017 #22[ru]

Интересно, что еще нужно спереть, чтобы шуйху оскорбился или обиделся? Он их, сволочей, именными пистолетами награждает, а они прут и прут все, что могут. Никак не насытятся... А может быть, они для военного земели стараются? Иначе никак, иначе Юрасик бы с них три шкуры содрал...

Аноним, 04-06-2017 #23[com]

Да как раз Шойгу и виноват в том, что происходит в Туве. Вы обратите внимание на его Минобороны – Оборонсервис и строительство космодрома Восточный – кругом повальное воровство. То же самое – в Туве. Можно что угодно говорить про Шойгу, может, он ничего не имеет с этого воровства, однако зачем-то оно ему нужно!

Аноним, 04-06-2017 #24[com]

Шойгу ведёт две войны – в Сирии и Украине. Ему явно не до Тувы. Да и что тут можно украсть – так, мелочь. Если он действительно вор, то ему лучше воровать на оборонном заказе, который стоит 20 трлн рублей, Немного спереть – процентов 10 – и ты триллионер!

Аноним, 04-06-2017 #25[com]

Это так, но зачем-то же Шойгу нужен Кара-оол, который ничего не умеет! А Шойгу – не филантроп. Сам факт такого губера, как Кара-оол, Шойгу порочит. Но он же терпит. Значит, скорее всего, имеет с этого дивиденды.

Аноним, 31-05-2017 #1[ru]

Наверно Говниз со своим риском тоже скоро напросится...

Аноним, 01-06-2017 #2[ru]

1й, это признание в готовящемся покушении?

Аноним, 04-06-2017 #3[com]

Конвиза замочить не так просто. Вони будет побольше, чем после убийства Эппа. Понабегут менты со всей страны и мало не покажется никому. РИСК – это вам не районная газета. Да и Конвиз не так прост, как кажется. Так что лучше потерпеть.

Аноним, 31-05-2017 #1[ru]

А в пгт. Каа-хем по улице Геофизической когда отремонтируют дорогу? Вообще невозможно окна открыть, едут КАМАЗы, пылят по обочинам, асфальт и так на ладан дышит. Кто им разрешил ездить по спальному району и почему нет контроля, почему нарушают наши права нормально жить и проветривать жилище?! Где администрация поселка и где дпс? Особенно «радостно» по выходным дням: не выспаться совершенно, с утра, когда начинают с грохотом и пылью ездить большегрузная техника!!!

Аноним, 01-06-2017 #2[ru]

Только гласность и каждодневное тыкание чиновников мордой в ямы поможет исправить проблемы дорог! Простое нытье на кухне бесполезно.

Эрмак, 02-06-2017 #3[ru]

Действительно «Яме» заткнули рот... Сегодня проехал по тому, где была «яма»... Но вот надолго ли? Время Покажет.

Аноним, 03-06-2017 #4[ru]

https://twitter.com/yama_kyzyl/status/870544695105073152 Мда, спустя месяц, как Яма завела себе блог – полностью новая дорога! Срочно требуется Яма со знанием твиттера на Кузнецова, Пролетарской, Красноармейской, Пушкина – ну и далее по списку.

Аноним, 04-06-2017 #5[ru]

Аноним написал: «Срочно требуется Яма со знанием твиттера на Кузнецова, Пролетарской, Красноармейской, Пушкина, ну и далее – по списку». А не проще вам завести в твиттере блог «Вакантное место главы правительства»? Так вы одним махом все ямы и кочки выведете.

Аноним, 04-06-2017 #6[com]

Вся республика – сплошная ЯМА. Дороги – дрянь, дома для переселения и для детей сирот не строятся, в садик не попадешь, в больницах, кажется, уже не лечат, а калечат... А чиновники жируют и плевать хотели на простой народ. Ни суда божьего, ни испорченной кармы не боятся... А глава за такие итоги ордена да медали получает. Радуется, как дитя малое, верит что заслужил «непосильным» трудом. Еще кичится, что его САМ награждает, про свое волнение, как неопытная гимназистка, расписывает... Хоть бы постыдился.

Аноним, 04-06-2017 #7[com]

Нужно все ямы в Кызыле так ликвидировать – публиковать на сайте. Иначе с нашей мэрией не справится. Вот видите: месяц ЯМА про себя писала – и результат налицо – ликвидировали! Даже к крыльцу редакции асфальт проложили. Молодцы.

Аноним, 04-06-2017 #8[com]

А вы говорили, что Ховалыг – не перевоспитываемый. Любому мэру было бы неудобно, если бы про него так писали из номера в номер.

Аноним, 31-05-2017 #1[com]

Как где??? Посмотрите на довольные сытые хари карликов, и все станет ясно.

Аноним, 31-05-2017 #2[ru]

Все деньги на поддержку бизнеса Тувы Кара-оол приватизировал. Поддержал только свои проекты. Местный бизнес как всегда остается ни с чем.

Аноним, 31-05-2017 #3[ru]

Оюмаа, вы правы. Где деньги, Карло? Хорошо, что есть такая смелая женщина, как вы, Оюмаа. Уже позоримся на всю страну, в Туву деньги выделяют на развитие предпринимательства, а толку – мало. И поддерживают только своих. Просим Вас побольше писать про данную тему. Проведите журналистское расследование.

Аноним, 04-06-2017 #5[com]

Не выставка, а позор Тувы. Вот тебе и один продукт в одной деревне. Деревень полно, а продукции – тю-тю. Только денежки бюджетные по карманам тырить могут. А реально что-то сделать – их тут не найти.

Аноним, 31-05-2017 #1[ru]

Ничего Кара-оолу не будет – карлик карлика не обидит.

Аноним, 31-05-2017 #2[ru]

Карлик Карлику рознь

Аноним, 02-06-2017 #1[ru]

Зажрались...

Эрмак, 02-06-2017 #2[ru]

А все же испытают судьбу последнего императора России. Дураков чужие ошибки не учат.

Аноним, 04-06-2017 #3[com]

Конечно, им рюмки в вертолет по 11 тысяч, а другим – ролтон в пакетиках. Позор! А ведь никому не стыдно. Леонтьев заявил, что никакой Навальный не заставит их есть руками и вытираться рукавом. Надо понимать, что купят все то же, только в два раза дешевле. Например, плед не за 120 тысяч, а 60. Так что не завидуйте, россияне...

Аноним, 31-05-2017 #1[ru]

Может, Путин не в курсях о нищете в республике? А если в курсях, то он однозначно Бес-Путний!

Аноним, 01-06-2017 #3[ru]

Карлик на радостях всех своих любовниц одарил и заставил маралам рога обрезать!

Аноним, 01-06-2017 #4[ru]

У него в штанах рожок марала? Марал благородное животное, а он вон что вытворяет.

Аноним, 01-06-2017 #5[ru]

Марало Секси-Карло.

Аноним, 04-06-2017 #6[com]

Ну, орден-то ему зачем? Чтобы дальше позорил народ и республику? Или это нам на наше место земляк указал. Типа, кого хочу – того и награждаю, и вы мне не указ. Пусть ворует и дальше, главное, чтобы не забывал, кто в доме Старшой... Стыдно, Кужугетыч, за тебя и твоего выкормыша...

Аноним, 04-06-2017 #7[com]

Ничего эти награды не значат. Они просто друг дружке льстят, поскольку пользуются взаимными услугами. Путин Кара-оолу орден, а тот ему – процент поддержки на выборах нарисует такой, что мама не горюй. И так – все губернаторы. На форуме в Питере сообщили, что Тува – в числе передовых. Представляете!? Таков сегодняшний маразм. Народу жрать нечего, а они там про подъём экономики что-то гутарят.